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21 января 2017
20 января 2017
14:50  20 января 2017 4

«Для Дональда Трампа Россия — большая игра»

На что новый президент США обменяет отмену санкций
URA.Ru
© Служба новостей «URA.Ru»
Клипарт, трамп дональд
В пятницу, 20 января, избранный президент США Дональд Трамп вступит в свои праваФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Инаугурация Дональда Трампа
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В пятницу, 20 января, пройдет инаугурация избранного президента Дональда Трампа. О том, чего ждать России от нового лидера США, и о новых правилах большой международной игры — в колонке главы Центра политической информации Алексея Мухина.

Санкционные инициативы Барака Обамы и Конгресса США, преждевременная отправка нескольких сотен танков и военной техники в Германию выглядели как «немотивированная агрессия», призванная затруднить дальнейшие действия Дональда Трампа, который, судя по предвыборным высказываниям, вознамерился восстановить отношения между США с Россией.

Круглый стол на тему: "Соглашение с Ираном достигнуто. Зачем Америке система ПРО в Европе?". Москва, мухин алексей
Глава Центра политической информации Алексей Мухин
Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Судя по всему, после инаугурации предстоит серьезное противостояние команды Трампа демократам и даже части республиканцев. Перспектива же введения новых антироссийских секторальных санкций делает ситуацию драматической. Совершенно очевидно, что расчет Конгресса сделан на остановку вероятного увеличения инвестиций в российскую энергетику. Это происходит на фоне роста цен на энергоносители с целью затруднить, а то и остановить рост российской экономики в перспективе.

Обвинение в «хакерских атаках» — относительно новый тренд антироссийской кампании, которая развернута в США и будет в ближайшее время развернута в Евросоюзе (так, кампания уже началась в Германии с подачи спецслужб, подготовивших специальный доклад для руководства страны — ни больше ни меньше, как о попытках России поссорить США и Европу).

Кстати, в США, судя по всему, даже на стали рассматривать очень вероятную версию, согласно которой китайские хакеры вполне могли сымитировать «русский след», чтобы расстроить предстоящее сближение Трампа с Путиным.

Впрочем, эта история никак не отменяет предвзятости в выводах, которая была продемонстрирована американскими спецслужбами. Скандал усугубили странные попытки Госдепа оправдать слабую доказательную базу (в рассекреченной части, представленной публике) доклада о «хакерских атаках». Наиболее резонансным стало утверждение, что Путин чуть ли не лично отдавал приказание на проведение так называемых «атак».

Открытая лицензия 10.06.2015. Барак Обама., барак обама
От «наследства» Барака Обамы Трамп, скорее всего, будет постепенно отказываться
Фото: The White House

Интересен в этой связи следующий факт. Агент Ми-6 Кристофер Стил, которого считают «автором» доклада, использованного американскими СМИ и направленного против Трампа, в свое время был связан с Александром Литвиненко (возможно, «вел» его как агента британских спецслужб). В свое время Литвиненко пытался продать в Лондоне подборку якобы материалов ФСБ о внутрикремлевских раскладах под грифом «совершенно секретно», которые, по моим данным, передал ему как раз Кристофер Стил. Дело в том, что тогда Литвиненко отчаянно нуждался в средствах, а Борис Березовский отказался ему их предоставлять в требуемом Литвиненко объеме. Видимо, агент и решил дать своему подопечному «заработать».

На самом деле предоставленные Стилом материалы оказались мониторингом Центра политической информации на темы: «Баланс сил в органах власти» и «Внешнеполитический баланс сил» — без титульной страницы (подборка за несколько лет). Однако Литвиненко продавал этот массив информации, выдавая его за оригинальные материалы ФСБ. Похоже, что этот Стил имеет давнюю привычку «надувать щеки» и выдавать за «совершенно секретные» обычные экспертные материалы. В этой связи «ценность» его подборки о Трампе, на наш взгляд, нуждается в дополнительной оценке на предмет серьёзности и обоснованности.

Актом настоящего устрашения России выглядели американские танки, направленные через Германию в Польшу и Прибалтику — для создания опорных пунктов в Латвии и проведения маневров в ходе учений «Атлантическая решимость».

Украина. Славянск, против нато
Актом настоящего устрашения России выглядели американские танки, направленные через Германию в Польшу и Прибалтику
Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Вопрос о постоянном или временном размещении американской военной техники остается открытым. Интересно то, что в Германии достаточно военной техники (в том числе танков) для проведения любых натовских учений, так что необходимости «гонять технику» не было. Зато в результате получилась яркая «картинка», которую демонстрировали по многим европейским (и российским) каналам и которая должна была подчеркнуть «заботу» о своих подопечных в Центральной и Северной Европе.

От такого «наследства» Барака Обамы Трамп, скорее всего, конечно, будет постепенно отказываться, но будет ли его политика в отношении России дружественной? Это ключевой вопрос.

Скорее всего, для Дональда Трампа Россия — большая игра, играть в которую он намерен в ближайшее время.

Для России же Трамп — особенный способ отдохновения после душного и, на первый взгляд, иррационального, правления Барака Обамы, когда личные обиды американского президента перемешались с русофобией Хиллари Клинтон и настоялись на попытках добыть конкурентное преимущество для американских компаний в Европе, на Украине и так далее.

Скорее всего, уже очень скоро прагматичный Трамп будет обменивать отмену санкций (секторальных и персональных) на значительные уступки со стороны России на разных треках. Вероятнее всего, речь пойдет о более льготном положении американских компаний на российском рынке, например, в отношении «Эксон-Мобил». Поэтому отмена секторальных санкций, если и произойдет, то прежде всего в сфере топливно-энергетического комплекса. А в сфере персональных санкций такая отмена будет подана как жест «доброй воли» и — в пику команде Обамы.

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© Служба новостей «URA.Ru»
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