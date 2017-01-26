Югорского «Астахова» требуют отправить в отставку

18:06 26 января 2017 0

В ХМАО требуют нового защитника прав детей - деятельность действующего омбудсмена подверглась критике Фото: Карина Ванеш © URA.RU

В Югре заговорили о возможной отставке регионального уполномоченного по правам детей Татьяны Моховиковой. Деятельность омбудсмена критикуют родители пострадавших в ЧП детей и известные активисты. Моховикову обвиняют в бездействии и даже прозвали «уполномоченным по правам чиновников». Жалобы на югорского «Астахова» могут дойти до президента России.

Скандал с покалеченным воспитанником сургутской спецшколы закрытого типа может стать поворотным в карьере детского омбудсмена. Татьяна Моховикова заявила, что подросток, госпитализированный из-за серьезных ожогов ног, сам виноват в произошедшем. Якобы ребенок самовольно покинул учреждение, обморозил ноги, а когда вернулся — пытался отогреть их кипятком.

Родители пострадавшего рассказали «URA.RU» другую версию, которую сейчас проверяет следственный комитет. По словам Евгения Киндеева, отчима подростка, мальчика пытали в душевой, поливая ноги кипятком в течение 10 минут. Это происходило на глазах воспитателя, а причиной истязаний стало вымогательство денег. Заявление Моховиковой вызвало у родителей большие вопросы в компетентности чиновницы, поскольку никакого обморожения у ребенка не было.

«Эта женщина даже не понимает, что сама говорит. Это все такая чушь. Очевидно, что не было никакого обморожения, я лично видел ребенка после побега», — возмущен отчим пострадавшего Евгений Киндеев.

Сама Моховикова, отвечая на вопрос корреспондента «URA.RU», почему озвучила именно такую версию, заявила, что не может самостоятельно делать выводы. «Я должна доверять той информации, которую мне предоставляют должностные лица», — прокомментировала детский омбудсмен Югры.

Татьяна Моховикова Фото: официальный сайт уполномоченного по правам ребенка в ХМАО

Татьяне Моховиковой в ХМАО даже дали прозвище — «уполномоченный по правам чиновников». Югорские активисты считают, что детский омбудсмен не справляется со своей работой. Об этом, например, заявляет известная общественница из Нефтеюганска Светлана Красильникова. Югорчанка неоднократно направляла жалобы Моховиковой на действия местных чиновников, однако никакого эффекта это не возымело.

«Я к ней обращалась по частному детскому саду „Семь гномов“ в 2013 году, когда Роспотребнадзор нашел там 30 нарушений санитарного законодательства и несколько нарушений пожарных норм. Я просила закрыть этот сад до устранения всех нарушений, Моховикова ответила, что для этого нет оснований. Спустя некоторое время у этого сада появилась лицензия, и директор сада начала выкачивать бюджетные деньги. В итоге на сегодняшний день там столько всяких нарушений, что сотрудники ОБЭП и СКР схватились за голову», — прокомментировала Красильникова.

Общественница обращалась к Моховиковой еще несколько раз, однако детский омбудсмен отказывалась принимать меры.

«Мое мнение — на детей Моховиковой глубоко плевать. Она занимается своими проблемами и, возможно, совместным бизнесом», — считает Светлана Красильникова.

Деятельность детского омбудсмена не первый раз становится объектом критики. После крупной аварии под Ханты-Мансийском 4 декабря, когда погибли 12 человек, в том числе и несовершеннолетние, на сайте Change.Org появилась петиция с требованием отставки Моховиковой. Она пока что не собрала много голосов, но новый скандал с участием омбудсмена может вернуть в повестку вопрос об увольнении уполномоченного. Авторы петиции вспомнили последние ЧП в регионе: инцидент в центре «Добрый волшебник», когда слепому ребенку-инвалиду сломали руку, массовое отравление детей угарным газом в Урае, гибель школьницы в деревне Шапша во время туристического форума и утонувших несовершеннолетних в Нягани и Нижневартовске.

«При этом в округе незаметна работа уполномоченного по защите детей Татьяны Моховиковой. Она, мы считаем, не принимала активного участия в разрешении этих жутких ситуаций. Как она защищает права югорских детей? Именно делом, а не словом? Как она работает по предотвращению таких случаев?», — пишут авторы петиции.

Они рассчитывают на реакцию федеральных властей, ссылаясь на пример: в 2016 году после петиции в Интернете в отставку был отправлен уполномоченный по правам ребенка при президенте России Павел Астахов. Тогда возмущение россиян вызвал вопрос детского омбудсмена «ну что, как поплавали?», адресованный девочке, спасшейся во время шторма в Карелии, где погибло несколько детей. Моховикова, кстати, выступала в защиту Астахова.

Кроме того, родители пострадавшего в спецшколе ребенка уже отправили жалобу на имя Владимира Путина. По словам близких подростка, вымогательство в сургутской спецшколе было поставлено на поток. «Следователи уже зафиксировали побои у еще нескольких детей. Мы нашли родителей, которые тоже не хотят молчать о ситуации. Хотим, чтобы все было раскрыто, потому что это полный беспредел, на который никто не реагирует. Только после этих пыток начали разбираться, а вымогательство началось ведь не вчера», — комментирует Евгений Киндеев. Жалоба направлена на руководство спецшколы, но в Москве могут заинтересоваться и бездействием уполномоченного по правам ребенка.

Татьяна Моховикова заявила «URA.RU», что не видит в этой ситуации ничего чрезвычайного. «Я спокойно воспринимаю любую критику и готова ее опротестовывать», — прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в ХМАО. «URA.RU» обратилось в правительство губернатора Натальи Комаровой с просьбой дать оценку действиям Татьяны Моховиковой на посту детского омбудсмена Югры. Напомним, Моховикова занимает должность уполномоченного по правам ребенка с сентября 2009 года, в 2011 и 2016 годах она была переизбрана на свою должность.

«URA.RU» продолжит следить за развитием ситуации.