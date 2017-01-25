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Главные новости Челябинской области
22:07  24 января 2017 2

Весной Челябинск наполнит запах фекалий за миллиард рублей

Разрешение об этом подписали экс-глава района, дочь министра и крупный бизнесмен
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
Кременкуль. Очистные. Стоки. Говны. Сосновский район. Челябинск, пыхно василий
С каждой весной зловонных луж в Сорочьем логу под Челябинском становится больше. Возможно, природа их появления - в коррупцииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ветра разогнали смог и смрад над Челябинском, и огромный мегаполис облегченно вздохнул. Между тем, весной появится еще один источник неприятных запахов в городе. Его стоимость — почти 1 млрд рублей.

До февраля продлена доследственная проверка в прокуратуре Челябинской области по факту возможного хищения бюджетных средств при строительстве канализационно-насосной станции в микрорайоне Западный в Сосновском районе. Предстоит установить вероятную сумму ущерба. Если уголовное дело все-таки возбудят, по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), то отвечать придется не только исполнителям, но и чиновникам, подписавшим акты о якобы готовом к эксплуатации объекте.

Отметим, что в основу материалов, переданных в конце прошлого года в прокуратуру, легли итоги ревизии, проведенной главным контрольным управлением правительства области. Аудиторы работали по поручению губернатора Бориса Дубровского.

Кременкуль. Очистные. Стоки. Говны. Сосновский район. Челябинск, стоки
Весеннее таяние снегов принесет Челябинску большие проблемы
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Согласно документам, поступившим в прокуратуру, 5 декабря 2012 года ООО «Инженерный центр» завершило строительно-техническую экспертизу сетей водоснабжения и водоотведения, подготовленных ООО «Инженерные коммуникации». Речь шла о подключении к очистным сооружениям, строившимся в Красном поле, поселка Кременкуль в Сосновском районе под Челябинском. Эти сооружения — часть магистральных сетей от Кременкуля до микрорайона Западный. Как следует из данных экспертизы, сети были полностью готовы к эксплуатации.

А теперь то, что заинтересовало ревизоров. Строительством микрорайона Западный в числе прочих застройщиков занималось ООО «Грин-парк», прокладкой сетей и возведением очистных сооружений — ООО «Инженерные коммуникации». Учредителями обеих фирм был бизнесмен-строитель Алексей Крикун. В собственниках «Инженерных коммуникаций» числилась теща депутата Госдумы Вадима Белоусова Маргарита Бутакова (вышла из состава учредителей в октябре 2013 года). Кстати, это ООО прекратило свое существование в декабре 2013 года, и по суду предъявить претензии некому. Что касается ООО «Инженерный центр», то оно существует и по сей день, а руководит фирмой Наталья Тупикина, дочь министра строительства региона Виктора Тупикина. Соучредителем ООО (сейчас эта фирма называется «ИЦ-Эфеск») на момент подписания актов в 2012 году был также Алексей Крикун. То есть экспертизу объектов одной фирмы проводила другая фирма, при этом у обоих ООО значился общий собственник. Эта экспертиза, что должна быть независимой, поступила в районную администрацию. 3 декабря 2012 года глава Сосновского района Владимир Котов подписал разрешение о вводе объекта в эксплуатацию. Но прошло более четырех лет, а очистные так и не заработали.

Ревизоры выяснили, что сооружения, рассчитанные на мощность 5 тыс. кубометров в сутки, не готовы к приему сточных вод. Не завершено строительство магистральных сетей от Кременкуля до Западного. Чистая вода должна была появиться не только в Кременкуле, но и в поселках Малиновка, Вавиловец и ЛИК. В Малиновке водоочистную станцию запустили, но работает объект от генератора, а не от постоянного источника электроснабжения, как это предусмотрено проектом. На обустройство инфраструктуры из федерального Фонда содействия жилищному строительству (РЖС) было выделено более 990 млн рублей. В прокуратуре сейчас уточняют, сколько денег было освоено, а сколько пропало.

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Между тем старые очистные Кременкуля устарели и не справляются с очисткой. Весной, во время таяния снега, в воздухе отчетливо пахнет фекалиями. Природоохранная прокуратура уже выносила два административных представления ООО «ЮжУралВодоканал» (ЮУВК) — это в результате их деятельности, как установило надзорное ведомство, загрязнялись водоемы. Кстати, Алексей Крикун также один из учредителей «ЮжУралВодоканала». Ситуацию с состоянием очистных сооружений в Кременкуле «URA.RU» прокомментировали в пресс-службе ЮУВК, не согласившись с тем, что часть объектов не построена, а к тем, что уже запущены, есть претензии.

«Нам ничего не известно о проводимой проверке, и выводы КГУ нам неизвестны, — заявили „URA.RU“ в пресс-службе предприятия. — В 2014 году прокуратура привлекала специалистов ЮУВК к проверке объектов водоснабжения и водоотведения, построенных в Кременкульском сельском поселении, в том числе были проверены объекты, построенные по договору с Фондом РЖС. Комиссия проверила каждый метр сетей указанных в договоре с РЖС, каждый колодец, и каждое помещение очистных сооружений. Комиссия зафиксировала то, что все объекты, указанные в договоре с РЖС построены. В составе комиссии работали не только эксперты ЮУВК, но и представители правительства Челябинской области».

В ЮУВК пояснили, что предприятие также эксплуатирует водопроводные очистные расположенные на берегу Шершневского водохранилища, рядом с посёлком Малиновка. «Никаких претензий или замечаний к качеству строительства нет. С этих очистных сооружений производится водоснабжение посёлков Белый хутор, Залесье, Вишневая горка и других поселков», — уверяют в пресс-службе.

Между тем в «ЮжУралВодоканале» признают, что очистные в Красном поле не были запущены и в настоящее время законсервированы. Это связано, как пояснили «URA.RU» в пресс-службе, с тем, что прочие застройщики (а площадку осваивал не только «Грин-парк») сорвали планы ввода жилья в поселке Западный и не обеспечили потребление питьевой воды. Поэтому производство воды на данных очистных сооружениях убыточно. В настоящее время производится не более 1 тыс. кубометров питьевой воды в сутки, а для безубыточной работы необходим объём потребления 2,5 тыс. кубометров в сутки. «Мы можем расконсервировать КОС в любой момент. Нужны объёмы стоков. Иначе будут убытки и банкротство» — заявили в пресс-службе ЮУВК, отметив, что очень надеются в решении данного вопроса на помощь со стороны областных властей.

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«Перекладывать вину на других застройщиков очень странно, — заявили „URA.RU“ источники в правоохранительных органах. — Деньги из РЖС получали именно фирмы Алексея Крикуна, и его фирмы несли ответственность за инфраструктуру. Согласно документам, еще в 2012 году очистные были готовы к запуску. Ни о каком кризисе в строительстве тогда речи не шло».

Сразу после новогодних каникул губернатор Борис Дубровский побывал в Сосновском районе, где встречался с новым главой Евгением Вагановым, сменившим на этом посту в декабре прошлого года Владимира Котова. Очистные в районе были обозначены как одна из болевых точек муниципалитета.

«Вопросы экологии, в том числе связанные с работой очистных сооружений, значатся в числе главных задач, поставленных губернатором перед главой Сосновского района», — заявили «URA.RU» в пресс-службе губернатора Бориса Дубровского.

При любом раскладе к весне, периоду таяния снегов, новые очистные так и не будут запущены. Сточные воды продолжат сбрасывать в Сорочий лог, создавая зловоние на полях. Учитывая, что, по данным синоптиков, в Челябинске преобладают ветра юго-западного и северо-западного направлений, неприятные ароматы со стороны Кременкуля может принести в город и они могут зависнуть над мегаполисом в период очередных НМУ.

Смог над городом, что может окутать Челябинск в любой из дней, остается одной из главных проблем областного центра. Поиском решений занимаются только надзорные органы и областные власти. Общественные организации пока себя не проявили. К примеру, ОНФ, как уже сообщало «URA.RU», предпочитает только «мониторить СМИ» на эту тему. В собственной информационной повестке челябинских «фронтовиков» вопросы, связанные с состоянием атмосферного воздуха, так и не появились.

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