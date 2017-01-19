17:32 18 января 2017 23

Многие россияне считают своим долгом принять участие в крещенских купаниях Фото: Марина Шарапова © URA.RU

В российских регионах начинается празднование одного из популярнейших в стране христианских праздников — Крещения. В православии в день крещения Иисуса Христа в реке Иордан принято освящать воду. Однако настоящей народной забавой россиян становится окунание в прорубь. 19 января становится настоящим днем народного единства: «ныряют» все — от губернаторов до рабочих. Почему Крещение становится поводом для селфи, крещенские купели так притягивают VIP-верующих и правда ли, что обряд купания в проруби является языческим — в авторской колонке писателя, протоиерея Михаила Ардова.

Христианство — это нечто довольно возвышенное. А естественная религия человека — язычество в любых формах, от культа олимпийских богов до обожествления мумии Ленина. Подобные обряды — это вторжение язычества в христианство.

Например, купание в проруби и празднование Нового года не предусматривается канонами. Это язычество в чистом виде.

С этим пытался бороться еще в IV веке Иоанн Златоуст, но у него ничего не получилось, поскольку люди очень любят различные развлечения и гуляния. Преодолеть это невозможно, тем более в наш совершенно безумный век, когда все человечество практически отвернулось от христианства.

Что происходит сейчас? Чиновники, видные политики сейчас бегут к прорубям, оголяются, демонстрируя всем, какие они религиозные, фотографируясь даже в момент купания. Они убеждены, что их причастность к вере повышает их рейтинг, работает на их популярность. Людям действительно нравится, когда политики верующие.

Беда в том, что подавляющее большинство имеет весьма смутное представление о православии. Ведь реально верующих людей в нашем обществе — не более 4-5 процентов. Все остальные — квазиверующие, не более того!

Протоиерей Ардов утверждает, что крещенские купания — языческий ритуал Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Хотя 80 процентов россиян при социологических опросах уверенно заявляют, что они православные, хотя и лба перекрестить не могут, да и в церковь никогда не ходят. А если они православные, то как не нырнуть в прорубь?

Сейчас все постятся. Пост и диета в обществе стали синонимами. Произошло смещение понятий. Идейных людей у нас осталось очень мало, их единицы.

Несколько лет назад в наш храм на Головинском кладбище в Москве вошли две женщины. Там продавался православный календарь. Одна другой говорит: «Давай, может, купим?». А подруга ей отвечает: «Зачем, у меня уже есть астрологический календарь». И вправду зачем тратиться два раза?

Мы живем в постхристианские времена. И в Европе это ощущается очень сильно: там 90% процентов детей понятия не имеют, кто такой Иисус Христос. Они хорошо знают только Санта-Клауса. Это всемирное явление, и попытки противостоять ему порождают такую фальшивую веру.

А тем, кто хочет отпраздновать Крещение по христианским канонам, следует понять: грех смывается только покаянием, никакой водой его стереть нельзя. Крещение — это особый праздник. Не стоит нырять в прорубь, надо участвовать в церковной службе, искренне и с лучшими помыслами.