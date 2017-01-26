Представитель Дмитрия Медведева отправлен в челябинскую горячую точку

14:44 26 января 2017 18

Владимир Горнов - один из самых уважаемых политиков Челябинска Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В марафоне по выборам главы Копейска, городе-спутнике Челябинска, неожиданный поворот. Интерес к креслу мэра проявил видный единоросс, вступивший в прошлом году в конфликт с председателем городского собрания. На пост главы Копейска претендует и знаменитый экс-силовик, генерал в отставке, явная креатура областных властей. Ситуация с выборами градоначальника на территории, имеющей неофициальный статус горячей политической точки, становится напряженней.

Руководитель приемной «Единой России» в Челябинской области, депутат ЗСО Владимир Горнов отправил своего помощника в мэрию Копейска, чтобы тот взял список документов для участия в выборах мэра Копейска. С одной стороны, ничего удивительного в этом нет. В Заксобрание Горнов избрался по одномандатному Копейскому округу, и эта территория ему хорошо знакома. Сам же Владимир Горнов, бизнесмен и меценат, один из самых авторитетных и уважаемых политиков в регионе, непременный делегат съездов «Единой России», член президиума регионального политсовета партии.

Владимир Мякуш (справа) о Владимире Горнове (в центре); «Хорошо, когда есть конкуренция!» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С другой стороны, всем памятен недавний конфликт Горнова со спикером горсобрания Копейска Владимиром Емельяновым. В одном из телефонных разговоров, когда обсуждались выборы мэра, депутат ЗСО не сдержал эмоций и наговорил Емельянову немало резких слов. Председатель собрания подал на Горнова заявление в полицию, но, по слухам, перспектив у развития дела нет.

Напомним, Горнов поддерживал на выборах и. о. главы Копейска Владимира Бисерова, а Емельянов был одним из тех, кто лоббировал на пост мэра Валерия Устинова. Устинова избрали мэром, его период правления оказался рекордно коротким, и депутаты, и сам спикер признали, что идея оказалась неудачной. Областные власти сделали ставку на генерал-майора юстиции в отставке, бывшего первого заместителя прокурора региона Владимира Можина.

«Мне небезразлична судьба Копейска, избравшего меня в Заксобрание, — пояснил „URA.RU“ мотив своего вероятного выдвижения в мэры Владимир Горнов. — О проблемах города я знаю и как депутат, и как руководитель региональной общественной приемной партии, куда поступают обращения из Копейска. К примеру, очень много вопросов по переселению из ветхо-аварийного жилья, более двух сотен выигранных исков жителей к мэрии. Но прежде всего здесь требуется элементарное наведение порядка».

При этом Горнов подчеркнул, что его участие в выборах мэра будет зависеть и от решения партии. Свое мнение о кандидатуре на пост главы Копейска должна высказать и «Единая Россия». Между тем в городе уже заговорили о том, что «ЕР» втягивается в скандал. Игнорируется мнение областных властей, а значит, и губернатора Бориса Дубровского.

«Мы примем решение по поддержке того или иного кандидата после того, как завершится прием документов. И это решение будет с учетом мнения копейского политсовета, — пояснил „URA.RU“ секретарь регионального отделения партии, спикер ЗСО Владимир Мякуш. — Пока идут консультации».

«Но уже известна позиция областных властей, — напомнил корреспондент „URA.RU“. — Просто так не стали бы называть вариант с Можиным».

«А это хорошо, что нам есть из кого выбирать! — заявил Владимир Мякуш. — На съезде „Единой России“ в Москве говорили о необходимости конкуренции на праймериз. У нас в Госдуму на стадии праймериз была именно такая конкуренция. Это позволило выдвинуть на выборы по-настоящему сильных кандидатов и в итоге одержать победу во всех одномандатных округах. Здесь другая процедура, но альтернатива необходима. Лучше выбирать между двумя сильными кандидатами, такими как Владимир Горнов и Владимир Можин, чем бы у нас такого выбора не было».

В аппарате губернатора «URA.RU» сообщили, что знают о возможном выдвижении Владимира Горнова в мэры Копейска.

«Конкуренция, когда речь идет о сильных кандидатах, действительно полезна, — согласились в аппарате с мнением Владимира Мякуша. — Мнение „ЕР“ также стоит учитывать. Какого-то конфликта в происходящем мы пока не видим. Самым главным должен быть итог. Копейску нужен сильный и достойный руководитель».