23:43 18 января 2017 0

Сергей Носов принял непростое решение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области создается очередной повод для социального недовольства. В ближайшие месяцы в региональный парламент будет внесен законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Ожидается, что новые мэры двух крупнейших городов региона будут избраны по так называемой «советской» схеме — на заседании местных дум из числа представленных спецкомиссией депутатов.

Представитель администрации губернатора, принимавший участие в введении «советской» схемы в других свердловских городах, заявил, что вопрос об отмене прямых выборов глав Екатеринбурга и Нижнего Тагила стоит давно: «Его никто не снимал с повестки дня. Процедуру избрания мэра Нижнего Тагила мы можем отрегулировать самостоятельно областным законодательством. Cроки и целесообразность введения такой схемы в Екатеринбурге должны быть согласованы с администрацией президента».

По признанию политтехнолога Александра Пирогова, в администрации Екатеринбурга реформа никаких серьезных препятствий не встретит. Единственным центром противодействия ей станет действующий глава уральской столицы Евгений Ройзман, у которого нет сколь-либо значимых административных рычагов влияния на ситуацию. Представители администрации Екатеринбурга и другие депутаты напротив примут изменения с радостью. В частности, председатель комиссии Гордумы по местному самоуправлению Анатолий Шарапов заявил «URA.RU», что элиты устали от действующей в городе двуглавой системы власти: «Размывание ответственности между сити-менеджером Александром Якобом и главой Евгением Ройзманом снижает эффективность работы власти. Нужно возвращаться к системе с единым „сильным“ мэром».

Летом 2017 года в Екатеринбурге могут возобновиться политические митинги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Однако политически активные горожане могут встретить новость протестами. Александр Пирогов уверен, что в совокупности с другими прогремевшими недавно в Екатеринбурге скандалами — выступлениями против строительства Храма-на-крови, введения новой транспортной схемы они могут нанести серьезный ущерб кандидату от «Единой России» на предстоящих выборах губернатора. При этом эксперт не исключил, что негативный информационный фон нагнетается в Екатеринбурге преднамеренно: «Можно предположить, что в отсутствие позитивной повестки представители областной власти раскачивают негативную, чтобы затем сражаться с созданными ими же проблемами. Это может оказать поддержку кандидату от „ЕР“. Но это опасный путь, так как в любой момент недовольство людей может выйти из-под контроля».

Опасения Пирогова разделяет политолог, депутат Екатеринбургской гордумы Константин Киселев. В 2010 года он стал одним из создателей комитета «Право выбора», организовывавших массовые акции за сохранение всенародного избрания мэра города: «Сегодня поднимать этот вопрос никому не выгодно. Он не на пользу действующей власти, для реформы я не вижу никаких пиар- и логических обоснований. Екатеринбург и Нижний Тагил — это треть избирателей всей области. Их отношение к кандидату в губернаторы от власти ухудшится». Однако повода для очередного заседания «Права выбора» Киселев пока не видит.

Андрей Альшевских обещает внести альтернативные поправки к избирательному законодательству Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Другой создатель «Права выбора», депутат Госдумы Андрей Альшевских считает предложение об отмене прямых выборов мэра неуважением по отношению к екатеринбуржцев, которые на публичных слушаниях в 2010 году высказались за их сохранение. Федеральный парламентарий гарантировал, что в случае внесения проекта поправок в Заксобрание он инициирует рассмотрение альтернативных поправок, выражающих интересы населения.

Неоднозначно встретили новость об отмене прямых выборов и в Нижнем Тагиле. Главным противником новой схемы является мэр города Сергей Носов. По данным источников «URA.RU», он готовится к переизбранию на второй срок. По неофициальным данным, Носов может отказаться от борьбы за пост свердловского губернатора. «Его настоятельно попросили о сохранении статуса-кво руководители металлургических компаний, чьи фирмы реализуют в городе крупные проекты. Ему гарантировали серьезное финансирование из областного бюджета», — говорят инсайдеры.

Спикер Нижнетагильской городской думы Александр Маслов уверен, что в случае решения Носова идти на второй срок прямые выборы мэра будут сохранены: «Ему никто не будет препятствовать. За Носовым — поддержка подавляющего числа горожан и полпредства». В случае отказа Носова от переизбрания, считает спикер, вопрос о системе выборов градоначальника будет решаться в администрации президента и уральском полпредстве.

Принципиальность сохранения прямых выборов для нижнетагильцев подчеркнул и руководитель аппарата администрации города Андрей Ленда: «Около года назад в Нижнем Тагиле проходили общественные слушания, на которых жители высказались за сохранение действующего порядка избрания мэра. Мы обязаны учитывать это мнение и руководствоваться только им».

Жители Нижнего Тагила заявили на публичных слушаниях, что им нужны прямые выборы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Андрей Ленда воздержался от комментариев по поводу возможности выдвижения начальника на новый мэрский срок: «Это решение примет сам Носов. Не могу комментировать за него. Единственный критерий эффективности действия руководителя города — оценка жителей. А жители обычно выражают свое мнение, приходя на избирательные участки». Получить комментарий самого Сергея Носова не удалось.

Эксперты уверены, что потенциальных конфликтов можно избежать, отложив внесение законопроекта об отмене прямых выборов глав крупнейших свердловских городов. «Обе схемы избрания мэров легитимны. Но время для консультаций еще есть. За это время все эмоции должны осесть и проявиться здравый смысл», — отмечает глава уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин.

О необходимости консультаций говорит и гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов: «Все детали перехода к новому порядку проведения выборов глав Екатеринбурга и Нижнего Тагила должен стать следствием консенсуса элит. Этого консенсуса можно достичь. Для начала стоит подождать реакции со стороны Екатеринбургской и Нижнетагильском городских Дум».