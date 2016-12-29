Как интересно жить в нашей стране! Московские ФОТОитоги-2016

Президент Владимир Путин на 12-й итоговой ежегодной пресс-конференцииФото: Владимир Андреев © URA.Ru
Каждый наш читатель знает: «URA.Ru» — это Урал. Урал — это «URA.Ru». Но не первый год мы полностью освещаем федеральную повестку. Наш фотокорреспондент в Москве, Владимир Андреев, в 2016-м был и на Параде Победы, и на всех съездах «Единой России», и на процессе над экс-министром Алексеем Улюкаевым, и даже на юбилее лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Под Новый год Владимир отобрал самые яркие свои снимки, чтобы мы вспомнили 2016-й и признались: как интересно жить в нашей стране!
Годовщина гибели Бориса Немцова. Гражданский мемориал на месте убийства оппозиционера.
Фото: Владимир Андреев © URA.Ru
«Небо в цветах флага России». Торжественный парад в честь Дня Победы.
Фото: Владимир Андреев © URA.Ru
Солдаты президентского полка перед началом Торжественного парада на Красной площади под палящим майским солнцем.
Фото: Владимир Андреев © URA.Ru
«В гражданском». Сотрудник ФСО проводит инструктаж полицейских перед шествием «Бессмертного полка».
Фото: Владимир Андреев © URA.Ru
«Крепкие тылы». XV съезд партии «Единая Россия».
Фото: Владимир Андреев © URA.Ru
Проголосовавшиеся. Член «Справедливой России» голосует на съезде партии. Это когда Сергея Миронова сделали фактически единоличным лидером справороссов.
Фото: Владимир Андреев © URA.Ru
«Лучший портрет может принадлежать только имениннику». На юбилее Владимира Жириновского художники предлагали всем желающим свои услуги. На 70-летии лидера ЛДПР, кажется, гуляла вся Москва.
Фото: Владимир Андреев © URA.Ru
Глава КПРФ Геннадий Зюганов на первомайском митинге.
Фото: Владимир Андреев © URA.Ru
Депутаты фракция «Единой России» на одном из последних заседаний Госдумы шестого созыва. Глава фракции Владимир Васильев (крайний справа) сохранил свои позиции в новой Думе. Теперь под ним три четверти депутатов.
Фото: Владимир Андреев © URA.Ru
Первомайский митинг на площади Революции в Москве. К слову, сцена стоит спиной к памятнику Карла Маркса.
Фото: Владимир Андреев © URA.Ru
Старый коммунист о будущем человечества. Первомайский митинг КПРФ.
Фото: Владимир Андреев © URA.Ru
Зеленый — это новый красный. Поклонники ливийского лидера на первомайской демонстрации в Москве.
Фото: Владимир Андреев © URA.Ru
«Бессмертный полк». Дети, внуки и правнуки победителей в едином строю прошли по улицам столицы. В этом году в акции участвовало около 650 тыс. Человек.
Фото: Владимир Андреев © URA.Ru
Глава партии «Яблоко» Григорий Явлинский объявил о своем намерении стать следующим президентом России. Выступление политика на съезде партии.
Фото: Владимир Андреев © URA.Ru
Предвыборный съезд «Партии Роста». Молодой партии под руководством бизнес-омбудсмена Бориса Титова в итоге так и не удалось попасть в Госдуму.
Фото: Владимир Андреев
«Пакет Яровой». Участники митинга против принятия антитеррористического пакета законов Яровой-Озерова в буквальном смысле вооружились пакетами с изображением депутата. Гайд-парк.
Фото: Владимир Андреев © URA.Ru
25-я годовщина ГКЧП. Защитники Белого дома демонстрируют номер легендарного журнала «Огонек» с заметкой о себе.
Фото: Владимир Андреев © URA.Ru
Российскому триколору исполнилось 25 лет. В День флага России состоялось символическое шествие.
Фото: Владимир Андреев © URA.Ru
Встреча призеров Олимпиады в Рио в Шереметьево. Несмотря на громкий допинговый скандал и дисквалификацию части нашей сборной, атлетам удалось завоевать 56 медалей. В итоговом зачете наша страна заняла четвертое место.
Фото: Владимир Андреев © URA.Ru
«Будни. Ресепшн.» Обыски в структурах Виктора Вексельберга вызвали резонанс в бизнес-кругах.
Фото: Владимир Андреев © URA.Ru
Экс-министр экономразвития Алексей Улюкаев ждет решение Басманного суда по выбору меры пресечения: домашний арест или СИЗО.
Фото: Владимир Андреев © URA.Ru
Наш фотограф:
Владимир Андреев
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