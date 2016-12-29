Как Басаргин потерял свою команду

13:35 30 декабря 2016 0

Виктор Басаргин распрощался почти со всеми соратниками, но сам не спешит помахать рукой Пермскому краю Фото: Алексей Глазырин © URA.Ru

Уходящий 2016 год на счастье пермяков прошел без ужасающих происшествий — на сей раз дома не рушились и не взрывались. Но на фоне внешнего спокойствия в регионе до предела обострилась политическая обстановка. Губернатор Пермского края Виктор Басаргин сумел удержаться на посту, но лишился почти всех соратников и развязал войну со своими сторонниками. Возле главы региона остается лишь серый кардинал, но и он зачастил на допросы в ФСБ.

В преддверии праздников «URA.Ru» составило цепочку событий, которые привели к коллапсу власти в Прикамье.

Кирилл Маркевич вовремя «исчез» из пермской политики Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Серый кардинал

На протяжении трех предыдущих лет одним из наиболее влиятельных людей в Прикамья был Кирилл Маркевич, прибывший на помощь губернатору из Челябинской области. Сначала «варяг» создал провластный медиа-холдинг, а затем планомерно стал влиять на все значимые решения главы региона. Позднее Маркевич получил должность заместителя руководителя администрации губернатора, курирующего политические вопросы.

Именно Маркевич мог взять под контроль масштабную избирательную кампанию 2016 года, но осенью прошлого года по команде губернатора нанесли удар силовики — в ведомствах начались многочисленные проверки правоохранитетей и выемки документов. В итоге Маркевич уволился из администрации и на время покинул регион, а вернулся уже в статусе неформального политического советника. Полиции не удалось привлечь «варяга» к ответственности за незаконное предпринимательство, но Маркевич по неизвестной причине в феврале все же спешно мигрировал в США, где и находится до сих пор.

Бедный родственник

Следом за политическим советником Виктор Басаргин потерял еще одного человека из «ближнего круга» — гендиректора «Корпорации развития Пермского края» и экс-министра предпринимательства и торговли Прикамья Кирилла Хмарука. Последний, по некоторым данным, является родственником губернатора. Хмарук был не самым публичным чиновником в кабмине, а во главе «Корпорации» курировал, в частности, возведение домов в Березниках для переселения людей из аварийного жилья — вокруг проекта то и дело возникают скандалы.

Периодически появлялась информация об интересе силовиков к «Корпорации», распределяющей подряды на многомиллионные проекты, а в мае стало известно, что Хмарук покидает пост гендиректора.

Работа в правительстве доставила Виктору Федоровскому массу проблем Фото: Алексей Глазырин © URA.Ru

«Громоотвод»

В апреле по собственному желанию должность министра строительства и ЖКХ оставил Виктор Федоровский, которого считали креатурой вице-премьера и ближайшего компаньона главы региона — Олега Демченко. Именно Федоровского в кулуарах называли «громоотводом» команды губернатора — министру приходилось нести ответственность за проблемы с реализацией всех значительных инфраструктурных проектов и провал программы капитального ремонта.

Бывший депутат Заксобрания стал «любимчиком» не только оппозиции, но и правоохранителей — уже после увольнения Федоровского, выяснилось, что его все-таки привлекли к ответственности за незаконное предпринимательство, но дело закончилось судебным штрафом. Политическая карьера экс-министра резко оборвалась — после отставки он принял участие в праймериз «Единой России», но потерпел поражение и на этом оставил попытки вернуться в парламент региона.

Евгений Балуев стал лишь первой жертвой спецслужб Фото: Алексей Глазырин © URA.Ru

Жертвы спецслужб

Пермская элита уже не сомневается, что губернатор Виктор Басаргин стал заложником целенаправленной кампании в отношении его окружения со стороны ФСБ. Иначе наблюдатели не могут объяснить тот факт, что «хватать» стали всех — самые громкие дела коснулись не «варягов», а пермяков, которые работали в регионе и до прихода к власти Басаргина.

Сотрудники ФСБ 4 июня задержали министра информационного развития и связи Пермского края Евгения Балуева. Его обвиняют в причастности к хищению более 31 млн рублей при строительстве сети многофункциональных центров. Вскоре в отношении Балуева завели второе уголовное дело по факту незаконного хранения оружия. Подозреваемый по-прежнему находится под арестом в СИЗО. Из правительства он «тихо» уволился.

Даже Павел Лях не сумел спастись от силовиков Фото: Алексей Глазырин © URA.Ru

Следующим стал министр физической культуры и спорта региона Павел Лях. За влиятельным чиновником, у которого есть могущественные покровители, 4 октября пришли те же сотрудники ФСБ. Ляха обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями при подписании актов приемки работ в рамках реконструкции пермского стадиона «Динамо». В мае было возбуждено уголовное дело по факту хищений 13,8 млн рублей, а в конце июля под арестом оказался бывший заместитель министра Руслан Садченко, который находится в СИЗО. В отношении Ляха суд ограничился домашним арестом.

Незавидная участь постигла и «варягов» — 25 октября силовики увезли из здания Заксобрания на допрос министра транспорта Алмаза Закиева. Прибывшего из Тюменской области чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, а конкретно — в лоббировании интересов бизнес-структур из другого региона при аукционе на строительство обхода города Чусовой. Закиев отстранен от занимаемой должности и находится под подпиской о невыезде.

Губернатору до сих пор так и не удалось заменить министров, обвиненных в коррупции — их полномочия исполняют заместители.

Ольга Ковтун весьма продуктивно поработала в Прикамье Фото: Алексей Глазырин © URA.Ru

Мигрирующий доктор

Особенной радостью для противников губернатора стало увольнение вице-премьера и министра здравоохранения Ольги Ковтун. Вокруг чиновницы, прибывшей из Свердловской области в начале 2015 года, давно и упорно ходили слухи о грядущей отставке. И вот 31 августа, накануне выборов в Госдуму и Заксобрание, Ковтун уволилась по собственному желанию и вернулась домой — стала проректором Уральского медуниверситета.

Ковтун напрямую не связана с политикой, но с ее именем нередко упоминают ряд крупных компаний, работающих в медицине. К примеру, скорой помощи в Перми автомобили стала предоставлять компания из Подмосковья. Когда же пермский бизнесмен Евгений Фридман усомнился в честности проводимых аукционов и качестве услуг новых подрядчиков, общественность поднялась против Ковтун и 12 марта вышла на масштабный митинг с требованием отставки главы минздрава.

Вокруг вице-премьера возник громкий протест пермяков Фото: Стефан Савелли © URA.Ru

Именно Ковтун обвинили в губительной оптимизацию пермской медицины, снижение реальных зарплат врачей, спорной реорганизации ряда медучреждений, давлении на главврачей и их увольнении, фальсификации статистики. Приближенная к губернатору чиновница навлекла на властей региона и гнев Общероссийского народного фронта (ОНФ) — президентское движение стало прицельно бить по здравоохранению.

После ухода Ковтун стало ясно, что отставка носит не только политический характер — правоохранительные органы готовят ряд резонансных дел, а прокуратура выявила серьезное недофинансирование медицины в Прикамье. Почему-то в декабре уволился и замминистра Павел Штэфан, которого считают ставленников Ковтун, а сегодня — возможным информатором силовиков.

Нового министра здравоохранения Пермского края губернатор пока также не нашел.

Атака на пермяков

Увольнения и отъезды ближайших соратников губернатора привели к тому, что возле Виктора Басаргина после масштабной избирательной кампании (она закончилась неплохим результатом «Единой России») реально остались лишь два вице-премьера — «серый кардинал» Олег Демченко и руководитель аппарата кабмина Елена Абузярова. Эти «варяги» влияют на оставшихся министров, но далеко не на всех.

Собеседники, знакомые с ситуацией, свидетельствуют, что крайнее ослабление «варягов» привело к усилению аппаратной борьбы в правительстве и администрации губернатора. «Фактически главу региона склонили к тому, чтобы избавиться от лояльных представителей местной элиты — возникла необходимость поставить на ключевые посты полностью подконтрольных людей, а на пермяков „повесить“ все провалы и недоработки. В итоге Басаргин пошел ва-банк и объявил войну своим же подчиненным, чем немало всех удивил», — говорит один из наблюдателей.

Анатолий Маховиков никому не мешал, но этого оказалось недостаточно Фото: Алексей Глазырин © URA.Ru

В начале декабря губернатор «обезглавил» свою администрацию — после обвинений в недоработках по политической линии уволился заместитель руководителя ведомства Александр Козенков. Его начальник Анатолий Маховиков спешно взял больничный, но спустя две недели все-таки ушел в отставку и получил формальный статус советника.

Как и ожидалось, Басаргин не отдал ключевые должности пермякам. Новым политическим куратором Прикамья готовится стать политтехнолог из Екатеринбурга Алексей Чусовитин, работавший в этом году с единороссами. А возглавит администрацию уроженец Башкортостана, экс-начальник управления Минюста РФ по Пермскому краю Рустем Юсупов. Последний близок к Приволжскому полномочному представительству президента, поэтому политистеблишмент по-разному оценивает перспективы взаимодействия Басаргина с новым подчиненным.

Геннадий Тушнолобов искусно сорвал «реформу» правительства Фото: Алексей Глазырин © URA.Ru

Самым удивительным в 2016 году стало решение Виктора Басаргина распустить правительство — глава региона решил заново сформировать кабинет министров и возглавить его. Таким образом, под видом «реформы» фактически была предпринята попытка уволить премьера Геннадия Тушнолобова.

Один из самых опытных и уважаемых пермских политиков публично заявил, что никуда уходить не собирается. Своего руководителя поддержали и некоторые министры. В итоге ситуацию довели до абсурда: 29 декабря Виктор Басаргин все же отправил правительство в отставку, но все чиновники продолжат работать в статусе исполняющих обязанности, в том числе и Тушнолобов.

Влияние Олега Демченко возросло так сильно, что губернатор рискует лишиться своего серого кардинала Фото: Алексей Глазырин © URA.Ru

Уже заявила о готовности уволиться и пресс-секретарь губернатора Елена Закирова, которая на протяжении нескольких лет защищала главу региона от назойливых журналистов. Почему даже Закирова впала в немилость Басаргину — загадка.

Окружение Виктора Басаргина сигналит о том, что глава региона непременно будет участвовать в выборах губернатора в сентябре 2017 года. Но сейчас пермская элита обсуждает, что объявленная отставка и без того полупустого кабмина грозит Басаргину в новом году серьезными конфликтами. К тому же серый кардинал Олег Демченко уже дважды побывал на допросах в ФСБ — пока в качестве свидетеля. Если силовики рискнут «взять» и вице-премьера, то фактически губернатор накануне предвыборной кампании лишится своего главного компаньона и одного из последних соратников.

Доработает ли в Прикамье до губернаторских выборов сам Виктор Басаргин — вопрос остается открытым.