В администрации Куйвашева грядут две новые отставки

00:00 19 января 2017 0

Пожалуй, самый счастливый отставник свердловской власти - Мария Картуз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева готовится к первым в этом году громким отставкам. На прошлой неделе закончился контракт советника главы администрации губернатора Александра Рыжкова, и будет ли он продлен пока никто сказать не может. Источники «URA.RU», хорошо знакомые с положением дел, уверены, что трудовой договор не перезаключат, хотя официальной позиции по этому вопросу в администрации пока не сформулировано.

Аркадий Белявский — первая большая отставка свердловского правительства в 2016 году Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«После выборов нужда в Александре Евгеньевиче пропала, директора ИАЦ (структура, через которую идут деньги на PR власти — прим. „URA.RU“) назначили нового (им стал бывший помощник главы администрации губернатора Дмитрий Катаржин). Поэтому Рыжков сейчас усиленно ищет возможности для сохранения, но в разговорах настроен скептически — в администрации ему остаться не предлагают, никто ничего не обсуждает», — рассказывает хорошо знакомый с Рыжковым областной чиновник.

Сам Александр Евгеньевич свои перспективы официально пока не комментирует. Вместе с тем, как утверждают его бывшие подчиненные, чиновник активно распространяет слух о том, что уже в ближайшее время станет пресс-секретарем губернатора (сейчас эту должность занимает Мария Картуз). Здесь может возникнуть чувство дежавю, поскольку Александр Рыжков уже сменял Марию Картуз в конце 2014 года — на посту директора департамента информполитики губернатора. Тогда Мария Владимировна просто переходила на другой пост, а сегодня, по данным «URA.RU», собирается в декрет и пока недоступна для комментариев.

Судить о том, как складывается судьба отставных свердловских чиновников, достаточно посмотреть на отставки 2016 года — заметных было всего четыре.

Артемий Кызласов (крайний справа) и Валентин Грипас (второй справа) вместе участвуют в тусовках байкеров клуба Harley Davidson. Фото: страница Валентина Грипаса в Facebook

В день празднования 71-летия Великой Победы свердловский кабмин покинул министр здравоохранения Аркадий Белявский. «Никто не понимает, что случилось между 9 и 10 мая. В День Победы Аркадий Романович четко проговаривал, чтобы ему на завтра записали встречи, планировал работу. На поздние звонки и сообщения он, правда, уже не ответил. 10-го мая 2016 года за ним даже выслали служебный автомобиль, но водитель прождал его полдня и вернулся пустым. Вызвонить его уже оказалось невозможным — телефон не отвечал», — вспоминает высокопоставленный чиновник.

На момент тех звонков, как выяснилось позже, министр уже был за границей — по неподтвержденным данным сначала он оказался в Израиле, после чего уехал в Европу и сегодня для связи по старому мобильному номеру недоступен. Это бегство Белявского расценили как следствие давления силовиков на областную власть, начавшееся с задержания в апреле 2016 года главы МУГИСО Алексея Пьянкова.

Сразу после 19 мая 2016 года, когда главой администрации стал городской чиновник Владимир Тунгусов, кабмин покинул вице-премьер, отвечающий за подготовку чемпионата мира по футболу 2018 Валентин Грипас. Претензии силовиков к нему оказались не настолько значительными, чтобы покидать регион, а потому Валентин Анатольевич по-прежнему живет в Екатеринбурге.

Роман Масленников (справа) последний раз показывался широкой публике в июле 2016 года, когда посещал «Иннопром». Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Он, скорее всего, пока нигде не работает — нужды у него в этом нет, — объясняет знакомый с состоянием дел бывшего вице-премьера чиновник свердловского кабмина. — Он еще в бытность зампредседателя [правительства] на частных самолетах летал, так что есть на что питаться. Ну и лишнее свидетельство отсутствия трудоустройства — его помощница, которую он из Тюмени привез, самый верный ему человек. Он ей сказал, что как только выйдет на работу — тут же ее трудоустроит. Но сколько времени прошло, она вернулась в Тюмень, а от него, говорит, ни слуха, ни духа».

Прежний сотовый телефон Валентина Грипаса не отвечает, а страница на Facebook пестрит фотографиями жизни байкера. Не классического засаленного мотоциклиста в «косухе», но ламберсексуала, чей достаток позволяет иметь дорогой байк, уйму свободного времени и главу «Титановой долины» Артемия Кызласова в сотрапезниках. От былого вице-премьерства у него сталась лишь борода, которую он отпустил еще в январе 2016 года.

На следующий день после отставки Валентина Грипаса, 23 мая 2016 года, кабмин покинул замглавы администрации губернатора Роман Масленников, считавшийся доверенным лицом губернатора Евгения Куйвашева еще со времен работы того в полпредстве. Уйдя в отставку, куратор спецсвязи и управления протокола главы региона получил было предложение о работе в «Русской медной компании», но что-то не заладилось и кадровое решение принято не было.

Ожидалось, что Денис Паслер (слева) заменит Бориса Вайнзихера (справа) в «Т-плюс», но пока его спроваживают на КУМЗ. Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Рому видел совсем недавно, — рассказывает хорошо знакомый с Масленниковым представитель органов исполнительной власти. — Изменения не пошли ему на пользу. Жалуется, что стал простым пенсионером (Роман Масленников — ветеран спецслужб, бывший боец „Альфы“, участник событий в Беслане), нигде не пристроится. Но в отличие от того же Грипаса, ему работу придется найти — он по жизни бессребреник, не скопил на старость, а семья хоть большая и дружная, но вся на нем. О Масленникове не забыли, я слышал, что губернатор вроде бы даже успешно ходатайствовал о награждении его именным оружием». Роман Владимирович для комментария сегодня оказался недоступен.

Самая громкая отставка свердловского правительства в 2016 году пришлась на осень. Сразу после выборов, 26 сентября, со своего поста ушел премьер Денис Паслер. Отставку он отметил двухнедельным отпуском в Италии и Болгарии, куда летал со всем семейством. После этого Паслер приехал в Москву, где занял пост в совете директоров ГК «Ренова» — ходили слухи, что в перспективе он получит место задержанного силовиками главы «Т-плюс» Бориса Вайнзихера.

Сейчас, однако, Дениса Владимировича периодически видят в Екатеринбурге — с некоторыми старыми знакомыми он поддерживает контакт и даже сохраняет прежний номер телефона. По информации, которая курсирует в резиденции свердловского губерантора, в ближайшее время Паслер выйдет на работу в качестве топ-менеджера Каменск-Уральского металлургического завода. Сам экс-премьер эту информацию комментировать не стал.