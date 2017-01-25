23:30 24 января 2017 2

Аудиторы Дмитрия Огородникова обнаружили нарушения расходования бюджета на четверть миллиарда рублей Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Счетная палата Тюменской области обнаружила, что некоторые госконтракты в регионе за три года подорожали в четыре раза. Аудиторы обнаружили масштабные нарушения в коммунальном хозяйстве Тюмени и Ишима, а стоимость строительства «зимников» в Тобольском районе и вовсе побила рекорды.

При проверке использования денег областного бюджета аудиторы нашли сразу несколько нарушений в строительстве объектов ЖКХ в Тюмени. Счетная палата установила, что областная Дирекция коммунально-хозяйственного строительства (ДКХС) прокладывала кольцевой водовод в городе без разрешения, не имея документов на землю под объектом, и без государственного строительного надзора. Три недостроенных участка водопровода были переданы «Тюмень Водоканалу» в мае 2016 года и эксплуатировались без разрешения на ввод.

За почти четыре миллиона рублей на водоводе была устроена электрохимическая защита. Несмотря на значительную стоимость, система так и не функционирует. Работы были выполнены и оплачены, но систему даже не подключили к трансформаторной подстанции.

Аудиторы обнаружили, что часть объектов тепло- и водоснабжения в Тюмени не имеют разрешения на ввод в эксплуатацию, однако фактически эксплуатируются (в том числе «Тюмень Водоканалом»).

За техобслуживание девяти таких объектов дирекция заплатила в 2015 году эксплуатирующим организациям 2,2 миллиона бюджетных рублей, хотя расходы они должны были нести сами, говорится в документе за подписью главного аудитора Тюменской области Дмитрия Огородникова.

Также счетная палата выяснила, что ДКХС пять лет назад построила газовую котельную и подводящие инженерные сети в областном детско-юношеском центре «Аванпост». Но котельная «Аванпосту» так и не была передана. «Объект стоимостью более 7 миллионов рублей с 2011 года, по истечении 5 лет после окончания строительства, не эксплуатируется и требует дополнительных расходов областного бюджета в связи с необходимостью выполнения ремонтных работ и работ по пусконаладке», — говорится в отчете Счетной палаты области.

В «Тюмень Водоканале» «URA.Ru» объяснили, что кольцевой водовод — это стратегический объект, без которого невозможно дальнейшее развитие Тюмени. «Если бы этого водовода не было, потребителей в новых микрорайонах нельзя было бы подключить к воде. Существуют объективные проблемы выделения земельных участков при строительстве новых коммуникаций, например, это необоснованные и завышенные требования собственников этих земельных участков, сложность установления местонахождения собственников участков и т. д. Первая очередь кольцевого водовода построена с соблюдением всех технических требований. Мы приняли его на техническое содержание и обслуживание, поскольку этот объект на сегодняшний день является неотъемлемой частью системы водоснабжения города», — отметили в пресс-службе «Тюмень Водоканала».

Михаил Гилев: «Есть адекватные ответы на претензии Счетной палаты» Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Директор департамента ЖКХ Тюменской области Михаил Гилев заявил «URA.RU», что нарушения, обнаруженные аудиторами Счетной палаты, вызваны желанием получить работающий объект ЖКХ без проволочек. «Есть чиновничий подход и есть управленческий. В какой-то момент регионы пошли по управленческому пути, когда проектирование и строительство объектов и оформление документации шло параллельно. Сейчас правила игры поменялись, законодательство ужесточилось, для оформления документов надо пройти семь кругов ада, — рассказал Гилев. — Либо водовод стоит и ждет оформления документов, а потребители сидят без воды, либо мы его эксплуатируем. Не всегда ввести объект получается быстро и складно, как в случае с котельной в „Аванпосте“».

В Ишиме аудиторы Счетной палаты обнаружили целый букет нарушений. К примеру, оказалось, что в нарушение Бюджетного кодекса РФ за деньги городской казны были отремонтированы канализационная насосная станция №6 на 2-й Северной улице и очистные сооружения №1 на Коркинской, 58. Судя по данным сайта госзакупок, оба контракта достались ишимскому ОАО «Водоканал». Ремонт КНС №6 обошелся бюджету города Ишима в 5,3 млн рублей, водно-очистных сооружений — в 3,7 млн рублей.

Кроме того, проверяющие обнаружили нарушения и недостатки по 14 объектам строительно-ремонтных работ, недосчитались нескольких объектов муниципальной казны — на момент проверки они «частично отсутствовали», а еще 12 объектов использовались без правовых оснований.

В администрации Ишима корреспондента «URA.RU» заверили, что «воровства здесь нет». Оба объекта, которые ремонтировал «Водоканал», все же были переданы в оперативное управление ишимскому МКУ «Управление ЖКХ». «Договоры были предоставлены Счетной палате, но им нужны еще допсоглашения, которые были заключены чуть позже», — пояснили в администрации, отметив, что и эти документы палате будут выданы. Что касается 14 объектов строительно-ремонтных работ, то здесь идет речь о замене дверей в квартирах ветеранов, в документах на которые не были указаны номера квартир. Кроме того, было обнаружено удвоение объемов работ в одном из детсадов. С этой проблемой, по словам замглавы города Алексея Петрова, уже разобрались, и подрядчик деньги в бюджет вернул.

В Тобольском районе Счетная палата выявила нарушения при строительстве и содержании зимников. Результаты проверки касаются 2015 года.

Из открытых источников известно, что в 2012 году сумма контракта на тобольские «зимники» составляла 10,3 млн. руб. За 3 года цифра выросла до 39,4 млн. руб., хотя объем работ не изменился.

Общая протяженность зимних трасс в районе превышает 270 километров. Заказчиком работ была администрация Тобольского муниципального района. От ее представителей оперативный комментарий получить не удалось.

Источник, близко знакомый с ситуацией, рассказал, что на зимниках плохо проводилась уборка, отсутствовали знаки, а ширина дороги на некоторых участках не соответствовала заявленной. К тому же проминка болот тягачами и разравнивание снега велись с нарушениями технических регламентов.

Счетная палата обнаружила в Тобольском районе нарушения при строительстве и эксплуатации «зимников» Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Работы по строительству зимников с 2011 года выполняет крестьянское хозяйство «Данилова». В компании рассказали, что фирма полностью обеспечена собственной техникой и работы выполняются в соответствии с контрактом, а некоторые нарушения связанны с нюансами местности.

«В некоторых местах по краям дороги расположен лесной массив. Чтобы расширить края, деревья нужно срубить. Но без соответствующего разрешения на вырубку мы не можем убрать деревья. Поэтому приходится строить так, как есть», — пояснили проблему собеседник.

Михаил Гилев добавил, что пока рано говорить о нарушениях — «Счетная палата только поставила вопросы». «Нарушения становятся нарушениями, когда подписывается акт. На вопросы Счетной палаты есть адекватные ответы», — заверил областной чиновник.