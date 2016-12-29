19:26 29 декабря 2016 0

Часть открыток совсем свежие — поздравления с наступающим 2017 годом, другая часть — раритетные карточки из частных коллекций Фото: Александр Елизаров © URA.Ru

Накануне праздников «URA.Ru» собрало большую подборку новогодних открыток, которые свердловские чиновники и олигархи дарили друг другу. Среди адресантов, чьи подписи стоят под поздравлениями — губернатор Евгений Куйвашев и экс-губернатор Александр Мишарин, бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, «серый кардинал» свердловской политики Владимир Тунгусов, глава УГМК Андрей Козицын, чиновники мэрии и депутаты регионального Заксобрания.

Часть открыток совсем свежая — поздравления с наступающим 2017 годом, другая часть — раритетные карточки из частных коллекций. Разглядывать их — подлинное удовольствие, которым редакция «URA.Ru» делится с читателями. А чтобы удовольствие было полезным, мы попросили прокомментировать тексты и оформление новогодних VIP-поздравлений экспертов — специалистов по дизайну, политическому PR и филокартистов.

Охотники за открытками

Оказывается, открытки, подписанные ВИП-персонами — предмет особого интереса коллекционеров. «Внутри филокартии (коллекционирование открыток) существует такое направление, как собирание открытых служебных формуляров или, современным языком, корпоративных открыток, — рассказал „URA.Ru“ екатеринбургский филокартист Константин Бэгинет. — К таким относятся и карточки, которые в среде коллекционеров называют „губернаторской открыткой“».

Багаряковский креатив отмечают многие эксперты Фото: читатель «URA.Ru»

Но, по словам эксперта, далеко не каждая карточка интересна коллекционерам, большинство их них — мусор. «Если депутат или чиновник покупает открытку в киоске, печатает на принтере свое поздравление и отправляет адресату — такая карточка собирателю неинтересна, — объясняет филокартист. — Такие открытки называются „вкладышем“ и ажиотажа не вызывают». Ценятся открытки, которые отличаются оригинальностью и индивидуальным дизайном.

«Если чиновник (депутат) заказывает в типографии специальный бланк, приглашает дизайнера (а не просто украшает обложку своим портретом), составляет оригинальный текст — такая карточка охотно ложится в коллекцию, — поясняет Бэгинет. — Наиболее удачным поздравлением и желанным объектом коллекционирования здесь является открытка [бывшего первого замглавы администрации губернатора Алексея] Багарякова, выполненная в стиле „футуристических 20-х“: такая карточка сразу бросается в глаза и надолго запоминается».

В ранг посредственных коллекционер включил открытки от председателя Заксобрания (в котором даже не указаны имя и фамилия отправителя), ректора УрГАУ Ирины Донник и главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана. «Таких открыток тысячи, и, как правило, в скором времени они перекочевывают в корзины для мусора», — говорит другой филокартист Сергей Кашанский.

По мнению экспертов, верх дурного вкуса — карточка, подписанная несколькими лицами (например, Евгением Артюхом и Василием Ханжиным), а также открытки с текстом, повторяемым из года в год (как у свердловского министра экономики Дмитрия Ноженко [смотрите галерею ниже]).

Открытка от Мишарина, которую он подписывал, лежа в коме — ценнейший экспонат в архиве коллекционера Фото: Константин Бэгинет

Особые внимание у коллекционеров вызывают подписи отправителей VIP-открыток. «Зачастую секретари штампуют на них факсимиле хозяина или это просто типографская надпечатка. Оригинальные подписи — редкость. Да и не каждого чиновника автограф котируется, — говорит Кашанский. Больше всего ценятся оригинальные подписи первых лиц.

«Наибольший интерес вызывают открытки не за подписью Ельцина или Росселя, а Мишарина. — рассказывает филокартист Бэгинет. — Этот чиновник занимал руководящую должность недолгий срок, имел неординарную репутацию и закончил свою карьеру, попав в автокатастрофу в начале декабря 2011 года. На работу он вышел 6 февраля 2012 года. Поэтому многие ВИПы удивились, получив поздравления с Новым 2012 годом за личной подписью губернатора: то ли он заранее подписал поздравления, то ли открытки отправляли ему на подпись самолетом в Германию.

По словам коллекционера, большим спросом пользуются также открытки с автографами знаменитых «сидельцев» — Павла Федулева, Серея Дубинкина, Василия Лахтюка и Дмитрия Лошагина.

Открытки — это «табель о рангах»

Рассказывают, Тунгусов лично контролировал в мэрии поздравительные списки Фото: Константин Бэгинет

В отличие от коллекционеров, которым интересны только отдельные экземпляры VIP-открыток, а остальное — мусор, для чиновников праздничные поздравления — тема более чем серьезная, — уверен специалист по политическому PR. «Со стороны довольно забавно наблюдать, как большие чиновники и олигархи с трепетом перебирают стопки цветных картинок с зайчиками, снегурочками и снеговиками, мысленно отмечая, кто поздравил, а кто — нет, — говорит уральский политолог Александр Пирогов. — Но то, что может улыбнуть на гражданке, на госслужбе — норма этикета и серьезный инструмент влияния».

По его словам, с помощью поздравительных открыток чиновники и бизнесмены поддерживают горизонтальные и вертикальные связи.

«Набирающие влияние фавориты раскладывают открытки на видных местах — это неформальный табель о рангах, — объясняет политолог.

— Причем система работает на всех уровнях: начальник отдела ждет поздравления от руководителя, руководитель — от мэра, мэр — от крупного бизнеса и губернатора, губернатор — от президента. Такие знаки внимания очень точно показывают «температуру отношений». Недаром Владимир Тунгусов лично утверждал списки адресатов и контролировал процесс поздравлений в мэрии Екатеринбурга».

По словам политолога, открытка — это всего лишь открытка, но цена ошибки при ее составлении велика Фото: Константин Бэгинет

Если руководитель не прислал заветного поздравления, это, как правило, расценивается как опала или как минимум сигнал о том, что надо сильно постараться и исправить допущенные ошибки.

При этом мало кто из крупных политиков и бизнесменов пишет поздравления сам: этим заняты сотрудники пресс-служб, орготделов, специалисты аппарата. «В большинстве случаев подписание открыток поставлено на поток, — отмечает Пирогов. — Но проблема в том, что праздники цикличны, каждый год нужно придумывать различные поздравления к одним и тем же датам. Там, где системы поздравлений не создано или не хватает рабочих рук, об открытках вспоминают в последний момент, лихорадочно подбираются слова, в спешке путаются имена, фамилии, праздничные даты, допускаются стилистические и орфографические ошибки».

Но, по словам политолога, даже профессиональные пресс-службы «по запарке» или от лени придумывать что-то свое, новое, свежее, нередко пользуются старыми поздравлениями или копируют чужие. Иногда это попадает к наблюдательным журналистам и всплывает в СМИ. «Открытка всегда останется только открыткой, и переоценивать ее значение не стоит, но некачественная полиграфия, ошибки и прочие недоразумения будут иметь обратный эффект для отправителя», — резюмирует Александр Пирогов.

«Образы, стилистика, шрифты — из прошлого века»

Максим Серебренников очертил круг лиц, которых поздравляет, с помощью карты Фото: читатели «URA.Ru»

Самые острые замечания к оформлению VIP-открыток высказал профессионал-дизайнер — профессор кафедры графического дизайна УрГАХУ Павел Ковалев. «Извините за резкость, накипело», — написал в конце своего комментария. С его точки зрения, в обнародованных «URA.Ru» открытках напрочь отсутствуют новизна и оригинальность.

«Образы, стилистика, шрифтографика — из середины ХХ (если не сказать, конца XIX) века, — говорит Ковалев. — Некоторую инновационность можно отметить в шрифтовой композиции от депутата Алексея Багарякова (привет Владимиру Маяковскому и ОБЭРИутам!), композицией с пашущей лошадью (но это не дизайн — это карикатура/сатира) и душевным постановочным как бы «селфи» Галины Артемьевой [на главном фото и в галерее].

Легкая примесь модной инфографики заметна на открытке [теперь уже бывшего] депутата Максима Серебренникова — он вполне наглядно очертил круг адресатов своего послания при помощи карты. Все остальное — катастрофически вторично, патриархально и застойно».

Помимо общего оформления, дизайнер отметил и конкретные ошибки в оформлении, например, в открытке начальника Управления культуры Екатеринбурга Татьяны Ярошевской — слишком узкие боковые поля и «уж очень „суровый“ шрифт», в карточке от вице-мэра Екатеринбурга Сергея Тушина — «совершенно неадекватный шрифт Magistral, который обычно используется в наружной рекламе и для крупных заголовков», а открытка от сенатора Аркадия Чернецкого «перегружена» текстом, строчки в ней «слипаются» (из-за узкого межстрочного интервала).

По мнению дизайнера, лепить в поздравительную часть открытки логотип, пусть даже под видом елочного шарика, не комильфо. Тем более, печатать год от года одинаковое поздравление Фото: читатели «URA.Ru»

«Выравнивание текста „по ширине“ обычно используется в периодике, для поздравительного формата это выглядит странно, — анализирует специалист по дизайну открытку 2012 года от депутата свердловского Заксобрания Сергея Никонова. — К тому же, в первом предложении получились чудовищные интервалы».

В открытке от ректора сельхозакадемии Ирины Донник дизайнер придрался к эмблеме, замаскированной под шарик на елке. «Некорректно на страницу с текстом поздравления ставить логотип организации, — поясняет профессор. — Лучше это делать на обороте или слева» (все указанные открытки см. ниже в фотогалерее).

Досталось от сурового профессора и самобытным открыткам политика из Верхней Пышмы Галины Артемьевой. «Три разных шрифта, разные выравнивания текста и интервалы между строк: такое впечатление, что текст верстали три человека, а потом четвертый все это собрал, как получилось, — говорит дизайнер про открытку 2014 года. — В поздравлении с 2013-м — прямо письмо целое! Видно, что женщина душевная и открытая, но если так много нужно сказать адресату, стоило бы использовать вкладыш».

Новогодняя открытка от руководителя УГМК Андрея Козицина Фото: Константин Бэгинет

По мнению дизайнера, причина безвкусных поздравлений — в нежелании VIP тратиться на специалистов-оформителей, банальной лени и общей нервозности в стране. «Нежелание удивлять и по-настоящему порадовать адресата новинкой, легкой провокацией, мистификацией — это следствие нестабильности и ощущения тревоги в обществе, которое сформировалось ещё в кризисный период 2008-09 годов, — уверен Павел Ковалев. — Именно тогда оригинальный креатив в V.I.P. поздравлениях стремительно угас. Но не надоело ли, господа, бояться собственной тени и рядиться в обноски прошлого века?»

Профессор дизайна уверен: яркие, свежие (и обязательно профессионально сделанные) поздравления должны вернуться. «Долой страх и клановый конформизм! Надежность и стабильность вашей репутации проявляется не в копировании стереотипов, а — в возможности удивить и вдохновить важных вам людей! — призывает дизайнер. — Никто не мешает вам оригинально поздравить друзей и партнеров в самый демократичный российский праздник! Расслабьтесь, будьте взаимно интересны, открыты и по-настоящему доброжелательны! И жизнь наверняка потихоньку наладится».