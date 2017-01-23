18:56 23 января 2017 0

Дело расследует Следственный комитет Курганской области Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Еще одно уголовное дело о махинациях с земельными участками расследуется в зауральском Следственном комитете. Об этом рассказал следователь по особо важным делам Николай Астапов во время судебного заседания, на котором определялась мера пресечения арестованному руководителю земельного департамента Курганской области Павлу Суханову. «URA.RU» выяснило преступную схему, которая позволяла делать деньги буквально из воздуха.

Лазейкой для злоумышленников стало обстоятельство, что поселок Сиреневый, который входит в черту Кургана, когда-то относился к сельсовету села Большое Чаусово.

Оформив задним числом подложные документы о выделении земельного участка в 1990-е махинаторы получали возможность распоряжаться землей в Кургане по своему усмотрению.

Павел Суханов успел сделать неплохую карьеру в правительстве Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Такой схемой воспользовался Павел Суханов, чтобы его родственники и знакомые оформили в собственность земельные участки. Следствие заявило о семи участках, их общая площадь составила более двух гектаров. Стоимость этой земли оценивается почти в 3,5 млн рублей. При этом землей фактически распоряжался сам Павел Суханов, есть сведения, что ему даже удалось продать несколько участков.

Как было заявлено в суде, реализовать эту схему Павлу Суханову помогла глава сельсовета села Большое Чаусово Галина Лакисова, которая долгие годы работает в сельсовете. По данным «URA.RU», у чиновницы сохранились старые бланки, заполняя которые, она получала возможность распоряжаться землей. Есть сведения, что эпизоды, связанные с Павлом Сухановым, не единственные, которые имеются в ее «послужном списке».

Галина Лакисова давно работает в администрации Фото с сайта администрации села Большое Чаусово

Сейчас Павел Суханов активно сотрудничает со следствием, как заявил во время суда следователь Николай Астапов, уже была проведена очная ставка с Галиной Лакисовой. Однако чиновница уверяет, что невиновна. В разговоре с «URA.RU» Галина Лакисова рассказала, что наняла адвоката. «Я выйду сухой из воды», — уверила она.

Поддельные документы, как стало известно из судебного заседания, после возбуждения уголовного дела были уничтожены. Однако в деле имеются их копии. По данным «URA.RU», от должности Галина Лакисова не отстранена. Павел Суханов после того, как стал сотрудничать со следствием, получил возможность выйти из СИЗО под домашний арест.

Это не первое уголовное дело, связанное с земельными махинациям, которое возбуждают в Зауралье. Суд рассматривает дело главы Кетовского района Александра Носкова, также закончено расследование уголовных дел в отношении глав пригородных сельсоветов.