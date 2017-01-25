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25 января 2017
24 января 2017
Главные новости Свердловской области
22:04  24 января 2017 7

Что вытворяют дети свердловских VIP в соцсетях?

Роскошные авто, откровенные фото и тяга к искусству
Марк Бородин
© Служба новостей «URA.Ru»
Дети уральских политиков не стесняются рассказывать о своей жизни в соцсетяхФото: "Вконтакте"

Скандал с дочерью одного из екатеринбургских депутатов, фото которой были размещены на сайте интим-услуг, не побудил свердловскую политическую элиту внимательнее присмотреться к поведению своих отпрысков в социальных сетях. Профили подавляющего большинства детей VIP открыты и полны интересных записей и снимков. «URA.RU» проверило их, пока родители не заставили убрать все лишнее из Интернета.

Дочь полпреда по УрФО Игоря Холманских периодически выкладывает в Instagram фотографии со своим молодым человеком. Пара нежно называет себя «воробушками». Из других увлечений девушки: маникюр, карликовый шпиц, архитектура Петербурга, где она учится.

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Холманских обожает селфи на фоне видов Петербурга Фото: «Вконтакте»

Беглый анализ странички во «ВКонтакте» сына экс-мэра Серова Владимира Анисимова позволяет сделать вывод, что жизнь у Анисимова-младшего удалась. Молодой человек, заподозренный екатеринбуржцами в бешеной езде по уральской столице, с гордостью демонстрирует свой новенький Ауди с «блатными номерами». Также он постит фотографии с кальяном и широко улыбается рядом с красивыми девушками.

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Несмотря на юный возраст, у молодого человека неплохой автопарк Фото: «ВКонтакте»

Старший сын скандального известного депутата Ильи Гаффнера ранее подозревался в краже колес с Ford Focus. Его интересы вращаются не только вокруг автомобилей, но и футбола. Также во всех соцсетях парень не скрывает огромную любовь к петербургскому «Зениту». А учеба на физтехе УрФУ волнует юношу немного меньше.

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Ради любимой команды он летом посетил Петербург Фото: соцсети

Дочь бывшего вице-спикера Заксобрания Свердловской области Георгия Перского время от времени радует подписчиков свое страницы во «ВКонтакте» смелыми фотографиями. Кроме того, девушка обожает кататься с горы и путешествовать по заграничным курортам.

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Девушка любит море Фото: «ВКонтакте»

Разносторонняя дочь депутата Свердловского Заксобрания Валерия Савельева заканчивает работу над своим первым фильмом в Голливуде. Через свою страничку в Facebook девушка собирает деньги на завершение картины о непростых отношениях двух братьев на фоне войны во Вьетнаме. Сама девушка выступила в проекте оператором.

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Последние два года Савельева не разлучалась с камерой Фото: Facebook

Старший сын свердловского политика Евгения Артюха, по всей видимости, много времени уделяет своему внутреннему миру — юноша подписан на большое количество психологических пабликов во «ВКонтакте». Кроме того, молодой человек — настоящий фанат Александра Розенбаума: на его странице много видео с песнями известного артиста.

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Молодой человек тщательно следит за своим внешним видом и даже подписан на барбершоп. Фото: «ВКонтакте»

Дочь мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана учится на философском факультете МГУ, читает Керуака и Гессе, мечтает о татуировке и, как и отец, интересуется живописью. Стена девушки во «ВКонтакте» заполнена яркими пейзажами импрессионистов.

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Учеба на философском факультете, по всей видимости, подтолкнула девушку к мыслям о бытии, сущности и существовании Фото: «ВКонтакте»

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© Служба новостей «URA.Ru»
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