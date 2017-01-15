«„Мигалки“ ничего не значат. Врачей регулярно избивают и оскорбляют»

17:14 14 января 2017 37

Инцидент на Камчатке с участием скорой помощи дал старт мощной общественной дискусии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Инцидент на Дальнем Востоке с участием скорой помощи дал старт мощной общественной дискуссии. На Камчатке автоледи отказалась уступать дорогу во дворе дома медбригаде, которая спешила к тяжелому больному. В результате врачи задержались на несколько минут, не успев спасти человека. Согласно действующему законодательству, женщина может отделаться штрафом в 500 рублей.

Случай вызвал нешуточный общественный резонанс: в Сети уже появилась петиция с требованием отправить даму за решетку. Звучат призывы ужесточить наказание для аналогичных случаев. Однако некоторые полагают, что не все в этой истории однозначно: дескать, водитель «скорой» мог не препираться, а объехать мешавшую машину. Врачей же упрекают в том, что они не дошли несколько сотен метров до подъезда пешком.

За ответом, кто прав, а кто виноват в этой истории, а также за подробным рассказом, как работают врачи неотложки, мы обратились к главному врачу клинической станции скорой медицинской помощи Ульяновска Айрату Имангулову.

Подобные истории происходят довольно часто, особенно в крупных городах. Другой вопрос, что они не всегда получают столь широкий резонанс. Однако надо признать, что неуважение к автомобилям скорой помощи на российских дорогах мы наблюдаем постоянно.

Врачи «скорой» хотят, чтобы по статусу их приравняли к сотрудникам органов правопорядка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Многое зависит от того, как служба скорой помощи взаимодействует с ГИБДД. Мы, например, периодически организуем рейды с инспекторами — они отслеживают тех, кто отказывается пропускать спецавтомобили, спешащие на вызов.

Что касается камчатской истории, то сейчас многие стараются обвинить и водителя «скорой», который не захотел сворачивать на обочину, в «карман», чтобы уступить дорогу даме. Критикуют и бригаду — мол, врачи почему-то не пошли на вызов пешком. Лично я не вижу, за что здесь наказывать водителя и бригаду. Правила дорожного движения четко предписывают уступать дорогу скорой помощи. Водитель «скорой» действовал по закону — торопился на вызов, маячок был включен, заезжать куда-то в сугроб он не обязан, тем более, машина могла завязнуть в снегу.

Хорошо, конечно, размышлять, кто прав, а кто виноват, когда речь идет не о тебе и твоих родственниках. Укладка врача скорой помощи, в простонародье называемая чемоданчиком, весит около семи килограммов, плюс аппарат ЭКГ и другая аппаратура…

Все это надо как-то донести до квартиры, а потом — обратно. А если больной нуждается в госпитализации, то это надо делать быстро. На практике это сделать сложно, поэтому бригаду, мне думается, обвинять не в чем.

Стоит отметить и то, что в итоге бригада добралась до пациента за 13 минут — это очень хороший показатель. На такие вызовы по нормативу «скорой» отводится 20 минут.

Я знаю, что «скорую» любят ругать. Это неизбежно. Да, бывает, что бригады выбиваются из нормативов, но в любом случае они всегда добираются до нуждающегося в помощи. Да и в тех случаях, когда карета «скорой» задерживается, это происходит не потому, что врачи пьют чай или гуляют по магазинам — на нашу службу без преувеличения ложится очень большая нагрузка.

Не могу сказать, что для меня случай на Камчатке стал каким-то откровением. Однако я очень надеюсь, что он станет катализатором законодательных изменений. Уже давно пора приравнять врачей «скорой помощи» по своему статусу к сотрудникам правоохранительных органов.

Представьте себе ситуацию, чтобы эта дама и ее спутник начали бы также куражиться при разъезде с машиной полиции. Как-то сложно представить, не правда ли?

А все потому, что люди прекрасно отдают отчет в том, что за подобные выходки с сотрудниками правопорядка наказание обязательно последует. На человека в погонах напасть боязно — можно и в тюрьму попасть. А на женщину в белом халате — пожалуйста. Я не преувеличиваю — на медиков нападают регулярно, их оскорбляют, избивают, препятствуют их работе, поскольку они практически не защищены Штраф в 500 рублей никого не пугает. Именно поэтому я очень хочу, чтобы эта страшная история в итоге пошла на пользу всему обществу.