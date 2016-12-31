12:27 31 декабря 2016 0

Однажды историю будут изучать по таким смешным картинкам

Рунет в целом, и Уралнет, в частности, богат сетевым креативом. Традиционно любой афоризм, оплошность или экстравагантный поступок публичного лица высмеивается общественностью с помощью самой популярной коммуникационной технологий XXI века. 2016 год не стал исключением, подарив пользователям гигабайты новых фотожаб и шуток на злобу дня. «URA.Ru» приготовило сборник самых забавных интернет-мемов уходящего года, героями которых стали политики, неординарные явления и просто люди страны и УрФО. Приятного чтения!

Мемы России

Главным поставщиком мемов в уходящем году стал премьер-министр Дмитрий Медведев. Фраза, сказанная председателем правительства крымским пенсионерам в ответ на жалобы о финансовых трудностях, стала любимым афоризмом россиян. Еще один совет российского премьера даже стал причиной сбора подписей под петицией об отставке. Глава кабмина, напомним, в августе посоветовал учителям не жаловаться на нищенские зарплаты, а идти зарабатывать, например, в бизнес.

Коллега Дмитрия Медведева, первый вице-премьер Игорь Шувалов стал также источником шуток для пользователей рунета. «Нам показали сегодня квартиры 20 кв. м, кажется смешным, но люди приобретают такое жилье», — это заявление Шувалова вызвало, как ни странно, меньший резонанс, чем информация, что его собаки летают на частном самолете — перевозки обходятся примерно в 50 млн долларов в год.

Бывший уполномоченный по правам ребенка при президенте России Павел Астахов покинул свой пост в 2016 году после целой череды неудачных заявлений. Одно из самых известных — вопрос «как поплавали», который омбудсмен задал детям, выжившим во время трагедии на Сямозере в Карелии. Несколькими месяцами ранее Астахов выступил в защиту свадьбы 57-летнего начальника РОВД Чечни Нажуда Гучигова и 17-летней девушки. «Есть места, где женщины уже в 27 лет сморщенные, и по нашим меркам им под 50», — заявил тогда защитник несовершеннолетних россиян.

1/4

Еще один работник Кремля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в 2016 году сумел наконец-то переключить внимание пользователей рунета со своих знаменитых усов на теперь уже не менее известные красные штаны. Фотография, сделанная на автомойке, стала хитом Интернета.

2016 год был богат на спортивные скандалы. Невероятным разочарованием для российских болельщиков стало выступление сборной на чемпионате Европы. Поражение национальной команды не помешало Александру Кокорину и Павлу Мамаеву выпить шампанского на 250 тыс. евро в Монте-Карло сразу после вылета с «Евро-2016».

Допинговые скандалы продолжаются до сих пор. Все началось с неожиданного запрета на мельдоний и дисквалификации Марии Шараповой. Затем с Олимпиады в Рио сняли практически всю сборную. А под конец года Россия и вовсе лишилась нескольких крупных международных соревнований из-за обвинений в национальной программе по подготовке спортсменов с помощью запрещенных препаратов.

Если же говорить о мировых трендах, то одним из главных событий стала победа Дональда Трампа на выборах президента США. В Штатах до сих пор верят, что именно Владимир Путин организовал поражение Хиллари Клинтон.

1/6

Мемы Свердловской области

Сотни пикч и фотожаб были нарисованы на тему громкой истории екатеринбургского блогера Руслана Соколовского, который отправился ловить покемонов в Храме-на-Крови, и в результате попал за решетку. Многие из шуток на эту тему, несмотря на неоднозначность ситуации, оказались весьма циничны.

Агитация свердловской «Единой России» стала интернет-мемом в ходе осенних выборов. Дело в том, что баннер с изображением сенатора Аркадия Чернецкого, губернатора Евгения Куйвашева и мэра Нижнего Тагила Сергея Носова оказался наклеен по соседству с рекламой микрозаймовой организации. «У нас можно занять до 20 тысяч рублей — Чернецкий, Куйвашев, Носов», — получилось в итоге. Интернет-обитатели посмеялись на славу.

Одним из главным генераторов мемов на минувших выборах стала участница команды КВН «Уральские пельмени» Юлия Михалкова с ее коронной фразой: «Если я умею следить за собой, то я могу помогать следить и за городом, и за областью, и за страной». Заявление Михалковой вошло в подборку самых абсурдных высказываний членов «Единой России», участвующих в праймериз в Екатеринбурге.

Еще одним ярким интернет-хитом в 2016 году стал официальный талисман ЧМ-2018 волк Забивака. Пользователи придумывали десятки мемов с этим обаятельным созданием. Все они, так или иначе, раскрывали российский колорит. Хорошо смеялась свердловская аудитория и над одной из китайских вывесок на Иннопроме-2016. Надпись на стенде, очевидно, с помощью онлайн-переводчика получила многозначительный смысл: «Внутренняя монголия ходорковского уголь колесо manufacturing LTD».

1/5

Мемы Челябинской области

В качестве мемотворца прославился школьник из Аргаяшского района Челябинской области Игорь Назаров, который снялся по пояс в болоте в костюме и за столом с ноутбуком, а затем еще и повторил сессию в кыргызстанском озере Иссык-Куль. Все фото юноша запостил на своей странице в соцсетях. Назаров едва не выиграл путевку в Кыргызстан на II Всемирные игры кочевников. Однако организаторы конкурса в группе «Как я встретил столбняк» во «ВКонтакте» выбирали победителя с помощью жребия, и челябинцу досталось только второе место. Впрочем, школьник подал отличную идею политтехнологам, задействованным на выборах в Госдуму, которые использовали мем против кандидата от «Справедливой России» Валерия Гартунга. На получившейся фотожабе политик встречал своих избирателей, сидя по пояс в зеленой трясине.

В целом выборы-2016 в Челябинской области оказались богаты на интернет-шутки. Предвыборный слоган кандидата в Федеральное Собрание от «Единой России», конкурента Гартунга, Анатолия Литовченко, звучавший, как «Литовченко, или обещания?», благодаря креативу местных фотографов, превратился в: «Литовченко, или шаурма?».

1/4

Активно шутили челябинцы и над огромным лещом, которого якобы выловили в Миассе местные рыбаки.

Мемы Тюменской области

В минувшем году в Тюмени открыли конкурс мемов, посвященных введению в городе «пешеходной фазы» на светофорах, из-за которой на дорогах наступил транспортный коллапс. Тюменцы завалили Сеть приколами, фотожабами на тему дорожной ситуации в городе и даже сделали видеоролик под названием «Гитлер о ситуации в Тюмени», он собрал в «Ютьюбе» около 6000 просмотров.

Глава Тюменской области вышел на прогулку с медведями

Героем интернет-мемов стала депутат Тюменской городской думы Альбина Селезнева. В тридцатиградусный мороз в ноябре она пришла на открытие транспортной развязки по улице Мельникайте в ростовом костюме белого медведя. Селезнева заявила, что в костюме очень тепло, и она не видит ничего особенного в том, чтобы в нем ходить, тем более что она состоит в «Единой России», эмблемой которой является белый медведь. Ходили слухи, что неожиданная выходка Селезневой вызвала сильное недовольство губернатора Владимира Якушева.

Видео, на котором с поезда, проходящего через вокзал Тюмени, на ходу сбрасывается почта, разошлось по популярным пабликам, и тему подхватили федеральные СМИ. «Почте России» пришлось оправдываться. Там заявили, что в коробках был небьющийся груз — бланки и упаковки. Пользователи Сети сделали из ролика пародию на популярную игру GTA. Поступали предложения выплатить директору «Почты России» дополнительную премию за проявленный креатив в менеджменте.

Мемы ХМАО

В ХМАО-Югре темой для мемов стало даже состояние здоровья губернатора Натальи Комаровой. Любопытно, что эту тему в соцсети подбросили пропагандисты окружного правительства в попытке остановить слухи вокруг несуществующей отставки главы региона по причине болезни. И хотя результат такого решения оказался неоднозначным, тематические пикчи репостнули тысячи югорчан.

Оппонент Комаровой из партии «Справедливая Россия» Михаил Сердюк также оказался героем приколов. Пользователи Сети обстебали лидера югорских справороссов за долги перед подчиненными, работавшими на него на выборах. На просторах Интернета то и дело попадались подправленные фотошопом баннеры Сердюка, где вместо слоганов красовались заявления в духе популярного сериала «Игра престолов»: «Михаил Сердюк — Север все тебе припомнит».

Запомнили социальные сети и сургутского полицейского, прославившегося художествами в подъезде. Страж закона нарисовал на стене при помощи своей дубинки мужской половой член. Инцидент попал в поле зрения видеокамеры и после этого активно обсуждался. Жители писали, что полиция приехала по вызову на бытовую ссору. После разбирательств с «кухонным боксером», уже уходя, один из правоохранителей не сдержался и нарисовал пенис на белой стене подъезда. В пресс-службе УМВД по ХМАО «URA.Ru» тогда сообщили, что личности сотрудников полиции, приехавших на вызов, уже установлены. Сейчас идет служебная проверка, по итогам которой «художник» будет уволен за совершение проступка, порочащего честь и достоинство полицейского.

Нижневартовск в 2016 году также поддержал эстафету мемов. Местные жители, после скандала с Сергеем Макаровым, высмеивали работу местного отделения фонда капитального ремонта, а также затянувшееся до неприличия строительство новой многопрофильной клиники, начатое в 2011 году. Сдачу объекта, напомним, окружные власти вновь перенесли — на этот раз до 2018 года.

1/5

Мемы ЯНАО

Главными мемами Ямала в 2016 году стали сибирская язва, поразившая оленей, и массовые лесные пожары. Смог, накрывший города автономии, стал прочно ассоциироваться у жителей ЯНАО с туманом, нависшим над мистическим выдуманным городком Сайлент Хилл. Помимо смога и сибирской язвы наиболее популярными темами в ямальском сегменте Интернета стали аномальные морозы до минус 60 градусов, пришедшие в регион из Арктики. Благодаря пользователям с Севера УрФО россияне узнали, как в вотчине губернатора Дмитрия Кобылкина заводят автомобили при чрезвычайно низких температурах воздуха.

1/2

Мемы Пермского края

Мистер Скриванов. Такой знакомый и такой непонятный

Уходящий год запомнился пермякам политическими мемами. Главный оппонент губернатора Дмитрий Скриванов пошел на праймериз «Единой России» и выборы в Госдуму под лозунгом и хэштегом «#СкривановРаботает». Политик заинтриговал пермяков еще в начале года, развесив по всему городу огромные баннеры «Who is Mr.Skrivanov?».

Наблюдатели всерьез полагали, что в Пермский край приходит новая политическая реальность, но Скриванов фактически проиграл выборы — сам он стал депутатом Госдумы, однако пул сторонников политика провалил кампанию. Теперь над «пермяком-космонавтом» не иронизирует только ленивый — о Дмитрии Скриванове в Прикамье уже подзабыли.

Порадовало пермяков и региональное отделение «Справедливой России», которое пошло на выборы под лозунгом «Расскажем Путину правду». При помощи фамилии президента эсеры боролись за избирателя и на улицах, и в социальных сетях, и в СМИ. Однако в итоге «Справедливая Россия» выступила в Прикамье хуже, чем в целом по стране. А в декабре на партийной конференции эсеры и вовсе заявили, что лозунг «Расскажем Путину правду» придумали временные спонсоры реготделения — настоящие же мироновцы выступали решительно против подобной агитации.

Господин Окунев троллит толсто

Весной жителей Пермского края атаковал еще один любитель наружной рекламы — лидер общественного движения «Выбор» Константин Окунев. Он предстал сначала в образе главного героя знаменитого американского фильма «Терминатор», затем превратился в Че Гевару, потом стал рекламировать партию «Родина». Но зарегистрироваться на выборы в Заксобрание Окунев не сумел, поэтому публично поддержал «Яблоко». Ну, а заканчивает 2016 год политик баннерами с поздравлениями с Новым годом.

Мемы Курганской области

Новость про повышение платы за проезд вызвала творческую активность у горожан

Одним из самых ярких мемов Курганской области в 2016 году стал афоризм, запущенный директором департамента развития городского хозяйства Кургана Сергеем Заскалькиным: «Это — скандинавская технология». Таким образом чиновник пытался отбиться от претензии горожан и общественников, которые выражали свое недовольство по поводу ремонта дорог во время снегопада. «Наличие по бокам снега не говорит о том, что мы кладем асфальт прямо в снег. Температура отрицательная, но этот завод у нас финский. И я думаю, что в Скандинавии с учетом короткого лета также в основном при низких температурах укладывают асфальт», — прокомментировал Заскалькин в новостном материале на федеральном телеканале.

Новость о повышении стоимости проезда в автобусах в Кургане с 1 января с 20 до 22 рублей вызвала бурное обсуждение. Посты в соцсетях обросли сотнями комментариев. Многие пользователи отмечали, что сервис в Кургане оставляет желать лучшего: автобусы старые, ходят нерегулярно, а кондукторы хамят пассажирам.

Источники: risovach.ru, humor.dirty.ru, pikabu.ru, группа «Подслушано Ленинский район (Челябинск) в соцсети «ВКонтакте», страница Игоря Назарова во «ВКонтакте», страница Александра Одольского в Facebook, страница Егор Хребтова в Facebook, MrVolodya72, admtyumen.ru, Александр Желудков, группа «Это Вартовск, детка» в соцсети «ВКонтакте», группа «Новый Уренгой» в соцсети «ВКонтакте», Elisy Fedorenko, страница Дмитрия Скриванова в Facebook, страница Константина Окунева в Facebook, «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте».