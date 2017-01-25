Весной Челябинск наполнит запах фекалий за миллиард рублей

22:07 24 января 2017 2

С каждой весной зловонных луж в Сорочьем логу под Челябинском становится больше. Возможно, природа их появления - в коррупции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ветра разогнали смог и смрад над Челябинском, и огромный мегаполис облегченно вздохнул. Между тем, весной появится еще один источник неприятных запахов в городе. Его стоимость — почти 1 млрд рублей.

До февраля продлена доследственная проверка в прокуратуре Челябинской области по факту возможного хищения бюджетных средств при строительстве канализационно-насосной станции в микрорайоне Западный в Сосновском районе. Предстоит установить вероятную сумму ущерба. Если уголовное дело все-таки возбудят, по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), то отвечать придется не только исполнителям, но и чиновникам, подписавшим акты о якобы готовом к эксплуатации объекте.

Отметим, что в основу материалов, переданных в конце прошлого года в прокуратуру, легли итоги ревизии, проведенной главным контрольным управлением правительства области. Аудиторы работали по поручению губернатора Бориса Дубровского.

Весеннее таяние снегов принесет Челябинску большие проблемы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Согласно документам, поступившим в прокуратуру, 5 декабря 2012 года ООО «Инженерный центр» завершило строительно-техническую экспертизу сетей водоснабжения и водоотведения, подготовленных ООО «Инженерные коммуникации». Речь шла о подключении к очистным сооружениям, строившимся в Красном поле, поселка Кременкуль в Сосновском районе под Челябинском. Эти сооружения — часть магистральных сетей от Кременкуля до микрорайона Западный. Как следует из данных экспертизы, сети были полностью готовы к эксплуатации.

А теперь то, что заинтересовало ревизоров. Строительством микрорайона Западный в числе прочих застройщиков занималось ООО «Грин-парк», прокладкой сетей и возведением очистных сооружений — ООО «Инженерные коммуникации». Учредителями обеих фирм был бизнесмен-строитель Алексей Крикун. В собственниках «Инженерных коммуникаций» числилась теща депутата Госдумы Вадима Белоусова Маргарита Бутакова (вышла из состава учредителей в октябре 2013 года). Кстати, это ООО прекратило свое существование в декабре 2013 года, и по суду предъявить претензии некому. Что касается ООО «Инженерный центр», то оно существует и по сей день, а руководит фирмой Наталья Тупикина, дочь министра строительства региона Виктора Тупикина. Соучредителем ООО (сейчас эта фирма называется «ИЦ-Эфеск») на момент подписания актов в 2012 году был также Алексей Крикун. То есть экспертизу объектов одной фирмы проводила другая фирма, при этом у обоих ООО значился общий собственник. Эта экспертиза, что должна быть независимой, поступила в районную администрацию. 3 декабря 2012 года глава Сосновского района Владимир Котов подписал разрешение о вводе объекта в эксплуатацию. Но прошло более четырех лет, а очистные так и не заработали.

Ревизоры выяснили, что сооружения, рассчитанные на мощность 5 тыс. кубометров в сутки, не готовы к приему сточных вод. Не завершено строительство магистральных сетей от Кременкуля до Западного. Чистая вода должна была появиться не только в Кременкуле, но и в поселках Малиновка, Вавиловец и ЛИК. В Малиновке водоочистную станцию запустили, но работает объект от генератора, а не от постоянного источника электроснабжения, как это предусмотрено проектом. На обустройство инфраструктуры из федерального Фонда содействия жилищному строительству (РЖС) было выделено более 990 млн рублей. В прокуратуре сейчас уточняют, сколько денег было освоено, а сколько пропало.

Между тем старые очистные Кременкуля устарели и не справляются с очисткой. Весной, во время таяния снега, в воздухе отчетливо пахнет фекалиями. Природоохранная прокуратура уже выносила два административных представления ООО «ЮжУралВодоканал» (ЮУВК) — это в результате их деятельности, как установило надзорное ведомство, загрязнялись водоемы. Кстати, Алексей Крикун также один из учредителей «ЮжУралВодоканала». Ситуацию с состоянием очистных сооружений в Кременкуле «URA.RU» прокомментировали в пресс-службе ЮУВК, не согласившись с тем, что часть объектов не построена, а к тем, что уже запущены, есть претензии.

«Нам ничего не известно о проводимой проверке, и выводы КГУ нам неизвестны, — заявили „URA.RU“ в пресс-службе предприятия. — В 2014 году прокуратура привлекала специалистов ЮУВК к проверке объектов водоснабжения и водоотведения, построенных в Кременкульском сельском поселении, в том числе были проверены объекты, построенные по договору с Фондом РЖС. Комиссия проверила каждый метр сетей указанных в договоре с РЖС, каждый колодец, и каждое помещение очистных сооружений. Комиссия зафиксировала то, что все объекты, указанные в договоре с РЖС построены. В составе комиссии работали не только эксперты ЮУВК, но и представители правительства Челябинской области».

В ЮУВК пояснили, что предприятие также эксплуатирует водопроводные очистные расположенные на берегу Шершневского водохранилища, рядом с посёлком Малиновка. «Никаких претензий или замечаний к качеству строительства нет. С этих очистных сооружений производится водоснабжение посёлков Белый хутор, Залесье, Вишневая горка и других поселков», — уверяют в пресс-службе.

Между тем в «ЮжУралВодоканале» признают, что очистные в Красном поле не были запущены и в настоящее время законсервированы. Это связано, как пояснили «URA.RU» в пресс-службе, с тем, что прочие застройщики (а площадку осваивал не только «Грин-парк») сорвали планы ввода жилья в поселке Западный и не обеспечили потребление питьевой воды. Поэтому производство воды на данных очистных сооружениях убыточно. В настоящее время производится не более 1 тыс. кубометров питьевой воды в сутки, а для безубыточной работы необходим объём потребления 2,5 тыс. кубометров в сутки. «Мы можем расконсервировать КОС в любой момент. Нужны объёмы стоков. Иначе будут убытки и банкротство» — заявили в пресс-службе ЮУВК, отметив, что очень надеются в решении данного вопроса на помощь со стороны областных властей.

«Перекладывать вину на других застройщиков очень странно, — заявили „URA.RU“ источники в правоохранительных органах. — Деньги из РЖС получали именно фирмы Алексея Крикуна, и его фирмы несли ответственность за инфраструктуру. Согласно документам, еще в 2012 году очистные были готовы к запуску. Ни о каком кризисе в строительстве тогда речи не шло».

Сразу после новогодних каникул губернатор Борис Дубровский побывал в Сосновском районе, где встречался с новым главой Евгением Вагановым, сменившим на этом посту в декабре прошлого года Владимира Котова. Очистные в районе были обозначены как одна из болевых точек муниципалитета.

«Вопросы экологии, в том числе связанные с работой очистных сооружений, значатся в числе главных задач, поставленных губернатором перед главой Сосновского района», — заявили «URA.RU» в пресс-службе губернатора Бориса Дубровского.

При любом раскладе к весне, периоду таяния снегов, новые очистные так и не будут запущены. Сточные воды продолжат сбрасывать в Сорочий лог, создавая зловоние на полях. Учитывая, что, по данным синоптиков, в Челябинске преобладают ветра юго-западного и северо-западного направлений, неприятные ароматы со стороны Кременкуля может принести в город и они могут зависнуть над мегаполисом в период очередных НМУ.

Смог над городом, что может окутать Челябинск в любой из дней, остается одной из главных проблем областного центра. Поиском решений занимаются только надзорные органы и областные власти. Общественные организации пока себя не проявили. К примеру, ОНФ, как уже сообщало «URA.RU», предпочитает только «мониторить СМИ» на эту тему. В собственной информационной повестке челябинских «фронтовиков» вопросы, связанные с состоянием атмосферного воздуха, так и не появились.