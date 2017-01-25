Ямал вложит миллионы в нерентабельное предприятие

21:19 24 января 2017 10

Ямальские леса оказались низкого качества и труднодоступными для бизнеса Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Появление новой для Ямала отрасли — лесной промышленности — презентовали в 2015 году. Речь идет о Ямальском лесопромышленном комплексе, который был презентован окружным центром развития инвестиционных проектов (ЦРИП). Комплекс представляет собой завод деревянного домостроения в Тарко-Сале. В деревоперерабатывающее производство было вложено более 2,2 млрд рублей инвестиций, большая часть средств — из регионального бюджета. Спустя несколько лет предприятие все еще не вышло на самоокупаемость и требует бюджетных вложений. Чтобы поддержать предприятие, в региональном бюджете на 2017 год заложено 100 млн рублей. Хотя, согласно планам ЦРИП, к 2017 году комплекс должен был стать безубыточным.

Новый транш необходим Ямальскому ЛПК, чтобы «на этом этапе, когда предприятию нужно выйти на безубыточный уровень, дать ему работать в нормальном режиме», — пояснил депутат регионального Заксобрания Дмитрий Жаромских.

1/4 Фото с сайта yamalif.ru

Сейчас завод существует за счет оптовой и розничной продажи обработанной древесины, деревянных брикетов, которые заменяют дрова для жителей, до сих пор живущих с печным отоплением. Один из важных источников дохода предприятия — строительство частных деревянных домов. Региональное правительство обеспечило предприятию дополнительные объемы, подписав соглашение о производстве деревянных домовых комплектов для нуждающихся в жилье многодетных семей.

«Продукт производства этого комплекса — деревянные конструкции разного назначения — давно ждут в населенных пунктах округа. Из деревянных конструкций можно строить и жилье, и спортивные сооружения», — отмечал год назад губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин.

Собственные источники агентства, близко знакомые с ситуацией, скептически отзываются о производстве.

«Развивать деревоперерабатывающее производство в регионе, где древесины почти нет, а та, что имеется, очень низкого качества из-за суровых климатических условий, — занятие весьма спорное. На деле мы получили убыточное предприятие, которое если и выйдет на самоокупаемость, что очень сомнительно, то еще очень нескоро», — говорят инсайдеры.

Один из главных недостатков — отсутствие транспортной инфраструктуры. Это мешает расширять клиентскую сеть. Без дорог продукцию не доставить даже в некоторые районы Ямала, не говоря уж об экспорте в другие регионы. Отсутствие дорог также делает труднодоступными непосредственно лесные массивы, которые нужно вырубать для дальнейшей переработки.

Депутат Засобрания Ямала Дмитрий Жаромских уверен, что лесоперерабатывающая промышленность может существовать на Ямале Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Депутат Дмитрий Жаромских не согласен с этой позицией. По его данным, лесов для развития промышленности в регионе хватает. Проблема только в их труднодоступности. «Это новое направление. Сами предприятия лесопромышленного комплекса, по сути дела, были созданы с нуля. Здесь просто необходима поддержка государства для того, чтобы они дальше развивались», — рассказал депутат.

На что именно пойдут 100 млн рублей в 2017 году, выяснить непосредственно у получателей не удалось. Руководство ООО «Ямальский ЛПК» оказалось недоступно для журналиста агентства.

Источники агентства сообщают, что деньги могут пойти на переезд завода.

Часть производственных мощностей хотят перевезти в Свердловскую область, где есть транспортная инфраструктура и необходимые для такого бизнеса леса.

Останется ли при этом компания ямальской, пока не известно. В правительстве пообещали прокомментировать ситуацию чуть позже.