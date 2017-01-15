Президенту «навязывают» программу Кудрина

21:52 13 января 2017 54

Алексей Кудрин стал центральной фигурой Гайдаровского форума Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Второй день Гайдаровского форума выпал на пятницу, 13 января. Чертова дюжина, скорее, принесла организаторам удачу: с раннего утра главный зал форума был заполнен, как это принято говорить, под завязку. Гости и журналисты знали, что панельная дискуссия «Устойчивый экономический рост: модель для России» на самом деле станет площадкой для презентации главой ЦСР Алексеем Кудриным программы по улучшению экономической ситуации России. Все надеялись услышать комплекс предложений, разработанный Центром стратегических разработок, ведь если программа понравится президенту, то не исключено, что над осуществлением плана Кудрина будет трудиться не только правительство, но и вся Россия.

— Я думаю, что мы можем ответить на вызовы, которые стоят перед нашей страной, несмотря на этот день, на который пришлась наша дискуссия, — бодро начал Кудрин свой доклад, поблагодарив всех, кто не побоялся прийти на форум в «пятницу тринадцатого». К этому моменту в зале закончились не только сидячие, но и стоячие места — проходы были переполнены людьми.

Панельная сессия с вице-премьером Игорем Шуваловым о политике конкуренции значительно уступила по численности зрителей докладу Кудрина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кудрин говорил чуть меньше часа. За это время он сформулировал главные вызовы, которые, по мнению экспертов ЦСР, сдерживают экономический рост России. Демографические изменения, недостаток инвестиций, технологическое отставание, низкая производительность труда и низкое качество госуправления — основные проблемы, «накопившиеся на сегодня», пояснил глава ЦСР. Если ничего не предпринять сейчас, то даже инерционный сценарий не сможет вывести нашу экономику на рост даже в долгосрочной перспективе. Поэтому докладчик призывает всех быть более смелыми, готовыми идти на радикальные реформы в самых разных сферах. Тем более что Росстат фиксирует демографический тренд на снижение числа трудоспособного населения, нагнетал Кудрин.

— Такой стране будет очень сложно начинать инвестировать в будущее. Прогноз ЦСР исходит из условий увеличения пенсионного возраста трудоспособного населения.

Мы предлагаем повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65, — произнес выступающий, и тут по залу прошелся недовольный ропот.

Кудрин, будто уловив легкое недовольство публики, видимо, решил немного смягчить впечатление. — Но это как вариант для расчета, естественно, окончательное решение будет приниматься с большей цензурой и более строгим вариантом подсчета.

— Хорошо, что я давно решила не рассчитывать на пенсию и откладывать на старость начала в 25, — прошептала одна из гостей форума своей соседке. Та одобрительно закивала в ответ.

Тезис о повышении пенсионного возраста был единственным, который вызвал оживление публики. Остальные посылы зал слушал, погрузившись в тишину. И было непонятно: это потому, что все внимательно ждали какую-то интригу, либо потому, что публика поняла с первых минут, что новых поворотов от этого выступления не ждать.

Кудрин наглядно (на слайдах) показал отставание России от мировых лидеров по целому ряду показателей и заявил, что нам необходимы системные реформы. ЦСР делает ставку на рост экспорта и увеличение доли несырьевых товаров. Кудрин напомнил, что нужно реформировать судебную систему, введя независимый арбитраж. Нужна реформа госуправления и кадровая реформа.

— Обучение, подбор, подготовка, соответствующие процедуры должны быть поставлены на новый уровень и в государственной системе, — строго перечислял докладчик с трибуны. Технический прогресс приведет к тому, что некоторые профессии исчезнут, а новые — появятся. Эксперты ЦСР настаивают на том, что нужно повышать финансирование образования, а также выстроить систему доступной переквалификации кадров. Чтобы выйти на среднемировой уровень экономического роста, инфляция должна оставаться на уровне не выше 4%, и нужно беспрекословно придерживаться плана предложенных реформ. Тогда, по словам Кудрина, к 2025 году получится удвоить показатели ВВП.

— У нас высокое доверие к президенту, но если мы посмотрим на доверие к таким институтам, как парламент, полиция, отдельные министерства, — оно заметно ниже, меньше — 30, 25, а то и 15%.

Новый глава МЭР Максим Орешкин хочет успокоить бизнес Фото: Владимир Андреев © URA.RU

При таком низком доверии к основным институтам власти очень трудно проводить реформы, — сказал в заключение докладчик, подчеркнув, что позитивные изменения в нашей стране возможны только, если мы начнем доверять, прежде всего, друг другу. По духу этот тезис напомнил новогоднее поздравление президента, который пожелал россиянам стать немного волшебниками.

После доклада зал в интерактивном режиме попросили ответить, какая именно сфера больше остальных нуждается в преобразованиях. Большинство сошлось на «государственном управлении». А на вопрос «каково главное условие перехода к новой модели?» публике предложили выбрать из трех вариантов: «активные действия президента и правительства» (34,8%), сохранение низких цен на нефть (18%) и «готовность к переменам каждого из нас». С последним утверждением согласилось 47, 2% гостей.

— Мы с залом единомышленники в методах и подходах! А ведь здесь находятся министры, сенаторы и депутаты. Это очень хороший сигнал, — прокомментировал Кудрин результаты голосования.

Ему явно импонировало, что собравшиеся разделяют его точку зрения.

1/5 Панельная дискуссия «Устойчивый экономический рост: модель для России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Казалось, что доклад Кудрина не вызвал никаких вопросов у других участников панели: председателя Счетной палаты Татьяны Голиковой, министра финансов Антона Силуанова и нового главы Минэкономразвития Максима Орешкина. Последний отметил, что важно повысить уверенность бизнеса в завтрашнем дне.

«Стабилизация ожиданий — это одна из самых главных задач, поставленных на 2017 год. Мы выходим на 4% инфляции, и не вижу никаких факторов, которые бы ухудшили этот показатель», — бодро докладывал сменщик Улюкаева — Максим Орешкин.

Его коллега по правительству Антон Силуанов подтвердил, что самый сложный период экономика России уже преодолела.

Татьяна Голикова подтвердила тезис Кудрина о важности реформировать систему госуправления. По данным ее ведомства, треть федеральных средств, которые ежегодно федеральный центр направляет на совершенствование систем управления, не используется по назначению.

На втором часу обсуждения доклада стало ясно, что эта площадка не была предназначена для жарких споров и сенсационных заявлений. Зато свою основную роль выполнила на сто процентов: презентация концепции экономического развития, над которым последний год работал ЦСР, состоялась.

Американский посол Джон Теффт также пришел послушать предложения главы ЦСР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Я не понимаю, почему все ставят на Кудрина? — возмущался глава крупной инновационной компании в кулуарах. — Ему уже дали в свое время шанс, вот мы и пожинаем плоды! Борис Юрьевич [Титов — бизнес-омбудсмен и главный оппонент экс-министра финансов в этом вопросе] наверняка разбирается в этом больше, потому что ближе к нам, знает реальные кейсы, насущные проблемы предпринимателей всех мастей!

Политическую подоплеку в столь пристальном внимании к программе ЦСР со стороны СМИ и правительства увидел политтехнолог Дмитрий Гусев. Эксперт обратил внимание корреспондента «URA.RU» на то, что раньше Гайдаровский форум так активно никогда не освещался федеральными телеканалами.

«Меня поразило, что «Россия 24» передавала в прямом эфире доклад Кудрина. Не секрет, что этот канал смотрит Владимир Путин. Если честно, у меня создается ощущение, что президенту навязывают программу этого чисто монетаристского подхода, разработанного ЦСР.

Либеральная повестка набирает силу, а предложения Столыпинского клуба и Бориса Титова уводят на периферию. Возможно, таким образом власти делают шаг навстречу Западу. Кремль хочет продемонстрировать зарубежным партнерам, что либеральные ценности нам не чужды, и мы всерьез настроены на реформы в этом направлении».