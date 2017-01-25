11:00 25 января 2017 0

Владельцы ТЦ "Европа" грозятся лечь под бульдозеры, если власти попробуют снести здание Фото предоставлено ООО "ПКФ "Мост"

В Тюмени может начаться массовая голодовка. Владельцы торгового центра, определенного под снос городской администрацией, грозят чиновникам, что вместе с сотней своих сотрудников начнут голодовку и «лягут под бульдозеры», но не дадут снести ТЦ. Подробности скандала — в материале «URA.RU».

Конфликт разгорелся между собственниками торгового центра «Европа», первого в Тюмени ТЦ по продаже стройматериалов, и чиновниками горадминистрации, которые хотят снести здание площадью 4088 квадратных метров. Центр находится на пересечении улиц Чаплина и Молодежной в Тюмени. Земля была сдана в аренду «ПКФ «Мост» — владельцу ТЦ «Европа», а сам центр по документам проходит, как временная конструкция, хотя по сути является полноценным капитальным строением, что и было подтверждено в арбитражном суде.

«Мы доведены до крайности, — говорит учредитель „ПКФ ‚Мост‘ Андрей Ковязин. — Противостояние с чиновниками городской администрации длится вот уже шесть лет, и в соответствии с решением суда в феврале нас приедут сносить бульдозерами. Мы первый и единственный строительный торговый центр в Тюмени, открытый представителями местного бизнеса.

У нас работают 120 человек, это не считая множества арендаторов. Мы ежегодно платим десятки миллионов рублей налогов. А у нас фактически уничтожают бизнес».

Предприниматели говорят, что администрация города, пользуясь «накладками» в документах, в течение вот уже восьми лет вновь и вновь искусственно поднимают конфликт вокруг торгового центра.

«Мы обращались с просьбой оформить план планировки участка в рамках существующих границ, на что получили отказ, — говорит Андрей Ковязин. — Всего-то нужно было пройти через публичные слушания, получить положительную оценку и поручить внести изменения в планировку данного района».

Разрешение на строительство владельцы «Европы» получали при мэре Тюмени Степане Киричуке, ныне — сенаторе (на фото) Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Документы на строительство торгового центра были получены в 2003 году, был оформлен договор аренды земельного участка. Документы подписывал тогдашний мэр Степан Киричук, ныне сенатор от Тюменской области. «Мы получили в администрации Тюмени разрешение на установку Выставочно-торгового центра площадью 4200 кв. м., как временного сооружения». При этом чиновники понимали, что здание, которое будет построено, имеет прочную связь с землей и по всем оценкам является капитальным строением. В итоге, мы оказались заложниками сложившейся ситуации, когда одни чиновники «от градостроительства» разрешили нам построить торговый центр, другие, которые пришли на смену, усмотрели нарушение целевого использования земельного участка».

Объект был выстроен в точном соответствии с утвержденной документацией, говорит Ковязин. Девять лет «ПКФ «Мост» пыталось ввести его в эксплуатацию, но безрезультатно, хотя «красные линии», изначально проходившие по этому земельному участку и мешавшие вводу в строй капитального трехэтажного магазина, уже давно сняты. В 2013 г. областной Департамент имущественных отношений подал иск в суд об освобождении земельного участка. Но арбитражный суд внял разумным доводам и в иске отказал. Парадокс в том, что через несколько месяцев суд принял противоположное решение по следующему иску, на этот раз — Администрации города Тюмени.

Предпринимателей обязали не только снести огромный трехэтажный торговый центр и очистить земельный участок, но и выплатить по 10 000 рублей за каждый день пользования землей до момента сноса.

Собственники здания живут в такой ситуации уже три года. В декабре 2016 г. ситуация снова накалилась. Администрация города потребовала в суде разрешить чиновникам самим уничтожить здание, а расходы за снос возложить на ООО «ПКФ «Мост».

В надежде на защиту Андрей Ковязин обратился во все органы власти Тюменской области, к губернатору Владимиру Якушеву, главе администрации Тюмени Александру Моору, к депутатам, в общественные организации. Ответа нет. Власти не идут на диалог, продолжают усиливать давление. Зачем в кризис в центре Тюмени сносить огромное трехэтажное здание, лишать 120 человек работы, а предпринимателей — бизнеса, кому нужен этот скандал — никто ответить не может.

В мэрии Тюмени торговый центр «Европа» считают самовольным сооружением, мешающим развитию города Фото: Николай Бастриков © URA.RU

«Ситуация напоминает название фильма — „Достучаться до небес“. Нас никто не слышит, малый бизнес продолжают уничтожать, — категорично заявляет Андрей Ковязин. — Коллектив центра готов пойти на крайние меры, вплоть до голодовки. У всех сотрудников кредиты, ипотека. Куда людям идти? Мы под бульдозеры ляжем, если нас приедут сносить».

«В настоящее время есть обращение в восьмой арбитражный апелляционный суд с заявлением об изменении способа и порядка исполнения постановления этого же суда от 13.08.2013, где предусмотрено право освободить земельный участок площадью 4 623 кв. м., с адресным описанием г. Тюмень, ул. Чаплина-Молодежная собственными силами, с последующим возмещением расходов за счет ответчика. Рассмотрение заявления назначено на 02.02.2017», — сообщили в пресс-службе администрации Тюмени. В мэрии пояснили, что ООО «ПКФ Мост» не исполнило возложенную ранее судом обязанность по проведению демонтажа временной постройки — выставочно-торгового центра. «Это строение является самовольной постройкой и ответчику отказано в признании права собственности на него», — отметили в администрации Тюмени.

Как объяснил «URA.RU» источник, близкий к администрации города, здание торгового центра «Европа» построено за красными линиями. «Город развивается, рано или поздно в этом районе будет расширение дорог, — объяснил собеседник нашего агентства необходимость сноса ТЦ. — Сейчас вопрос о сносе здания остро не стоит. Возможно рассмотрение другого участка с целью переноса этого бизнеса. Департамент экономики не против общения с собственниками, но они не идут на контакт».