«У вас минус 39 считается жарой. Вы очень живые люди»

18:39 23 января 2017 0

Француз Батист Дюллар изучает новые для себя условия жизни на российском Севере Фото: Дмитрий Сотников

Француз Батист Дюллар сейчас путешествует по предгорьям Полярного Урала в Березовском районе ХМАО. Путешественник решил выбрать северную тайгу местом для жизни. 25-летний выходец из Марселя научился выживать в лесу в сорокоградусный мороз, добывать рыбу и дичь, нашел друзей из числа местных манси. Вместе с группой проводников во главе с Дмитрием Сотниковым из компании «Югра-Скай» экстремал изучает маршрут, по которому в марте поведет туристов из Европы — таких же любителей острых ощущений. Специально для «URA.RU» Батист Дюллар рассказал, почему устал от «мира вещей» и почему жители России намного живее, чем их соседи в Европе.

— Батист, ты во второй раз прилетел в Западную Сибирь и на Приполярный Урал из теплой Европы. Объясни, какова цель твоих путешествий по России? Почему тебя так привлекают наша страна и этот регион?

— Моя главная цель — понять мир. Внутренний мир. И мир вокруг. Достичь гармонии. Я уже давно, даже когда был маленьким, не понимал, зачем нам нужно использовать столько вещей. Я понял, что мы ничего не меняем в мире. Только себя. Я не хочу менять других людей. Я не хочу говорить, что такое правильно или неправильно. Я просто хочу почувствовать мир. Мне очень комфортно и приятно жить в лесу. Не только в лесу — вообще на природе, в природе.

— Разве самопознание — это не бесконечный процесс?

— Бесконечный.

Дюллар говорит, что устал от безумного ритма жизни в обществе потребления Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— К примеру, прожив пять лет в лесу, ты не скажешь: «Хватит — я все умею в тайге, все знаю и возвращаюсь обратно, в мир вещей и машин»?

— Нет. Это на всю жизнь. Вот ты спрашиваешь, почему Россия. Я никогда не планировал, что я поеду в Россию. Я хотел посмотреть северный лес. Начинал со Скандинавии. А потом случайно познакомился с девушкой и попал в Россию. Эта страна очень отличается от той же Скандинавии. Лес похожий, а атмосфера и люди совсем другие. Россия отличается от всего. Объяснить словами мне тяжело. Я не так хорошо говорю по-русски. Ваши люди, которые были в Европе, они, наверное, поймут. Здесь мне интересно общение с людьми. Они — живые. У вас очень живая страна.

Никто так не живет больше в мире. Вот ты, например. В Скандинавии меня бы никто не повез за столько километров на снегоходах, как ты и твои друзья. Очень рискованно. Вот мой друг манси Матя. Мороз был ночью минус 43. Он выходит из избушки на улицу. Смотрит на градусник: минус 39. Говорит: «Все, жара! Поехали проверять петли на зайца». В Европе в такой мороз люди вообще не представляют, как жить. В Париже при минус 3 градусах гибнут на улице. Замерзают. У вас минус 39 считается жарой. Вы очень живые люди.

1/6 Батист Дюллар восхищается каждой мелочью в окружающем мире Фото: Дмитрий Сотников

— В Европе много таких, как ты — живущих в природе с минимумом вещей?

— Да. Много. И есть мода на это. Люди сильно устают от жизни, в которой много вещей. Где все очень быстро. Где много желаний и обязательств. Многие так больше не хотят. И потом, когда я начинал путешествовать, я искал похожих на меня. Кто думает и чувствует так же. Удивился, что таких, как я, очень много. Сейчас их становится все больше и больше. В России тоже. Меня радует, что у вас много молодых людей, которые думают так же, как я. Любят природу, ценят ее. Смотрят на окружающее не как на мир товаров, а как на мир разных, небольших, удивительных вещей. Вот небо. Оно всегда разного цвета. В каждый миг. Или снег. Он всегда разный. Я ищу тех, кто видит мир так же. Кто видит мелочи. Они кажутся незначительными, но именно они важнее всего. Все остальное — это мы сами придумали.

— Ты планируешь свою жизнь на два-три года вперед?

— Нет. [Смеется]. Так далеко я не думаю. Я могу планировать свой очередной курс [Дюллар так называет свои выезды в качестве инструктора]. Это могу. А что будет в моей жизни через два года — не знаю. У меня есть путь. Я иду по нему.

1/7 Батист Дюллар подружился с местными охотниками-манси Фото: Дмитрий Сотников

— Ты живешь во Франции. Это одна из ведущих европейских стран. Урбанизированная, технически развитая. Люди живут в мире вещей и технологий. К тебе там не относятся как к чудаку, к человеку, который бежит от цивилизации в лес?

— Мои друзья меня понимают. Родители меня понимают. Мой отец — художник. Он очень тонко видит мир. У меня есть знакомые, которые живут в лесу гораздо дольше, чем я. Мой друг Кристоф, например, живет в лесу уже пять лет. Он сам построил избушку. Без ничего — только глина, ветки и дерево. Он не пользуется интернетом, телефоном, вообще ничем от цивилизации. Но в обществе таких, как мы, понимают, конечно, далеко не все.

— Каким ты видишь мир будущего?

— Я не буду делать прогноз. Много проблем — экология, войны, болезни, политика. Люди живут в суете. Каждый день они сами создают все новые и новые проблемы. Надо остановиться. Посмотреть вокруг. Мир прекрасен. В вашей стране много хороших людей. Россия — великая страна. Как и Франция. Просто людям надо остановиться. Подышать. Посмотреть вокруг. Увидеть цвет неба. И понять, что все, что мы можем изменить в мире, это мы сами. С себя и надо начинать свой путь.