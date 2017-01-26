Сити-менеджеру Салехарда ищут идеолога

19:04 26 января 2017 0

Ивану Кононенко нужен новый управделами - человек, который будет взаимодействовать в том числе и с Гордумой Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Глава администрации Салехарда Иван Кононенко лишился одного из ключевых замов. Пост в мэрии оставил управляющий делами Петр Макогон. Он ушел на пенсию. В администрации чиновник работал с февраля 2012 года. В столице Ямала он был трудоустроен в период начала руководства Ивана Кононенко — он тоже прибыл из Тарко-Сале.

Фото с сайта администрации города Салехард

На плечах Макогона лежала масса важных вопросов, касающихся внутренней политики города, финансовая деятельность самой администрации и городской думы. Это важная аппаратная должность. По сути ушел второй человек в администрации. В политических кругах столицы региона говорят, что он действительно курировал выборы, но идеологом, в полном смысле этого слова, его назвать нельзя. Он не принимал самостоятельных политических решений.

В мэрии уже объявлен конкурс для соискателей. Собеседники агентства полагают, что консультации по кандидатам уже прошли. Пост заместителя сити-менеджера получит, по данным ньюсмейкеров, человек из этой той же, что и Макогон, команды. Назначенец должен быть на хорошем счету не только у Ивана Кононенко, но и у окружной администрации, ведь речь идет о руководящей должности в столице Ямала.

«Вероятно, на первых порах назначенец постарается показать себя. Это будет возможно благодаря бесконфликтному проведению довыборов в гордуму. Но, даже если и возникнут какие-либо точки напряжения, к делу тут же подключится округ и постарается их ликвидировать. Такова особенность административного центра. О самостоятельности фигуры говорить не стоит. Генеральная линия не изменится», — рассуждает один из наблюдателей.

Среди возможных кандидатур источники агентства называют две фамилии. Это Алексей Осипов, который сейчас возглавляет городское управление общей политики. И более вероятный вариант — Игнат Пирожок. В феврале прошлого года он возглавил департамент по труду и соцполитике города. Добавим, что с 2010 по 2015 годы Игнат Пирожок был председателем городской избирательной комиссии, а до этого чиновник девять лет работал в аппарате губернатора, и, как сообщают источники, сумел зарекомендовать себя в глазах вице-губернатора Ирины Соколовой.

Связаться с Алексеем Осиповым не удалось — он находится в отпуске. Игнат Пирожок опроверг возможность своего повышения. «Нет, это не так, я не рассматривал вариант участия в конкурсе», — сказал муниципальный служащий.

Прием документов от соискателей на пост управделами продлится до 15 февраля. В отделе кадрового обеспечения и муниципальной службы управления делами администрации «URA.RU» сообщили, что дата конкурса будет назначена, как только закончится проверка документов. Скорее всего, новый замглавы администрации будет выбран уже в конце февраля.