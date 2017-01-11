Пермский аэродром пытались захватить «армейцы»

15:44 11 января 2017 0

Пермское руководство ДОСААФ намерено поменять руководство авиаспортклуба Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вокруг пермского аэродрома «Фролы» разгорается скандал. Сотрудники авиаспортклуба заявили, что неизвестные пытаются совершить рейдерский захват их имущества. «Рейдерами» оказались представители пермского отделения ДОСААФ, которые намеревались сместить нынешнее руководство АСК и передать управление клубом в другие руки.

«10 января около 11:00 на территорию земельного участка принадлежащего на праве аренды НП „Аэродром Фролово ДОСААФ России“ попытались проникнуть неизвестные лица в количестве 12-15 человек. Угрожая сносом ворот автомобилем КамАЗ, нападавшие пытались выгнать охранника и поставить собственную охрану, явно угрожая авиационной безопасности и сохранности имущества, расположенного на территории земельного участка НП „Аэродром Фролово ДОСААФ России“. Также без объяснения причин въезд на аэродром заблокировала машина Военной автоинспекции», — говорится в официальном сообщении НП «Аэродром Фролово ДОСААФ России».

Въезд на аэродром заблокировала машина Военной автоинспекции ФОТО: Олег Третьяков

По словам сотрудников авиаспортклуба, на аэродром приехал зампредседателя пермского отделения ДОСААФ Александр Кобяков. «Он потребовал убрать охрану и запустить его на территорию, которая им якобы принадлежит. Правоустанавливающие документы он не представил. Сказал, что хочет провести инвентаризацию, при этом пояснить, что конкретно собирались инвентаризировать, зачем хотели сломать ворота и сменить охрану, отказался», — рассказал «URA.RU» сотрудник авиаспортклуба Олег Третьяков. В итоге, по его словам, на место прибыла транспортная полиция, которая прекратила попытки проникновения на территорию аэродрома.

По словам главы ДОСААФ Николая Хачетлова, вчера на аэродроме Фролово произошло «приведение имущества в порядок в соответствии с требуемыми нормами». Собеседник пояснил, что директор авиаспортивного клуба Александр Чернышев отстранен от работы из-за судимости по статье 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). «И сейчас он, по сути, продолжает оказывать такие услуги! Он не знает, как необходимо организовывать полеты государственной авиации, поэтому создает опасность для жизни и здоровья тех, кто участвует в этих полетах», — говорит Николай Хачетлов. Александра Чернышева отстранили приказом Центрального совета ДОСААФ РФ от 9 января. А приказом от 10 января исполняющим обязанности директора АСК назначили Анатолия Лушина. Именно он в сопровождении руководство пермского отделения ДОСААФ и явился вчера на аэродром, чтобы принять дела клуба.

Сотрудники пермского АСК утверждают, что все полеты и прыжки с парашютом у них абсолютно безопасны, но руководство ДОСААФ в это не верит ФОТО: группа ВК «Пермский авиаспортклуб»

По словам Олега Третьякова, объективных причин для смены руководства АСК нет — полеты полностью безопасны. «Все документы у летчиков в полном порядке, все самолеты исправны», — говорит собеседник. Что касается уголовного дела в отношении Александра Чернышева, то сейчас в суд подана апелляция. «Дело в том, что у нас был самолет АН-28. Каждый год требовалось проходить техосмотр, а затем в Росавиации ставить печати. Но за эти печати требовалось заплатить более двух миллионов. Однажды мы просто не успели заплатить эти деньги, чтобы поставить печать в Росавиации, но сам техосмотр мы прошли. Самолет был полностью исправен. Мы же не сумасшедшие, чтобы подниматься в воздух на неисправной технике!», — рассказал Олег Третьяков.

Спортсмен считает, что все произошедшее вчера на аэродроме, — это попытка рейдерского захвата территории и имущества авиаспортклуба, стоимость которого оценивается в десятки миллионов. По мнению Олега Третьякова, через руководство пермского ДОСААФ действует некий криминальный авторитет по имени Игорь Кузнецов, в планах которого завладеть земельным участком, принадлежащим аэродрому для того, чтобы застроить ее коттеджами. По словам Николая Хачетлова, Игорь Кузнецов не имеет никакого отношения к Фролам, но кто именно этот человек, руководитель пермского отделения ДОСААФ так и не пояснил.

Сейчас обе стороны конфликта написали заявление в полицию. Проводится проверка. Руководство пермского отделения ДОСААФ также обратилось в военную прокуратуру и Министерство обороны. Отстраненный Александр Чернышев отправился в Москву — в центральный совет ДОСААФ. Сотрудники авиаспортклуба все еще находятся на аэродроме и ожидают новой атаки.