19:10 18 января 2017 5

Родители чемпиона с мировым именем судятся со своими земляками за 3-комнатную квартиру Фото: стрингер "РИА Новости"

Семья российского лыжника, пятикратного чемпиона мира по лыжным гонкам и победителя престижной гонки «Тур де Ски» Сергея Устюгова пытается выставить на улицу женщину с двумя несовершеннолетними детьми — представителями коренных малочисленных народов Севера. Мать спортсмена Наталья Устюгова приобрела квартиру с прописанной в ней семьей и инициировала процедуру выселения людей. Недвижимость была продана на аукционе арестованного жилья по заниженной цене, а перед этим передана банку в качестве залога при получении кредита. Как утверждает мать-одиночка, квартира была заложена обманным путем, она требует признать сделку недействительной. Конфликт разворачивается в поселке Междуреченский, расположенном в Кондинском районе ХМАО-Югры.

28-летняя Юлия Казакова (Зубова), которая на сегодняшний день воспитывает двоих детей-школьников, приобрела 3-комнатную квартиру еще до развода с супругом. Недвижимость семья получила за счет средств регионального бюджета, в качестве меры поддержки представителям югорских малочисленных народов. Стоимость составила 3,2 млн рублей. В последующем, рассказывает девушка, мать ее мужа Ирина Зубова предложила заложить квартиру в банк взамен на получение потребительского кредита. На деньги было куплено жилье в Екатеринбурге.

Как утверждает Юлия Казакова, квартира была заложена в банк по поддельным документам.

Дети коренных народов Югры получают квартиры по праву рождения Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В частности, во избежание проблем с органами опеки на детей было оформлено другое помещение, фактически являющееся офисом организации, принадлежащей свекрови Казаковой. Здание при этом, утверждает собеседница, является ветхим и непригодно для жизни.

«Свекровь решила отобрать квартиру, но очень умным путем: вошла в мое доверие и попросила заложить нашу квартиру в банк под ее кредит. Я согласилась, но документами не занималась и доверенность ей тоже не давала. Через некоторое время я развожусь с мужем, и в этот момент свекровь перестает платить кредит. И меня начинают выгонять из квартиры с детьми. На протяжении трех лет у меня идут судебные тяжбы, и все не в мою пользу, потому что нет дела никому до детей. При залоге квартиры я не обращалась в опеку, не получала разрешение на залог квартиры, где дети являются собственниками. Я не производила регистрацию залога квартиры в регпалате», — комментирует Казакова.

Банк выставил залог семейства Зубовых на аукцион. Торги за 2 млн рублей выиграла Наталья Устюгова. Мать-одиночка утверждает, что родственница известного лыжника изначально знала о прописанных в квартире детях, однако не отказалась от покупки, рассчитывая в дальнейшем с помощью суда выселить обременителей. Именно связью со звездой мирового спорта Юлия Казакова объясняет успехи своих оппонентов в различных инстанциях, которые, «услышав фамилию Устюгов, не хотят больше ничего слышать». Жительница Междуреченского проиграла уже несколько судов, а также не смогла добиться возбуждения уголовного дела по статье «мошенничество».

Как удалось выяснить «URA.RU», семья Устюговых занимается куплей-продажей квартир на коммерческих началах — недвижимость впоследствии сдается в аренду.

По версии адвоката Натальи Устюговой Виктора Малышева, родители российского лыжника выкупили квартиру на законных основаниях и на момент сделки ничего не знали о том, что там прописана семья Зубовых. Как продолжает собеседник, по базе данных Росимущества объект недвижимости также проходил без обременения в виде физических лиц, и, предположительно, ошибка была допущена сотрудниками федеральной службы судебных приставов. Устюговы вынуждены были начать процедуру принудительного выселения, так как достигнуть компромисса с нынешними жильцами не удалось.

«Моя подзащитная адекватный человек и понимает, что там несовершеннолетние дети. Она согласна на возврат денег, если сделку признают незаконной, что маловероятно. Можно рассмотреть вариант выкупа квартиры, но Казакова сама не идет не контакт», — комментирует Виктор Малышев в разговоре с агентством.

Также известно, что мать Сергея Устюгова отказалась оплачивать коммунальный долг семьи Зубовых в размере около 200 тыс. рублей.

Конфликт мог произойти из-за ошибки, допущенной сотрудниками службы судебных приставов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ирина Зубова выдвигает свою версию произошедшего. В разговоре с «URA.RU» предпринимательница из Междуреченского подтверждает факт передачи квартиры в залог для получения кредита, однако утверждает, что Юлия изначально знала обо всех действиях с недвижимостью. Согласно этой гипотезе, девушка самостоятельно подписала документы в Регистрационной палате. Причиной для конфликта, из-за которого обрушились все договоренности, послужил развод молодой пары. Бывшие супруги не смогли наладить отношения, в частности, отец оказался лишен возможности видеться с детьми.

«Почему-то она [Юлия Казакова] умалчивает тот факт, что мой сын Алексей, чтобы как-то выйти из положения, предлагал ей взамен 2-комнатную квартиру. Отказалась. Да, это не нынешние три комнаты, но у нее до сих пор не израсходован материнский капитал — 500 тыс. рублей. Сыну и мне, как бабушке, она запретила видеться в детьми. Наши подарки выбрасываются в мусорное ведро», — утверждает Ирина Зубова.

На сегодняшний день Юлия Казакова участвует сразу в трех судебных процессах — со своей свекровью и родителями российского лыжника.

Третьими сторонами в делах опосредовано выступают отдел судебных приставов по Кондинскому району, территориальное управление федерального агентства по управлению государственным имуществом в ХМАО-Югре, управление опеки и попечительства районной администрации.

Получить комментарии Сергея Устюгова на момент публикации материала не удалось. Как сообщили «URA.RU» в Федерации лыжных гонок России, спортсмен сейчас находится за пределами страны и занят подготовкой к очередному этапу Кубка мира, который состоится в Швеции.