«Съезд превратил Носова в „теневого губернатора“»

14:10 23 января 2017 11

В прошлом году Носов прошел в высший совет. На вчерашнем, отчетно-выборном, съезде - переизбрался на пять лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Итоги выборов в новый состав генсовета и высшего совета «Единой России» свидетельствуют об укреплении в региональном партотделении команды мэра Нижнего Тагила Сергея Носова. Он не только сохранил место в высшем совете партии, но и пролоббировал введение в генсовет своего человека — секретаря Новобашкарского первичного отделения «ЕР» Ольги Кудряшовой.

Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов пояснил «URA.RU», что переизбрание Носова «свидетельствует о доверии к нему со стороны руководства партии как к политику и лидеру общественного мнения в регионе». Эксперт напомнил, что Носов получил партийный статус на пятилетний срок. «Переназначение превращает его в институализированный центр влияния в области, с которым будет должен взаимодействовать любой выдвинутый властью кандидат в губернаторы», — отметил Орлов.

В то же время внутрипартийный оппонент Носова — действующий секретарь партотделения Виктор Шептий потерял место в генеральном совете. «Этот пост для Шептия был чрезвычайно важен. Он всегда указывал свое членство в генсовете на визитках, во всех официальных документах и даже в повестках малозначимых партийных заседаний. Отказ в переизбрании — серьезный удар по самолюбию Шептия и снижение его влиятельности», — говорит инсайдер в региональном партотделении.

Директор Центра региональной политики Андрей Русаков напоминает, что Сергей Носов де-факто отныне обладает более значимым статусом в отделении, чем Виктор Шептий, и в состоянии объединить вокруг себя всю партийную команду.

Виктор Шептий (посредине) был вынужден в последнее время бросить все силы на разрешение внутрипартийных конфликтов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Участники съезда из других регионов Большого Урала удивлены ослаблением Шептия. Они не исключают, что свердловского коллегу подвели многочисленные внутренние конфликты в возглавляемом им отделении «ЕР»: «Фактически в последнее время он работал не в партийной команде, а был занят собственным самосохранением».

Большинство свердловских экспертов называют принятые на съезде решения предсказуемыми и логичными. «Это оценка достижений, оценка вклада, который сделал каждый из них (Носов и Шептий, — прим. авт.) в победу партии на выборах. Око руководства „ЕР“ все видит и делает верные выводы», — отмечает глава уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин.

Но ряд инсайдеров настаивают, что Носов обязан сохранением партийного поста уральскому полпреду Игорю Холманских. По их версии, полномочный представитель главы государства заключил негласный союз с руководителем Уральского МКС «Единой России» Иваном Квиткой по продвижению мэра Нижнего Тагила. «На съезде в эти выходные Квитка много, охотно и откровенно хвалил Носова, не упускал возможности отозваться о нем тепло в присутствии руководителей партии», — говорит один из участников съезда.

Источники «URA.RU» расходятся во мнении, усиливает ли переизбрание Сергея Носова в высший совет его шансы выдвинуться кандидатом в губернаторы Свердловской области от «Единой России». Часть инсайдеров говорит, что он уже фактически стал «теневым губернатором» и одним из главных кандидатов на выдвижение.

Другие источники уверены, что Носов не пойдет на выборы. Инсайдеры обращают внимание, что в высший совет «ЕР» избрано только 90 из 100 человек. По их мнению, вакантные места займут осенью 2017 года победители губернаторских выборов в наиболее значимых российских регионах. Следовательно, у главы Свердловской области Евгения Куйвашева есть все шансы вступить в губернаторскую гонку и получить по ее итогам важный партийный пост.

Получить официальные комментарии Сергея Носова и Виктора Шептия не удалось.