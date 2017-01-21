Почему Госдума выведет «шлепки» из-под уголовки

15:23 20 января 2017 1

По данным ВЦИОМ, каждый десятый россиянин сталкивался с домашним насилием Фото: depositphotos.com © URA.RU

В пятницу, 20 января, депутаты Госдумы принимают закон о декриминализации домашних побоев во втором чтении. После этого нашумевший законопроект вряд ли изменится. Накануне комитет ГД по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендовал депутатам принять закон. Об этом сообщает корреспондент «URA.RU», присутствовавший на важном собрании комитета.

Напомним, что в ноябре группа депутатов «Единой России» совместно с членами Совета Федерации внесла в Госдуму законопроект о декриминализации побоев в отношении близких родственников. Инициаторы объяснили свое решение тем, что в соответствии с законом, принятым летом 2016 года, побои вне семьи, совершенные впервые, квалифицируются как административное правонарушение, в то время как за то же самое деяние со стороны родственников полагается уголовное наказание.

Во время заседания с докладом о необходимости декриминализации семейных побоев выступила единоросс Ольга Баталина (член комитета от «Единой России»). Она сообщила собравшимся, что комитет поддержал лишь одну поправку ко второму чтению, «которая носит технический характер». Шесть остальных поправок комитет рекомендовал отклонить.

Депутат от «ЕР» Ольга Баталина не видит никакой зависимости между причинением тяжкого вреда здоровью и побоями Фото: Владимир Андреев © URA.RU

С ее позицией был несогласен коммунист Юрий Синельщиков, который заявил, что суд таким образом избавится от тягомотины и что на самом деле, вряд ли кто-то будет привлекаться к административной ответственности.

«Побои несовершеннолетних ведут к убийствам! Триста детей в год лишаются жизни!» — заявил депутат от КПРФ.

Баталина, в свою очередь, отметила, что представление о несостоятельности административной ответственности как таковой недопустимо.

«Административные дела рассматриваются мировыми судьями: нет оснований ставить под сомнение неотвратимость наказания.

Никакой зависимости между причинением тяжкого вреда здоровью и побоями я не вижу», — возразила она своему оппоненту.

«Через год мы снова вернемся к этому закону», — отреагировал Синельщиков.

Но позже в интервью «URA.RU» Ольга Баталина сказала, что для начала закон нужно принять.

Напомним, что судьба этого закона складывалась непросто. Первой о необходимости декриминализации побоев в семье заговорила сенатор Елена Мизулина еще в 2015 году. Она отметила, что согласно законодательству «легкие воспитательные меры в виде шлепка» родственников «более общественно опасны, чем поведение постороннего человека, нанесшего побои на улице». Тогда ее инициатива была отклонена правительством. Но в январе этого года закон о смягчении наказания для близких родственников успешно прошел первое чтение и сейчас готовится ко второму.

На вопрос «URA.RU» о том, что изменилось с 2015 года и почему сейчас правительство одобряет этот закон, Ольга Баталина заявила, что Мизулина внесла свой законопроект, а «Единая Россия» — свой.

«Наш вариант был более доработан с юридической стороны, и в итоге Елена Мизулина присоединилась к нему», — пояснила законотворческие перипетии Баталина.

Депутат также заявил, что в процессе работы над документом учитывались разные позиции общества по этому вопросу: «Дискуссия на эту тему идет ещё с 2015 года, и за это время позиция и общественности, и депутатов сформировалась. У нас общество активно формировало свою позицию все второе полугодие, точки зрения были разными, мы все их учитывали.

Важно было придерживаться принципа, что одно деяние — одинаковая ответственность вне зависимости от того, кто и в отношении кого совершил противоправное деяние».

Родительские комитеты видят в сенаторе Елене Мизулиной не чиновника, а борца за справедливость Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Источник «URA.RU» в Совете Федерации рассказал, что Елена Мизулина решила спустить этот законопроект в Госдуму после многочисленных обращений общественных организаций, родительских комитетов, которые писали ей со всей страны. По словам собеседника агентства, родители решили действовать через Мизулину в обход правительства и министерства образования. «Они натерпелись „завтраков“ и обещаний от кабмина исправить и уравновесить применение нормы о „шлепке“ и обратились напрямую к Мизулиной», — пояснил собеседник агентству.

По мнению руководителя «Тюменского родительского комитета» Андрея Добрынина, который участвовал в сборе подписей в поддержку этого закона, только Елена Мизулина последовательно отстаивает интересы семьи и детей.

«Она подошла к делу неформально, приглашала нас, выслушивала нашу позицию, наши аргументы, а не прислала какую-то отписку, как это часто бывает в России.

Она не чиновник, а борец за справедливость», — рассказал в интервью «URA.RU» Добрынин. При этом глава родительского комитета отрицает обвинения в том, что закон легализует домашнее насилие. По его словам, критики закона хотят навязать обществу «пресловутые западные ценности». В то же время организация Добрынина предлагает устраивать рейды по неблагополучным семьям, чтобы проверять, как в них живут дети.

Согласно последнему исследованию ВЦИОМ каждый десятый респондент лично сталкивался с домашним насилием. При этом большинство считает, что домашнее насилие должно преследоваться по закону: четверть опрошенных выступает за исправительные работы для нарушителей, 16% считают, что 15 суток будет достаточно, чтобы искупить свою вину перед родственниками, 13% — за то, чтобы бить рублем. Только 10% опрошенных заявили, что за побои в семье нужно сажать в тюрьму, 6% — за условный срок.

Среди защитников этого закона — глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ, председатель Совета по защите семьи традиционных семейных ценностей при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Ольга Леткова. Она считает, что сейчас в законодательстве допущена вопиющая несправедливость: если кто-то нанесет настоящие побои ребенку на улице или, к примеру, в детском доме, то он будет освобожден от уголовной ответственности, а если родители накажут своих детей за дело в воспитательных целях или чтобы оградить их от зла, то могут сесть в тюрьму.

«Это явная дискриминация в отношении членов семьи, запрещенная в статье 19 Конституции» — отмечает юрист.

Советник спикера Госдумы на общественных началах, политолог Алексей Чадаев в интервью «URA.RU» объяснил, что отношение к закону сильно поменялось, потому что последовали необходимые разъяснения из существующей практики:

«Думаю, что в итоге этот закон будет принят, потому что у его сторонников железобетонные аргументы.

Да, если сосед шлепнет ребенка и отделается штрафом, а если отец шлепнет ребенка и уйдет в тюрьму — это неправильно. Нужно это хотя бы уравнять».