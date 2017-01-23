На теневого губернатора Прикамья жалуются президенту

18:44 23 января 2017 0

Уход Олега Демченко из правительства не спасает губернатора от недовольства пермяков Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пока политическая элита Прикамья ждет из столицы вестей относительно будущего губернатора Виктора Басаргина, недовольные пермяки отправили письмо президенту страны с рассказом о скандальной и уже полузабытой истории разрушения ипподрома. Авторы обращения просят Владимира Путина о помощи, а виновником своих бед открыто называют ближайшего соратника главы региона.

Как стало известно «URA.RU», руководство регионального отделения Федерации бегового и скакового конного спорта на прошлой неделе обратилось за помощью к Владимиру Путину — 20 января было направлено обращение на имя президента России. Главу государства просят срочно вмешаться и спасти конную отрасль страны.

История пермского ипподрома «всплыла» очень некстати для Виктора Басаргина Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В обращении (копия документа имеется в распоряжении редакции) авторы отмечают, что в начале 2000-х годов в Перми «несколько групп мошенников» сумели вывести ипподром (34 гектара земли) из государственной собственности за 2,4 млн рублей. Затем участок перепродали за 128 млн — но уже долларов. В дальнейшем предпринимались попытки изменить зонирование, разделить на участки и распродать землю, на которой работал «Ипподром Пермский».

В обращении указано, что с 2012 года после назначения на пост губернатора Виктора Басаргина чиновники заверяли общественность, что спортивный объект будет сохранен, даже было принято решение установить на территории специальную «Зону ипподромов». Но в итоге все пришло к тому, что конюшни были разрушены, а сейчас на участке идет возведение торгово-развлекательного центра. Обещанное чиновниками строительство нового ипподрома до сих пор не началось.

«Мы полагаем, что последовавший разворот власти в отношении ипподрома на 180 градусов был продиктован сговором чиновников с бизнесменами-расхитителями, в котором ведущую роль сыграли вице-премьер правительства Пермского края Олег Демченко и бизнесмен Алексей Луканин, коммунальными схемами которого, как пишут СМИ, занимаются силовики по всей стране», — пишут президенту, которого просят повлиять на чиновников и защитить конную общественность от застройщиков по всей стране. В качестве примера приведена также ситуация в Иркутске, где в декабре прошлого года была предпринята попытка рейдерского захвата ипподрома.

Председатель пермского отделения Федерации бегового и скакового конного спорта Олег Гуков подтвердил, что главе государства направлено обращение: «С течением времени ситуация не меняется: никто не собирается строить ипподром — это уже очевидно. Хотя встреч с чиновниками, обещаний было множество — все записи ведь сохранились. Надо понимать, что вокруг ипподрома крутились огромные деньги. Имена виновников сложившейся ситуации давно были названы публично и в прессе».

Бывший начальник производственного отдела пермского ипподрома Василий Фролов говорит, что ранее он уже лично писал обращение президенту: «Коневладельцы спасли маточное стадо орловских рысаков, но сегодня нет пастбищ, негде готовить корм, помещения отсутствуют. Спортивную площадку власти обещали нам с 2008 года. Посмотрите, какие современные ипподромы построены в Башкортостане, Татарстане. А мы чем хуже? Мое обращения в адрес президента „спустили“ на уровень региона — я получил лишь отписки чиновников краевого правительства и администрации губернатора».

Собеседник добавил: он уже не верит в возможность того, что в Пермском крае будет построен современный ипподром. «URA.RU» направит запрос в администрацию губернатора, чтобы выяснить, действительно ли чиновники отказались от проекта нового спортивного объекта.

Пермяки надолго запомнили Алексея Луканина Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Упомянутый в обращении Алексей Луканин в прошлом созыве Законодательного собрания возглавлял фракцию «Справедливой России» и был одним из главных оппонентов властей. В прошлом году оппозиционер не смог зарегистрироваться на выборы из-за большого числа недостоверных подписей в его поддержку. Территория бывшего ипподрома принадлежала ООО «Конкур-Пермь», близкому как раз к Луканину. Именно руководство компании «Конкур-Пермь» осенью 2014 года приняло решение построить на участке торгово-развлекательный центр. Узнать мнение экс-депутата относительно жалобы президенту не получилось — политик не ответил на звонок.

Олег Демченко до последнего времени занимал пост заместителя председателя правительства Пермского края — в новый состав кабинета министров он не вошел. Последний год вице-премьер возглавлял столичное представительство Прикамья, а ранее курировал все инфраструктурные проекты региона. Неформально же непубличного Демченко всегда считали серым кардиналом, контролирующим многих министров, и принимающим важнейшие политические решения. Есть мнение, что после формального ухода с госслужбы влияние теневого губернатора на правительство станет еще сильнее. По другой версии, Демченко в скором времени трудоустроится советником главы региона. О сером кардинале известно также, что в последнее время он плотно общается с силовиками — за месяц ближайший соратник Виктора Басаргина несколько раз побывал на допросах в ФСБ в качестве свидетеля по громкому уголовному делу в отношении министра транспорта Алмаза Закиева, которого обвиняют в лоббировании интересов бизнес-структуры из другого региона.

Связаться с самим Олегом Демченко не удалось. Источник, близкий к властям региона, предполагает, что теперь жалобы на серого кардинала станут головной болью Виктора Басаргина: «Демченко лично занимался историями, которые в последние годы стали скандальными для Пермского края: проект нового зоопарка, программа капремонта, лицензирование управляющих компаний. Имеет ли серый кардинал какое-либо отношение к событиям вокруг ипподрома — большой вопрос. Демченко не всегда ругают обоснованно. Однако его уход с поста вице-премьера означает, что копившееся недовольство в отношении него станет проблемой уже губернатора, который теперь еще и возглавил правительство».

Политолог, эксперт движения «Голос» Виталий Ковин полагает, что с приближением выборов недовольные и протестующие пермяки несут все большую опасность для действующего губернатора: «Риск для кандидата от партии власти можно усмотреть в любой скандальной ситуации и даже в любой деятельности. Вопрос в том, кто может это использовать — развить тему, политизировать. Есть ли перспектива для раскрутки и силы, готовые этим заниматься? С целью выступления против действующего губернатора при желании можно политизировать и конкретно историю с ипподромом, и факт большого количества нереализованных проектов, которых действительно очень много».

Эксперт отмечает, что на сегодняшний день оппоненты Виктора Басаргина ушли в тень: «Пермский край находится в ситуации неопределенности, основной игрок не определен, поэтому и противники главы региона не торопятся тратить свои ресурсы. Однако, если вдруг станет понятно, что действующий губернатор станет кандидатом на выборах в сентябре, политическая ситуация, вероятно, изменится в корне».