Куда исчез протеже губернатора Комаровой

19:08 24 января 2017 13

Некогда чрезвычайно популярный в правительстве Югры Андрей Филатов практически не появляется в политической повестке Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Экс-идеолог правительства ХМАО-Югры, депутат окружной Думы Андрей Филатов исчез из политической повестки региона. Один из наиболее близких к губернатору Наталье Комаровой политиков перестал быть постоянным посетителем кабинета главы региона, его имя почти забыли местные СМИ. По поводу исчезновения бывшего замгубернатора существует несколько диаметрально противоположных версий. Согласно одной из них, Комарова ограничила общение с Филатовым после поражения в аппаратной схватке с Борисом Хохряковым. Если верить другой — протеже главы региона сам свернул политическую деятельность, активно занявшись бизнесом.

В последний раз имя Андрея Филатова вспоминалось в кругу регионального истеблишмента в прошлом году: экс-идеолог «Белого дома» покинул президиум политсовета «Единой России» по итогам конференции. Единого мнения по поводу произошедшего не было уже тогда. Сам Филатов объяснял свой выход высокой загруженностью на основном месте работы (в наблюдательном совете авиакомпании «ЮТэйр»), околополитическая тусовка считала произошедшее очевидным сигналом о потере позиций.

С началом 2017 года сомнения усилились — губернатор Наталья Комарова ограничила общение с бывшим куратором внутриполитического блока.

Позиции Хохрякова внутри «Единой России» оказались непоколебимы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По версии источника «URA.RU» в правоохранительных органах Югры, Комарова рассчитывала продвинуть Андрея Филатова на пост председателя региональной Думы (в итоге его вновь получил Борис Хохряков). Именно для этого протеже губернатора получил усиление по линии «Единой России» и прошел в президиум политсовета. «Крестовый поход» правительства на югорский парламент остановила Москва. Рассказывают, секретарь генсовета партии Сергей Неверов, который получил документы о погашенной в 90-х годах судимости Андрея Филатова за хранение патронов, выступил против назначения правительственного протеже на ключевой думский пост.

Далее последовала попытка разыграть последний «козырь». Экс-идеологу было предложено стать руководителем депутатской фракции «Единой России» в окружном парламенте — позиции, де-факто практически равнозначной положению спикера. Однако в результате переговоров с блоком Бориса Хохрякова выбор был сделан в пользу компромиссной кандидатуры — Натальи Западновой.

«Переговоры были сложными. В результате дележки портфелей Филатов возглавил в Думе бюджетный комитет, и интерес губернатора к нему как к политической фигуре резко угас. Хохрякову эта победа также далась недешево, взамен пришлось уступить ряд позиций в Нижневартовске», — резюмирует собеседник.

Источник агентства в окружении Натальи Комаровой иначе трактует произошедшие события. Согласно этой гипотезе, переговоры по поводу перехода на работу в Думу Югры с Андреем Филатовым действительно велись, но речь шла только о позициях главы фракции единороссов либо заместителя председателя. Что касается истории с незаконным хранением боеприпасов — она, по версии источника, не являлась тайной и была оглашена еще в 2006 году, когда политик участвовал в выборах в Лангепасе. Баллотируясь на предварительное голосование весной прошлого года, Филатов уведомил о произошедшем руководство «Единой России», после чего был выдвинут кандидатом. Отстранение Бориса Хохрякова от кресла спикера в планы «Белого дома» не входило.

«Оппоненты прибегнули к превентивному удару — распространенной тактике, когда потенциально опасный противник нейтрализуется еще до того, как получит возможность вести ответную борьбу. Эта история была разыграна против Филатова — вбросы компромата, сообщения в Москву, накал ситуации в СМИ. Но в реальности пост председателя Думы никогда не рассматривался правительством как цель политической борьбы. Хохряков на своем месте вполне устраивает губернатора», — выдвигает свою версию собеседник.

Комарова ограничила общение с экс-куратором внутренней политики ХМАО Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Источник в правительстве также отметил, что Филатов сейчас находится в Лангепасе, откуда был избран депутатом, занят работой с инвесторами, и сторонними бизнес-проектами. Именно по этой причине он ограничил визиты в Ханты-Мансийск, но по-прежнему исполняет свои полномочия в качестве советника главы региона. Информацию о проблемах в отношениях с Натальей Комаровой представитель «Белого дома» опроверг, отметив лишь, что телефонные коммуникации между губернатором и ее бывшим заместителем стали более редкими.

Сам Андрей Филатов в разговоре с «URA.RU» заявил, что продолжает взаимодействовать с органами государственной власти автономии, но уже в экономическом аспекте. «Чему вы удивляетесь? Сегодня я не являюсь куратором окружной политики, вместо меня работают другие люди, они принимают решения. Я лишь консультирую время от времени. Мои основные места службы — комитет по бюджету, налогам, и финансам наблюдательный совет авиакомпании „ЮТэйр“. Например сейчас, вместе с коллегами работаем над стратегией минимизации финансовых рисков для собственников», — утверждает бывший замгубернатора.

Комментировать нюансы минувшей политической схватки за места в руководстве Думы ХМАО собеседник отказался. «Все, кому надо знать истинное положение дел, знают его», — заявил он.

«URA.RU» продолжит следить за дальнейшей судьбой Андрея Филатова.