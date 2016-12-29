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29 декабря 2016
28 декабря 2016
14:37  29 декабря 2016 0

Как интересно жить в нашей стране! Московские ФОТОитоги-2016

Улюкаев в суде, обыски в «Ренове» и то, что осталось от Немцова
URA.Ru
© Служба новостей «URA.Ru»
12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир, жест рукой, а ты записался добровольцем, указывает пальцем
Президент Владимир Путин на 12-й итоговой ежегодной пресс-конференцииФото: Владимир Андреев © URA.Ru

Каждый наш читатель знает: «URA.Ru» — это Урал. Урал — это «URA.Ru». Но не первый год мы полностью освещаем федеральную повестку. Наш фотокорреспондент в Москве, Владимир Андреев, в 2016-м был и на Параде Победы, и на всех съездах «Единой России», и на процессе над экс-министром Алексеем Улюкаевым, и даже на юбилее лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Под Новый год Владимир отобрал самые яркие свои снимки, чтобы мы вспомнили 2016-й и признались: как интересно жить в нашей стране!

Марш Немцова. Москва, плакаты, траур, немцов мост, мемориал, цветы, кремлевская стена
Годовщина гибели Бориса Немцова. Гражданский мемориал на месте убийства оппозиционера.
Фото: Владимир Андреев © URA.Ru
Парад Победы на Красной площади. Москва, купола храма, храм василия блаженного, авиашоу, 9 мая, парад победы, триколор
«Небо в цветах флага России». Торжественный парад в честь Дня Победы.
Фото: Владимир Андреев © URA.Ru
Парад Победы на Красной площади. Москва, храм василия блаженного, жара, строй солдат, 9 мая, парад победы, покровский собор
Солдаты президентского полка перед началом Торжественного парада на Красной площади под палящим майским солнцем.
Фото: Владимир Андреев © URA.Ru
Шествие "Бессмертный полк". Москва, служебная собака, бессмертный полк, 9 мая, шествие
«В гражданском». Сотрудник ФСО проводит инструктаж полицейских перед шествием «Бессмертного полка».
Фото: Владимир Андреев © URA.Ru
15 съезд ЕР. Москва., съезд ер
«Крепкие тылы». XV съезд партии «Единая Россия».
Фото: Владимир Андреев © URA.Ru
8 съезд СР. Москва, справедливая россия, голосование, съезд, делегаты съезда
Проголосовавшиеся. Член «Справедливой России» голосует на съезде партии. Это когда Сергея Миронова сделали фактически единоличным лидером справороссов.
Фото: Владимир Андреев © URA.Ru
День рождения Жириновского В.В. Москва, ВВЖ70, портрет жириновского
«Лучший портрет может принадлежать только имениннику». На юбилее Владимира Жириновского художники предлагали всем желающим свои услуги. На 70-летии лидера ЛДПР, кажется, гуляла вся Москва.
Фото: Владимир Андреев © URA.Ru
Первомай в Москве. Москва, зюганов геннадий, митинг кпрф, первое мая, унисты, коммунисты
Глава КПРФ Геннадий Зюганов на первомайском митинге.
Фото: Владимир Андреев © URA.Ru
Заседание фракции "Единая Россия". Москва, васильев владимир, фракция единая россия, заседание
Депутаты фракция «Единой России» на одном из последних заседаний Госдумы шестого созыва. Глава фракции Владимир Васильев (крайний справа) сохранил свои позиции в новой Думе. Теперь под ним три четверти депутатов.
Фото: Владимир Андреев © URA.Ru
Первомай в Москве. Москва, первомай, митинг кпрф, театральная площадь, флаг ссср, коммунист, большой театр
Первомайский митинг на площади Революции в Москве. К слову, сцена стоит спиной к памятнику Карла Маркса.
Фото: Владимир Андреев © URA.Ru
Первомай в Москве. Москва, красный флаг, старик, митинг кпрф, первое мая, пожилой мужчина, будущее человечества коммунизм, старый коммунист
Старый коммунист о будущем человечества. Первомайский митинг КПРФ.
Фото: Владимир Андреев © URA.Ru
Первомай в Москве. Москва, митинг кпрф, первое мая, коммунисты, Муаммар Каддафи
Зеленый — это новый красный. Поклонники ливийского лидера на первомайской демонстрации в Москве.
Фото: Владимир Андреев © URA.Ru
Шествие "Бессмертный полк". Москва, бессмертный полк, 9 мая, красное знамя, спасибо деду за победу
«Бессмертный полк». Дети, внуки и правнуки победителей в едином строю прошли по улицам столицы. В этом году в акции участвовало около 650 тыс. Человек.
Фото: Владимир Андреев © URA.Ru
Съезд партии "Яблоко". Москва, явлинский григорий, съезд яблока
Глава партии «Яблоко» Григорий Явлинский объявил о своем намерении стать следующим президентом России. Выступление политика на съезде партии.
Фото: Владимир Андреев © URA.Ru
Съезд "Партии Роста", второй день. Москва, футболка, агитационные материалы, логотип, партия роста
Предвыборный съезд «Партии Роста». Молодой партии под руководством бизнес-омбудсмена Бориса Титова в итоге так и не удалось попасть в Госдуму.
Фото: Владимир Андреев
Митинг за отмену пакета Яровой. Москва, автозак, митинг, пакет яровой
«Пакет Яровой». Участники митинга против принятия антитеррористического пакета законов Яровой-Озерова в буквальном смысле вооружились пакетами с изображением депутата. Гайд-парк.
Фото: Владимир Андреев © URA.Ru
25-ая годовщина ГКЧП, Белый дом. Москва, защитники белого дома, дом правительства рф, журнал огонек
25-я годовщина ГКЧП. Защитники Белого дома демонстрируют номер легендарного журнала «Огонек» с заметкой о себе.
Фото: Владимир Андреев © URA.Ru
День Государственного флага. Москва, митинг, триколор, шествие, флаг россии, защитники белого дома, демонстрация, дом правительства рф
Российскому триколору исполнилось 25 лет. В День флага России состоялось символическое шествие.
Фото: Владимир Андреев © URA.Ru
Встреча олимпийской сборной России в Шереметьево. Москва, рио-2016, rio-2016, олимпийская сборная россии
Встреча призеров Олимпиады в Рио в Шереметьево. Несмотря на громкий допинговый скандал и дисквалификацию части нашей сборной, атлетам удалось завоевать 56 медалей. В итоговом зачете наша страна заняла четвертое место.
Фото: Владимир Андреев © URA.Ru
Обыск в "Ренова". Москва, ренова, фсб, силовики, обыск, маски-шоу
«Будни. Ресепшн.» Обыски в структурах Виктора Вексельберга вызвали резонанс в бизнес-кругах.
Фото: Владимир Андреев © URA.Ru
Басманный суд. Избрание меры пресечения Улюкаеву Алексею. Москва, улюкаев алексей, суд
Экс-министр экономразвития Алексей Улюкаев ждет решение Басманного суда по выбору меры пресечения: домашний арест или СИЗО.
Фото: Владимир Андреев © URA.Ru

Наш фотограф:

Владимир Андреев
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