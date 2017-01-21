02:06 21 января 2017 0

Портрет президента США Дональда Трампа пользовался популярностью на вечернике в его честь Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В пятницу, 20 января, в здании Центрального телеграфа в Москве в прямом эфире показывали инаугурацию нового президента США Дональда Трампа. Медиапродюсер и блогер Константин Рыков снова собрал своих единомышленников, всех кто болел за республиканца в ночь подсчетов голосов в небольшом пабе в далеком ноябре 2016 года.

На этот раз, по словам организаторов, вокруг закрытой вечеринки трампистов разгорелся настоящий ажиотаж. Журналистов иностранных изданий, как и съемочных групп российских телеканалов было раза в три больше, чем в день выборов. Чтобы вместить всех желающих, было решено снять просторный лофт буквально в пяти минутах от Кремля.

— Победа Трампа в США и Брекзит в Великобритании запустили новый ход истории, — рассуждал сотрудник Автономной некоммерческой организации «Институт идентичности», — это идея идет еще от Льва Толстого.

Мужчина в твидовом пиджаке продолжал читать свою историософскую лекцию иностранным журналистам, пока кто-то из корреспондентов не уточнил, не профессиональный ли он политолог?

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал корреспондентам URA.RU о рейтингах Трампа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Нет, что вы. Я с 2015 года следил за судьбой Трампа, писал посты в Фейсбуке о том, почему он должен победить. Познакомился с его группой поддержки, так и оказался в этой тусовке, — объяснил молодой мужчина американским журналистам, те явно были разочарованы ответом.

Среди самых именитых гостей вечеринки можно, пожалуй, выделить руководителя ВЦИОМа Валерия Федорова. Социолог рассказал корреспонденту «URA.RU», что уровень нелюбви американцев к новоизбранному президенту в день инаугурации — рекордно низкий за последние пятьдесят лет.

«Сейчас его рейтинг 40%, что ниже показателя до выборов. Это следствие нагнетания страхов того, что придет Трамп и все испортит.

Сейчас нет завышенных ожиданий относительно него, поэтому, если он начнет делать что-то действительно серьезного, то вместо разочарования, он будет лишь набирать положительный рейтинг», — описал ситуацию «URA.RU» Федоров.

Социолог отметил, что сейчас американская политическая элита заинтересована в том, чтобы «потопить» Трампа. Демократы — по понятным причинам, а республиканцы хотят продемонстрировать свою важность, в пику его победе вопреки планам партии, считает руководитель ВЦИОМа.

— Никто из политтехнологов от республиканцев не работал серьезно в команде Трампа, только изредка консультировали! — рассказывал за бокалом краснодарского шампанского политконсультант партии «Родина».

1/7 Мария Катасонова стала звездой вечера Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На большом экране появился Капитолийский холм, трибуны и стойка с библией.

— Уважаемые гости! Сейчас начнется то, ради чего мы здесь собрались! — строго произнес из динамиков голос ведущего Царьград ТВ, а также этого вечера Андрея Афанасьева. — Вы же сюда не только покушать пришли.

Журналист-международник призывал гостей занять места, чтобы посмотреть, как Трамп дает президентскую клятву, а после произносит свою первую речь в новом качестве.

— Сегодня, пока не успеет никакой закон против нас принять, можем выпить за его успех. Завтра это может быть уже не комильфо, — пошутил один известный политолог.

— А вы знали, что Роман Худяков (экс-депутат ГД от ЛДПР, теперь представляет «Родину» в Тамбовской облдуме) умудрился направить Трампу официальную телеграмму, в которой поздравил его с победой еще в августе! — рассказали в кулуарах корреспонденту «URA.RU».

Трампа слушали в пол уха, зато в оба глаза следили за Марией Катасоновой — помощницей депутата-единоросса Евгения Федорова. С активисткой НОД на фоне портретов Владимира Путина, Марин Ле Пен и Дональда Трампа не сфотографировался разве что ленивый.

В какой-то момент у гостей стали появляться маски хакеров Анонимус, и вот уже каждый второй гость был неотличим.

Многие интересовались мнением журналиста Максима Шевченко о будущем российско-американских отношений Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Здесь присутствуют практически все топовые зарубежные издания, которые наверняка пришли сюда, чтобы найти хотя бы одного русского хакера, о которых они так много твердят! Мы решили сделать им подарок, собрав всех хакеров здесь, — смеясь объяснила такой политический перформанс Мария Катасонова. — Но на самом деле, мы просто хотели высмеять фейковые новости о вмешательстве России в ход американской президентской гонки.

Тем временем журналист Максим Шевченко декламировал журналистке, снимавшей его на цифровой фотоаппарат:

«Чем больше они [американцы] отвлекутся на внутренние проблемы, тем легче будет дышаться нам.

Мы сможем, наконец, урегулировать наши дела, разрешим ситуацию на Украине.

Поэтому я верю в потенциал Трампа, а также в потенциал его оппонентов, и желаю им всем всяческих успехов в борьбе друг с другом!»

После окончания официальной части экраны с видами Вашингтона погасли. На них внезапно появился нарисованный Трамп в костюме супермена. Только на груди у него красовалась буква Т, а не классическая «эс как доллар».

Под задорный ритм мультяшные фигуры уже вступившего в должность президента и его семьи пели «Трамп-пару-пам».

Шампанское закончилось, а вслед за ним и вечеринка.