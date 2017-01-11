Урал рискует потерять национальную легенду

14:19 11 января 2017 6

Если не работать над развитием уральских брендов, мы вновь рискуем потерять национальную гордость. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

10 января прошел первый домашний матч в групповом этапе Лиги чемпионов, соперником «Уралочки-НТМК» стал немецкий клуб «Дрезднер». Волейболистки «Уралочки» давно не радовали своим присутствием екатеринбургских болельщиков, да и игра с одной из сильнейших европейских команд обещала быть захватывающей. Но чуда не случилось, и арена Дворца игровых видов спорта была заполнена лишь на треть. Почему престижные соревнования остались без внимания прессы и болельщиков — в материале «URA.RU».

Несмотря на бесплатный вход, на матч Лиги чемпионов собралось около двух тысяч человек. Фото: Анна Майорова © URA.RU

Подопечные Николая Карполя в начале игры уступали соперницам. Но в дальнейшем уральский клуб завладел инициативой и одержал первую победу в турнире со счетом — 3:1. С учетом того, что уральская команда осталась в этом сезоне без звездных сильных игроков, матч действительно получился захватывающим, и даже те зрители, которые не увлекаются волейболом, получили удовольствие от просмотра игры.

Но людей, желающих посмотреть женский волейбол, оказалось немного. Несмотря на бесплатный вход, на матч Лиги чемпионов собралось около двух тысяч человек. Арена ДИВСа рассчитана на пять тысяч мест, поэтому трибуны были наполовину пустыми.

Раньше на волейбол ходили только благодаря фамилии Карполя. Теперь, чтобы собрать полные трибуны, нужно использовать другие инструменты. Фото: Анна Майорова © URA.RU

После матча главный тренер «Уралочки-НТМК» Николай Карполь подчеркнул, что его команда давно не играла в ДИВСе, поэтому екатеринбургский зритель отвык от волейбольных матчей. «Не соглашусь, что болельщиков было мало. Две тысячи человек для нашего клуба и вообще для волейбольных команд — хороший показатель», — говорит Карполь.

Если для Нижнего Тагила, где выступает «Уралочка», такое количество зрителей — хороший показатель, то для команды, формирующей национальную сборную страны, это повод для тревоги.

Главный тренер «Дрезднера» Александр Вайбл оценил посещаемость матча в Екатеринбурге неудовлетворительно. «Мы были на играх и в Москве, и в Омске — там болельщиков гораздо больше. Когда мы летели на Урал, я думал, что трибуны будут заполнены полностью, ведь „Уралочку“ знают во всем мире, что говорить о Екатеринбурге».

Однако и болельщики, и журналисты подчеркивают, что, помимо небольшой популярности волейбола вообще, на низком уровне посещаемости сказался недостаток рекламы матча.

Клуб анонсировал игру в собственных соцсетях лишь за два дня до самого матча. Нужно отметить, что в социальных сетях «Уралочки» в общей сложности порядка трех тысяч подписчиков, что катастрофически мало для команды с многолетней историей, выступающей на два города — Екатеринбург и Нижний Тагил.

Для того, чтобы заполнить трибуны, необходимо было провести серьезную подготовительную работу за месяц до игры, организовать ряд имиджевых мероприятий с командой, которые бы привлекли внимание общественности. Очевидно, что пресс-конференция, которая прошла за день до матча, не даст положительного результата. Ведь болельщики должны узнать о матче заранее и подкорректировать свое время, чтобы посетить его. Об этих инструментах клуб не думает и переоценивает себя, до сих пор надеясь на славу Николая Карполя.

То, что «Уралочка» теряет популярность, стало понятно, после международного турнира «Кубок Ельцина», где выступали сборная России и иностранные команды, но трибуны, несмотря на бесплатный вход, были пустые.

Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» — это не просто визитная карточка Свердловской области, «Уралочка» — это главный волейбольный бренд России. Клуб воспитал 15 олимпийских чемпионов, а тренер команды Николай Карполь является непревзойденным мастером и безусловным авторитетом в мире спорта. И если не работать над развитием бренда «Уралочки», мы рискуем потерять легенду национального спорта.