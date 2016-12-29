Отборные слухи о лучших людях России

12:05 29 декабря 2016 0

Изобилия в новом году!

Из очередного выпуска «Слухов» вы узнаете — Путь к избирателю найдут через мобильные игры. — Погибшего в ТУ-154 видели министром культуры. — Квитка публично отчитал Бабушкину. — Ройзман готовит политическую бомбу. — Челябинск откажется от Кубка мира по фристайлу? — Тюменский сити-менеджер боится народных гуляний. — Якушев недоволен югорскими налогами. — Треть ямальцев проверят на ВИЧ. — Трутнев привез в Пермь кандидата в губернаторы. — Тушнолобова успокоили покровители.

Слухи Свердловской области

Слухи Челябинской области

Слухи Тюменской области

Слухи ХМАО

Слухи ЯНАО

Слухи Пермского края

Слухи Курганской области

Слухи России

Фото: Владимир Андреев © URA.Ru

Путь к избирателю найдут через мобильные игры

По слухам, в рамках президентской кампании будут тестироваться разные варианты мобильных приложений и систем работы с большими данными. Говорят, что в Кремле также поставили задачу разработать игровые политические мобильные приложения, которые будут активно продвигаться в 2017 году для повышения явки и расширения электоральной базы перед президентскими выборами 2018 году. Некоторые из них могут тестироваться в рамках губернаторских кампаний.

Сергей Неверов претендует на Подмосковье

Накануне Нового года активизировались слухи по поводу ухода губернатора Московской области Андрея Воробьева. Говорят, что он может получить министерский портфель, а на его место претендует секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов. Ожидается, что на партийном съезде, который пройдет в конце января, Неверов может покинуть свой руководящий пост в партии.

Фото: Владимир Андреев © URA.Ru

Володин может заменить Грызлова

Единороссы говорят, что на съезде партии, который пройдет в конце января, им обещали интригу с кадровыми перестановками в руководящем составе ЕР. По одной из версий, нынешний спикер Госдумы Вячеслав Володин возглавит Высший совет ЕР вместо Бориса Грызлова. Если это произойдет, то это будет означать, что Володин будет считаться неформальным куратором партии не только в ГД, но и в целом всего партийного аппарата.

Против Шойгу готовится медийная атака

Журналисты в крупных федеральных изданиях рассказывают, что в последний месяц к ним в редакции неоднократно поступали материалы, которые были направлены против министра обороны Сергея Шойгу. Говорят, что источники информации — представители одной из бизнес-групп. Не исключено, что в ближайшее время Шойгу может стать мишенью для медийной атаки по линии СМИ, близким к этим бизнесменам.

Погибшего в катастрофе Ту-154 Антона Губанкова хотели видеть главой Минкульта

Гибель начальника департамента культуры Минобороны Антона Губанкова особенно тронула театральную общественность Москвы и Санкт-Петербурга. К военному чиновнику относились с глубоким уважением, считали его высокопрофессиональным и очень чутким человеком. Более того, в театральных кругах надеялись на то, что Губанков в скором времени сменит главу минкультуры Владимира Мединского, с которым выстроить конструктивного диалога так и не удалось.

Следите за губернатором Ярославской области — он может «выстрелить»

Уральские политики, внимательно наблюдающие за слабыми течениями в российской политике, советуют присмотреться к одному молодому и перспективному чиновнику — губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову. В последние три года в его карьере имели место стремительные движения: 2013 году стал помощником министра внутренних дел РФ, на следующий год был назначен первым замначальника ГУ Угрозыска МВД России, затем попал в ГУЭБ и ПК МВД России, а в 2015-м стал замминистра Внутренних дел РФ. 28 июля 2016 года указом президента Российской Федерации назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области. «Понаблюдайте за ним в следующем году — он точно «выстрелит», — советуют матерые политики.

ФСБ отдадут экономические преступления

Обсуждение последних операций ФСБ в части борьбы с коррупцией привела федеральных чиновников к мысли о том, чтобы в перспективе передать всю «экономику» этой спецслужбе. В результате необходимость существования подструктур, отвечающих за борьбу с экономическими преступлениями внутри МВД, может быть поставлено под вопрос. Впрочем, в самой ФСБ хоть и рады высокой оценке своей деятельности, тем не менее не верят, что подобное присоединение будет значимым плюсом для спецслужбы, а потому просят принимающих решение политиков подойти к вопросу тщательнее.

Слухи Свердловской области

Фото: Анна Майорова © URA.Ru

Тунгусов не смог заменить Пересторонина на своего юриста…

В феврале министр промышленности Сергей Пересторонин освободит пост председателя свердловского отделения Ассоциации юристов России. Первоначально ожидалось, что на это место постарается поставить своего человека глава администрации Владимир Тунгусов. В этом случае, судачат интриганы, пост занял бы председатель Уральской коллегии адвокатов Андрей Каюрин. Да только пока ничего у Тунгусова не выходит, а потому одним из наиболее вероятных кандидатов на высокий и стратегически важный пост рассматривается ректор УргЮУ Владимир Бублик.

…и поставить своего специалиста на серверы власти

Не удался Владимиру Тунгусову и другой стратегически хитрый и важный шаг. Как рассказывают слухмейкеры во власти, он пытался завести еще одного своего человека в отдел, который курирует всю IT-структуру власти и отвечает за серверы с важнейшей государственной информацией. Говорят, бумаги на выгодного Владимиру Георгиевичу кандидата уже лежали на столе у губернатора, но тот в последний момент передумал и завел всю структуру во главе с верным ему самому человеком под проверенного и надежного вице-губернатора Азата Салихова.

Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Квитка публично отчитал Бабушкину

Единороссы рассказывают о главном впечатлении прошедшей на днях в екатеринбургском ДКЖ региональной партконференции. Наиболее ярким оказалось выступление члена президиума Генсовета «Единой России» Ивана Квитки. Тот сначала упрекнул Анатолия Сухова в плохой работе свердловской общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева, после чего переключился на спикера Заксобрания Людмилу Бабушкину. У последней он поинтересовался, сколько встреч с избирателями она проводит, а когда та попыталась встать для ответа, резко прервал ее, сказав, чтобы она оставалась на месте. Такого шока, равно как и злорадства, признаются партийцы, члены местного отделения не испытывали уже давно.

Выборы лидера свердловских единороссов могли фальсифицировать

Необычный слух ходит среди участников прошедшей в предыдущие выходные отчетно-выборной конференции регионального отделения «Единой России». Якобы во время выборов лидера свердловских единороссов были фальсифицированы результаты голосования. По официальным данным, за Виктора Шептия проголосовало 169 делегатов, а за его единственного конкурента, никому ранее не известного Андрея Серикова — 59 делегатов. Сплетники откуда-то взяли, что в действительности Шептий получил лишь 129 голосов, а Сериков — 109. Якобы члены счетной комиссии посчитали такой результат слишком скандальным и подкорректировали итоговые цифры.

Фото: Анна Майорова © URA.Ru

Войдя в «ЕР», даже екатеринбургский ЛОМ закрыл свои приемные

В свете разноса свердловских единороссов федеральным руководством «ЕР» началась ревизия работы с гражданами. Как выяснилось, один из самых многообещающих политиков в стане «партии власти», депутат Госдумы Андрей Альшевских закрыл свои приемные в Екатеринбурге. Яркий экс-коммунист, напомним, в этом году перебрался из КПРФ в ЕР. И теперь у единороссов есть основание утверждать, что Альшевских ничего не принес партии, получив мандат.

Свердловские единороссы лишились исполкома

В неприятную ситуацию попали руководители свердловского отделения «Единой России». В начале этой недели бывший руководитель исполкома отделения Иван Корякин официально ушел в отставку. Но его преемник до сих пор официально не назначен. Ожидается, что соответствующее решение будет принято только в январе. По неофициальной информации, по этой причине отменены некоторые партийные акции, которые партийцы намеревались приурочить к Новому году — их некому реализовывать.

Свердловская власть боится начать жить по-новому

Свердловские власти, активно менявшие свой распорядок, похоже, сами же не могут на него окончательно решиться. Запланировав проводить заседания правительства раз в месяц, они, тем не менее, продолжают встречаться еженедельно. Следующее как раз состоится в четверг, 29 декабря, в 15:00. Тем самым становится очевидно, что и другую свою уже согласованную задумку — принимать постановления заочно — власть также пока стесняется осуществить. Вероятно, все это станет актуальным для политической жизни региона уже в 2017 году, но пока же обитателями кулуаров расценено как отсутствие решимости даже в столь простых и понятных вопросах.

Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Высокинский метит в епархию Соболева и международные «воды»

В условиях, когда министр международных связей Андрей Соболев все еще пребывает в статусе «и.о.», сплетники в кабмине активно обсуждают последние поездки вице-губернатора Александра Высокинского. Тот недавно побывал с официальным визитом на юге Молдавии, в Гагаузии, а в эту среду присутствовал на установке памятника Стефану Сурожскому в крымском городе Судак. Коллеги Александра Геннадьевича отрицают любое предположение о том, что у чиновника просто слишком много свободного времени, и уверены, что тем самым находчивый замглавы региона пытается проявиться на внешнеполитическом поле и постепенно получить в свое подчинение еще одно министерство — соболевское.

Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Волков остался в одиночестве и будет проверен «на прочность»

Свердловский министр строительства Михаил Волков остался один на один со своими служебными обязанностями. Первый зам его до сих пор не назначен, главный архитектор региона Владимир Вениаминов выведен из подчинения напрямую под губернатора, а Сергей Киселев — то в отпуске, то на больничном. В итоге, окружение министра решило, что главе ведомства выпала редкая возможность по максимуму проявить самостоятельность и доказать коллегам собственный профессионализм. Заодно на главу ведомства возложена неформальная задача в короткий срок «одиночества» не посрамить репутацию УГМК, из которой Волков и пришел в министерство.

Евгений Ройзман готовит политическую бомбу

Свердловские сплетники пытаются угадать, по какой причине глава Екатеринбурга Евгений Ройзман спешно отменил пресс-конференцию по итогам 2016 года и перенес ее на январь. Есть версия, что мэр решил взять тайм-аут, чтобы через несколько недель объявить о политической сенсации. По одной из версий, речь пойдет о вступлении градоначальника в КПРФ и выдвижении его от этой партии кандидатом в губернаторы. Слухмейкеры напоминают, что это единственная в Свердловской области оппозиционная партия, которая в состоянии самостоятельно собрать подписи в поддержку выдвижения своего кандидата для прохождения им «муниципального фильтра».

Екатеринбургские чиновники смогут устраивать шопинг, не выходя из мэрии

Слухмейкеры в администрации Екатеринбурга обсуждают неожиданную версию. Согласно ей, в ближайшее время из помещений мэрии в примыкающий к ней ЦУМ будет пробито два прохода. На дверях установят магнитные замки, которыми смогут пользоваться лишь муниципальные чиновники. Таким образом, они смогут делать покупки практически не выходя с рабочего места. Для чего нужно это нововведение, никто из слухмейкеров не понимает.

Валерий Ананьев первый раз не хочет биться за свое. И все из-за ребенка

Главе «Атомстройкомплекса» настолько неприятна история с Opera Tower, что он готов расстаться с землей, и, значит, с проектом — лишь бы забыть об истории вообще. Валерий Ананьев разочарован в истории настолько, что, наверное, в первый раз в жизни готов отступить, — говорят слухмейкеры, отмечая несвойственное бизнесмену небойцовское поведение.

Как утверждают на рынке, руководит им не столько страх перед УГМК, которая уверенно заявляет о наличии миноритарного пакета, сколько разочарование в проекте вообще. Оно связано с тем, что Ананьев в свое время полностью отдал его сыну — чтобы Ананьев-младший «потренировался», а сам полностью отпустил ситуацию и никак ее не контролировал. Именно с подачи Виктора Валерьевича в акционерах компании-застройщика появились более чем ушлые Чудаков и Тимощук. Их Виктор знал раньше по проектам в Среднеуральске, но там они работали под контролем Ананьева-старшего и им много воли не давали.

«А Виктор решил потренироваться сам, позвал их в проект, с заемными у УГМК деньгами. Чудаков, Тимощук, Степа Лобанов переиграли его, как ребенка. Понятно разочарование отца. Он готов вообще не выпускать Витю работать самостоятельно», — говорят слухмейкеры. По их словам, Чудаков и Тимощук в этой истории с Opera Tower пытаются еще и выпутаться из одной очень неприятной истории, которая произошла у них и с деньгами УГМК.

Интеллигент из 70-х. Глава «уральской рублевки» поменял имидж

Мэр Сысерти Александр Карамышев кардинально поменял имидж: отпустил бородку и надел квадратные очки «а-ля 70-е». «Поначалу я его даже не узнал, пока он не заговорил», — рассказывает участник прошедших недавно общественных слушаний по бюджету. Смена имиджа произошла после операции на сердце (стентирование), которую Карамышеву делали в клинике Габинского, Рассказывают, что борода во время больничного образовалась сама собой, а вот дополнить образ очками Александр Геннадьевич придумал позже — чтобы выглядеть более интеллигентно. «Но если у человека нет интеллигентности, то борода ее не добавит», — злословят недоброжелатели.

Карамышев наживался на квартирах для переселенцев

Жители Сысерти до сих пор обсуждают госпитализацию Карамышева в кардиоцентр — уже все знают, что ему стало плохо с сердцем после губернаторской комиссии по конфликтам интересов. Претензий в его адрес от руководства области было несколько, одна из них — история о выкупе квартир для переселенцев из ветхого жилья. В программу попали Сысерть, Двуреченск, Большой Исток и поселок Октябрьский. В Октябрьском администрация Сысерти выкупила 11 квартир (более 400 м2) по цене 41 тысячи вместо 33-35 тысяч рублей, утвержденных для программы переселения. Нюанс в том, что эти квартиры расположены в доме, который построила принадлежащая семье Карамышева колбасная фабрика (сейчас все бизнес-активы Карамышева записаны на супругу). Но выкупать квартиры напрямую у жены было бы слишком, поэтому незадолго до выкупа их продали сотрудникам фабрики, а уже потом — муниципалитету. Благодаря этим нехитрым махинациям удалось выручить порядка 2 млн рублей.

Слухи Челябинской области

Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Челябинск откажется от фристайла?

Говорят, что Челябинская область сама может инициировать отмену этапа Кубка мира по фристайлу, намеченного на конец февраля в Миассе. Вложиться в соревнования еще не успели, а перспективы слишком туманные, учитывая допинговый скандал и введение запрета на международные соревнования в России по зимним видам спорта. Губернатор Борис Дубровский уже дал поручения провести переговоры с федерациями, чтобы возместить отмену таких соревнований, запланированных на Южном Урале, соревнованиями российского уровня.

Карабаш подкрепят социалкой

Борис Дубровский дал указания посмотреть, как еще усилить социалку Карабаша. Речь может идти о создании дополнительного фельдшерско-акушерского пункта и новой школы искусств. В областном минкульте уже думают, как эту школу назвать. Министру транспорта региона Дмитрию Микулику поручили заняться разработкой сети муниципального транспорта в Карабаше, потому что таковой в городе не было вообще.

Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Обертас начинает жесткую перезагрузку

Председатель областного избиркома Сергей Обертас готовит изменение структуры аппарата комиссии. Говорят, что перезагрузка будет достаточно жесткой. «Не по лояльности к начальству, а по профессионализму», — якобы сказал Обертас. Сейчас в аппарате комиссии гадают, кому не стоит опасаться за свое будущее.

Ахримеев уходит «в никуда»

Ни в одной, даже в закрытой для общего доступа служебной сети не могут найти президентский указ об отставке начальника УФСБ по Челябинской области Игоря Ахримеева. То, что такой указ существует, понятно всем — новый начальник Юрий Никитин уже приступил к работу. Всех же интересует формулировка указа об Игоре Ахремееве — речь идет о переводе на новое место службы или о полной отставке? Ранее говорили об УВЗ, как о будущем месте работы Ахримеева, но на Уралвагонзводе свои перемены и для челябинского генерала вероятно места нет. Отсюда слухи, что Игорь Ахримеев ушел на гражданку и его будущее неясно.

Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Новый председатель КСП проведет «зачистку»?

В Контрольно-счетной палате Челябинской области ждут нового председателя Алексея Лошкина. Он заступит на должность 17 января. Сергей Комяков уже начинал «кадровую зачистку» в КСП, когда получил ведомство от своего предшественника Эдуарда Тарасова. Теперь в КСП боятся, что новый руководитель будет делать это даже жестче, чем Комяков. Все помнят, что Лошкин, возглавив главное контрольное управление области, поменял половину кадрового состава ГКУ.

Дорогами займется «варяг» из Томска

Говорят, что уже после Нового года следует ожидать смены руководителя в управлении федеральных дорог «Южный Урал». Нынешний начальник Александр Луцет уйдет на пенсию. Его место займет один из представителей Росавтодора из Томска.

Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Миасские депутаты остались довольны Голицыным

Миасские депутаты, побывавшая утром 28 декабря у вице-губернатора Евгения Голицына, остались очень довольны встречей. «Он реально хочет услышать о ситуации в городе, погрузиться в нее, а не поговорить ради галочки», — говорили потом народные избранники. Голицын же не только выслушал депутатов, но и донес до них точку зрения губернатора Бориса Дубровского, ранее озвученную на итоговой пресс-конференции: «Бюджет принимать надо, город не должен страдать. С мэром Васьковым разберемся потом». Миассцев это вполне устроило, к тому же проект бюджета и в самом деле удалось «довести до ума», да и к пожеланиям области стоило прислушаться.

И потешаются на Васьковым

Между тем в самом Миассе набирает популярность видео из «Сколково», где мэр Геннадий Васьков откровенно провалил защиту инновационного проекта. В городе не могут понять, почему глава так запинался, был таким вялым и неубедительным. Если бы не выступивший следом мэр Златоуста Вячеслав Жилин, а его речь оказалась очень яркой, то южноуральцы бы выглядели совсем бледными. За это выступление Васькову досталось в губернаторской резиденции. В конце концов проект агломерации «Миасс — Златоуст» все же удалось успешно защитить.

Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Экс-мэр «спрятался в домике»

В Копейске не могут найти экс-мэра Валерия Устинова. После того как он поспешно подал в отставку, скрывшись на время в больнице, его больше никто из депутатов и сотрудников администрации не видел. Председатель собрания Владимир Емельянов, протолкнувший Устинова в мэры, жалуется, что тот «не пришел и не объяснился, как положено мужику». Емельянов уверяет, что ему ничего от Устинова не надо. Никакие, пусть даже символические, счета предъявлять неудавшемся градоначальнику депутаты, голосовавшие за него, не собираются. Но Устинов, вероятно, считает иначе и на звонки не отвечает.

Начался кастинг на мэра Копейска

Между тем в губернаторской резиденции начинают подбор кандидатов в мэры Копейска. По слухам, основные требования к претендентам — профессионализм и умение «держать удар». Последнее качество крайне необходимо, учитывая, как непростой территорией является город-спутник Челябинска и как много может быть противников у нового главы. Решено не торопиться, подбирать кандидата тщательно.

Фото: Владимир Васин © URA.Ru

Каслинскую снегурку просят оставить

Болтают, что жители Касли выступают против того, чтобы уродливую Снегурочку и страшного Деда Мороза снесли. Обе фигуры, ставшие объектом для всеобщих насмешек, предлагают поставить у входа в мэрию, чтобы чиновники администрации, отвечающие за ледовый городок, могли бы ими любоваться всю зиму. Да и не все желающие успели сделать селфи. Кстати, фигуры действительно делали заключенные ИК-21. Начальник колонии большой друг мэра Каслей Юрия Скулыбердина.

ОНК останется в прежнем составе

Дополнительного набора в Общественную наблюдательную комиссию Челябинской области, как обещалось ранее, не будет. Говорят, что члены ОНК, собравшись в новом составе, посовещались и решили, что их вполне хватает, чтобы заниматься проблемами заключенных. Что касается мероприятий, с участием комиссии, то пока проведено только одно — осмотр и торжественное открытие нового здания в СИЗО №3. В ОНК заявили, что довольны тем, какие условия созданы для арестантов. Правда, не заметили, что горячей воды в здании до сих пор нет.

Медведев опознал одного из нападавших

Арбитражный управляющий Евгений Медведев, на которого в августе в Челябинске напали и чуть не убили неизвестные, узнал одного из злодеев. Ему предъявили на процедуре опознания несколько человек, и он указал на того, кто напал. Говорят, что Медведев до сих пор в шоке от того, что хотя бы одного преступника нашли, так как особо не верил в успех расследования. Впрочем, ему пока не сообщили, что стало причиной нападения.

Слухи Тюменской области

Фото: Николай Бастриков © URA.Ru

Тюменский градоначальник стал бояться народных гуляний…

В Тюмени шушукаются, что поведение главы администрации города Александра Моора, старательно игнорирующего все публичные мероприятия, стало удивлять даже его ближайших подчиненных. «Моор в Тюмени, он участвует в губернаторских совещаниях, — говорят сплетники. — Градоначальника очень ждали на открытии главной городской елки, губернаторские СМИ сообщили, что Моор ее и откроет. Его заместитель Максим Афанасьев и глава управы ЦАО Владимир Польянов были уверены, что их шеф вот-вот подойдет, но Моор на празднике так и не появился. Пришлось отдуваться его заместителю Вере Соловьевой».

…потому что ищет, как сохранить свое кресло

В Тюмени шепчутся, что отсутствие главы администрации города на публичных мероприятиях в последние дни может быть связано в нехваткой времени. К многочисленным обязанностям градоначальника якобы добавились новые хлопоты. «В Тюмени вновь заговорили, что надо отказаться от „двуглавой“ системы руководства городом и перейти на одноглавую. Тюмень — едва ли не единственный муниципалитет, где все еще существуют номинальный глава — председатель думы, и реальный градоначальник, руководящий администрацией», — говорят слухачи. Вот только ждать полтора года до новых выборов гордумы якобы уже никто не хочет, и пошли слухи, что надо уволить «наемного менеджера», раз уж расстаться со спикером думы невозможно. «Так что перед Моором теперь дилемма: как сохранить контроль за городом, — говорят слухачи. — В думу он никак попасть не может, а оставлять город на спикера Дмитрия Еремеева — значит, поставить крест на своем многолетнем труде».

Фото: Николай Бастриков © URA.Ru

ОНФ «подложил свинью» главе Упоровского района

Рассказывают, что под главой Упоровского района Тюменской области Леонидом Сауковым закачалось кресло. Якобы активисты ОНФ, побывавшие недавно в районе, обнаружили многочисленные нарушения экологического и водоохранного законодательства. «По документам от объекта до воды 20 метров, а рулетка показывает пять, от углежогного производства до школы вместо положенных 1000 метров — 200». Слухмейкеры говорят, что «фронтовики» выявили эти нарушения как раз тогда, когда президент Владимир Путин проводил в Москве совет безопасности по экологической теме. По слухам, после проверок ОНФ последствия для Леонида Саукова могут быть самыми печальными — от потери кресла главы района до уголовного дела.

На место ректора ТИУ претендует глава департамента образования

Говорят, что в списке из трех кандидатур на место ректора Тюменского индустриального университета, которые должны быть представлены для утверждения министру Ольге Васильевой, нашлось место для директора городского департамента образования Вячеслава Воронцова. Впрочем, сплетники утверждают: ректор ТИУ Олег Новоселов, несмотря на атаку со стороны ФСБ и громкий коррупционный скандал, сдаваться не собирается. «На сотрудничество со следствием Новоселов не идет и ждет вмешательства каких-то влиятельных покровителей», — говорят в ТИУ.

Главного тобольского гаишника уволили из-за пьяного депутата

По Тобольску ползут слухи, что отставка «по дисциплинарным причинам» начальника городской ГИБДД Виктора Китова, на самом деле, связана с нашумевшим задержанием в пьяном виде городского депутата, местного «олигарха» Владимира Филатова. Якобы Филатов тщательно подчищает все упоминания о своем задержании со всех тобольских ресурсов. Якобы было удалено даже официальное сообщение тобольского отделения «Единой России» о приостановлении членства Филатова в партии. «Китов стал жертвой рвения своих подчиненных, остановивших депутата, — говорят слухачи. — Ну, кто поверит, что начальника городской ГАИ уволили за то, что он на учебу опоздал?»

В Тобольске обидели детей, но отгуляли корпоративы

По слухам, в Тобольске странно прошел день траура по погибшим в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем 25 декабря. «В детсадах отменили все утренники, а вот корпоративы никто переносить не стал, — удивляются слухачи. — Расстроенные отменой праздника детишки возвращались домой в слезах, а взрослые веселились, как ни в чем не бывало».

В тюменских отелях запретили елки

Рассказывают, что из-за чиновничьего соревнования, кто круче украсит кабинет к Новому году, в тюменскую гостиницу «Прометей» запретили приносить… елки. Якобы кто-то из сотрудников размещающегося в гостинице областного департамента недропользования и экологии в приступе служебного рвения притащил на работу живую «лесную красавицу». «Хвои с елки насыпалось так много, что администрация гостиницы была вынуждена повесить на входе объявление: „С елками вход запрещен“», — смеются слухачи.

Слухи ХМАО

Фото: Николай Бастриков © URA.Ru

Якушев недоволен из-за югорских налогов

Если верить слухам, тюменский губернатор Владимир Якушев недоволен тем, что «Мостострой-11» зарегистрирован в Сургуте, поэтому именно югорчане получают налоги от этого акционерного общества. Сплетники рассказывают, что гендиректор компании Николай Руссу якобы пока объясняет ситуацию тем, что ждет получение проекта по строительству нового моста через Обь. Но как долго будет действовать этот аргумент, непонятно. По мнению сплетников, Якушев все-таки постарается изменить ситуацию с «пропиской» компании.

В Югре ввели карантин из-за проблем с перевозкой детей

Рассказывают, якобы решение о вводе карантина в некоторых муниципалитетах ХМАО было принято, чтобы избежать новых скандалов с перевозкой детей. Школы были закрыты, напомним, из-за предэпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ. В муниципалитетах также отменили массовые мероприятия, в том числе и утренники. «После аварии никто не хочет рисковать, нарушая правила перевозки детей. Как именно осуществлять доставку на предновогодние праздники — пока не совсем понятно. Наверное, решили, что проще отправить школьников на каникулы», — сплетничают слухачи.

В торговых центрах ХМАО не боятся эпидемии

Рассказывают, якобы владельцы детских комплексов в югорских ТРЦ решили проигнорировать введенный в муниципалитетах карантин. Говорят, что в таких заведениях не стали отменять утренники и предновогодние праздники для школьников. По слухам, родителям на входе подсовывают заявления, что они понимают всю опасность для своих детей. В ТРЦ рассчитывают, что это поможет им и заработать денег, и избежать ответственности в случае ЧП.

Фото: Владимир Андреев © URA.Ru

Югорским эсерам не на что содержать партию

В кулуарах обсуждают проблемы в окружном отделении «Справедливой России». Говорят, что финансирование из центра югорским эсерам срезали практически до нуля. А лидер справороссов ХМАО Михаил Сердюк якобы отказался выделять собственные средства на содержание партии. «Уже и аппарат разогнали, и всех пиарщиков, даже сайт некому обновлять. Скоро в партии один Сердюк останется», — смеются слухачи.

Югорские муниципалитеты объединят

После того, как в СМИ появилась тема о Сургутской агломерации, в ХМАО стали сплетничать, что объединением Сургута и некоторых муниципалитетов Сургутского района власти могут не ограничиться. Якобы будут объединены и другие территории. Не исключено, что ради этого даже придется провести новые серьезные кадровые перестановки среди муниципальных чиновников.

Фото: Александр Кулаковский © URA.Ru

Мэр Сургута дважды перенес встречу с журналистами

В кулуарах сургутской администрации обсуждают перенос итоговой пресс-конференции главы города Вадима Шувалова. По слухам, градоначальник планировал встретиться с журналистами еще в субботу 24 декабря, однако ему пришлось перенести время, поскольку в этот день в Ханты-Мансийске прошла отчетно-выборная конференция «Единой России», на которой обсуждался и состав президиума регионального отделения партии, в который вошел сургутский мэр. Не удалось градоначальнику пообщаться с представителями СМИ и 26 декабря. Пресс-конференцию якобы перенесли из-за появившейся информации о визите в город губернатора Натальи Комаровой. По слухам, Вадим Шувалов решил сначала лично поговорить с главой региона, получить актуальные установки и только затем встретиться с журналистами.

В Сургуте закрылись на спецобслуживание все кафе

По слухам, в крупнейшем городе ХМАО в последние предновогодние выходные были заняты практически все рестораны и кафе. Свободных столиков не было даже в заведениях на окраине города. «А говорите кризис. Везде корпоративы. Забронировать столик невозможно, за исключением самых дешевых пивных», — жалуются местные жители. Говорят, что и в последние дни уходящего года ситуация не лучше.

Фото: Александр Кулаковский © URA.Ru

Депутат Госдумы спас сургутского чиновника от биржи труда

По слухам, Вадим Кочетков, покидающий место главы сургутского департамента горхозяйства, мог остаться без работы. Рассказывают, что чиновник пытался безуспешно устроиться в «Сургутнефтегаз», а также получить должность в Севастополе, где работает вице-губернатором бывший вице-мэр Сургута Владимир Базаров. Кочетков якобы получил везде отказ, а вопрос о его увольнении уже был решен. В итоге Вадим Кочетков получил место помощника депутата Госдумы Александра Сидорова. Говорят, за него замолвил словечко Базаров, который, хоть и не смог взять чиновника в Крым, но все-таки поспособствовал трудоустройству своего бывшего коллеги.

За мэра Югорска взялись в ОНФ

Инсайдеры рассказывают, что в ОНФ якобы вплотную занялись темой коррупции в мэрии Югорска. Если верить слухам, то особые претензии могут быть к мэру города Раису Салахову. Но, по версии инсайдеров, градоначальнику даже в случае скандала, возможно, удастся выйти сухим из воды, а отвечать будут его соратники. Под удар, по мнению сплетников, в крайнем случае может попасть даже вице-спикер Гордумы Михаил Бодак — человек из ближайшего круга главы.

Фото: Антон Белицкий © URA.Ru

Единороссам пригрозили «репрессиями» из-за пенсии экс-главы

В Югре сплетничают, что глава Пыть-Яха Олег Ковалевский якобы настоял на назначении дополнительных пенсионных выплатах бывшему главе города Инне Тарасовой. Решение принимала местная дума. При этом депутаты-единороссы якобы получили особые вводные по голосованию. По одной из версий, тех, кто не хотел поддерживать это решение, пригрозили выгнать из «Единой России».

Прокуратура массово проверяет спортшколы

В Югре обсуждают прокурорские проверки в спортшколах. Так, например, «ревизии» ударными темпами идут в Нижневартовске. При этом, если верить слухмейкерам, после аварии с 12 погибшими под Ханты-Мансийском, силовики наказывают буквально за каждую мелочь. При этом сплетники признают, что формально прокуратура делает все верно, но силовики руководствуются свежими нормами, которые спортшколы просто не успели внедрить.

Слухи ЯНАО

Чиновников Ямала после нового года ждет поездка за границу

В начале 2017 года члены правительства Ямала собираются в Германию с официальным визитом. Возможно, речь пойдет и об оленине. Германия перестала покупать мясо в период санкций. Восстановить партнерство не просто — немецкие партнеры после вспышки сибиркой язвы опасаются закупать продукцию Ямальского района. Замгубернатора Ямала Александр Мажаров уже пообещал, что им предложат оленину из Приуральского района.

Медики и учителя жалуются на зарплаты

В Салехарде обсуждают отсутствие премий для сотрудников окружной больницы. В соцсетях граждане сетуют на то, что зарплату задержали и долгожданных стимулирующих выплат там не было. Дискуссия идет на фоне сообщений о том, что и в некоторых учреждениях образования не будет 13-й зарплаты. Между тем в департаменте здравоохранения опровергают информацию о задержках. В структуре уверены, что все получили деньги вовремя. А те, кто принимал участие в ликвидации вспышки сибирской язвы, отмечены особо.

Фото: Анна Майорова © URA.Ru

Треть ямальцев проверят на ВИЧ

Между тем в медицинских кругах настаивают: треть ямальцев нужно проверять на наличие ВИЧ-инфекции. Это связано якобы с широким распространением болезни на Ямале. Особенно плохо обстоят дела с коренным населением — аборигены не лечатся. Отчасти поэтому в СПИД-центре, по данным слухмейкеров, настаивают: при проведении рейсов санавиации коренных нужно проверять на ВИЧ.

В Ноябрьске слишком мало людей заботятся о здоровье

Медики недовольны тем, что в Ноябрьске слишком малое число горожан прошло диспансеризацию. Главному Врачу центральной городской больницы якобы поручили отчитаться о провале процесса. Сможет он себя защитить или отставки не избежать — узнаем в новом году.

Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

В департаменте спорта может появиться новый зам

Как говорят слухмейекры, на фоне дефицита кадров и полного отсутствия руководства в департаменте спорта Ямала получить повышение может начальник отдела развития спорта Андрей Масанов. Он, утверждают слухачи, рассматривается в качестве кандидата на пост заместителя директора.

На Ямале скрывают ЧП

Говорят, что в конце декабря на строящемся заводе Ямал СПГ произошел несчастный случай, в результате которого погиб человек. По слухам, погибший являлся сотрудником ООО «Велесстрой». Однако ЧП не подтверждают силовые структуры, и подтвердить данную информацию не представляется возможным.

Слухи Пермского края

Фото: Алексей Глазырин © URA.Ru

Трутнев привез в Пермь своего кандидата в губернаторы

По Перми поползли слухи, что один из декабрьских уик-эндов в Прикамье провел вице-премьер правительства РФ Юрий Трутнев. Рассказывают, что экс-губернатор Пермской области инкогнито привозил федеральных VIP поохотиться в Оханском районе.

Рассказывают, что у Трутнева появился подходящий кандидат на пост губернатора Пермского края — известный пермский политик Семен Леви, поработавший в правительстве РФ. Поэтому, говорят в пермской политтусовке, в 2017 году вице-премьер чаще будет появляться на родине.

Фото: Алексей Глазырин © URA.Ru

Тушнолобова успокоили покровители…

Как уверяют слухачи, председатель правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов уже практически принял решение со скандалом покинуть команду губернатора, но в начале этой недели в ситуацию вмешались влиятельные промышленники — покровители чиновника. Геннадия Петровича попросили не делать резких движений и согласиться на предложение губернатора стать его первым заместителем в новом правительстве с последующей перспективой отправиться в Совет Федерации.

Как говорят, сохранение Тушнолобовым статуса фактически второго человека в крае очень важно в свете ведущихся в Москве интенсивных переговоров о назначении Геннадия Петровича исполняющим обязанности губернатора с его последующим участием в сентябрьских выборах. Если бы сейчас Тушнолобов громко хлопнул дверью и лишился всех должностей в краевой властной иерархии, на него тут же навесили бы ярлык оппозиционера — промышленникам было бы невозможно пролоббировать назначение безработного Геннадия Петровича на должность и. о. губернатора Пермского края.

…, а губернатор его обманывает

Слухачи уверены, что Виктор Басаргин совсем не собирается исполнять свое обещание выдвинуть Геннадия Тушнолобова в Совет Федерации в случае получения «добра» от президента на участие в губернаторских выборах. На самом деле Виктор Федорович якобы давно уже договорился о кандидатуре своего сенатора, которому предстоит сменить Андрея Климова. И это будет представитель одного из федеральных кланов, помогающих сегодня Басаргину сохранить за собой кресло губернатора Пермского края еще на пять лет.

Тушнолобову же губернатор дал заведомо неисполнимое обещание исключительно из-за того, чтобы как можно быстрее погасить скандал, вызванный решением об отставке краевого правительства. В случае же реализации благоприятного для Басаргина сценария с его участием в выборах губернатора Геннадию Петровичу сообщат, что его кандидатуру в Совет Федерации якобы не согласовала администрация президента, поэтому в верхнюю палату парламента отправится другой человек. Тушнолобова же ждет почетный уход на заслуженный отдых.

Министры игнорируют губернатора и празднуют в траур

Наблюдатели отмечают, что как только стало известно о грядущем роспуске краевого правительства, большинство членов кабинета министров откровенно махнули рукой на отправившего их в отставку губернатора. Так, обычно немногословный вице-премьер Алексей Чибисов сообщил, что не собирается увольняться, а лишь уходит в плановый отпуск.

А министр имущественных отношений края Николай Гончаров, по сообщениям в социальных сетях, вместе со своим коллективом 26 декабря уехал на предновогодний корпоратив. Тем самым чиновники фактически проигнорировали распоряжение Виктора Басаргина отменить в этот день все праздничные мероприятия в связи с объявлением всероссийского Дня траура по погибшим в катастрофе Ту-154. В самом правительстве официально опровергают факт корпоратива, но кто же может проследить, как развлекаются чиновники после работы?

По мнению наблюдателей, за свое кресло переживает, похоже, только один министр экономического развития Леонид Морозов, который организовал в СМИ и Интернете целую «пиар-кампанию» с рассказами об успехах возглавляемого им ведомства.

Фото: Алексей Глазырин © URA.Ru

Демченко колесит по России

Очевидцы утверждают, что в понедельник, 26 декабря, вице-премьер правительства и ближайший соратник губернатора Олег Демченко выехал из Перми в неизвестном направлении на собственном автомобиле. Говорят, машина до отказа была набита деньгами, а предшествовали отъезду проведенные силовиками выемки документов в помещении краевой администрации — в том числе, и в пермском кабинете самого Демченко.

Есть версия, что Олег Васильевич направился в Москву. Однако насчет дальнейших возможных действий вице-премьера мнения расходятся. Одни считают, что в столице он намеревался решить вопрос на уровне руководства правоохранительных органов РФ о прекращении своего уголовного преследования. Другие полагают, что Демченко договорился о встрече в администрации президента.

Рассказывают, что в среду, 28 декабря, Демченко уже вернулся в Пермь — на том же автомобиле, но уже без денег и в плохом настроении. При этом якобы в администрации президента его не приняли, а на Лубянке сообщили, что пермские силовики действуют полностью в соответствии с политикой главы государства — борются с коррупцией. Говорят, сотрудникам администрации губернатора и правительства уже объявили, что надо готовиться к новым арестам.

Фото: Алексей Глазырин © URA.Ru

Рыбакин прячется

Слухачи информируют, что вице-премьер правительства Владимир Рыбакин, который отвечает за развитие инфраструктуры в регионе, все реже стал появляться на публике. Якобы чиновник крайне опасается, что его уведут на допрос сотрудники спецслужб — по примеру коллеги Олега Демченко. Ведь не секрет, что к фонду Рыбакина «Возрождение Прикамья» давно приковано внимание правоохранителей — в этой структуре команда губернатора аккумулирована свои денежные запасы на предвыборную кампанию Виктора Басаргина.

Однако поговаривают, что самому Рыбакину нечего было бы опасаться. Чиновник обладает ценной информацией о самом губернаторе и его ближайших соратниках. Плотное взаимодействие с силовиками может обезопасить вице-премьера от претензий в свой адрес.

Юсупов идет в политику

Шептуны сообщают, что новый исполняющий обязанности руководителя администрации губернатора Рустем Юсупов активно начал работать на новом посту. Он вовсю проводит встречи и уже вошел в региональный политический совет «Единой России».

Поговаривают, Юсупов вознамерился стать реальным политическим куратором региона. Ходят слухи, что ему, в частности, поставили задачу наладить коммуникации между властями и Общероссийским народным фронтом (ОНФ), чтобы президентское движение не доставило властям проблем на губернаторских выборах в следующем году.

Фото: Алексей Глазырин © URA.Ru

Чусовитин обидел силовиков

По слухам, пермские силовики крайне негативно отреагировали на публикацию в одной деловой газете, где некий источник из администрации губернатора Пермского края предъявил им претензии за слишком публичное препровождение на допрос вице-премьера Олега Демченко. Аноним заявил, что силовики объявили войну губернатору Басаргину.

Поговаривают, обиженные силовики установили, что анонимом является политтехнолог из Екатеринбурга Алексей Чусовитин, претендующий на должность заместителя главы администрации губернатора, курирующего политические вопросы. Теперь Алексей Анатольевич, как говорят, находится под пристальным наблюдением работников правоохранительных органов. Обозленные «силовики» только и ждут первых «проколов» со стороны политтехнолога, чтобы предложить приехать на допрос уже самому Чусовитину.

Закирова сотрудничает с оппозицией

Рассказывают, что Елене Зикировой, которая готовится оставить должность пресс-секретаря губернатора, уже предложили сотрудничество оппозиционеры. Не секрет, что Закирова, которая на протяжении нескольких лет яро защищала главу региона, обладает массой ценной информации. Она может рассказать много интересного о делах и самого Виктора Басаргина, и его бывшего политического советника Кирилла Маркевича, бежавшего в США.

По разговорам, уход и обида Закировой могут доставить губернатору гораздо больше неприятностей, чем публичное выяснение отношений со своим правительством.

Фото: Алексей Глазырин © URA.Ru

Сухих потерял шансы стать губернатором…

Слухмейкеры доносят, что переговоры в администрации президента в интересах спикера Заксобрания Валерия Сухих провалились — якобы Кремль вычеркнул имя этого политика из «шорт-листа» претендентов на пост губернатора Пермского края. В кулуарах причиной такого решения называют вовсе не скандальную аудиозапись с высказываниями Сухих о нелюбви к пермякам. В действительности спикера, скорее всего, подвели его связи с бывшими и действующими министрами и экс-губернатором Олегом Чиркуновым, силовиками и правозащитниками. Возможно, в столице опасаются, что в лице Сухих пост губернатора займет «пермский Басаргин», а руководство важным регионом будет построено на принципах круговой поруки.

Однако поговаривают, что Сухих намерен реанимировать свои шансы стать губернатором, поэтому уже призвал на помощь бывшего замглавы краевой администрации Александра Козенкова, курировавшего политические процессы. Якобы Козенкову предложат должность советника спикера Заксобрания, ответственного за взаимодействие с муниципалитетами. По слухам, Сухих готов фактически начать предвыборную кампанию, чтобы по примеру Басаргина продемонстрировать Москве свою дееспособность и силу.

… и устал от партийной работы

Рассказывают, что спикер Заксобрания Валерий Сухих посетил на этой неделе конференцию «Единой России», однако мероприятие не заинтересовало влиятельного политика. Якобы Сухих спустя некоторое время покинул зал и таким образом уклонился от голосования за ротацию состава политсовета и выборов секретаря регионального отделения (должность сохранил депутат Заксобрания, гендиректор «ПЗСП» Николай Демкин).

Слухачи не знают, почему спикер так отнесся к своим товарищам, но, возможно, единороссы сами виноваты — ничего интересного публике они в этот раз не продемонстрировали.

Фото: Алексей Гущин © URA.Ru

Чиркунов сделал ставку на другого человека

Шептуны докладывают, что в последнее время в Пермь зачастил бывший глава администрации губернатора Максим Решетников, который сегодня работает министром экономики в правительстве Москвы. Якобы бывшего главу региона Олега Чиркунова и Максима Решетникова нередко видят прогуливающимися вдвоем в сквере возле театра оперы и балета.

По мнению наблюдателей, Олег Анатольевич сегодня прилагает все усилия для того, чтобы через остающиеся у него связи в окружении первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко пролоббировать кандидатуру Решетникова на пост исполняющего обязанности губернатора Пермского края с его последующим участием в выборах. Ранее Чиркунов делал ставку на спикера краевого парламента Валерия Сухих, однако, по последней информации, его кандидатура не нашла поддержки в Москве.

Как и Сухих, Максим Решетников обязан всей своей карьерой именно Олегу Чиркунову, который в 2009 году устроил Максима Геннадьевича в аппарат тогдашнего вице-премьера российского правительства Сергея Собянина. Став мэром Москвы, Собянин назначил Решетникова руководителем экономического департамента мэрии, кем он до сих пор и работает.

Помимо Чиркунова в назначении Максима Решетникова губернатором Пермского края может быть крайне заинтересован и Сергей Собянин, который понимает, что Виктора Басаргина, также являющегося креатурой московского мэра, скорее всего, отправят в отставку. В то же время за годы губернаторства Басаргина в экономику региона зашли финансово-промышленные группы, тесно связанные с Собяниным. Сохранить их влияние на территории и должен помочь Максим Решетников в случае его назначения губернатором Пермского края.

Фото: Алексей Глазырин © URA.Ru

Скриванов стал тайным агентом

Пермскую политтусовку крайне беспокоит тот факт, что депутат Госдумы и некогда главный оппонент губернатора Дмитрий Скриванов до минимума снизил свою активность. Теперь его видят лишь в московских кабинетах, а война с властями регионами фактически закончена.

Однако слухачи доносят, что в действительности именно Скриванов попросил лидера фракции ЛДПР в Заксобрании Олега Постникова выступить с предложением губернатору создать коалиционное правительство Пермского края. Якобы политик прекрасно понимает, что Виктор Басаргин откажется от совета либо вообще проигнорирует его — это покажет неспособность главы региона договариваться и вести диалог с оппозицией.

Поговаривают, что сегодня Скриванов действует в интересах Приволжского полномочного представительства президента, которое, похоже, готовит почву для отставки Басаргина. Ходят слухи, что депутат уже договорился о сотрудничестве с другим ярым противником губернатора — лидером общественного движения «Выбор» Константином Окуневым. Последний якобы готовит серию акций для дискредитации главы региона и его окружения.

На пермских либерал-демократов пожаловались Жириновскому

Рассказывают, что федеральное руководство ЛДПР получило огромное количество жалоб из Прикамья на проект «Грядка Жириновского» — всю весну пермское отделение партии раздавало гражданам наборы семян овощей. По логике либерал-демократов, пермяки должны были получить прекрасные огурцы и помидоры и теперь наслаждаться урожаем.

Однако говорят, на пермских грядках к осени так ничего и не выросло. Особо отчаянные дачники искали свою капусту уже в снегу, но тщетно. По слухам, люди приходили жаловаться на жириновцев даже в администрацию губернатора, но никто им так и не объяснил, почему же семена оказались «холостыми».

Народный фронт везет доклад президенту

По слухам, пермское отделение Общероссийского народного фронта в ближайшее время направит в администрацию президента доклад о катастрофическом положении дел в медицине Прикамья. В документах приведены факты увольнения врачей из-за недостатка в финансировании, рассказано об угрозе закрытия расчетных счетов больниц в связи с многомиллионными долгами. Жители крупных поселков на сегодняшний день рискуют не дождаться медработников — во многих населенных пунктах работает по одной бригаде скорой помощи.

Шептуны полагают, что доклад нанесет удар не только по пермским чиновникам, но и по проректору Уральского медуниверситета Ольге Ковтун, которая до сентября была вице-премьером правительства Прикамья и возглавляла минздрав. Именно ее общественность склонна обвинять в многочисленных проблемах системы здравоохранения региона.

Фонд капремонта всех обманывает

Слухачи информируют, что общественники уличили Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пермского края в неправдивой статистике. Якобы руководство Фонда во всеуслышание объявило, что в этом году было отремонтировано порядка двухсот домов, а в действительности работы были завершены лишь на 67 объектах. Причем качество ремонта оставляет желать лучшего — жители уже жалуются на подтекающие стояки и трубы.

Поговаривают, что провал программы капремонта в наступающем 2017 году грозит властям не только проблемами на губернаторских выборах, но и громкими судебными разбирательствами.

Фото: Василий Заболотных © URA.Ru

Самойлов ударил по карманам пермских родителей

В Перми не утихают страсти вокруг распоряжения главы Перми Дмитрия Самойлова украсить школы и детские сады города к Новому году, используя символ в виде белого мишки. Говорят, чиновники потребовали от педагогов потратить не менее ста тысяч рублей на украшения, но денег никто не выделил. К концу года не у многих остались лишние средства — пришлось просить помощи у родителей.

По слухам, некоторых директоров и заведующих, чьи школы и садики выглядят слишком «дешево», чиновники своими упреками уже довели до слез и нервных срывов.

Слухи Курганской области

Фото: Александр Кадников © URA.Ru

Кокорин предложил перейти на безнал

На одной из закрытых встреч, как рассказывают сплетники, глава Зауралья Алексей Кокорин разоткровенничался. В частности, он рассказал о том, какой метод считает эффективным в борьбе с «серыми зарплатам» — предложил полностью перейти на безналичный расчет с сотрудниками. В этом случае работодатели, по мнению губернатора, не смогли бы прятать налоги.

Марат Исламов устал

Слухмейкеры рассказывают, что «серый кардинал» курганской политики Марат Исламов вовсе не держался за свою должность первого зама секретаря регионального политсовета «Единой России». Не намерен он также и строить козни за спиной нового партийного руководителя Евгения Кафеева. «Он устал, возраст берет свое. Он понимает, что быстро Кафеева с этой должности никто не снимет», — высказывают мнение сплетники.

Фролова не согласовала Москва

Вопреки распространенному убеждению, вовсе не «ревность» губернатора стала причиной того, что молодой политик Дмитрий Фролов не стал руководителем «Единой России» в регионе. Слухачи рассказывают, что этого политика не согласовала Москва — там он показался слишком неопытным в партийных делах. Не прошли согласования и другие предложенные кандидаты, а некоторые сами не захотели брать на себя ответственность.

Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

В ЛДПР хотят примирения

Конфликт между нынешним руководителем регионального отделения ЛДПР Юрием Ярушиным и бывшим — Юрием Александровым — по уверениям слухмейкеров, начал потихоньку затихать. «А что делать, работать надо. У Ярушина нет своих ресурсов, приходится поневоле прогибаться под Александровых», — судачат в партийных кругах.

В Кургане обсуждают судьбу Рудаева

До сих пор неизвестно, какую же должность займет экс-руководитель городского департамента ЖКХ Святослав Рудаев. В разговоре с «URA.Ru» он отметил, что рассматривает предложение, ясность с которым наступит после праздников. Некоторые слухачи не исключают, что он вовсе покинет регион. «Он в последнее время очень довольный, наверно, есть какие-то хорошие предложения», — не согласны другие.

Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Курганский лесхоз напугал нового руководителя

Руководитель недавно образованного в Кургане муниципального учреждения по охране и воспроизводству городских лесов депутат городской Думы Виктор Дударев, по рассказам сплетников, в ужасе от того, что увидел на новом месте работы. Якобы леса вокруг города безжалостно вырубаются. Воровство леса поставлено на поток, а любые попытки пресечь эту деятельность натыкаются на серьезные угрозы. Поговаривают, что он даже решил уволиться, но на следующий день передумал, хотя некоторые утверждают, что депутату даже успели подыскать замену.

Скандальный батюшка помогал давать взятки

Отставной настоятель Рябковского храма Владимир Дедов, как рассказывают сплетники, неоднократно помогал желающим «отмазываться» от наказаний ГИБДД. Батюшка, который руководил отделом по работе с правоохранительными органами, якобы за деньги помогал находить нечестных сотрудников, которые освобождали нарушителей от штрафов и лишения прав.

Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Ректоры выбирают общение без чиновников

На совете ректоров вузов Курганской области приняли поправки. Заместителем председателя совета ректора Владимира Левитского стал представитель КСХА, которую он же возглавляет. Раньше секретарем был представитель областного департамент образования и науки Сергей Хрипунов. Сплетники уверены, что это говорит о возросшей самостоятельности совета и вполне соответствует независимому характеру генерала Левитского, коме того, слухачи уверены, что ректоры хотят больше общения не на чиновном поле, а между собой. Именно поэтому высказывались идеи проводить заседания на базе зауральских вузов.

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