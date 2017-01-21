14:50 20 января 2017 4

В пятницу, 20 января, избранный президент США Дональд Трамп вступит в свои права Фото: depositphotos.com © URA.RU

В пятницу, 20 января, пройдет инаугурация избранного президента Дональда Трампа. О том, чего ждать России от нового лидера США, и о новых правилах большой международной игры — в колонке главы Центра политической информации Алексея Мухина.

Санкционные инициативы Барака Обамы и Конгресса США, преждевременная отправка нескольких сотен танков и военной техники в Германию выглядели как «немотивированная агрессия», призванная затруднить дальнейшие действия Дональда Трампа, который, судя по предвыборным высказываниям, вознамерился восстановить отношения между США с Россией.

Глава Центра политической информации Алексей Мухин Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Судя по всему, после инаугурации предстоит серьезное противостояние команды Трампа демократам и даже части республиканцев. Перспектива же введения новых антироссийских секторальных санкций делает ситуацию драматической. Совершенно очевидно, что расчет Конгресса сделан на остановку вероятного увеличения инвестиций в российскую энергетику. Это происходит на фоне роста цен на энергоносители с целью затруднить, а то и остановить рост российской экономики в перспективе.

Обвинение в «хакерских атаках» — относительно новый тренд антироссийской кампании, которая развернута в США и будет в ближайшее время развернута в Евросоюзе (так, кампания уже началась в Германии с подачи спецслужб, подготовивших специальный доклад для руководства страны — ни больше ни меньше, как о попытках России поссорить США и Европу).

Кстати, в США, судя по всему, даже на стали рассматривать очень вероятную версию, согласно которой китайские хакеры вполне могли сымитировать «русский след», чтобы расстроить предстоящее сближение Трампа с Путиным.

Впрочем, эта история никак не отменяет предвзятости в выводах, которая была продемонстрирована американскими спецслужбами. Скандал усугубили странные попытки Госдепа оправдать слабую доказательную базу (в рассекреченной части, представленной публике) доклада о «хакерских атаках». Наиболее резонансным стало утверждение, что Путин чуть ли не лично отдавал приказание на проведение так называемых «атак».

От «наследства» Барака Обамы Трамп, скорее всего, будет постепенно отказываться Фото: The White House

Интересен в этой связи следующий факт. Агент Ми-6 Кристофер Стил, которого считают «автором» доклада, использованного американскими СМИ и направленного против Трампа, в свое время был связан с Александром Литвиненко (возможно, «вел» его как агента британских спецслужб). В свое время Литвиненко пытался продать в Лондоне подборку якобы материалов ФСБ о внутрикремлевских раскладах под грифом «совершенно секретно», которые, по моим данным, передал ему как раз Кристофер Стил. Дело в том, что тогда Литвиненко отчаянно нуждался в средствах, а Борис Березовский отказался ему их предоставлять в требуемом Литвиненко объеме. Видимо, агент и решил дать своему подопечному «заработать».

На самом деле предоставленные Стилом материалы оказались мониторингом Центра политической информации на темы: «Баланс сил в органах власти» и «Внешнеполитический баланс сил» — без титульной страницы (подборка за несколько лет). Однако Литвиненко продавал этот массив информации, выдавая его за оригинальные материалы ФСБ. Похоже, что этот Стил имеет давнюю привычку «надувать щеки» и выдавать за «совершенно секретные» обычные экспертные материалы. В этой связи «ценность» его подборки о Трампе, на наш взгляд, нуждается в дополнительной оценке на предмет серьёзности и обоснованности.

Актом настоящего устрашения России выглядели американские танки, направленные через Германию в Польшу и Прибалтику — для создания опорных пунктов в Латвии и проведения маневров в ходе учений «Атлантическая решимость».

Актом настоящего устрашения России выглядели американские танки, направленные через Германию в Польшу и Прибалтику Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Вопрос о постоянном или временном размещении американской военной техники остается открытым. Интересно то, что в Германии достаточно военной техники (в том числе танков) для проведения любых натовских учений, так что необходимости «гонять технику» не было. Зато в результате получилась яркая «картинка», которую демонстрировали по многим европейским (и российским) каналам и которая должна была подчеркнуть «заботу» о своих подопечных в Центральной и Северной Европе.

От такого «наследства» Барака Обамы Трамп, скорее всего, конечно, будет постепенно отказываться, но будет ли его политика в отношении России дружественной? Это ключевой вопрос.

Скорее всего, для Дональда Трампа Россия — большая игра, играть в которую он намерен в ближайшее время.

Для России же Трамп — особенный способ отдохновения после душного и, на первый взгляд, иррационального, правления Барака Обамы, когда личные обиды американского президента перемешались с русофобией Хиллари Клинтон и настоялись на попытках добыть конкурентное преимущество для американских компаний в Европе, на Украине и так далее.

Скорее всего, уже очень скоро прагматичный Трамп будет обменивать отмену санкций (секторальных и персональных) на значительные уступки со стороны России на разных треках. Вероятнее всего, речь пойдет о более льготном положении американских компаний на российском рынке, например, в отношении «Эксон-Мобил». Поэтому отмена секторальных санкций, если и произойдет, то прежде всего в сфере топливно-энергетического комплекса. А в сфере персональных санкций такая отмена будет подана как жест «доброй воли» и — в пику команде Обамы.