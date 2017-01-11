Дубровский ищет борца с главной горячей точкой региона

19:19 11 января 2017 0

Летом прошлого года Борис Дубровский (в центре) поддержал Владимира Бисерова (слева). Но он проиграл Валерию Устинову, бросившего Копейск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Через неделю, 18 января, депутаты Копейска, города-спутника Челябинска, соберутся на сессию, чтобы объявить очередной конкурс на мэра. Подбор кандидата в градоначальники уже идет в резиденции губернатора Бориса Дубровского. Областные власти намерены не допустить повторения прошлогодней истории, когда пост главы достался представителю группе влияния, недружественной резиденции. А сам победитель сбежал из мэрии неделю спустя после инаугурации.

Что касается беглеца, то Валерий Устинов, занимавший должность главы Копейска всего несколько дней, больше не появился ни в мэрии, ни в резиденции. Официально он на пенсии, но не как экс-мэр, а как офицер МЧС в отставке. Владимир Бисеров, проигравший в начале декабря выборы Устинову, руководит городом в статусе «и.о». Областные власти по-прежнему его поддерживают, но окончательного решения, будут ли Бисерова вновь выдвигать на пост главы, пока нет.

Владимир Бисеров остается пока на посту мэра в статусе «и.о» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Бисеров, как и раньше, когда стал и. о. главы после отставки Истомина, выполняет задачи, поставленные перед ним губернатором, — сообщил „URA.RU“ вице-губернатор Евгений Голицын. — Летом он готовил город к отопительному сезону, сейчас следит за тем, чтобы все системы жизнеобеспечения работали исправно. Кроме того, Копейск должен получить средства из областного бюджета на строительство водопровода в Вахрушево. Владимир Георгиевич несет ответственность за подготовку тех бумаг, что должна представить мэрия».

Летом, когда по обвинению в коррупции арестовали Вячеслава Истомина, представители копейской элиты заявляли, что готовы принять нового сильного градоначальника, но при одном условии — таковым должен стать «местный», имеющий опыт работы в структуре власти. Челябинца Истомина, сменившего в 2011 году Михаила Конарева, якобы так и воспринимали как «варяга». Владимир Бисеров, проработавший в мэрии Копейска много лет, этому требованию соответствовал. Но заговорщики сорвали планы области, протолкнув на пост мэра Валерия Устинова, который никогда в Копейске не жил, но зато когда-то руководил местной пожарной частью.

Дмитрию Петрову не привыкать к условиям работы на недружественной территории Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Как стало известно «URA.RU», Бисерова из списка потенциальных кандидатов в мэры Копейска пока не вычеркнули, но смотрят документы и на других вероятных претендентов, пусть не имеющих прямого отношения к городу-спутнику Челябинска. «Мы найдем сильного кандидата, который готов нести ответственность за Копейск», — заявил на пресс-конференции в конце прошлого года губернатор Борис Дубровский. Кто кроме Бисерова может стать таким кандидатом?

В кулуарах говорят о главе Металлургического района Челябинска Дмитрии Петрове. Петрова в июне 2013 года, еще при губернаторе Михаиле Юревиче, делегировали на явно недружественный ему район, но он справился, как может справиться и если его отправят во враждебный к «варягам» Копейск. Вспоминают об экс-руководителе областного минпрома Егоре Ковальчуке, занимающем сейчас пост начальника департамента ЖКХ в ХМАО. Ковальчук считается очень сильным менеджером. Несколько лет был вице-мэром Челябинска, отвечал за коммуналку. А еще раньше руководил челябинским МУП «ПОВВ», имеющим прямое отношение к водоснабжению соседнего города.

Егор Ковальчук знает, как решить водные проблемы Копейска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Именно вопросы, связанные с поставкой воды, наиболее сложные для Копейска. Так повелось еще тех времен, когда городом руководил Михаил Конарев. Кроме того, предстоит вернуть муниципалитету местный горводоканал, отданный в частные руки в те несколько дней, когда мэром был Устинов. Решение этих задач вполне под силу Ковальчуку. Впрочем, с этими же задачами может справиться и первый вице-мэр Челябинска Юрий Параничев. О нем также говорят, как о вероятном кандидате в мэры Копейска.

Параничев, несмотря на сложность в его взаимоотношениях с мэром Евгением Тефтелевым, является сильной фигурой. В свое время он рассматривался как кандидат на пост сити-менеджера областного центра. Есть вероятность, что он устал быть на вторых ролях и хотел бы работать самостоятельно.

Юрий Параничев может стать мэром Копейска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Петров, Ковальчук, Параничев и Бисеров — те кандидаты, что могут быть поддержаны областными властями. Не исключено, что вновь подадут документы менеджер ООО «ИРВИН 2», бывший начальник управления имущественных отношений областного минпрома Евгений Калиберда, директор ООО «Информационные коммунальные системы», в прошлом вице-мэр Копейска Игорь Елисеев. Экс-депутат Николай Сединкин не оставил амбиций, но к нему могут возникнуть претензии со стороны надзорных органов, как раз из-за истории с водоканалом.

Нельзя исключать и тот факт, что бывший мэр Михаил Конарев, сохранивший определенное влияние в городе, заявит о себе. Он может сам выдвинуться, надеясь на поддержку ряда депутатов, или попытаться выставить на пост главы своего человека.

Обсуждают, что перестанет скрываться и экс-сенатор Владислав Жиганов, уже примеривший на себя роль «теневого мэра». Именно Жиганов и был тем самым организатором заговора, в результате которого мэром стал Устинов.

На вопрос «URA.RU», какие требования областные власти выдвигают к кандидату в мэры Копейска, вице-губернатор Евгений Голицын коротко пояснил: «Профессионализм. Городу нужен профессиональный менеджер и ответственный руководитель».