Из-за депутата-прогульщика из Ноябрьска хотят переписать закон

20:33 18 января 2017 23

Инцидент с Еленой Шаповаловой в Ноябрьске может заставить муниципальных депутатов ввести более жесткие правила для самих себя Фото: Сергей Маландий © URA.RU

Неоднозначная ситуация с депутатом Гордумы Ноябрьска может стать поводом для изменения законодательства. В 2016 году для народных избранников муниципального уровня условия и так ужесточили — им необходимо раскрывать сведения о доходах. Теперь же встал вопрос о посещаемости. В Ноябрьске тема появилась в повестке еще весной 2016 года, когда город покинула вице-спикер Елена Шаповалова. Парламентарий с этого времени не появляется на заседаниях органа и не сдает мандат. По какой причине она сохраняет за собой статус депутата — неясно, публичных заявлений она не делала. Ее уже лишили должности вице-спикера. Согласно уставу, лишить ее полномочий могут только избиратели. Для этого не менее половины избирателей округа должны проголосовать за ее отзыв. Более того, организовать такое голосование можно будет только в том случае, если судом будет доказано, что депутат нарушил нормативные акты. В связи со сложностью процедуры начали возникать разные варианты решения вопроса.

Одно из распространенных предложений — внести поправки в законодательство с целью введения возможности лишать мандатов прогульщиков муниципальных Дум. На окружном уровне, напомним, такая инициатива вызвала горячие споры. Законопроект стал одним из самых резонансных в 2016 году.

Заместитель главы администрации Алексей Ардышев полагает, что существующий инструмент отзыва депутата вполне может быть использован избирателями. «На мой взгляд, инструментов достаточно для того, чтобы с депутатом провести работу. В целом Дума в Ноябрьске легитимная, она функционирует. Лишение отсутствующего депутата полномочий — это решение людей, они сами должны его принимать», — сказал идеолог администрации.

Елена Шаповалова — единоросс. Долгое время она возглавляла филиал Тюменского государственного университета в Ноябрьске. Также занималась бизнес-инкубатором. Елена Шаповалова избралась по 22 округу Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Коллега прогуливающей заседания Шаповаловой — справоросс Анатолий Гампель более категоричен. Он считает, что прошедшие через выборы люди должны осознавать свою ответственность перед избирателями. «Нужно менять законодательство — отсутствует человек три раза подряд на Думе без уважительной причины — лишать его мандата. Эти поправки нужно принять по аналогии с федеральными и окружными», — говорит народный избранник.

С ним согласен и парламентарий окружного Заксобрания — член ЛДПР, активный участник подготовки закона о прогулах для депутатов округа Иван Вершинин. «Во всех муниципалитетах должен быть механизм. Если депутат покинул территорию округа, не живет, не участвует в общественной жизни, не проводит прием избирателей и тем более не появляется на заседаниях Думы, значит, нужен инструмент отзыва мандата. Я уже неоднократно заявлял, что он должен быть в каждом муниципалитете, а не только на региональном уровне», — прокомментировал свою позицию либерал-демократ.

Общественник Александр Бондарчук высказал конспирологическую версию. «Система отзыва депутата из-за прогулов несовершенна. Избиратели 22 округа навряд ли сами будут инициировать сложную и ни разу не использованную ранее процедуру отзыва депутата. С другой стороны, у меня есть ощущение, что и самих муниципальных служащих это не сильно тревожит. Я знаком с Еленой Шаповаловой, мне кажется, ее порядочность не позволит ей удерживать мандат. Не исключаю, что у нее была негласная договоренность с властями. В случае, если она не сдаст мандат, чиновникам не придется тратить силы и средства на выборы, отвлекаться на выдвижение кандидата (Шаповалова представляла в Думе условно „муниципальный“ блок) и у „ЕР“ не будет риска проиграть выборы. Сегодня Дума ничего не решает, но с другой стороны — депутаты занимаются своей работой не на профессиональной основе. Полагаю, нужно уменьшить зарплаты чиновникам в администрации и ввести оклады для депутатов. Тогда и спрашивать с них можно будет строже», — заключил г-н Бондарчук.

Глава Ноябрьска, спикер Гордумы Владимир Андреев также обращает внимание на то, что народные избранники фактически занимаются общественной работой в Думе. При этом он отметил, что в 2016 году, даже с учетом отсутствия Елены Шаповаловой, на заседаниях всегда были кворумы и орган работал без сбоев. «Пока вопрос о лишении ее мандата остро не стоял. Думаю, пока нужно сохранить статус-кво. Не исключено, что г-жа Шаповалова еще вернется к работе Думы или примет решение о сложении мандата самостоятельно. Если говорить о внесении поправок в закон, которые позволили бы нам прекращать полномочия коллег досрочно, то нужно учесть один нюанс. Наши федеральные коллеги получают за свою работу зарплату. Городские парламентарии работают на освобожденной основе», — резюмирует г-н Андреев.

Ямальский политолог Евгений Забродин предлагает использовать этот случай как повод задуматься об унификации механизма работы с депутатами. «Да, это актуальные вещи для нашего региона, особенно там, где высокий уровень миграции. В том же Ноябрьске за 10 лет на 30-40% может смениться население. Но надо делать это не конкретно по одному депутату. Нужен механизм, который позволит лишать должности. Нужны серьезные совершенно прозрачные нормы. Это должно быть для всех», — сказал эксперт.