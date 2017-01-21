Отборные слухи о лучших людях России

21:15 20 января 2017 29

Живем, как в кино!

Из очередного выпуска «Слухов» вы узнаете — В Кремле — новый ответственный за выборы губернаторов. — Володину готовят новый имидж. — Будущий глава Среднего Урала должен набрать чуть меньше голосов, чем президент. — СР отправляет в свердловские губернаторы не Буркова. — Дубровский срочно улетел в Москву. — Тюменские заместители губернатора отправляют себя на пенсию. — Комарова уже сформировала штаб по выборам Путина. — Тушнолобов готовился стать губернатором Пермского края.

Слухи Свердловской области

Слухи Челябинской области

Слухи Тюменской области

Слухи ХМАО

Слухи ЯНАО

Слухи Пермского края

Слухи Курганской области

Слухи России

Новый кремлевский чиновник займется выборами губернаторов

С приходом в УВП Кремля нового заместителя Александра Харичева в губернаторском корпусе ждут усиления работы с регионами и отмечают, что он известен жестким стилем работы. Говорят, через Харичева будут проходить все основные консультации по составу кандидатов в губернаторы на выборах глав субъектов в этом году. Он же станет главным менеджером этих кампаний.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Володину готовят новый имидж

В окружении спикера Госдумы Вячеслава Володина думают над новой имиджевой повесткой. Говорят, что сигналы об усилении роли Госдумы и тема дисциплины депутатов, которые транслировались последние несколько месяцев в медийном поле, перестают работать. По слухам, частью нового этапа информационной стратегии парламента может стать позиционирование самого Вячеслава Володина как концептуального законотворца — в ближайшее время он может выступить инициатором ряда резонансных законопроектов.

Началась битва за пост премьера

На этой неделе активизировались слухи по новому составу российского правительства. Об этом в интервью «МК» рассказал политолог Сергей Марков, прогнозируя, что уже весной кабмин обновится. Во властных кабинетах говорят, что началась новая волна борьбы за премьерское кресло. И вброс подобной информации следует расценивать как попытку предотвратить возможное назначение Алексея Кудрина главой правительства.

Госкорпорации помогут в подборе кадров на пост губернатора

Среди провластных кандидатов на выборах губернаторов будут преобладать выходцы из госкорпораций, особенно в тех территориях, в которых жизнь моногородов обеспечивают те или иные крупные компании. Говорят, что это связано с серьезными экономическими вызовами, которые ожидают территории, и пост руководителя региона должен занимать человек, имеющий бэкграунд успешной работы в экономическом секторе.

Съезд «Единой России» готовится в обстановке строжайшей секретностиПо слухам, делегаты съезда «Единой России» удивлены атмосферой секретности, в которой проходит подготовка к всероссийскому партийному мероприятию. Якобы на данный момент им неизвестна даже полная программа съезда. «Знаем только, что регистрация продлится до 11.30. Что будет после нее — вопрос», — особенно жалуются делегаты из регионов, для которых командировка в Москву — и возможность для хорошего досуга, а он нуждается в планировании. Достоверно неизвестно и конкретное помещение, в котором будут заседать делегаты. Причины такой конспирации понять не может никто.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жириновский выгонит из ЛДПР молодых партфункционеров

Сплетники рассказывают, что 14 февраля на съезде ЛДПР лидер партии Владимир Жириновский может объявить о серьезной реорганизации партии. Якобы он замкнет большинство полномочий по принятию внутрипартийных решений на себя, превратив высший совет в совещательный орган. Также ожидается, что Жириновский может отказаться от практики назначения на руководящие посты молодых людей до 35 лет. По мнению слухмейкеров, она себя не оправдала — молодые координаторы все чаще стали превращать отделения в средство для зарабатывания денег. В частности, есть предположения, что кое-где либерал-демократы берут деньги у мафиозных структур за поддержку их представителей на выборах.

«ОПОРА России» поглотит «Партию Роста»

В понедельник в Москве состоится внеочередной съезд опоры России. Мероприятие примечательно тем, что на съезде будет принят не только новый устав организации, но и ее новая Стратегия. По слухам, в Стратегии может появиться упоминание о создании в рамках «ОПОРЫ» некого политического проекта. Не исключено, что речь пойдет о передаче ей сегодняшних проектов «Партии Роста», что будет обозначать фактические объединение двух структур. Возглавит объединенную структуру Александр Бречалов.

Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Над Раковой сгустились тучи

По слухам, карьера вице-мэра Москвы Анастасии Раковой находится сейчас под угрозой. Говорят, что московская чиновница в последнее время пытается играть слишком самостоятельную роль и хочет перерасти в федерального политика. Считается, что выступление Раковой на кремлевской учебе вице-губернаторов вызвало недовольство ее коллег из других регионов, которые не понимали, почему их учит жизни чиновница, которая находится в том же статусе, что и они сами. Говорят также, что и мэр Москвы Сергей Собянин воспринял такую деятельность своей подчиненной как завышенные политические амбиции.

Налоговики подключили к своей работе иностранных аудиторов

Федеральная налоговая служба, похоже, всерьез намерена пополнить казну за счет и без того страдающих от ее активности бизнесменов. Фискалы, рассказывают налогоплательщики, подключают самые серьезные ресурсы для обнаружения слабых мест, которые раньше позволяли предпринимателям либо игнорировать законодательство, либо исполнять его с максимальной выгодой для себя. Особенно помогают налоговикам, утверждают бизнесмены, иностранные аудиторские компании, которые дают советы, на что госмашине стоит обратить внимание, рассматривая каждую из компаний под увеличительным стеклом.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Шойгу срочно улетел из Екатеринбурга на день рождения друга

Министр обороны России Сергей Шойгу провел в пятницу, 20 декабря, в Екатеринбурге всего лишь полдня: после посещения Уральского завода гражданской авиации (где ремонтируют вертолеты) он вылетел в Казань. Как рассказали «URA.RU» источники, близкие к военному ведомству, Шойгу спешил на торжества, посвященные юбилею первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, которому исполнилось 80 лет. Известно, что их связывают давние дружеские отношения (еще в 2001 году Шойгу и Шаймиев были основателями «Единой России»).

Слухи Свердловской области

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернаторские выборы должны пройти лишь чуть хуже президентских

Свердловские технологи будущих выборов переживают по поводу будущих кампаний, а точнее — над их «сшиванием». По их оценкам, губернаторские выборы в Свердловской области должны пройти заметно хуже, чем президентские. Объясняется все просто: повышенная явка на выборы главы региона утомит людей, и те могут не захотеть приходить на избирательные участки для голосования за главу государства. С другой стороны — сильно снижать явку нельзя, поскольку выборы губернатора органично дополняют президентские и должны показывать доверие ко всей вертикали власти. Удержать баланс между двумя кампаниями, сделав одну чуть хуже последующей — окажется настоящим вызовом для опытных политтехнологов.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Креков возмутил Куйвашева идеей оптимизации «Урала без наркотиков»

Рассказывают, что идея объединения Областного наркологического диспансера и фонда «Урал без наркотиков» принадлежит вовсе не самим учреждениям, как заверяют в свердловском минздраве. Слухмейкеры знают, что предложение оптимизировать работу двух структур высказал лично вице-губернатор Павел Креков. Утверждается, что в узком кругу чиновников губернатор Евгений Куйвашев выразил Крекову вполне прямолинейное возмущение по поводу его идеи, напомнив, что «Урал без наркотиков» — не только плод кропотливого труда губернатора, но и неплохой символ, разрушать которй перед выборами было бы кощунством. Кроткий и понятливый замглавы региона якобы свою ошибку в подходе к такой «тонкой материи» уже признал и уточнил, что «хотел, как лучше».

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тунгусов доволен тем, как работает подчиненная ему система

Глава администрации свердловского губернатора Владимир Тунгусов оказался страшно доволен порядками, установившимися в свердловской власти к началу 2017 года. В частных разговорах он якобы с удовольствием признается, что сумел подчинить себе «кровеносную систему» областного правительства и администрации губернатора — документооборот. Своим коллегам, хвастает первый вице-губернатор, он с удовольствием отдал зарубежные поездки, красование на публике, комментарии происходящего, создание «движухи» и прочие публичные вещи, взяв на себя скучную, на первый взгляд, организационную работу. Теперь, заключают интриганы, именно Тунгусов отвечает за то, кому и в какой срок какая бумага или необходимая информация будет предоставлена, и расписывает варианты использования своего всесилия.

Учайкина оказалась в коммуникационной ловушке

Светлане Учайкиной не позавидуешь — круг ее общения стремительно сужается. На бывших подруг, вроде начальницы управления культуры, она трубку уже не поднимает, а с новыми коллегами налаживать связи боится. В кабмине Светлана Николаевна, как утверждают наблюдавшие за ее поведением, держится особняком — со всеми картинно приветлива, на заседаниях излишне серьезна и проникновенна, а потому искусственными повадками больше напоминает свою давнюю предшественницу Наталью Ветрову. При этом простого человеческого общения, бесед по душам, поясняют ее коллеги, новый министр старается избегать, особенно, когда видит на себе пристальный взгляд главы администрации Владимира Тунгусова.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пересторонин обиделся на уральских юристов

Свердловский министр промышленности Сергей Пересторонин, освобождающий пост председателя свердловского отделения Ассоциации юристов России, обижен на чиновников и законы. Ситуацию, когда он был вынужден выбирать между представительством в ассоциации и чиновничеством, министр считает несправедливой, поскольку «Степашин, Крашенинников и Яковлев, например, никуда из ассоциации не уходят». Впрочем, ректор УргЮУ Владимир Бублик кажется самому Пересторонину неплохим «преемником», а возможность вернуться на этот пост у Сергея Валентиновича, как уверен он сам, еще появится.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Справедливая Россия» определилась с кандидатом в губернаторы

Кандидатом от «Справедливой России» на выборах губернатора Свердловской области станет областной депутат Дмитрий Ионин. По информации слухмейкеров, именно по этой причине он стал главным спикером справедливороссов в акциях протеста против введения в Екатеринбурге новой транспортной схемы. Кроме того, для этой цели Ионина усилили аппаратно, назначив секретарем бюро совета регионального отделения партии. В отсутствие лидера свердловских эсеров Александра Буркова, занятого партийными делами в Москве, именно он руководит региональным отделением партии. Сам Бурков же, как утверждается, отказался от участия в губернаторской гонке, поскольку поражение в ней снизит его шансы на выдвижение кандидатом в президенты в 2018 году.

На довыборах в Екатеринбургскую городскую Думу победит ЛДПР

Результат выборов в Екатеринбургскую городскую Думу может удивить политический истеблишмент города. Слухмейкеры уверяют, по итогам выборов депутатами станут Григорий Вихарев и Евгений Кеосьян, выдвинутые свердловской ячейкой ЛДПР. По данным источников, команда зачистить округа от сильных конкурентов дана «серым кардиналом» Владимиром Тунгусовым. При этом сама ЛДПР не получит бонусов от избрания новых депутатов — они так же будут подконтрольны команде «тунгусовцев». Конфиденты считают, что выдвижение кандидатов от оппозиционной партии связано с проблемами их репутации — выдвинуть их Единая Россия не сможет.

Дошедшую до президента проблему свердловской власти организовали бизнесмены

Дорогу на село Серебрянка, аукнувшаяся свердловской власти головной болью и срочным поручением президента, частично разбил средний бизнес. По информации областного руководства, по этому маршруту периодически проходят большие грузовики-водовозы. По дороге на Серебрянку есть сертифицированный источник, где они набирают воду, чтобы затем отвезти ее на предприятия для последующего бутилирования. Фуры, способные перевезти порядка 40 тонн, уверены в правительстве, и нанесли тот серьезный урон, от которого сегодня страдают немногочисленные жители села. В этой связи, предполагают наблюдатели, совсем скоро в адрес пользующихся дорогой бизнесменов последует ответ от чиновников и в его адекватности слухмейкеры заранее сомневаются.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тему с Серебрянкой могли раскачать полпредство и РМК

Со злосчастной дорогой на Серебрянку между тем связывают еще несколько пока не разрешившихся интриг. Первую истеблишмент обсуждает с момента появления самой темы в повестке и состоит она в поиске того, кто же вбросил проблему через журналиста. Среди возможных интересантов называются и две неожиданные структуры: «Русская медная компания» и уральское полпредство. Участие последнего вполне обоснованно, если знать о перманентном недопонимании с представителями свердловской власти (в частности, в откровенном принижении последними значимости работы ГФИ Андрея Березовского). А вот «рука» РМК в этой интриге выглядит более чем странно, считают слухмейкеры — у губернатора Евгения Куйвашева и владельца компании Игоря Алтушкина слишком хорошие отношения, чтобы портить их настолько прозрачным способом.

Федералы потребовали от администрации Куйвашева выполнить странное поручение

В резиденции свердловского губернатора потешаются над федеральными коллегами. Рассказывают, что последние не так давно спустили в обладминистрацию поручение с крайне неожиданным условием, которое заметили только спустя время. Юмор заключается не в сути требования, но в дате, к которому его следует исполнить — 31 февраля 2017 года. «Думаем отписать в Москву просьбу предоставить их производственный календарь и указать на подзаконные акты, добавляющие еще три дня в 2017-м году», — хохочут свердловские чиновники.

Областная власть страдает от повышенного контроля за личной жизнью

Тем временем в администрации свердловского губернатора Евгения Куйвашева царит настоящая паника. Местные работники, как и их коллеги во всех остальных домах власти, готовятся к 1 апреля, когда все они должны будут сдать сведения об имеющихся у них социальных сетях. Как и что сдавать в отчетах — пока не укладывается даже в самых светлых головах представителей номенклатуры, а потому кроме крайнего недовольства ничего не вызывает. Кроме того, чистка аккаунтов от потенциально компрометирующих фотографий или слов — уже провоцирует настоящие истерики у отдельных представителей органов исполнительной власти, преимущественно, женского пола.

«Фронтовики» устроят слежку за свердловскими чиновниками и депутатами

По слухам, представители свердловского ОНФ скоро организуют рейд по проверке целевого использования областными чиновниками и депутатами служебных автомобилей. Они будут устраивать «засады» по адресам жительства слуг народа и фиксировать, когда к ним подъезжают и кого в течение дня привозят служебные авто с литерой «ААА». Ожидается, что первые акции пройдут у дома по адресу Маршала Жукова, 13, где, по непроверенной информации, живут лидер свердловских единороссов Виктор Шептий, министр промышленности Сергей Пересторонин, вице-спикер Заксобрания Владимир Власов и другие випы. В случае выявления использования транспорта в личных целях, «фронтовики» будут писать жалобы в прокуратуру. Есть версия, что проект организован федеральным штабом ОНФ в обход руководителя регионального исполкома «Народного фронта» Жанны Рябцевой.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловская делегация отправится на день рождения дочери Собянина

Представители свердловской политической тусовки не исключают, что в эти выходные делегатов съезда «Единой России» от Свердловской области ждет вечером необычная развлекательная программа. Якобы мэр Москвы Сергей Собянин пригласил свердловчан на официальное празднование для рождения своей дочери. Они приготовили подарки, которые вручат в торжественной обстановке имениннице после первого дня всероссийского партийного форума.

Работники исполкома «Единой России» боятся остаться без зарплаты

Затягивание вопроса с назначением нового руководителя регионального исполкома породило очередные странные слухи. Сплетники считают, что после отставки в декабре 2016 года его экс-главы Ивана Корякина у всех сотрудников исполкома закончился срок действия трудовых договоров. Достоверных сведений, на основании каких документов они работают сейчас, нет. Поэтому слухмейкеры опасаются, что сотрудники исполкома могут не получить зарплату по итогам января 2017 года.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэрия Верхней Пышмы обиделась на хамство Рябцевой

Знакомство с членом Центрального штаба ОНФ Жанной Рябцевой, посетившей на минувшей неделе Верхнюю Пышму, оставило у местных чиновников негативные эмоции. Как рассказывают в администрации «медной столицы», приехавшая «фронтовичка» якобы «вела себя по-хамски» и бравировала тем, что ее организацию возглавляет президент России. При этом разбираться в ситуации с тлеющей свалкой в поселке (именно эта тема стала поводом поездки) Рябцева не захотела, заявив: «мне все равно, кто здесь виноват» и предписала решить проблему в течение нескольких дней. «С чего Рябцева взяла, что мы ее подчиненные, которым можно хамить и угрожать? Мы понимаем, когда приезжают с предложениями по решению проблемы, мы всегда прислушиваемся к общественникам. Но приказывать и ставить сроки ей не позволим», — говорят конфиденты, решившие из принципа проигнорировать требования «фронтовички».

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Визит министра обороны Сергея Шойгу в Екатеринбург омрачился громким скандалом

Полковника ЦВО обвиняют в превышении должностных полномочий. Уголовное дело по факту преступления было возбуждено еще на прошлой неделе, но именно на 20 января, когда на Урале был министр обороны, пришлось окончание проверки и предъявление обвинений непосредственно полковнику.

Бывший глава КРСУ не хотел тратить деньги на новый пристрой к Екатеринбург-ЭКСПО

В правительстве Свердловской области обсуждается странная возможная причина увольнения бывшего директора КРСУ Дмитрия Попова. Якобы он впал в опалу к региональным властям из-за нежелания тратить большую сумму на строительство нового пристроя к комплексу «Екатеринбург-ЭКСПО». Есть версия, что по какой-то причине Попов считал данный проект нецелесообразным. Сплетники говорят, что новый директор КРСУ Сергей Киселев против расширения площади выставочного комплекса ничего не имеет.

Депутат Вегнер вынужден платить за «Устав.ком» снова и снова

Купивший издание «Устав. Ком» депутат Облдумы Вячеслав Вегнер столкнулся с крайне неприятной ситуацией — ему приходится платить за ошибки прежнего руководства снова и снова. Якобы в январе команда попала под санкции Роскомнадзора: ведомство оштрафовало издание за публикацию про наркотики в апреле прошлого года. Главного редактора вызвали на ковер и назначили штраф — несколько сот тысяч рублей. А вот оплатить штраф придется уже нынешнему владельцу компании — Вячеславу Вегнеру. Говорят, он в шоке — такого риска он не рассматривал.

Турков усилился, Медведская «сдулась»

В окружении главы свердловского минздрава Игоря Трофимова наблюдатели замечают перемены. Его заместитель Диляра Медведская (под которую даже меняли Устав министерства, чтобы сделать ее первым замом), потеряв эту «добавку» к своей должности, серьезно потеряла в аппаратном весе. Говорят, эта «депрессия» не прекращается с момента ухода ее «патрона» Дениса Паслера. «Вряд ли мы найдем человека, которого уход премьера расстроил больше, чем ее», — замечает источник агентства во властных структурах. Апатия проявляется в том, что Диляра Рашидовна не знает теперь, чего она сама хочет. Ее безынициативность уже замечена и министром, у которой есть вопросы к ее работе.

В то же время другой зам Трофимова — представитель старой (еще росселевской) команды Сергей Турков наоборот, резко идет в гору. Представители медицинской общественности, бывающие в министерстве, рассказывают, что Трофимов советуется с Турковым по многим поводам, и тот уже возомнил себя «серым кардиналом» министерства.

В кожвендиспансере режут зарплаты

В Свердловском областном кожно-венерологическом диспансере идет сокращение выплат: от 14-процентной надбавки, которую получали ее сотрудники, осталось только 4 процента — сообщает источник в медицинских кругах Екатеринбурга (при этом каждый работник потерял в зарплате не менее 4 тысяч рублей). Кроме того, медикам убрали дополнительный отпуск, при этом, увеличив на 40 минут рабочий день.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сколько получают медики?

То, с чем сегодня столкнулись работники кожвендиспансера, работники других клиник давно уже прочувствовали на себе. Например, в госпитале ветеранов зарплаты упали после того, как последнего главврача из команды Семена Спектора Виктора Башкова два года назад сменил ставленник экс-министра здравоохранения Аркадия Белявского Роберт Соловьев. Если раньше медсестры получали по 20-22 тысячи рублей, а врачи — по 30-35 (не считая надбавок и выплат за совмещение), то сегодня средняя зарплата медсестер в госпитале — около 17-18 тысяч рублей, у врачей — 24-28 тысяч рублей, включая все надбавки. Причем совмещения запрещены (даже на период отпусков коллег).

Кресло под Соловьевым шатается

Источники в свердловском минздраве сообщают, что положение руководителя госпиталя Роберта Соловьева весьма шаткое: к нему масса претензий и по поводу громадных долгов клиники, и по поводу внутренних конфликтов и непринятия его коллективом, и по поводу нарушений, которые выявили проверки. Одну из проверок проводило родное для нынешнего свердловского министра здравоохранения Игоря Трофимова ведомство — Росздравнадзор (выкладкам своих бывших коллег Игорь Михайлович, говорят, доверяет больше всего). Недавно Росздравнадзор отчитался о найденных им серьезных нарушениях в ОКБ-1 и ЦГБ им. Бородина в В.Пышме — рассказывают, что скоро будут обнародованы и данные о нарушениях в госпитале ветеранов. После чего с Соловьевым попрощаются — говорят, Трофимов, который пока не уволили ни одного главврача, уже морально готов к таким кадровым решениям. Обсуждая министра, свердловские медики отмечают, что Игорь Трофимов нетороплив: он всегда долго присматривается и никогда не спешит с выводами, но решения всегда принимает самые верные.

Слухи Челябинской области

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дубровский срочно улетел в Москву…

Губернатор Борис Дубровский рано утром 20 января срочно вылетел в Москву, хотя ранее предполагалось, что глава региона отправится в столицу вечером, чтобы принять участие в съезде «Единой России». Планы на съезд никто не отменял, но помимо партийных дел у Дубровского, по слухам, запланированы встречи, связанные с саммитом ШОС и БРИКС. Губернатору поступило срочное приглашение, и он отменил все пятничные планы в Челябинске.

…губернатор сердится…

Говорят, Борис Дубровский в последние два месяца стал настолько суров, что те, кто чувствует за собой «косяки», уже просто боятся говорить что-либо в свое оправдание. В ответ можно получить или жестокий разнос, или такой едкий стеб, что провинившийся готов провалиться сквозь землю. Особое раздражение губернатора вызывают отсутствие конкретики и попытки переложить вину на кого-то другого.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

…и загонял подчиненных…

Поездки по области превратились для подчиненных Дубровского в марафон, где довольно опасно выбыть с дистанции. К самим поездкам стали готовиться очень тщательно, собирая всю информацию с мест, чтобы положить на стол губернатору. В канун визитов клерки уходят с работы поздно вечером. Сам же Борис Дубровский вменил в «обязаловку» не только министру экологии региона Ирине Гладковой сопровождать его в поездках, но и первому замминистра экономического развития региона Ирине Акбашевой. По слухам, экономика и экология станут главными темами послания ЗСО.

Чиновников чуть не отравили

Между тем одна из поездок в область обернулась неприятностями. Половина делегации челябинского правительства отравилась после визита в Чебаркуль, Чебаркульский и Уйский районы. Причем об этом стало известно через сутки после возвращения — в среду вечером. Сначала один сотрудник пожаловался на недомогание, затем несколько руководителей почувствовали себя плохо. В итоге 18 января многие чиновники не вышли на работу. Когда стали разбираться, оказалось, что все они участвовали в поездке и обедали в Уйском районе. Отравление получили и челябинские журналисты. Основным недомоганием стало повышение температуры, из-за чего грешили на эпидемию гриппа. Сам же губернатор Борис Дубровский не пострадал. Видимо, не ел тот продукт, от которого слегли остальные.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За плохую экологию будут карать

Что касается Ирины Гладковой, то ей поставлена задача проверять, насколько эффективны очистные сооружения в муниципалитетах. По словам губернатора, раз пока не переданы на региональный уровень федеральные полномочия в сфере надзора за промышленными предприятиями, надо пользоваться теми рычагами, что имеются. Областные власти вправе проверять, как были потрачены субсидии на строительство очистных и если от этих сооружений реальная польза. Этот вопрос жестко ставился губернатором Борисом Дубровским в Верхнеуральском районе, в Чебаркуле. Новому главе Сосновского района Евгению Ваганову также дано поручение разобраться с очистными. Говорят, что за пропажу средств или неэффективное использование субсидий на очистные, карать будут жестко.

Миасс стал сплошной химией

Между тем экологическая повестка остается одной из главных в области, особенно Челябинске, с зависшим смогом. Помимо того, что предприятия мудрят с квотами в период НМУ, выявился еще один неприятный факт. В разы выросло количество несанкционированных выбросов в Миасс. Река, что течет через весь город, стала ядовитой. Там, где воды подогреваются теплотрассами, поднимается пар, добавляя скверны в воздух.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Лошкин проверит Обертаса

Говорят, что грядет внеплановая ревизия избирательной комиссии Челябинской области. Проверку проведет Контрольно-счетная палата региона. Эта идея не является революционной. К примеру, в прошлом году КСП Челябинска проверяла городской избирком. Теперь это будет на региональном уровне. Болтают, что руководитель облизбиркома Сергей Обертас чуть ли не сам инициировал ревизию, обратившись к председателю КСП Алексею Лошкину. Якобы Обертас хочет знать, насколько эффективно тратились бюджетные средства на организацию выборов.

Антимонопольщики отправили парковки в тень

По слухам, решение УФАС по региону, признавшего противоречащим антимонопольному законодательству действия челябинского МБУ «Городские парковки», поставило крест на легализации значительной части парковочного бизнеса. В самом же МБУ ничуть не расстроились. Болтают, что как брали в этом учреждении деньги за придание официального статуса стоянкам, так и продолжают брать. Только деньги идут неизвестно куда. И раньше бюджет не получал особой прибыли от МБУ, а сейчас может уйти «в минус», с учетом расходов на содержание сотрудников учреждения.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У руля «Восточки» мог встать партийный функционер

Говорят, что на пост директора телеканала «Восточный экспресс» рассматривался заместитель руководителя регионального исполкома «Единой России» Денис Моисеев. Моисеев, кстати, раньше работал на телевидении и именно на «Восточке», так что эта сфера ему вполне знакома. Но, по слухам, Моисеев не стал ждать, пока предложение конкретизируют, а заключил новый контракт в исполкоме. Предпочел остаться на партийной работе.

ОНФ работает по заказу?

Челябинские активисты ОНФ проявляют повышенный интерес к схеме теплоснабжения и тарифов в областном центре. Болтают, что они пытаются инициировать запросы по проверке МУП «ЧКТС». Между тем «ЧКТС» проверяют и без «фронтовиков» — правоохранительные и надзорные органы. Вся информация закрытая, а общественники же хотят эту информацию получить. В кулуарах шепчутся, что эти данные нужны для конкурентов «ЧКТС».

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кандидаты осаждают резиденцию и мэрию

Желающие принять участие в конкурсе на главу Копейска штурмуют мэрию Челябинска. В губернаторскую резиденцию им попасть сложно, а в городской администрации пропускной режим проще. Претенденты останавливают в коридорах вице-мэров и прямо на ходу заявляют о том, что готовы стать у руля Копейске, надо только подать сигнал областным властям: «Я хочу стать мэром! Расскажите обо мне Дубровскому!».

Районные депутаты намудрили с декларациями

В районных собраниях Челябинска до сих пор не разобрались с депутатскими декларациями о доходах и имуществе, поданных в прошлом году. С теми депутатами, что входят в состав гордумы, сейчас все в порядке. Они доверились местному аппарату, и им помогли с документами. В районах же депутаты понадеялись на своих юристов, а те «накосячили». Эти «косяки» до сих пор исправляют. Болтают, что в этом году с депутатами проведут специальный ликбез.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Севастьянов открестился от долгов

Суды по искам к челябинскому региональному отделению партии «Родина» вышли на финишную прямую. С партии пытаются взыскать средства рекламные агентства и СМИ, за рекламу бывшего омбудсмена Алексея Севастьянова, когда тот, как местный лидер «Родины», собирался баллотироваться в Госдуму. За раскрутку Севастьянова так и не заплатили. Говорят, что по судам экс-омбудсмена так и не удалось привлечь как ответчика. Он фигурирует как третье лицо. А платить придется «Родине» — денег у местных партийцев нет. Поэтому региональному отделению грозит самое настоящее банкротство. Кстати, формальным руководителем отделения так и остается Севастьянов.

«Пенсионеры» меняют лидера

В региональном отделении «Партии пенсионеров» готовятся к переменам — отделение возглавит директор клиники «Эм Эм Си» Степан Фирстов. Говорят, что вопрос уже решенный, надо только окончательно согласовать все с Москвой и подготовить нужные документы.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Давыдов построил новый ресторан

Бывший сити-менеджер Челябинска Сергей Давыдов отклонил все предложения вернуться в информповестку. Ему предлагали должности связанные с общественной работой, но экс-чиновник предпочел остаться в тени. В свои ряды бывшего сити-менежера звала оппозиция, но, по слухам, Давыдов заявил, что его все устраивает. И уж тем более он не собирается воевать с властями. Сплетники болтают, что Сергей Давыдов построил новый ресторан на озере Еловом и там часто встречается со старыми друзьями.

Слухи Тюменской области

Заместители губернатора сами себя «отправляют» на пенсию

Говорят, что среди областных чиновников опять поползли слухи о скором уходе на пенсию некоторых заместителей губернатора Тюменской области. «Кажется, заместители губернатора сами распускают эти сплетни, — говорят слухмейкеры. — У них срочные контракты, и вот уже который год они „собираются на пенсию“, распускают такие слухи, лишь бы их поупрашивали остаться еще на годик».

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Депутат-«морж» предложил Тюмени альтернативу «большому биатлону»

Рассказывают, что тюменские чиновники срочно выдумывают большой спортивный праздник, который можно было бы провести вместо отмененных этапов Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам. «Чиновники думают, как сохранить в распоряжении департамента по спорту деньги из статей расходов на эти мероприятия», — говорят сплетники. Якобы свою помощь чиновникам уже предложил депутат областной Думы и главный тюменский «морж» Алексей Салмин. «Салмин предложил снова провести в Тюмени чемпионат мира по зимнему плаванию, — говорят слухачи. — Благо, любителей моржевания никто на допинг не проверяет, и чемпионат мира у Тюмени точно не отберет».

Тюменский депутат хочет заняться уборкой снега…

Ходят слухи, что депутат городской Думы Тюмени Игорь Ракша, раскритиковавший дорожное предприятие ТОДЭП за плохую уборку города от снега, сам хотел бы получить кусок «дорожного» пирога. Якобы Ракша, которого называют «ювелирным королем» Тюмени, хотел прибрать к рукам Дорожно-эксплуатационное управление Калининского АО г. Тюмени (ДЭУ КАО, крупное предприятие по уборке города — ред.), которое сейчас находится в стадии присоединения к ТОДЭПу. «Теперь Ракша придумал другой способ, он хочет, чтобы вместо большого подрядчика — ТОДЭПА, город убирали мелкие фирмы, чтобы и ему удалось получить кусочек „снежного пирога“».

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

…и заинтересовался длиной и толщиной сосулек

По слухам, городской депутат Игорь Ракша, прославившийся благодаря видео, на котором он лично чистит от сосулек крышу своего ювелирного магазина, готовит новый законопроект. Якобы Ракша хочет предложить внести изменения в федеральное законодательство и привязать размер штрафа за неубранные сосульки к их длине и толщине. «Ракша ходит и всем рассказывает, как это несправедливо, что квартальные могут оштрафовать за маленькую сосульку на 100 тысяч, а за огромную — всего на пять тысяч рублей, — говорят сплетники. — Депутат считает, что штраф должен быть тем больше, чем более длинную и толстую сосульку отрастил собственник».

Тюменского единоросса исключат из Генсовета «партии власти»

Рассказывают, что на отчетно-выборном съезде «Единой России», который пройдет в Москве 21—22 января, из Генсовета партии исключат тюменку Елену Торопыгину. «Торопыгина — секретарь первички № 173, заведующая 146-м детским садом в Тюмени. Ее заменят на другого партийца, чтобы сохранить ротацию кадров. Остальные тюменские представители в руководящих органах „партии власти“ будут переизбраны благодаря исключительным результатам, которые область показала на выборах в Госдуму», шушукаются слухмейкеры.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

У областного прокурора снова появится первый зам

Говорят, что заместитель областного прокурора Роман Тютюник может в скором времени «подрасти» до первого зама. Якобы кандидатура Тютюника уже отправлена на согласование в Генеральную прокуратуру. «Роман Тютюник давно хочет перебраться в пустующее после ухода Николая Русских кресло первого зама прокурора области Владимира Владимирова, — шепчутся слухачи. — Теперь, когда он обзавелся в генпрокуратуре покровителем из числа выходцев из Тюменской области, его мечта вполне может сбыться».

Тюменская телекомпания просит денег на 100-летие социалистической революции

По слухам, одна из крупных телекомпаний Тюменской области готовится к съемкам двух документальных фильмов — о февральском и октябрьском переворотах 1917 года. Съемки планируют проводить в Тобольске и Тюмени. Якобы просьбу о спонсировании первого фильма получили тюменские «единороссы», а второго — коммунисты.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Любитель пьяной езды сменил работу в прокуратуре на следственный комитет

В Тюмени вновь обсуждают прокуроров, якобы пойманных на вождении в нетрезвом виде. Говорят, что после служебной проверки один из засветившихся пьяным за рулем прокуроров — Артем Речкин — снова уволен из прокуратуры, на этот раз уже областной. Впрочем, сплетники рассказывают, что Речкин продолжит стоять на страже законности, теперь уже в качестве сотрудника Следственного управления СК РФ по Тюменской области. Остальных любителей пьяной езды из числа сотрудников прокуратуры якобы предупредили: единственное подобное происшествие — и можете прощаться с должностью.

Дом Печати продают за бесценок

Говорят, что продажа тюменского Дома Печати может спровоцировать крупный скандал. Слухачи уверяют, что за 280 млн рублей на торги выставлено не только здание и земля под ним, но и склады с большим участком на ветке железной дороги. «Это ничтожные копейки, за которые реально можно купить только участок под Домом печати в центре города, — уверяют злопыхатели. — Но в кризис в Тюмени вряд ли у кого-то есть даже такие свободные деньги». Правда, слухмейкеры намекают, что супруга директора Дома печати не зря перед новым годом обратила в кэш часть своего бизнеса. «Будет забавно, если такой крупный актив теперь и юридически станет семейным делом», — усмехаются сплетники.

Слухи ХМАО

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Комарова сформировала штаб по выборам Путина

В кругу югорских чиновников шепчутся, что губернатор Наталья Комарова дала негласную команду сформировать штаб, который займется организацией в регионе избирательной кампании президента России Владимира Путина. Известно, что в этот негласный руководящий орган уже вошли первый замгубернатора Алексей Шипилов, глава регионального отделения «Единой России» Борис Хохряков, а также руководители югорских муниципалитетов. Поговаривают, что сейчас организаторы кампании 2018 года заняты предварительными консультациями с экспертами по политическим технологиям, а также с представителями общественности.

К коррупции в ХМАО может быть причастно федеральное министерство

По слухам, в скандале с обвинениями в коррупции руководителей югорского Росприроднадзора и окружного депутата Степана Пыталева могут всплыть фамилии высокопоставленных чиновников из Минприроды. Рассказывают, якобы схема, при которой компании парламентария получают выгодные контракты у нефтяников ХМАО, прикрывается еще и в министерстве. По версии слухмейкеров, именно из-за этой «крыши» нефтяные компании не пытаются каким-либо способом противодействовать коррупционной схеме.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Югорский вице-губернатор боится провокаций

В Югре обсуждают забавный слух по поводу дня рождения первого вице-губернатора региона Алексея Шипилова. Чиновник публично попросил не дарить ему подарки, а вместо этого посоветовал отправить деньги на благотворительность. «Видимо, боится, что его могут подставить и подсунуть взятку. Как знать, что в коробке с коньяком может оказаться? А потом жди чекистов», — шутят сплетники.

Деятельностью саентологов в ХМАО заинтересовались в ФСБ

Ходят слухи, что в РУФСБ по Тюменской области серьезно обеспокоены активностью адептов саентологической церкви, действующих на территории ХМАО. По базе данных силовиков проходит множество последователей движения Рона Хаббарда. Все они выполняют задачи своей организации в крупнейших бизнес-структурах, органах местного самоуправления и государственной власти Югры. Кое-кто утверждает, что с недавнего времени члены секты стали активно укрепляться и в Белом доме.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Шатунов все-таки останется в Югре

Бывший вице-мэр Сургута Александр Шатунов, покинувший мэрию в последние дни 2016 года, наконец-то нашел новую работу. И, если верить сплетникам, он не уедет из ХМАО, его новая деятельность будет связана с Югрой. Впрочем, инсайдеры не спешат называть новое место работы экс-чиновника, но отмечают, что объявлено о нем будет уже в середине февраля.

Строительный монополист расстроен отставкой сургутского вице-мэра

В кулуарах обсуждают реакцию главы крупнейшего застройщика «Сибпромстроя» Николая Сторожука на ситуацию с увольнением Александра Шатунова. Рассказывают, якобы известный строитель, не скрываясь, рассказывает, что опечален этим. По слухам, у застройщика даже может сорваться ряд амбициозных проектов, поскольку преемник ушедшего вице-мэра может не согласиться на достигнутые с Шатуновым договоренности. Говорят, Сторожук даже рассматривает возможность взять экс-чиновника к себе на работу. Тем более что подобное происходит не впервые — бывший замглавы по строительству Андрей Сурлевич ушел именно в «Сибпромстрой».

Решение по главному гаишнику Сургута приняли еще в ноябре

Если верить слухам, решение о назначении бывшего главного гаишника Нефтеюганска Юрия Бажина на пост главы ОГИБДД Сургута все-таки было принято еще в ноябре прошлого года. То есть произошло это до декабрьской аварии, в которой погибли десять нефтеюганских детей, воспитанников спортивной школы «Сибиряк».

«С одной стороны — это может означать, что его не пытались убрать с поста главы УГИБДД Нефтеюганска сразу после громкого скандала. С другой — возникает вопрос, зачем вообще было повышать человека, ведь о его переводе в Сургут объявили уже после жуткого ДТП», — высказывают свое мнение слухачи.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сургутские депутаты не хотят спасать муниципальные предприятия

Рассказывают, из-за карантина и сильных холодов несколько муниципальных предприятий, работающих в сфере культуры, оказались едва ли не на грани банкротства. Массовые мероприятия, в том числе утренники, были отменены, а именно новогодние праздники давали большую часть бюджета предприятий. Говорят, якобы руководители филармонии и кукольного театра «Петрушка» уже обратились за финансовой помощью к властям, однако депутаты могут отказать в выделении субсидий. По слухам, такое решение народные избранники могут принять, посчитав, что виноват не карантин, а непрофессионализм руководителей.

Полиция ХМАО инициирует ряд уголовных дел в пику следователям

Если верить слухам, руководство югорской полиции готовит ответные меры против следователей, якобы незаконно изъявших видеозапись из дежурной части ОМВД России по Пыть-Яху. Напомним, сотрудники этого отдела находятся под стражей и обвиняются в применении пыток с использованием наручников по отношению к гражданским. В кругу правоохранителей шепчутся, что в ведомстве генерала Василия Романицы готовится серия уголовных дел, которые спутают карты сотрудникам СКР. «Из песни слов не выкинешь. Посмотрим, как они запоют, когда „беззащитные жертвы“, окажутся матерыми дебоширами и хулиганами», — злорадствуют люди в погонах.

Дегтярев ищет нового начальника пресс-службы

По слухам, глава Нефтеюганска подыскивает себе нового руководителя пресс-службы. Говорят, это может быть связано с произошедшей в декабре аварией, в которой погибли дети. Сергей Дегтярев якобы недоволен тем, как нынешняя команда отработала ЧП. «Мэр сделал больше, чем все остальные чиновники вместе взятые. Постоянно был на связи, давал комментарии. У него возникли вопросы, зачем ему такая пресс-служба, если он выполняет их работу», — говорят сплетники.

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

ГИБДД Югры мстит мэру Нефтеюганска

В кулуарах обсуждают странную позицию госавтоинспекторов ХМАО в отношении Нефтеюганска. «Нефтеюганску запретили перевозку детей на том основании, что автобус был белого цвета, а не желтого. Хотя в других городах используют автобусы любых расцветок, и это не вызывает вопросов у полицейских. Тут явно кроется что-то личное», — сплетничают слухачи. По слухам, в ГИБДД считают, что глава города Сергей Дегтярев должен был взять на себя всю ответственность за аварию с погибшими детьми.

В Югорске отдадут парк частникам

Центральный городской парк Югорска могут отдать в аренду предпринимателям. По крайней мере, именно этот слух сейчас активно обсуждается в городе. При этом, инсайдеры переживают, не пострадают ли горожане в таком случае. «Какие порядки там наведут частники, никому не известно. Будут ли действовать льготы для социальных и малообеспеченных групп граждан?», — сокрушаются они.

По данным собеседников, сейчас парк относится к МУП «Городское лесничество», директором которого является Сергей Чернов. По информации слухачей, он якобы проходит фигурантом по уголовному делу по статье «Присвоение или растрата» сразу по четырем эпизодам.

Слухи ЯНАО

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Один из ямальских депутатов может сдать мандат…

В региональном Заксобрании ходит слух, что число депутатов может еще сократиться. По непроверенной информации, «завяжет» с депутатством Алексей Шилкин. Слухмейкеры утверждают, что он уходит с поста гендиректора ЗАО «Тарнефтегаз». В Пуровском районе между тем полагают, что эти слухи появились из-за истории с голодающими вахтовиками на месторождении «Новатэк». «Контракт Шилкина продлен на два года», -заверяют местные жители.

…а старейшего обитателя Заксобрания опять отправляют на пенсию

Одного из самых известных и старых политиков Ямала депутата Заксобрания Сергея Харючи, который много лет был спикером ямальской Думы, а теперь является его заместителем, отправляют на заслуженную пенсию. Ходят слухи, что Сергей Николаевич решил сложить с себя полномочия в обозримом будущем и не проработает до окончания срока. Однако даже сами слухмейкеры в такие новости не верят. Собеседник в Заксобрании отметил, что Сергей Харючи «еще молодым даст фору и вряд ли так просто уйдет отдыхать».

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Чиновников ждет очередное сокращение зарплат

Источники в правительстве региона говорят, что работа по оптимизации расходов не прекращается. Депфин постоянно сокращает те или иные статьи, даже несмотря на то, что бюджет региона приняли всего месяц назад. Так, рядовые госслужащие уже начали переживать из-за грядущего сокращения премий. Среди среднего и младшего звена чиновников зреет недовольство. «И так уже поурезали все, что можно. А теперь, говорят, премии еще сильнее сократят. И на новогодних выплатах это уже многие почувствовали. При этом руководители департаментов и высокопоставленные чины получили семизначные премии к празднику», — судачат слухмейкеры.

На Ямале досрочно празднуют победу над Навальным

В кулуарах ямальской власти обсуждают создание региональных избирательных штабов Алексея Навального по всей стране. Исключением стал Ямал и еще несколько регионов, куда сторонники оппозиционера не решились прийти. Местные политики уверены, что это показатель силы и влиятельности партии власти в регионе. «На Ямале очень силен административный ресурс и много сторонников „Единой России“. Оппозиция здесь всегда показывает очень небольшую поддержку со стороны избирателей. Добавим сюда, что избирателей на Ямале в принципе немного, и получим логичный вывод. Навальный просто не будет бороться за этот регион. Для местных политиков это своего рода досрочная победа», — рассуждают в ямальской политике.

На Ямале опять обсуждают спорт

Хорошие результаты бывшей ямальской спортсменки Анны Фролиной на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе заставили слухачей вернуться к обсуждению состояния спорта в регионе. Спортсменка родилась в Салехарде и выступала за российскую сборную. Потом, по версии слухмейкеров, случилось недопонимание и ее якобы начали выживать. Спортсменка тренировалась также в Тюмени, но в итоге получила гражданство Южной Кореи и выступает за эту страну. В автономии якобы сожалеют об этом. Ведь прославленных спортсменов на Ямале почти нет. И непонятно, что будет дальше — департаменту спорта все еще не нашли главу и никаких задач перед отраслью публично не поставили.

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В автономии готовят нового Чилингарова

Из ямальского депутата Владимира Пушкарева власти округа намерены «сделать» второго Артура Чилингарова (известный исследователь и ученый Арктики). На фоне появившихся слухов о возможном уходе из Думы полярника в автономном округе заговорили о региональном лидере Владимире Пушкареве, который мог бы также получить признание в качестве исследователя арктических просторов. Он избран в Думу осенью и еще ничем не успел себя зарекомендовать, но, как говорят слухмейкеры, это только начало.

В Губкинском может смениться директор МУПа

Глава ГГЭС (Губкинские городские электрические сети), сдавший мандат депутата досрочно, Фанис Нигматуллин может вскоре покинуть город. Как говорят собеседники, он уже высказывал такое намерение. Это был третий фактор, подтолкнувший его к досрочному сложению полномочий наряду с проверкой прокуратуры и загруженностью на работе.

Слухи Пермского края

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

У Басаргина нет альтернативы кроме губернаторства…

По слухам, губернатор Пермского края Виктор Басаргин на этой неделе беседовал по телефону с одним из своих хороших знакомых из числа столичных чиновников. Собеседник якобы однозначно обозначил главе региона: шансов трудоустроиться в органы власти или госкомпании нет, помощи просить больше не у кого. Поэтому фактически единственный вариант «выживания» для губернатора — всеми силами «цепляться» за свой пост и просить президента о возможности участвовать в сентябрьских выборах.

Поговаривают, что ближайшему окружению Басаргин уже обозначил задачу при помощи метода убеждений и обещаний наладить отношения со всеми — элитой, оппозицией, промышленниками, СМИ. Выполнять обещанное чиновники вряд ли планируют и, скорее, рассчитывают, что ситуация с течением времени «рассосется» сама собой.

…он сдает билеты на самолет

Слухачи утверждают, что Виктор Басаргин еще в четверг, 19 января, планировал улететь в Москву и добиться встречи с президентом страны. Якобы губернатор в этом вопросе очень рассчитывает на помощь вице-премьера правительства РФ Аркадия Дворковича и министра Михаила Абызова, ответственного за организацию работы комиссии по координации деятельности «Открытого правительства».

Рассказывают, что Басаргин не сумел договориться с федеральными министрами о встрече, поэтому уже купленные билеты на самолет пришлось сдать. Теперь глава региона якобы надеется в выходные побеседовать с влиятельными персонами на съезде «Единой России», а уже в понедельник—вторник перед телекамерами пообщаться с Владимиром Путиным.

Промышленники требуют объяснений

Ходят слухи, что руководители промышленных предприятий Пермского края, которые не только напрямую влияют на экономику региона и реализацию значимых проектов, но еще и имеют «контрольный пакет» в Заксобрании, крайне негативно отреагировали на уход из правительства прежнего премьера Геннадия Тушнолобова. Последний возглавил совет директоров «Корпорации развития Пермского края» и фактически лишился каких-либо полномочий.

Говорят, промышленники уже потребовали от губернатора объяснений: якобы им обещали, что Тушнолобов останется в кабмине в качестве вице-премьера и будет курировать взаимоотношения с производственниками. По слухам, присутствие вице-премьера и министра промышленности Алексея Чибисова мало кого устраивает, поскольку его считают человеком «Уралкалия».

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Тушнолобова испугались

По некоторым данным, в течение января отставленный премьер краевого правительства Геннадий Тушнолобов вел активные консультации на предмет выдвижения своей кандидатуры на пост исполняющего обязанности губернатора Пермского края, что равнозначно отставке Виктора Басаргина. Якобы эта информация стала известна действующему главе региона, после чего участь председателя правительства была предрешена.

Шепчутся, что губернатор принял решение ни в коем случае не оставлять Геннадия Петровича в руководстве региональной исполнительной власти, чтобы лишить его статуса, необходимого для назначения на пост и. о. главы региона. Сам же экс-премьер решил пока не устраивать публичный скандал, а вместо этого временно уйти в тень и продолжать подготовку к своему возможному участию в выборах губернатора края. Тем более что у Тушнолобова остается поддержка руководителей ведущих промышленных предприятий Прикамья.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Демченко хитрит

По разговорам, уход «теневого губернатора» Олега Демченко с поста вице-премьера правительства означает лишь, что ближайший компаньон губернатора решил сосредоточить в своих руках все рычаги управления регионом, не имея никаких рисков. Якобы «серый кардинал» надеется, что теперь к нему потеряют интерес СМИ и силовики — вряд ли офицерам спецслужб понадобится простой безработный или пенсионер.

Поговаривают, влияние Демченко сегодня таково, что команда губернатора будет выполнять любые его решения. Впрочем, слухачи доносят, что на согласовании в Москве уже находится вопрос задержания «теневого губернатора» с последующим арестом.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Антипина поплатилась за помощь силовикам

Как уверяют слухачи, отставка Ольги Антипиной с поста министра финансов Пермского края была вызвана ее многочисленными отказами подписывать и визировать различные сомнительные документы, подготовленные командой губернатора и касающиеся расходования средств регионального бюджета. Кроме того, на уходе Антипиной уже несколько лет настаивал всесильный «серый кардинал» Олег Демченко: якобы ближайший соратник губернатора давно считает, что именно минфин дает силовикам всю необходимую информацию о нарушениях законодательства, допущенных членами правительства (включая самого Демченко).

Слухачи утверждают, что сменщику Антипиной в должности министра финансов — директору территориального Фонда обязательного медицинского страхования Антону Бахлыкову — в качестве ключевого условия его назначения была поставлена задача согласовывать и подписывать все документы, инициированные Демченко.

«Варяги» готовятся выводить деньги из региона

Слухмейкеры обратили внимание, что ключевые должности в новом правительстве губернатор раздал «варягам». Пока пресса шумит об административной «реформе» и увольнении министра культуры Игоря Гладнева, к работе на самых денежных должностях готовятся подконтрольные соратникам губернатора люди.

Так, не имеющий практически никакого отношения к финансам свердловчанин Антон Бахлыков перешел в минфин. Хоть Бахлыков и работал на протяжении последних лет в ТФОМСах, назначение ортопеда-травматолога на пост министра финансов очень позабавило пермяков.

Должность «главного» по закупкам сохранил свердловчанин Сергей Пономарев, на посту министра природных ресурсов остается Константин Черемушкин. Оба считаются креатурами «теневого губернатора» Олега Демченко.

Примечательно, что новым вице-премьером и министром строительства и ЖКХ стал также свердловчанин Сергей Галянин, который с 2014 года возглавлял район Фили-Давыдково в Москве.

Нового министра здравоохранения ищут в Тюмени

По слухам, административную реформу в Пермском крае вскоре ждет продолжение. Якобы исполняющему обязанности министра здравоохранения Вадиму Плотникову обещали, что он останется на посту, а в действительности сейчас активно ведутся переговоры с главным врачом областной больницы №19 в Тюмени Андреем Патрикеевым.

Поговаривают, что пермяку Плотникову ближайшее окружение губернатора не доверяет, поэтому и ищет на пост главы минздрава лояльного и исполнительного человека.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бахлыков шокирует общественность

Говорят, назначение директора территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Антона Бахлыкова на пост исполняющего обязанности министра финансов повергло в шок всех наблюдателей. Так, политическая элита считает Бахлыкова «агентом» соратника губернатора Олега Демченко, а общественники — креатурой бывшего вице-премьера и экс-министра здравоохранения Ольги Ковтун. Самого директора ТФОМСа регулярно обвиняют в том, что именно его действия вылились в многочисленные проблемы больниц и поликлиник и снижение общего уровня медицины.

В кулуарах шепчутся, что если раньше бюджетные средства «растворялись» на уровне подрядчиков, то теперь, скорее всего, деньги будут «теряться» уже на уровне самого минфина.

История коалиционного правительства оказалась блефом

Как говорят, администрация губернатора изначально не собиралась формировать коалиционное правительство и учитывать мнение оппозиции. «Вброшенная» же в паблик соответствующая тема ставила своей целью отвлечь внимание от реальных процессов вокруг кабинета министров и заполнить образовавшийся после новогодних праздников информационный вакуум.

Однако оппозиционные партии — КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Яблоко» — восприняли идею всерьез и начали между собой переговоры о составлении общего списка кандидатов в будущее коалиционное правительство края. Между тем администрация губернатора даже не стала эти предложения обсуждать. Чиновники якобы выразили недовольство участием в переговорах лидера общественного движения «Выбор» Константина Окунева.

Поговаривают, обман со стороны команды губернатора рассердил руководителей оппозиционных партий, которые окончательно зареклись вести какие-либо переговоры о сотрудничестве с администрацией Басаргина.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Постникову повезло

Поговаривают, что команда губернатора вовсе не следовала рекомендациями координатора регионального отделения ЛДПР Олега Постникова. Последний накануне на своей странице в Facebook сообщил, что предлагает властям возродить министерство общественной безопасности, а руководящий пост отдать генерал-майору МЧС Андрею Ковтуну.

В итоге глава региона действительно создал министерство во главе с Ковтуным. По слухам, Постников уже сообщил федеральному руководству партии о своем успехе. Злопыхатели же считают, что либерал-демократ вступил в сговор с чиновниками — декларировал о готовности губернатора создать коалиционное правительство, а взамен получил информацию о грядущем появлении нового министерства, которую и опубликовал в соцсетях.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Юсупов «подтягивает» свою команду…

По слухам, новый руководитель администрации губернатора Рустем Юсупов постепенно трудоустраивает своих людей. Якобы начальником отдела по работе с НКО уже назначен Руслан Гарипов, ранее работавший с Юсуповым в Минюсте.

Кроме того, как шепчутся в краевой администрации, из регионального управления Минюста к Юсупову перейдут еще несколько бывших коллег, с которыми он хорошо знаком еще со времен совместной работы в Башкирии.

…, а его решили «отодвинуть»

Ходят слухи, что ближайшее окружение губернатора выразило крайнюю обеспокоенность активностью нового руководителя краевой администрации Рустема Юсупова. Последний активно со всеми встречается, ведет себя вполне публично и выглядит весьма довольным, несмотря на большой объем работы.

Поговаривают, главе региона донесли, что Юсупов якобы напрямую информирует обо всем происходящем в кабинетах Приволжское полномочное представительство президента. По слухам, соратники Басаргина аккуратно доносят до сотрудников администрации, что любые действия следует согласовывать не с Юсуповым, а с его заместителем, политтехнологом Алексеем Чусовитиным, которому губернатор «больше доверяет».

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Маховикова наказали из-за оппозиции

Рассказывают, что Анатолий Маховиков, уволенный в декабре с поста руководителя администрации губернатора (формально он теперь занимает должность советника главы региона), получил разъяснения о причинах опалы. Якобы чиновника не устроила растиражированная версия, что отставка — итог проигранных довыборов в Заксобрание.

Говорят, Маховикову обозначили, что раздражение главы региона еще в сентябре вызвал факт прохождения в парламент Прикамья бывшего луганского ополченца Александра Григоренко и ректора педагогического университета Андрея Колесникова — от ЛДПР и «Справедливой России» соответственно. Якобы губернатор лично внес этих политиков в «черный список» и был крайне изумлен, увидев, как они получают удостоверения депутатов.

Силовики заинтересовались «Пермью Великой»

По рассказам слухачей, внимание пермских силовиков привлекла ситуация с отставкой с должности и. о. министра спорта Елены Костиной. Сейчас работники правоохранительных органов собирают всю информацию, связанную с этим увольнением — есть версия, что уход чиновницы может быть вызван ее отказом подписывать задним числом документы по приемке футбольного манежа «Пермь Великая», возведенного на федеральные деньги.

Если в ходе проверки обнаружатся факты нарушения законодательства со стороны краевых властей, то их ждет не только привлечение к ответственности и необходимость возврата денег в федеральную казну. Самые жесткие выводы могут последовать в отношении первого лица региона. Ведь «Пермь Великая» входит в число объектов федерального значения, которые должны быть построены к чемпионату мира по футболу 2018 года. А это событие находится на особом контроле у главы государства, и любые «проколы» здесь могут обойтись очень дорого.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Команда Скриванова просит властей о помощи

Слухмейкеры доносят, что руководители СМИ, которые входят в холдинг «Актив-Медиа» депутата Госдумы и оппонента губернатора Дмитрия Скриванова, пытаются договориться с властями Пермского края и столицы Прикамья о сотрудничестве. Якобы в новом году нет средств, чтобы содержать редакции, рекламодателя привлечь не удается, поэтому и приходится просить помощи у недавних противников.

По разговорам, ранее команду губернатора просили о помощи многочисленные политтехнологи, работавшие у Скриванова в период избирательной компании — опыт сотрудничества с политиком вместо карьерного роста принес лишь разочарование.

Слухи Курганской области

Ильтяков в ярости

Слухачи уверяют, что депутат Госдумы Александр Ильтяков пришел в ярость из-за того, что СМИ заподозрили его в том, что это он «заказал» осужденную за репост Евгению Чудновец. «Никто всерьез не подумает, конечно, что депутату Госдумы есть дело до вздорной женщины, наверняка он о ее существовании узнал из публикаций, — рассуждают слухмейкеры. — Однако ему давно пора следить за своими высказываниями». А некоторые добавляют, что умный политик расценил бы новый скандал как дополнительный пиар.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Юсупов грозит вернуться

Приближенные экс-руководителя областного департамента строительства и ЖКХ Нияза Юсупова, по словам сплетников, рассказывают, что бывший чиновник не исключает возможности вернуться в регион. Дескать, он неплохо устроился в Москве и уже ведет переговоры о том, чтобы занять кресло руководителя региона.

Медикам попало от губернатора

Многочисленные негативные публикации, которые выпали на последние дни, по словам сплетников, навлекли гнев губернатора на руководство регионального департамента здравоохранения. Сплетники говорят, что чиновники и рады бы показать позитивные сдвиги, но ситуация слишком запущенная, денег хронически не хватает. Так что, видимо, придется чиновникам от медицины учиться смирению, шутят слухачи.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Под носом у Потапова воруют

Сплетники рассказывают, что под самым носом у сити-менеджера Кургана Андрея Потапова предприимчивые торговцы и з муниципального предприятия умудряются класть деньги себе в карман. Речь идет о каруселях на центральной площади, которые перевезли на новогодние праздники из ЦПКиО. «Билеты на руки не дают, некоторые из них — просто ксерокопии. Понятно, что все это в бюджет не пойдет, — возмущаются слухмейкеры. — Потапов как-то поймал безбилетников в бане, пусть идет на каруселях порядок наводить».

В КГУ опять неспокойно

Очередной ученый совет, который планируется в КГУ на следующей неделе, сопряжен со скандалом, шепчутся в регионе. Дескать, ряд видных преподавателей выступили с предложением инициировать выборы ректора. Чтобы пресечь этот процесс, якобы руководство вуза пошло на перенос ученого совета на день раньше — с 27 января на 26. В итоге инициативу в повестку включить не успели — документы нужно было подать за 10 дней до совета. Сплетники уверяют, что затягивание этого вопроса на руку нынешнему и. о. ркектора КГУ Константину Прокофьеву, который не имеет профессорской степени и не может избираться ректором. Якобы он пытается отсрочить решение, чтобы найти выход из ситуации.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Суханов заговорил?

Сплетники выдвигают версии, почему заместителя директора департамента имущественных и земельных отношений Курганской области Павла Суханова хотят выпустить из СИЗО под домашний арест. «Либо он заговорил и сдал своих подельников, среди которых могут быть весьма высокопоставленные. Либо прокуратура опять „села в лужу“ и не смогла найти достаточно обвинений», — говорят слухмейкеры. Они напоминают о развалившемся деле руководителя городского департамента архитектуры Елене Ивановой, с которой сняли обвинения.

Митинг за снижение энерготарифов стал всенародным

Митинг за снижение энерготарифов, который инициировали шадринские активисты, как рассказывают сплетники, вызвал бурный отклик в других районах. Якобы они упрекают, что их не предупредили и они не успеют присоединиться — на согласование массового мероприятия необходимо время.

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