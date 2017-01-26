19:30 26 января 2017 0

В Кургане по-прежнему не хватает мест в детсадах Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане, где жители выходят на митинги из-за нехватки мест в детских садах, мэрия не спешит решать проблему. До сих пор не сдан долгострой в Заозерном. В то же время общественники указывают и на другое решение вопроса — в городе есть пустующие казенные здания, а многие бывшие детсады занимают чиновники. Почему мэрия не хочет вернуть помещения детям, недоумевают жители.

Жителей курганского поселка Рябково несколько лет волнует судьба здания бывшего интерната по улице Карбышева, 57. Огромное здание пустует почти три года. Горожане придумали уже несколько вариантов, как его можно использовать на всеобщее благо, но у администрации города, похоже, оказались другие планы.

Школа-интернат в Рябково была расформирована после трагического случая в марте 2014 года, когда воспитанники угнали автомобиль и поехали кататься по городу. В результате аварии двое подростков погибли, еще двое оказались в больнице. С тех пор отапливаемое здание стояло под замком.

Росгвардия тоже присматривалась к зданию Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители окрестных домов считают, что в здании можно было бы сделать музыкальную школу или школу искусств. В поселке есть лишь одно подобное заведение — оно ютится в крохотном помещении. Большинство вынуждено отправлять своих детей развивать таланты в центр — это дорого и занимает много времени. «Мы готовы собрать подписи, только скажите, что это поможет», — говорит жительница Рябково Марина Ерохина.

Она отмечает также, что в здании можно было оборудовать детсад — в Кургане по-прежнему ощущается нехватка мест, особенно для детей до трех лет. Депутат городской думы Яков Сидоров рассказал, что к нему также обращались ветераны. Они предлагали сделать в интернате дом престарелых. Был вариант и о переносе в Рябково тубдиспансера.

Свет на судьбу здания пролил экс-депутат гордумы Сергей Сыренков. Он рассказал, что здание из области передали муниципалитету и поставили на баланс детского сада №74. В детсаду не отрицали, что отвечают за здание. «Мы сейчас готовим документы, его передают Росгвардии», — отметила одна из сотрудниц в разговоре с «URA.RU».

Ранее в зауральском отделе Росгвардии говорили о том, что ищут здание для сотрудников, однако оперативно получить подтверждение этой информации «URA.RU» не удалось. Руководитель департамента соцполитики администрации города Игорь Постовалов предложил обратиться в пресс-службу. Однако там тоже затруднились ответить и предложили написать письменный запрос. Источники агентства уточняют, что подобный вариант мог рассматриваться, но, по некоторым сведениям, был отклонен командованием Росгвардии.

Руководитель регионального «Центра общественного контроля» Иван Камшилов между тем неоднократно поднимал вопрос, почему бывшие здания детсадов, где сейчас размещаются чиновники и различные службы, не передают обратно для использования по прямому назначению.

Закрытые в период «демографической ямы» курганские детсады могли бы вновь принимать детей.

В качестве примера он приводит здание бывшего суда на ул. Советской, 196, помещение на Красина, где размещаются службы МЧС. Правозащитник приводит целый ряд примеров, когда в помещениях находятся чиновники.

Правда, в одном из ранее пустовавших зданий все же зазвучат детские голоса. Однако здание бывшего детсада на ул. Технической в Энергетиках ремонтируют не на деньги городского бюджета — здесь будет отрыт первый в городе православный детсад.

Здание детского сада в Энергетиках также долго стояло заброшенным. В православном детском саду планируют принять 200 детей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Летом 2016 года жители Кургана вышли на митинг из-за нехватки мест в детсадах. Тогда они заявляли о том, что отчеты администрации о том, что всех детей старше трех лет обеспечили путевками, не соответствуют действительности — некоторое из них получили распределение в еще недостроенные детсады-«призраки». Осенью 2016 года был сдан детский сад в 1 микрорайоне Заозерного, однако строительство другого здания в 5 микрорайоне продолжается до сих пор.

«Ничего не изменилось, мы продолжаем бороться», — прокомментировал «URA.RU» организатор летнего митинга Андрей Калинин. По данным активистов, осенью в детский сад не попало 207 детей 2012 года рождения и 167 детишек на год старше. Еще около трех тысяч детей, которым исполняется три года после 1 сентября 2016-го, отнесены к категории «неактуальный спрос». Этим малышам и их родителям остается ждать следующего распределения мест в детсадах в мае 2017 года.

«URA.RU» направило запрос в мэрию, чтобы узнать количество детей, нуждающихся в детсадах, а также планы на использование здания по Карбышева, 57.