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Главные новости Свердловской области
11:00  30 декабря 2016 0

С такими кадрами не соскучишься! ФОТОитоги Свердловской области

Провожаем в СИЗО, веселим на заседании, ходим с вами на молебны. Фотослужба «URA.Ru»
URA.Ru
© Служба новостей «URA.Ru»
Крещенские купания. Губернатор и Ко. Верхотурье, куйвашев евгений, крещенские купания
Крещенское купание свердловского губернатора Евгения Куйвашева под ВерхотурьемФото: Александр Мамаев © URA.Ru
новость из сюжета:
Новый год 2017
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Екатеринбург никогда не скучает, недаром здесь — штаб-квартира «URA.Ru» и целых три наших фотокорреспондента. В 2016 году Владимир Жабриков, Анна Майорова и Александр Мамаев провожали известных политиков и чиновников в СИЗО, отмечали успехи депутатов в мобильные игры и смотрели свысока на первых VIP-посетителей «Ельцин Центра». Благодаря этим ярким снимкам и событиям 2016-й не забыть никогда.

Пресс-конференция Игоря Холманских. Екатеринбург, холманских игорь
Полпред президента по УрФО Игорь Холманских думает над ответом на своей ежегодной пресс-конференции
Фото: Александр Мамаев © URA.Ru
Открытие военно-патриотического клуба "Альфа". Екатеринбург, кадеты, дети, барабанщики, суворовское училище
Суворовцы на открытии военно-патриотического клуба «Альфа»
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
Лыжня России-2016. Екатеринбург, лыжня россии 2016
«Куча мала». Финиш эстафеты на Лыжне-2016
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
Березовское золотоносное месторождение. Березовский , обогатительная фабрика
Рабочая фасует порции золотосеребросодержащего «песка» на Центральной обогатительной фабрике Березовского золотоносного рудника
Фото: Анна Майорова © URA.Ru
Вторая реконструкция Центрального стадиона Екатеринбурга, центральный стадион, реконструкция, спортивные сооружения, строительные работы
Центральный стадион
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
Башенный кран рухнул на жилой дом Екатеринбург Куйбышева 21
Башенный кран упал на жилой дом в центре Екатеринбурга
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
Екатеринбург с крыши здания правительства СО, хайят, башня исеть, театр драмы, городской пейзаж, улица бориса ельцина, высотная съемка
Екатеринбург-сити с крыши здания правительства Свердловской области
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
Иван Обухов Ленинский суд, обухов иван
Иван Обухов, глава УК «Уктус», перед началом заседания суда, с которого он уедет уже в наручниках
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
Встреча губернатора с победителями выборов в гордуму Режа. Екатеринбург, татуировка, сурнин евгений
«Конкретный паук». Новый состав Режевской думы на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
Екатеринбург со смотровой площадки БЦ "Антей", бц высоцкий
«Многоликий Екатеринбург». Множественные отражения города в окнах БЦ «Высоцкий».
Фото: Анна Майорова © URA.Ru
Репетиция парада. Екатеринбург, солдат, бтр, военная техника, танк, танкист
На репетиции парада Победы в Екатеринбурге
Фото: Анна Майорова © URA.Ru
Михаил Боярский в ТРЦ ПАССАЖ. Екатеринбург, пассаж, боярский михаил
«Аншлаг». Актер Михаил Боярский во время открытия скульптуры Д’Артаньяна в ЦУ «Пассаж»
Фото: Анна Майорова © URA.Ru
Хайлайнер в Пассаже. Екатеринбург, кагин максим, хайлайнер
«Падение». Выступление хайлайнера Максима Кагина в ТЦ Пассаж в рамках премьеры фильма «Тарзан»
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
Агитпоезд "Армия Победы" в Екатеринбурге, бронетехника, ис-3
Танк ИС-3 на платформе агитпоезда «Армия Победы», прибывшего в Екатеринбург
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
Суд по мере пресечения Горностаевой и Никанорову, пьянков алексей
Алексей Пьянков, бывший министр Управления госимуществом Свердловской области, после заседания по делу МУГИСО
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
Джефф Монсон на открытой тренировке в ЦУ ПАССАЖ. Екатеринбург, монсон джефф
«Победа коммунизма». Открытая тренировка бойца смешанных единоборств Джеффа Монсона перед гала-турниром по боксу
Фото: Анна Майорова © URA.Ru
Строительство Центрального стадиона. Екатеринбург, строительная площадка, строительство, центральный стадион екатеринбург
Леса на стройке Центрального стадиона
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
Чемпионат России по футболу. Сезон 2015/2016. ФК Урал - ФК Кубань. Екатеринбург, беспорядки, футбольные фанаты, задержание
«В жару». Потасовка между полицией и футбольными фанатами во время игры ФК «Урал» и ФК «Кубань»
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
Отчет Евгения Куйвашева перед заксобранием СО. Екатеринбург, тунгусов владимир, куйвашев евгений
Глава администрации губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов и глава региона Евгений Куйвашев после отчета губернатора перед Заксобранием за 2015 г.
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
Детский крестный ход по случаю 1 июня. Екатеринбург, крестный ход, дети
Детский крестный ход во славу начала каникул
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
День России в Екатеринбурге, праздник, чиновник, флаг россии, дресс-код, торжественная линейка, политика, государственная символика, день россии
«Стенка в штрафной». День России
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
Июнь в Екатеринбурге, тополиный пух, активный отдых, катание на лодке
Тополиный пух в Харитоновском парке
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
Пресс-тур на строящийся участок Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Екатеринбург, экскаватор, ремонтные работы, рабочие, строительство моста
На строительстве Екатеринбургской кольцевой автодороги
Фото: Анна Майорова © URA.Ru
Подготовка к ИННОПРОМу-2016 в ЭКСПО. Екатеринбург, экспо, иннопром2016, подготовка выставки, cr expo, российско китайское экспо
Подготовка к III российско-китайскому Экспо
Фото: Анна Майорова © URA.Ru
ИННОПРОМ-2016. Первый день. Майорова. Перезалито. Екатеринбург, мантуров денис, подписание, попрошайки, протянутые руки, просьбы, мольбы
«Попрошайки». Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ на «Иннопроме-2016»
Фото: Анна Майорова © URA.Ru
Открытие медиа-фасада Ельцин Центра. Екатеринбург, очередь , ельцин центр, вечер
Очередь на церемонию открытия медиафасада Ельцин Центра
Фото: Александр Мамаев © URA.Ru
Конференция свердловского отделения ЕР. Екатеринбург, дубичев вадим, наследков сергей, нежность, рыжков александр, политологи, дружба
«Служебный роман». Сергей Наследков, Вадим Дубичев и Александр Рыжков на конференции свердловского отделения «ЕР»
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
Закладка памятной плиты, посвященной началу строительства новой доменной печи №7 на ЕВРАЗ НТМК. Нижний Тагил, цех, нтмк, производство, рабочий, завод, доменная печь
Рабочий в доменном цехе на Нижнетагильском металлургическом комбинате
Фото: Анна Майорова © URA.Ru
Пресс-тур в Академический. Екатеринбург, вера, христианство, купола, плохая погода, религия, храм во имя святых божьих строителей
Вид с колокольни Храма во имя Святых Божьих строителей в микрорайоне Академический
Фото: Анна Майорова © URA.Ru
Пресс-тур на АО ЕЗ ОЦМ. Верхняя Пышма, рабочие, оцм, производство, литейка, плазменная плавка, переработка сырья
Рабочие на участке плазменной плавки металлов Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов
Фото: Анна Майорова © URA.Ru
Поездка Дениса Паслера в Талицу, паслер денис, москвин владимир
«Свободное падение». Экс-премьер Свердловского правительства Денис Паслер (слева)
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
Марафон "Европа-Азия"-2016. Екатеринбург
«В здоровом теле…» Медали для участников марафона «Европа-Азия — 2016»
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
Съезд Почётных граждан Урала в ЭКСПО. Екатеринбург, крашененников павел, съезд почетных граждан, с урала
Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству
Фото: Анна Майорова © URA.Ru
Поездка Дениса Паслера в поселок Монетный, артемьева галина, писцов евгений, воронова елена, паслер денис
«Прямо предвыборный плакат. „С точки зрения избирателя“ называется.» © Экс-премьер свердловского правительства Денис Паслер осматривает жилые дома, после их капитального ремонта. Россия. Берёзовский. 19 августа 2016 г.
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
Рабочая поездка губернатора СО в Каменск-Уральский. Свердловская область
Колокольные языки на Колокольном заводе. Каменск-Уральский
Фото: Анна Майорова © URA.Ru
Конструктивизм. Майорова. Екатеринбург, конструктивизм, свердловский краеведческий музей, винтовая лестница
Конструктивизм. Лестница Краеведческого музея Екатеринбурга
Фото: Анна Майорова © URA.Ru
Осенний Екатеринбург, ротонда, беседка, зона отдыха, осень, отдых горожан, парк павлика морозова, екатеринбург
«Рандеву». Осенний Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.Ru
Евгений Куйвашев в Красноуфимском городском округе
«Крем-брюле». Глава администрации губернатора Владимир Тунгусов и вице-премьер Александр Высокинский в магазине села Нижнеиргинское
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
Заседание штаба общественной поддержки ЕР. Екатеринбург, инвалид, костыли, поцелуй, скамейка, любовь, романтика, сломанная нога
Любовь
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
Разное, клипарт. Екатеринбург, радуга, дождь, туча, ельцин центр, осень
Радуга
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
Внеочередное заседание заксо Свердловской области. Екатеринбург, савельев валерий, планшет, компьютерные игры
«…а заседание продолжается». Депутат Валерий Савельев на внеочередном заседании Заксобрания Свердловской области.
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
Клипарт, разное. Екатеринбург
Птицы. С пешеходного моста на реке Исеть.
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
Заплыв моржей. Екатеринбург, прорубь, зима, здоровый образ жизни, закаливание, зимний отдых, моржи, клуб моржей белый медведь
«Веселые моржи». Любители зимнего плавания из клуба «Белый Медведь»
Фото: Анна Майорова © URA.Ru
Подготовка поезда дальнего следования к рейсу: проводница в пассажирском вагоне. Екатеринбург, путешествие, поездка, железная дорога, призывники, отпуск, окно, армия россии, новобранец, пассажирский поезд
Осенний призыв
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
Клипарт, разное. Свердловская область, деревенская улица, поселок вогулка
Зима в деревне Вогулка Свердловской области
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
Церемония награждения «Человек года-2016». (ПЕРЕЗАЛИТО) Екатеринбург, зал, огни, силует, путь к славе
Аркадий Чернецкий на церемонии награждения премией «Человек года» от журнала «Деловой квартал»
Фото: Александр Мамаев © URA.Ru
Церемония награждения «Человек года-2016». (ПЕРЕЗАЛИТО) Екатеринбург, человек года 2016, симановский андрей
«Человек года». Основатель компании «Сима-Ленд» Андрей Симановский, «человек года», по версии журнала «Деловой квартал».
Фото: Александр Мамаев © URA.Ru
Ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Депутаты заксобрания СО и Ельцин Центр. Екатеринбург, послание президента, ельцин центр, сорокина дина, путин владимир, онлайн трансляция
Дина Сорокина, директор музея Бориса Ельцина, смотрит онлайн-трансляцию послания президента РФ Владимира Путина на самом большом экране Екатеринбурга в Ельцин Центре
Фото: Анна Майорова © URA.Ru
Реконструкция Центрального стадиона. Екатеринбург, строительная площадка, стройка, екатеринбург арена, реконструкция центрального стадиона
Один из будущих входов на будущий Центральный стадион, реконструируемый к чемпионату мира по футболу 2018 года
Фото: Анна Майорова © URA.Ru
Пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, посвященная итогам 2016 года. Екатеринбург, дом севастьянова, куйвашев евгений, свердловская область, зал для балов
«Ниша». На итоговой пресс-конференции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

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