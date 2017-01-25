Куйвашев возвращается в Екатеринбург с губернаторской кампанией

19:33 24 января 2017 13

Кремль заверяет, что встреча была сегодня, свердловская элита убеждена, что неделю назад. Фото: kremlin.ru

За три месяца до старта губернаторской кампании президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Свердловской области Евгением Куйвашевым. Из стенограммы на сайте Кремля известно лишь, что главу государства интересовали вопросы дорожного строительства и социально-экономическое положение в регионе.

Глава региона заверил президента, что его поручение по приведению «в эксплуатационное состояние» дороги Нижний Тагил — Серебрянка будет исполнено до 1 июня. В докладе губернатора также были упомянуты Северная дорога, сомкнувшая Свердловскую область и ХМАО, и ЕКАД. От дорожного строительства глава региона плавно перешел к проекту территории опережающего развития (ТОР) в Краснотурьинске. В рассказе об экономике региона — это было вторым вопросом президента — Куйвашев обозначил «рост и сохранение потенциала роста» в ведущих отраслях: металлургии, машиностроении и ОПК. Рассказывая о подготовке кадров, губернатор уточнил: «достаточно успешно работает Уральский федеральный университет».

В случае, если разговор с президентом был положительным, следует ожидать повышения активности работы региональной власти в ближайшее время. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловская элита обсуждает разговор президента с губернатором Куйвашевым уже неделю. Представители силовых структур, отдельные чиновники, от муниципальных до полпредских, еще в прошлый вторник, 17 января, с уверенностью заявляли, что встреча состоялась и даже «имела положительный для губернатора итог». Нашлись и те, кто заверял, что встреча состоится то ли в понедельник, 23 января, то ли во вторник, 24-го. В любом случае глава региона с 19 января находился в Москве. На вопрос от «URA.RU» на съезде «Единой России» Евгений Куйвашев ответил: «Придет время — все узнаете».

О том, что встреча прошла сегодня, свидетельствует не столько публикация на сайте Кремля, сколько предшествовавший ей анонс со стороны пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. «Сегодня состоится беседа президента с губернатором Свердловской области Куйвашевым», — в 13:03 (мск) процитировало чиновника РИА «Новости».

Долгожданная встреча в преддверии выборов, впрочем, не развеивает, а усиливает главную интригу — получит ли Куйвашев одобрение президента на начало губернаторской кампании. Например, традиционное президентское «хорошо», зачастую завершающее стенограммы Кремля, в этот раз не появилось.

«Встречу можно охарактеризовать как рабочую. Многие ожидали решения вопроса о выдвижении Куйвашева на пост губернатора по итогам этой встречи, фактического объявления губернаторской кампании, но этого не произошло. Считаю, что у Куйвашева все еще остаются шансы быть выдвинутым, но вероятны и другие возможные сценарии», — лаконично комментирует случившееся политолог Дмитрий Орлов.

По мнению его коллеги, политолога Александра Пирогова, тот факт, что стенограмма главного вопроса не раскрывает, дает простор для теоретизирования. «Все-таки Путин принимает губернаторов нечасто, так что публичного „благословения“ до конца срока полномочий уже не ждем. В данном случае либо оно будет заочным, либо будет другой кандидат. В том и в другом случае стоит наблюдать за активностью — ее станет больше, если результат встречи был положительным. Важно еще и то, что с отставниками президент тоже не особенно встречается — так что Куйвашев, совершенно определенно, не в опале и остается в системе, хоть и без обозначения, где именно», — объясняет политолог.

Евгений Куйвашев не будет разворачивать войну с Екатеринбургом и продолжит сотрудничать с Владимиром Тунгусовым, уверены политологи. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин уверен, что скрытое за краткой стенограммой проявится в самое ближайшее время: губернатор и его окружение обязательно дадут об этом знать. «На команде это, скорее всего, никак не отразится — она сформирована и работает. На взаимоотношениях с элитой также никак сказаться не должно — дальнейшая работа. В отношении мэрии Екатеринбурга никаких военных действий также не начнется — этот период мы давно прошли, и сейчас следует ждать только конструктива», — считает политолог. Александр Пирогов, в свою очередь, считает, что встреча с президентом не скажется на отношениях Евгения Куйвашева и главы его администрации Владимира Тунгусова.

Несмотря на спокойствие политологов, Екатеринбург уже стоит на ушах: новость о встрече — главная в коридорах всех домов власти. Областные чиновники с уверенностью заявляют о кандидате Куйвашеве, что «на 90% все понятно». Муниципальные же, напротив, интересуются друг у друга трактовками и не могут прийти к единому мнению.

Косвенно на этот вопрос отвечает график Евгения Куйвашева. Уже завтра, согласно анонсу Владимира Тунгусова, в «Областной газете» будут опубликованы тезисы предвыборной кампании главы региона. Сам губернатор вернется в Екатеринбург, скорее всего, также 25 января. В четверг, 26-го, проведет заседание правительства. На конец недели у губернатора назначена встреча с представителями ОНФ, а на пятницу был предварительно запланирован визит в резиденцию главы администрации Александра Якоба.