Как довести до слез Деда Мороза?

16:00 29 декабря 2016 0

Дедам Морозам не всегда приходится сладко Фото: Владимир Андреев © URA.Ru

В новогодние праздники, когда отдыхает вся страна, на «дежурство» заступают Деды Морозы и Снегурочки. Они поздравляют детей и взрослых, дарят подарки, но не всегда утренники и корпоративы проходят спокойно. А порой поздравление детей заканчивается слезами. В беседе с «URA.Ru» главные герои Нового года рассказали самые нелепые, смешные и пронзительные истории, случавшиеся в период торжества.

Дед Мороз Александр:

«Недавно мы со Снегурочкой вели праздник для ребят в Доме детского творчества. До нашего выхода было минут 30, все это время нам надо было ждать в тесной коморке. Жара была такая, что я начал весь „гореть“, по лицу потекла краска. И тут Снегурочка говорит, мол, у нее есть с собой макияж, и предложила подкрасить меня, пока есть время. Ребята уже закричали „Дедушка Мороз!“, я давай торопить внучку. Она мне в ответ: „Сейчас, сейчас, дедушка, одна бровь осталась“. И, значит, врываюсь я в дверь, дети хлопают, сразу давай песни петь, а родители косятся на меня, фотоаппаратами щелкают и хихикают. А я и не пойму, что такое. А зал у нас был с зеркалами, когда мы хоровод водили, я и посмотрел на себя. Оказалось, что Снегурочка краски перепутала, и лицо-то у меня все синее было».

Дед Мороз Василь:

Бывает, что детей не интересует ничего кроме подарков, даже Дед Мороз Фото: Дарья Попова © URA.Ru

«Был случай, когда я пришел к детям, а они весь вечер не отрывались от планшетов. Это было 31 декабря в 9 часов вечера, то есть перед самым праздником. Перед входом мне выдали санки, коньки, различные наборы… Столько подарков, что они даже в сумку не входили. Было видно, что родители обеспеченные и любят своих детей.

В квартире Новый год праздновали несколько семей, в детской комнате было два мальчика и девочка. Но, когда я зашел, они даже не отреагировали на меня, и наотрез не поддавались уговорам родителей. В итоге, со мной все хороводы и сценки отыграли сами взрослые. Дети оторвались от планшетов, только когда зашла речь о подарках.

Дело не в том, что у детей пропало ощущение новогоднего чуда. Все зависит от того, как их воспитывают родители. Например, в семьях с обычным достатком дети совершенно по-другому воспринимают Деда Мороза, я вижу их неподдельную радость».

Ростовая кукла Снегурочка ресторана «Мама-Азия»:

«Ростовая кукла Снегурочка — это такая девочка-переросток с очень большой грудью. Немножко выпившие мужчины всегда хотят ее потрогать. А Снегурочка очень беззащитная, артистке внутри костюма очень тяжело, она не видит и не слышит ничего вокруг. Более того, когда она в образе, она находится в таком детском уязвимом состоянии, что подойти к ней сзади и что-нибудь сделать очень легко.

Ростовая кукла нередко возбуждает пьяных мужчин Фото: «Мама Азия»

Поэтому Дедушка Мороз ее постоянно охраняет, говорит: «Мальчик, не трогай внучку, Снегурочка, встань сюда». И этот процесс всегда продолжается. Только встали в хоровод, дедушка наставляет: «Иди сюда внученька». А на другом месте снова какой-нибудь веселый мальчик хочет потрогать ее за грудь.

Зрители легко входят в то детское состояние, которое мы транслируем, но это же взрослые мальчики и девочки, подвыпившие, и детские игры быстро превращаются во взрослые. Поэтому мы их аккуратно обратно возвращаем».

Дед Мороз-Скороход:

«Позвонили мне как-то заказчики, говорят, надо поздравить нескольких генералов. Они там, конечно, не по форме были, праздновали. Ну, приехал я к офицерам. Они ожидали какого-нибудь недоделанного Деда Мороза увидеть в каком-нибудь халатике с бороденкой. А я не маленький — 2,1 метра в костюме и наряд очень качественный. Ну, и заходит такой генерал-мороз: «Здравствуйте, мои хорошие». У них такая реакция была, челюсти поотпадывали!

У меня это был последний заказ, и меня соответственно никуда оттуда не отпустили. Так и остался праздновать. Вообще этика профессиональная не позволяет никогда ни с кем отмечать, а меня закрыли и никуда не деться. Ну, мы качественно пообщались, отпраздновали.

С наступающим Новым годом! Фото: Александр Елизаров © URA.Ru

Есть еще одна история — пронзительная. Я работаю при Екатеринбургской Епархии и поздравляю в январе малоимущих деток, детей-инвалидов… В первый год работы был случай, когда у меня действительно слезы наворачивались на глаза.

Есть семья, там папа и дочка — инвалиды. Заходим со Снегурочкой. В квартире тесно, жарко, много книг. У папы что-то с ногами, они как будто отсохшие. Он чем-то на компьютере занимается, чтобы на жизнь зарабатывать. И смотрю, девочка лет пяти сидит в кроватке.

Я-то еще не знаю, что она тоже страдает от недуга. Захожу: «Здравствуйте детишки». И как обычно обращаюсь к девочке: «Ты приготовила стишки Деду Морозу». Она мне в ответ: «Да, конечно!». А я такой: «Давай иди ко мне на ручки». Поднимаю ее на руки и осекся, смотрю, у нее ножки-то маленькие совсем-совсем. Для меня это было так неожиданно. А девочка как давай стишки рассказывать. С таким воодушевлением, с такими эмоциями. Я подарки начал выставлять, и смотрю, Снегурочка уже вовсю рвет когти. Вышли, она потом полчаса плакала».