Почему челябинцы сдали посты в руководстве «ЕР»

15:09 23 января 2017 15

Лидер южноуральских единороссов Владимир Мякуш (в центре) уступил место в Генсовете представителю первички Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Партийная ротация, состоявшаяся в рамках съезда «Единой России» в Москве, принесла сюрпризы для челябинской политической элиты. Не вошла в новый состав Высшего совета партии первый замминистра экономического развития региона Ирина Акбашева, а в списках Генсовета не оказалось лидера Челябинского регионального отделения «ЕР» спикера ЗСО Владимира Мякуша. Впрочем, Южный Урал сохранил свою численную представительность в руководящих органах партии, а в информповестке появилось относительно новое имя — фермер из Агаповского района Айдархан Карсакбаев.

О том, что ротация коснется и челябинцев, было известно еще до съезда. Генсовет и Высший совет обещали обновить на 30 процентов. Но к Центральной контрольной комиссии, в состав которой год назад ввели двух представителей челябинских единороссов — сенатора Ирину Гехт и депутат Госдумы Дмитрия Вяткина, это отношения не имело. Вся комиссия сохранилась в полном составе.

«В феврале 2016 года нас уже наделили полномочиями на пять лет, — пояснил „URA.RU“ Дмитрий Вяткин. — Сейчас менять не стали».

1/2 Сенатор Ирина Гехт осталась в Центральной контрольной комиссии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В итоге Челябинская область так и осталась единственным регионом, кроме Москвы, имеющим не одного, а двух представителей в комиссии. В главном контрольно-ревизионном органе «ЕР» есть еще два партийца с южноуральскими корнями. Один из них — депутат Госдумы, уроженец Магнитогорска, ныне московский миллиардер, руководивший в «нулевых» годах одной из «дочек» ММК и сохранивший часть бизнеса в Челябинской области Антон Жарков. Второй — бывший член ЦИК РФ, экс-секретарь гордумы Челябинска Валерий Крюков. Оба работали в прежнем составе комиссии, оба вошли в новый состав. Впрочем, Жарков и Крюков уже не имеют формального отношения к Челябинской области.

Меньше года была в составе Высшего совета «Единой России» первый заместитель министра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева. Ее ввели в структуру в начале февраля 2016 года. Тогда говорили о необходимости поддержки моногородов, этой темой и занималась Акбашева. Но сейчас Акбашевой не нашлось места в структуре. Депутат Госдумы, избранная в парламент по спискам «ЕР» от Челябинской области Елена Ямпольская свой пост в Высшем совете сохранила, теперь уже как представитель Южного Урала.

В правительстве региона спокойно отнеслись к исключению Акбашевой из Высшего совета «ЕР». «Для нас она — не партийный деятель, а чиновник. На нее возложены определенные обязанности. Она с работой справляется, мы довольны. А партийная ротация всегда происходит. Это нормальный процесс», — отметили в правительстве.

1/2 Елена Ямпольская свой пост в Высшем совете сохранила Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Неофициальные источники сообщают, что Акбашеву в свое время «заводил» в высший совет председатель Общественной палаты РФ, сопредседатель центрального штаба ОНФ, вице-президент «Опоры России» Александр Бречалов. Сейчас позиции Бречалова, по слухам, ослабли, его, кстати не было на съезде. Впрочем, руководитель совета Челябинского регионального отделения «Опоры России» Артем Артемьев сохранил свое место в Высшем совете партии. Артемьев в минувшем году усилился по линии общественности — стал сопредседателем челябинского ОНФ. Но его поддерживает не столько Бречалов, сколько руководитель «Опоры России», челябинец Александр Калинин.

То, что руководитель ЦИК «ЕР», депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов сохранит свое место в Генсовете, если сохранит и свой главный партийный пост, не сомневался никто. Так и произошло. А вот лидера южноуральских единороссов, спикера ЗСО Владимира Мякуша в новом составе Генсовета не оказалось. Его место занял фермер из Агаповского района Айдархан Карсакбаев.

В кулуарах уже заговорили о том, что Мякуша вывели из Генсовета по итогам выборов в Госдуму. Точно так же не получили мест в Госсовете несколько губернаторов, где у «ЕР» были проблемы. Единороссы Челябинской области действительно, сумев выиграть сложные выборы в проблемных округах, дали не самые высокие результаты по спискам. Это признал и сам Мякуш, подводя итоги выборов на отчетно-выборной конференции. Но провальными результаты все же не стали.

«Это никак не связано с итогом выборов, — заявил „URA.RU“ Дмитрий Вяткин. — Обычная плановая ротация, с учетом того, что сейчас особое внимание уделяется первичкам».

1/2 Знакомьтесь — новый представитель Южного Урала в Генсовете «ЕР» Айдархан Карсакбаев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

54-летний южноуральский фермер Айдархан Карсакбаев, вошел в новый состав Генсовета как представитель одной из первичек Агаповского района. Он был в партийных списках в Госдуму, где занимал десятое, непроходное, место. Но на праймериз он запомнился своими яркими, достаточно интересными выступлениями. Десять дней назад постановлением губернатора Бориса Дубровского Карсакбаев удостоен знака отличия «За заслуги перед Челябинской областью». В региональном минсельхозе агаповского фермера считают одним из самых сильных аграриев Южного Урала. Элите пока только предстоит с ним знакомиться.

Что касается Владимира Мякуша, то он будет принимать участие в заседаниях генсовета, как руководитель регионального отделения «ЕР». К тому же в конце прошлого года он получил карт-бланш от высшего руководства «Единой России» на продолжение партийной карьеры. В ротации Генсовета Мякуш также видит необходимость усиления первичек.

«Принято решение, что в высшие руководящие органы «Единой России» входят не менее 30% секретарей первичек. И это очень правильно, они находятся ближе всего к людям, тем самым повышается роль первичного звена, а значит, и всей партии», — цитирует Владимира Мякуша его пресс-служба. Итоги съезда спикер ЗСО оценил как «очередную веху развития «ЕР». «Партия стала решать насущные проблемы избирателей», — считает Владимир Мякуш. Напомним, что на съезде присутствовала большая челябинская делегация, в ее составе был и губернатор Борис Дубровский.

«Челябинская область, чтобы отработать свою „квоту по первичкам“, должна была кем-то пожертвовать в Генсовете — Бурматовым или Мякушем, — комментирует „URA.RU“ политолог Андрей Лавров. — Понятно, что Бурматов, поскольку он руководит ЦИК, такой жертвой априори быть не может. Сложно сказать, было ли мудрым решением руководства партии заводить в высший орган представителей низовых структур, неизвестных широкой общественности в регионах, в ущерб сильным лидерам. Но так получилось. Все же Владимир Мякуш остается именно сильным лидером, даже политическим „брендом“ региона, связующим звеном между элитами. Так что говорить о его ослаблении нельзя».