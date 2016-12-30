С такими кадрами не соскучишься! ФОТОитоги Свердловской области

Крещенское купание свердловского губернатора Евгения Куйвашева под ВерхотурьемФото: Александр Мамаев © URA.Ru
Екатеринбург никогда не скучает, недаром здесь — штаб-квартира «URA.Ru» и целых три наших фотокорреспондента. В 2016 году Владимир Жабриков, Анна Майорова и Александр Мамаев провожали известных политиков и чиновников в СИЗО, отмечали успехи депутатов в мобильные игры и смотрели свысока на первых VIP-посетителей «Ельцин Центра». Благодаря этим ярким снимкам и событиям 2016-й не забыть никогда.
Полпред президента по УрФО Игорь Холманских думает над ответом на своей ежегодной пресс-конференции
Фото: Александр Мамаев © URA.Ru
Суворовцы на открытии военно-патриотического клуба «Альфа»
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
«Куча мала». Финиш эстафеты на Лыжне-2016
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
Рабочая фасует порции золотосеребросодержащего «песка» на Центральной обогатительной фабрике Березовского золотоносного рудника
Фото: Анна Майорова © URA.Ru
Центральный стадион
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
Башенный кран упал на жилой дом в центре Екатеринбурга
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
Екатеринбург-сити с крыши здания правительства Свердловской области
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
Иван Обухов, глава УК «Уктус», перед началом заседания суда, с которого он уедет уже в наручниках
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
«Конкретный паук». Новый состав Режевской думы на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
«Многоликий Екатеринбург». Множественные отражения города в окнах БЦ «Высоцкий».
Фото: Анна Майорова © URA.Ru
На репетиции парада Победы в Екатеринбурге
Фото: Анна Майорова © URA.Ru
«Аншлаг». Актер Михаил Боярский во время открытия скульптуры Д’Артаньяна в ЦУ «Пассаж»
Фото: Анна Майорова © URA.Ru
«Падение». Выступление хайлайнера Максима Кагина в ТЦ Пассаж в рамках премьеры фильма «Тарзан»
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
Танк ИС-3 на платформе агитпоезда «Армия Победы», прибывшего в Екатеринбург
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
Алексей Пьянков, бывший министр Управления госимуществом Свердловской области, после заседания по делу МУГИСО
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
«Победа коммунизма». Открытая тренировка бойца смешанных единоборств Джеффа Монсона перед гала-турниром по боксу
Фото: Анна Майорова © URA.Ru
Леса на стройке Центрального стадиона
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
«В жару». Потасовка между полицией и футбольными фанатами во время игры ФК «Урал» и ФК «Кубань»
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
Глава администрации губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов и глава региона Евгений Куйвашев после отчета губернатора перед Заксобранием за 2015 г.
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
Детский крестный ход во славу начала каникул
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
«Стенка в штрафной». День России
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
Тополиный пух в Харитоновском парке
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
На строительстве Екатеринбургской кольцевой автодороги
Фото: Анна Майорова © URA.Ru
Подготовка к III российско-китайскому Экспо
Фото: Анна Майорова © URA.Ru
«Попрошайки». Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ на «Иннопроме-2016»
Фото: Анна Майорова © URA.Ru
Очередь на церемонию открытия медиафасада Ельцин Центра
Фото: Александр Мамаев © URA.Ru
«Служебный роман». Сергей Наследков, Вадим Дубичев и Александр Рыжков на конференции свердловского отделения «ЕР»
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
Рабочий в доменном цехе на Нижнетагильском металлургическом комбинате
Фото: Анна Майорова © URA.Ru
Вид с колокольни Храма во имя Святых Божьих строителей в микрорайоне Академический
Фото: Анна Майорова © URA.Ru
Рабочие на участке плазменной плавки металлов Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов
Фото: Анна Майорова © URA.Ru
«Свободное падение». Экс-премьер Свердловского правительства Денис Паслер (слева)
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
«В здоровом теле…» Медали для участников марафона «Европа-Азия — 2016»
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству
Фото: Анна Майорова © URA.Ru
«Прямо предвыборный плакат. „С точки зрения избирателя“ называется.» © Экс-премьер свердловского правительства Денис Паслер осматривает жилые дома, после их капитального ремонта. Россия. Берёзовский. 19 августа 2016 г.
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
Колокольные языки на Колокольном заводе. Каменск-Уральский
Фото: Анна Майорова © URA.Ru
Конструктивизм. Лестница Краеведческого музея Екатеринбурга
Фото: Анна Майорова © URA.Ru
«Рандеву». Осенний Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.Ru
«Крем-брюле». Глава администрации губернатора Владимир Тунгусов и вице-премьер Александр Высокинский в магазине села Нижнеиргинское
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
Любовь
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
Радуга
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
«…а заседание продолжается». Депутат Валерий Савельев на внеочередном заседании Заксобрания Свердловской области.
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
Птицы. С пешеходного моста на реке Исеть.
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
«Веселые моржи». Любители зимнего плавания из клуба «Белый Медведь»
Фото: Анна Майорова © URA.Ru
Осенний призыв
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
Зима в деревне Вогулка Свердловской области
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
Аркадий Чернецкий на церемонии награждения премией «Человек года» от журнала «Деловой квартал»
Фото: Александр Мамаев © URA.Ru
«Человек года». Основатель компании «Сима-Ленд» Андрей Симановский, «человек года», по версии журнала «Деловой квартал».
Фото: Александр Мамаев © URA.Ru
Дина Сорокина, директор музея Бориса Ельцина, смотрит онлайн-трансляцию послания президента РФ Владимира Путина на самом большом экране Екатеринбурга в Ельцин Центре
Фото: Анна Майорова © URA.Ru
Один из будущих входов на будущий Центральный стадион, реконструируемый к чемпионату мира по футболу 2018 года
Фото: Анна Майорова © URA.Ru
«Ниша». На итоговой пресс-конференции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
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Анна Майорова
Фото: Анна Майорова © URA.Ru
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