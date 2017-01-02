Такси для змей, трупа и голого Деда Мороза

14:20 02 января 2017 0

Захватывающие истории есть у каждого таксиста — стоит только спросить Фото: Антон Белицкий © URA.Ru

Новогодние праздники традиционно считаются золотой жилой для таксистов. Заказ машины по завышенному в несколько раз тарифу — единственный оптимальный способ передвижения для тех, кто уже вовсю начал отдыхать. Такие поездки постоянно приводят к курьезным ситуациям, которые пополняют коллекцию баек водителей. Корреспондент «URA.Ru» опросил несколько десятков таксистов Екатеринбурга, чтобы узнать самые необычные и шокирующие случаи из их практики.

Большинство историй, которыми спешат поделиться автомобилисты, неизбежно связаны с неадекватными пассажирами. Чаще всего это жалобы на нетрезвых или агрессивных клиентов, с которыми те стараются распрощаться как можно быстрее или вовсе не брать заказ. Однако иногда таксисты сталкиваются со случаями, не поддающимися логике.

Труп для таксиста

«У меня был заказ до больницы, и пенсионерка по телефону попросила помочь мужу спуститься к машине. Не знаю, юмор это такой был, старческий маразм, смекалка или шок, но наверху лежал труп мужчины, а бабушка вместо медиков почему-то позвонила в такси. Сам его, естественно, не повез, но остался с ней ждать специалистов. Уверяла, что муж „просто чуть-чуть приболел“».

Фельдшер за рулем

«Мне везет на беременных. Не хотят лежать в больнице, до последнего сидят по домам. А потом безобидный заказ оборачивается громким во всех смыслах приключением. „Скорую“ вызывать не хотят — боятся опоздать. Кричат, чтобы гнал как можно быстрее, и возмущаются, когда останавливаюсь на светофорах. Меня даже ДПС месяц назад останавливала — к счастью, одного взгляда на пассажирку было достаточно и все обошлось. А та пообещала назвать сына моим именем».

В помощи таксистов нуждается даже Дед Мороз Фото: Владимир Андреев © URA.Ru

Новогоднее ограбление

«Сплошное веселье — работать в новогоднюю ночь. Подвозишь то щедрых и пьяных горожан, то спешащих на корпоративы Дедов Морозов со Снегурочками. В том году одним таким сказочным „клиентам“ не повезло: с них сняли новогодние шубы и выставили на улицу. Те остановили меня посреди дороги, и мы дружно поехали до ближайшего поста с полицией. Передал их в надежные руки сотрудников МВД — надеюсь, у этого Деда Мороза со Снегуркой все в ту ночь сложилось».

Романтика окраин

«Была такая мода — заказывать на свидание не машину бизнес-класса, а наоборот. У товарища была белоснежная заниженная „Приора“ — так у него гопники специально номер телефона спрашивали и рассказывали своим. Оказалось, нормальные, щедрые ребята, просто со своей романтикой».

Анализы с доставкой

«Вызвали машину к семи утра. Спустилась очень красивая девушка, аккуратно поставила на переднее сиденье две баночки и сунула тысячу рублей: „Отвезите, пожалуйста, в больницу на Ленина-Бажова. Эту баночку — на анализ мочи, эту — на анализ кала. Сдачи не надо, спасибо, выручили“. Ну, а что поделать, деньги были нужны, да и дама милая. Не стал ее бросать в такой ситуации. А потом задумался — почему в городе нет такого сервиса?».

Врач по дороге

«Летом почувствовал себя личным психиатром. Подобрал мужчину в Кольцово, оплата — по факту. Поехали до Верхней Пышмы, но на полпути его „переклинило“: рассказал, как бросил здесь семью ради бизнеса в Москве, спрашивал, как ему теперь с ними мириться. Попросил остановиться у метро „Проспект Космонавтов“, а потом развернуться и проехать все остальные станции — и так по кругу. Почти три часа катались, надо было высказаться человеку. Итог был неутешительным: вернул его обратно в Кольцово. Мужик зарекся больше не возвращаться, но зачем-то взял мой номер».

Часто услуги таксиста не ограничиваются доставкой из точки А в точку Б Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Сервис для Уралмаша

«На Уралмаше раньше часто просили купить по дороге презервативы или даже пиво. Я вот прислушался к запросам клиентов и был всегда щедро вознагражден — пацаны с района, оказалось, очень любят сервис. Но однажды сказали купить по дороге роз, и им они не понравились — даже в драку полезли. Отделался парой синяков и разбитой фарой. И на всякий случай сменил район поездок».

Сонный заказ

«Однажды уснул в автомобиле у подъезда посреди ночи, дожидаясь, когда спустится мужчина. Он, как оказалось, уснул еще раньше — сразу после вызова такси. В итоге связался с оператором, увидел меня на карте, оделся, вышел, постучался в окошко и разбудил. Вместе за кофе съездили еще, душевный мужик оказался».

Взрывной праздник

«Взял однажды заказ на два адреса. С первого забираю девушку, едем себе тихонечко, пробки объезжаем. Прибыли на вторую точку, она звонит по телефону и грубым осипшим голосом говорит: „Вася, я приехала, загружай“. Выходит Вася со связкой гелиевых шариков и начинает их запихивать в машину — штук 30-40 точно. Последние еле влезли. Проехали так недолго — уже через 10 минут они стали лопаться один за другим. Девушка визжит, у меня руль дергается от испуга, поездочка была с адреналином, но не бросать же даму на морозе? Довезли в итоге чуть больше десятка шариков. И долго смеялись — кажется, эмоции для нее были важнее».

Змеи на сиденье

«Уже привык, что такси сейчас популярно использзуют как службу доставки. Спускается клиент, кладет на сиденье очередной провод от „айфона“ или коробку, а сам не садится. Я так однажды привез в Краснолесье каких-то редких ядовитых змей. Узнал об этом, естественно, только после — клиент похвастался питомцами. Но пока стоял в пробке, перепугался не на шутку, когда что-то стало биться о картонные стенки».