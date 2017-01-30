«Епископы совращают детей. Тоже мне открытие!»

14:30 29 января 2017 2

Джуд Лоу примерил на себя роль Папы Римского Кадр из фильма

Сериал «Молодой папа» с Джудом Лоу в главной роли вызвал широкий общественный резонанс. Главный герой фильма, 47-летний кардинал из США, стал одним из самых молодых в истории Папой Римским. «Молодой папа» затрагивает важные проблемы власти и человеческих отношений, но в нем и можно увидеть сцены эротики, насилия: священники оказываются гомосексуалистами и алкоголиками, Церковь обуревают политические интриги, а Папа курит и вспоминает первый сексуальный опыт. Оскорбляет ли сериал чувства верующих и страшнее ли реальность показанных сцен — в авторской колонке бакалавра богословия, священника Дениса Батарчука.

На мой взгляд, появление таких сериалов оправдано только с одной точки зрения — коммерческой. Известно, что почти на любом скандале делаются деньги. Нынешняя история — отнюдь не исключение. Некоторые люди пошли известной дорожкой, банально решив заработать.

«Молодой папа» — это коммерция в чистом виде, а не какое-то величайшее произведение искусства. Уже столько про бедный Ватикан отсняли и написали! Что еще забыли показать?

Надо честно сказать — художественные фильмы о происходящем в Ватикане не в состоянии соперничать с реальным положением дел. В реальности все гораздо хуже.

Никакого открытия не произошло. Да, бывали и оргии. Не думаю, что это стало откровением для католиков всего мира. Епископы совращают детей, а гаишники берут взятки — подумаешь, новость какая! Великое открытие! Однако священнослужители бывают разные — в церкви праведники тоже встречаются.

В одной из серий Папа Римский встречается с патриархом РПЦ. Беседа вышла короткая и комичная Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Эта история никак не порочит Русскую православную церковь. Не порочит по той же причине, что фильм не сказал ничего нового. Пороки есть во всем обществе и в Церкви тоже есть. Никто никогда и не говорил, что все безгрешны. Этого никто и не скрывает. Поэтому сенсации не случилось.

На самом деле тема религии в скандальной тональности поднимается постоянно, по сути, она никогда окончательно и не утихала. Секрет ее популярности прост: тема касается огромного количества людей, не только католиков, но и христиан. Я полагаю, что авторы сюжета просто-напросто хотели подразнить общественность, пощекотать ей нервы.

В то же время я не вижу здесь никакого оскорбления чувств верующих. Истинно верующего человека оскорбить невозможно. Лично меня подобные фильмы не обижают, не задевают. Я же знаю церковную жизнь изнутри, поэтому меня даже удивить невозможно!