Отборные слухи о лучших людях России

22:22 27 января 2017 0

Пятница! Слухи! Дождались!

Из очередного выпуска «Слухов» вы узнаете — К президентской кампании зачистят каналы сливов информации. — Парламентские партии готовятся к поглощению малых. — Губернаторы готовятся к отставке. — Полпредство УрФО собирает слухи на свердловскую власть. — Сити-менеджер Екатеринбурга уйдет в отставку из-за недовольства льготников. — Перевал Дятлова перенесли в Казахстан. — Дубровский нарезал задачи ревизорам. — «Корпорации Развития» готовят невозможную работу. — Комарова нашла нового вице-губернатора. — Власти Ямала формируют списки участников выборов. — Трутнев провел переговоры против Басаргина.

Слухи Свердловской области

Слухи Челябинской области

Слухи Тюменской области

Слухи ХМАО

Слухи ЯНАО

Слухи Пермского края

Слухи Курганской области

Слухи России

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

К президентской кампании зачистят каналы сливов информации

В политических кругах арест начальника ЦИБ ФСБ Сергея Михайлова и информация о задержании топ-менеджера «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова считают признаком грядущих перемен. Говорят, что это первый шаг к полному сокращению сливов переписки политической элиты, так как с именами подозреваемых связывают хакеров «Шалтай-Болтай», которые регулярно выкладывали в Сеть переписку членов правительства и администрации президента. В аппарате кабмина говорят о «закате эпохи» этой хакерской группы и о закрытии каналов информации о том, что происходит в верхах. Связывают это с подготовкой к президентской кампании 2018 года.

Парламентские партии готовятся к поглощению малых

Есть версия, что администрация президента готовится к большой зачистке партийного пространства. Якобы уже в ближайшее время небольшие политические организации исчезнут как самостоятельные юрлица. В частности, ожидается, что «Патриоты России» сольются с ЛДПР, «Коммунисты России» войдут в состав КПРФ. Но наибольшее приобретение ждут «Единую Россию». По слухам, о слиянии с ней объявят «Российская партия пенсионеров», «Родина» и ряд других карликовых политических структур.

Губернаторы готовятся к отставке

Говорят, что на следующей неделе ожидается серия отставок губернаторов. Среди них называются два руководителя региона, которые считаются «тяжеловесами». Такие слухи распространяются среди экспертов, близких к администрации президента. При этом допускается, что отставки коснутся не только глав регионов, в которых в этом году запланированы выборы.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Володин попросил Толстого больше не вредить репутации Госдумы

В Госдуме обсуждают, как вице-спикер Госдумы Петр Толстой накануне перед встречей с главой Федерации еврейских общин России Александром Бородой был вызван в кабинет к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, где получил жесткие инструкции о том, что говорить. Говорят, что текст объяснения по поводу своих слов о «выскочившими из-за черты оседлости с наганом в 17-м году» Толстой также согласовывал с Володиным. Кроме того, по слухам, спикер Госдумы посоветовал Толстому впредь согласовывать свои публичные комментарии, чтобы не вредить репутации Госдумы.

Крым переформатирует «партию власти»

Севастопольское отделение «Единой России» вскоре может быть переформатировано. Крымские единороссы рассказывают, что в ходе съезда в Москве на уровне партийного руководства обсуждалась судьба этого отделения. Глава местного политсовета партии Борис Колесников считается слабой фигурой, поэтому перемены в партийном отделении, похоже, неизбежны. Кроме того, в среди местной элиты ходят слухи, что врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников также недоволен местным отделением партии власти, считает его слабым и не готов опираться на него в ходе своей избирательной кампании. Напомним, что Овсянников на думских выборах поддерживал кандидата от «Партии Роста» Олега Николаева.

Слухи Свердловской области

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полпредство собирает слухи и сплетни про «область» через сеть сотрудников

Рассказывают, что в резиденции с удивлением обнаружили, что целый ряд сотрудников полпредства и аппарата ГФИ оформлены в областных учреждениях и на предприятиях. Смущение, однако, вызвал не столько сам факт такого подлога, сколько специфичность подхода к работе таких вот «подснежников». Получая областные деньги, эти люди старательно собирают негативную информацию на местах своей работы, а затем рассказывают ее в полпредстве. Часть чиновников областного правительства предположила, что уже в ближайшее время может произойти чистка рядов для пущего их укрепления.

Губернаторская делегация почти посетит бывший актив уралмашевских рейдеров

Говорят, что наконец-то согласован визит официальной правительственной делегации на артемовский «Вентпром». Губернатор пообещал, что пришлет делегацию «разобраться в ситуации» еще в ноябре. Тогда стало понятно, что предприятие должно выплатить по судам более 1,4 млрд рублей Владимиру Макарову, бывшему директору завода, который считает, что завод забрали, а потом перепродали уралмашевские рейдеры. На заводе около двух месяцев ждали высоких гостей. На этой неделе суд вынес решение, что завод ничего Макарову не должен — и теперь с вероятностью в 95% на завод приедет первый зам губернатора Алексей Орлов.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Орлова не согласовали в федеральную структуру

Рассказывают, что первый вице-губернатор Алексей Орлов в узком кругу обмолвился, что не покинет Свердловскую область до тех пор, пока не достроит конгресс-холл у возведенного близ Кольцовского тракта МВЦ «Екатеринбург Экспо». Так, уверены интриганы, чиновника заставляет говорить вовсе не крайняя целеустремленность в конкретном проекте, а очередная неудача, постигшая при согласовании в очередное федеральное ведомство. Орлову, утверждают злопыхатели, не согласовали место в Росреестре, куда он намеревался попасть в роли то ли скромного заместителя главы ведомства, то ли руководителя одного из территориальных дивизионов федеральной структуры.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Иванов получил взбучку за упущенный информповод

Рассказывают, что директор департамента информполитики губернатора Александр Иванов пострадал за первый серьезный промах. Департамент совершенно упустил из вида участие свердловского спортсмена Сергея Карякина в ралли «Дакар». Несмотря на все публичные жалобы гонщика на отсутствие поддержки со стороны власти, никто так и не обратил на него внимание до тех пор, пока тот не оказался победителем легендарного заезда по пустыне. Все последующие попытки власти формально «прислониться» к славе гонщика в этой связи потерпели неудачу, поскольку вызвали крайнее негодование общественности, читавшей о трудностях свердловчанина. В итоге, информповод, способный прославить свердловскую власть в важный для нее предвыборный год, не был должным образом использован и пропал.

Каменская получила в распоряжение слишком хрупкую сферу

В свердловском правительстве обсуждают нового директора проектного департамента — Надежду Каменскую. Дама с юридическим образованием и опытом работы на госслужбе приобрела известность, работая сотрудником администрации губернатора во взаимодействии с ее экс-главой Вячеславом Лашманкиным. А позже — конфликтуя с новым руководителем Яковом Силиным. Последнему, в его бытность главой администрации губернатора ознакомили с аудиозаписью, где чиновница в крайне резких и якобы даже нецензурных выражениях общается с подчиненными. После увольнения Каменской пришлось некоторое время пересидеть в ГУП «Монетно-щебеночный завод», откуда она и вернулась на госслужбу. Теперь окружение, хорошо знающее методы работы чиновницы, спорит, сможет ли она с привычными ей подходами выстроить коммуникации в сфере, где неосторожно оброненная фраза или даже легкий аппаратный промах могут обрушить всю конструкцию.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Коммунальные платежи уже возмущают даже свердловских министров

Министры свердловского правительства жалуются друг другу на коммунальные платежи. Свои вопросы они по большей части адресуют вышедшему из отпуска и недавно переназначенному на своем посту главе Госжилстройнадзора Алексею Россолову. «Слушай, а 12 тысяч за 42 [квадратных] метра — это разве нормально?» — с некоторым возмущением интересуется у Алексея Петровича коллега из высших чиновников. «Приноси, посмотрим, но не исключаю, что нормально», — с экспертным и задумчивым видом отвечает тому Россолов.

Шептий возобновил атаки на Бабушкину

Есть неподтвержденная информация о возобновлении аппаратной войны между спикером Заксобрания Людмилой Бабушкиной и ее первым заместителем Виктором Шептием. Якобы первым затяжное перемирие нарушил Шептий, который начал посылать «наверх» аналитички о недостаточно эффективной работе областного парламента. Есть версия, что Шептий собирается вынудить Бабушкину добровольно покинуть пост. Не исключено, что из-за давления Бабушкина в свой день рождения выключила телефон, чтобы ни с кем не разговаривать.

Главы управленческих округов начали агитационные собрания

Сплетники рассказывают, что главы управленческих округов Свердловской области и их заместители начали серию поездок по муниципалитетам, в ходе которых активно призывают руководителей городов и районов уже сегодня начать агитацию за будущего кандидата в губернаторы Евгения Куйвашева. По слухам, наибольшую активность развили представители Восточного управленческого округа (руководитель — Николай Клевец). Слухмейкеры рассказывают, что приезжие высокопоставленные агитаторы якобы в настолько восторженных выражениях рассказывают о росте экономики и развитии социальной сферы, что достигают обратного эффекта — на местах начинают с настороженностью относиться к их вводным.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Якоб уйдет в отставку из-за недовольных льготников

В администрации Екатеринбурга обсуждается версия, что поводом для отставки сити-менеджера Александра Якоба станет фактическая отмена льготного проезда в общественном транспорте в Екатеринбурге. С 1 февраля безлимитный проездной на все виды транспорта подорожает более чем в два раза. После этого льготникам придется доплачивать за него более 500 рублей из своего кармана. Для большинства пенсионеров это очень большие деньги. Есть версия, что оппозиционеры выведут на улицы десятки тысяч льготников, которые потребуют отставки Якоба. И мэрии придется пойти на такой шаг.

Евгений Липович сопротивляется отставке

Есть версия, что замглавы администрации Екатеринбурга Евгений Липович развернул в мэрии активную борьбу с аппаратными врагами. Оппоненты Липовича почти добились принятия решения о его отставке. Но перед Новым годом вице-мэр срочно ушел на больничный, выиграв тем самым время. Сплетники рассказывают, что во время нахождения на больничном он продолжает ходить на все совещания, ведет активные переговоры. Есть версия, что Липович разработал несколько вариантов самосохранения. В частности, он якобы смог убедить организаторов игр чемпионата мира по футболу, что без него многие проекты по подготовке к мундиалю попросту встанут.

Новую транспортную схему Екатеринбурга проверят спецслужбы

По слухам, спецслужбы заинтересовались, на каких основаниях и для каких целей к разработке новой транспортной схемы Екатеринбурга привлекался специалист из США. По неофициальным сведениям, имевший отношение к работе над проектом американец активно занимается на родине политикой. Силовики хотят проверить, к каким именно политическим группам он принадлежит и намеревался ли отстаивать их интересы на Урале.

Сергей Тушин сделал операцию

Замглавы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин решился на серьезный и полезный поступок — сделал операцию по улучшению зрения. Теперь чиновник практически не надевает своих знаменитых «хипстерских» очков и не носит линзы. Вместе с тем, этот факт, когда о нем догадались коллеги, породил немало издевок. Сергея Геннадьевича, посещающего мероприятия, теперь троллят тем, что постоянно спрашивают — видит ли он собеседников и отражает ли место, в котором находится. Тушина это поначалу смущало и забавляло, но позже стало раздражать, чего, впрочем, хитрый чиновник, старается не показывать.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дело о продаже в Екатеринбурге мандата Жириновского будет рассмотрено в Госдуме

Ходят сплетни, что в понедельник, 30 января, на заседании фракции ЛДПР будет рассмотрен вопрос о якобы имевшей место в Екатеринбурге продаже мандата Владимира Жириновского за 1,1 миллиона рублей. Лидер партии отказался от места в Заксобрании региона, так как был в списке «паровозом». Экс-координатор Данил Шилков пообещал его кандидату Богдану Процыку, если тот окажет партии материальную помощь в размере 1,1 миллиона рублей. Процык заявил, что деньги через посредника передал, но мандат получил другой человек. После того, как эта история была описана в новости «URA.RU». в федеральном офисе Жириновского якобы поднялся большой шум. Есть версия, что лидер партии намерен спросить Шилкова лично, насколько оправданны подозрения в его адрес.

ЛДПР и КПРФ объединились на выборах в Асбестовскую гордуму

Одной из наиболее тяжелых кампаний для свердловских единороссов в 2017 году могут стать выборы депутатов Асбестовской гордумы. В городе ходят сплетни, что КПРФ, ЛДПР и отделения других оппозиционных партий собираются объединиться против местных властей. Не исключено, что они пойдут на выборы одной колонной. В частности, ходят слухи о готовности начать совместную агитацию у коммунистки Натальи Крыловой (едва не выигравшей в сентябре 2016 года выборы в Заксобрание у бывшего вице-премьера Владимира Власова) и представляющего территории в Заксобрании депутата от ЛДПР Михаила Зубарева.

Режевская дума готовит отставку ставленника свердловских властей

По слухам, Реж снова стоит на пороге политического раскола. Есть версия, что местная дума вошла в серьезный конфликт с сити-менеджером Владимиром Шлегелем, ранее занимавшим пост замминистра природных ресурсов. Сплетники рассказывают, что депутаты якобы принимают серьезные решения за спиной главы администрации, не спрашивая у него совета. В частности, сити-менеджер узнал последним о некоторых невыгодных ему поправках в городской бюджет. Не исключено, что в ближайшее время кто-то из депутатов выступит с инициативой о выражении сити-менеджеру недоверия.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Цыганаш не спешит переходить в свердловский Росреестр

Переход Игоря Цыганаша из кресла главы челябинского Росреестра на аналогичный пост в Свердловскую область, по всей видимости, затягивается. Причин тому, судачат интриганы внутри ведомства, сразу три — по непонятной причине затянулось согласование кандидатуры Цыганаша с ФСБ, отдельные центры влияния в органах исполнительной власти отказываются его принимать, а кроме того, сам Игорь Николаевич, «постажировавшись» целый месяц на новом месте и в новом для него хозяйстве, категорически отказался взваливать его на свои плечи из-за якобы крайней проблемности актива.

Директор ЕЭСК — должность больше не расстрельная

Подробности назначения Олега Мошинского топ-менеджером ЕЭСК тоже обросли разными подробностями. Например, говорят, что назначение туда — это знак особого доверия со стороны Сергея Дрегваля, который надеется, что Мошинский сумеет навести порядок в более чем запущенном хозяйстве ЕЭСК. Это еще и укрепление вертикали руководства — ведь город до сих пор спит и видит, как бы повлиять на работу МРСК сильнее.

Свердловские чекисты ищут компромат на полицейский главк

Громкий арест взяткодателя, пытавшегося дать полковнику свердловского ГУ МВД 60 тысяч рублей, может привести к неприятным последствиям. Рассказывают, что большой интерес к арестованному коммерсанту имеют чекисты, ранее замечавшие, на кого из генералов главка был замкнут поток. А арестант может дать самые интересные показания.

Начальник ГУФСИН Патронов сохранился

Рассказывают, что начальник свердловского управления пенитенциарной системы Сергей Патронов все-таки сохранился на должности. После экстренного и странного ухода в отпуск с 1 января 2017 года он вернется на рабочее место. Более того, слухмейкеры удивляют осведомленностью в том, что полковник все же получит генеральские погоны, которые полагаются за работу с многочисленными уральскими колониями.

Новый скандал в полиции Нижнего Тагила. Полицейских вынуждают озвучить свои логины и пароли

На селекторном совещании начальник штаба межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» полковник Дмитрий Пожевельковский приказал всем сотрудникам подойти к начальнику отдела информационных технологий, связи и защиты информации МУ МВД России «Нижнетагильское» подполковнику Александру Бажко и сообщить ему свои личный логин и пароль от портала государственных услуг.

А замначальника полковник Наталья Саввина, являющаяся председателем аттестационной комиссии управления полиции, сообщила всем сотрудникам, что те, кто не сообщит свой логин и пароль, будут направлены на внеочередную переаттестацию или привлечены к какой-либо дисциплинарной ответственности, с последующим лишением премии.

Цель мероприятия проста: руководство решило искусственно поднять показатели того, как активно прибегают сотрудники к помощи сайта, помогая гражданам (ранее в приказном порядке их всех заставили там зарегистрироваться). В результате Бажко, зная логин и пароль всех сотрудников, будет от их имени заказывать различные справки на портале госуслуг, которые в дальнейшем за ненадобностью будут уничтожаться.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Иван Обухов будет молчать

Теневой владелец 4-й овощебазы, арестованный по обвинению в мошенничестве с землей барда Новикова Иван Обухов, похоже, обо всем договорился. Прежде всего, как рассказывают слухмейкеры, Обухов заключил соглашение со своим коллегой Владимиром Горбуновым. Последний известен не только тем, что входит в топ-менеджемент скандального овощехранилища, но и тем, что, будучи бывшим сотрудником МВД, является куратором предприятия от силовиков. «Горбунов дал команду юристам базы публично откреститься от Обухова, а Обухов поклялся молчать про участие силовиков в рейдерских атаках на бизнес [ныне осужденного экс-вице-мэра Екатеринбурга] Контеева и прочих схемах», — шепчутся слухмейкеры. В пользу того, что Обухов остался при своем интересе, говорит тот факт, что его люди до сих пор контролируют денежные потоки на 4-й овощебазе.

Николая Кретова подозревают в «откате» федеральным чиновникам

Приходят слухи, что силовики подумывают о предъявлении известному экс-девелоперу Николаю Кретову новых претензий. Якобы правоохранители заподозрили его в обналичивании 25% некогда полученного по протекции экс-губернатора кредита из федерального бюджета. Есть странное предположение, что эти деньги могли пойти на «откат» двум известным федеральным политикам, примыкающим сегодня к либеральному движению.

Деньги, украденные у областной птицефабрики, пошли на фитнес

Забавный и одновременно грустный анекдот обсуждают в правительстве. Чиновники выяснили, что к открытию сети фитнес-центров Drive, которая в последние месяцы развивается в Екатеринбурге, причастен экс-руководитель «Рефтинской птицефабрики» Владимир Вальчук. Гендиректор птицефабрики известен тем, что вывел с предприятия 300 миллионов, за что был осужден, а после — амнистирован. «Получается, что эти деньги были вложены в физкультуру, похвально, — шутят чиновники. — А если вспомнить, что моллом Corteo, который сейчас перепрофилируют под Drive fitness, владел экс-чиновник Алексей Багаряков, то и круговороту денег можно подивиться».

«СтройАрсенал» проходит через фиктивное банкротство, но проблем у компании действительно много

Объявленное банкротство сети магазинов «Суперстрой» породило массу разговоров в среде предпринимателей. Во-первых, они уверены, что банкротство — управляемое, то есть что на самом деле «АрсеналТрейд» — юрлицо, управляющее строительными супермаркетами — имитирует процесс, чтобы не платить поставщикам. И это имеет под собой основание — иск подала фирма, которая принадлежит к той же московской группе компаний, что и «АрсеналТрейд». Но, как замечают слухмейкеры, дела у «Стройарсенала и правда очень плохи. После того, как сеть купили москвичи, они делали стратегические провалы в менеджменте. Это привело к тому, что на складах стали появляться огромные товарные запасы. Много товара было взято «под реализацию» у сторонних поставщиков, но вот сбыть его так и не удалось. По рынку ходят слухи, что на складах «Суперстроя» лежит жуткий хлам. «Его предлагали на рынке по одной трети от его реальной стоимости, но компании не взяли — сбыть это невозможно», — говорит один из участников рынка, близкий к ситуации.

Фото: Из личного архива Олега Бородина © URA.RU

Перевал Дятлова «перенесли» в Казахстан за 25 миллионов

Люди, глубоко интересующиеся темой гибели туристов-дятловцев и близкие к фонду памяти группы Дятлова, обсуждают не только выход нового фильма «Перевал Дятлова. Конец истории?» (его покажут на телеканале «Россия 1» 29 января в 0.30), но и сколько денег было потрачено на его создание. Фильм был снят на грант, выделенный министерством культуры издательству «Комсомольская правда». Разные источники называют разные цифры — от 15 до 25 млн рублей. При этом рассказывают, что снимавшая фильм студия Александра Абраменко получила значительно меньшую сумму: в районе шести или даже трех миллионов рублей.

При этом реальные затраты на ленту были и того ниже: фильм был смонтирован во многом из материалов, отснятых еще при создании фильма 2013 года «Тайна горы мертвецов». Героев документальных эпизодов снимали, конечно же, по правде, а вот актеров, играющих дятловцев, разумеется, никто заново не приглашал. Да и на Урал ради съемок в этот раз никто не ездил. «Все кадры с природой снимали в Казахстане», — признался человек, хорошо знакомый со съемочной группой.

Главная тайна режиссера Максима Ничего

По поводу ленты «Перевал Дятлова. Конец истории» рассказывают и вовсе невероятную вещь. В анонсе на сайте телеканала «Россия 1» в качестве режиссера указан некто Максим Огечин. Утверждается, что такого человека не существует, в доказательство этого предлагается прочесть эту фамилию справа налево. Мало того, в справке по поводу этой картины на сайте «Комсомолки» в качестве авторов сценария указаны он же и некто Искандер Абов, который, как оказывается, тоже выдуманная личность. На самом деле и сценаристом, и режиссером, и продюсеромленты был всего один человек — создатель фильма Александр Абраменко. Так сказать, 3 в 1.

Слухи Челябинской области

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дубровский накажет на снег…

На будущей неделе Борис Дубровский отправится в Ашинский район. Здесь до сих пор не могут справиться с последствиями снегопадов. За оставшееся до приезда губернатора время местные власти будут, по слухам, предпринимать максимальные усилия по расчистке дорог, улиц и дворов. Впрочем, даже если чиновники справятся, а новый снег не выпадет, глава региона уже затребовал сводку о том, как работала администрация в условиях, близких к ЧС. «Разбор полетов» обязательно состоится.

…и готовит «пряники» для мэров

Все поездки Бориса Дубровского по территориям связаны, так или иначе, с подготовкой текста послания к ЗСО. Главный вопрос, который губернатор задает мэрам, как главы работают над повышением собственных доходов. Если мэр начинает «плавать», Дубровский откровенно раздражается. По слухам, одним из тезисов послания будет стимулирование глав на рост муниципальных доходов.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ревизорам ставят особые задачи

По слухам, Борис Дубровский просит председателя КСП региона Алексея Лошкина и начальника главного контрольного управления правительства области Дмитрия Агеева согласовать свои планы. Эту тему Дубровский обсуждал с Лошкиным и Агеевым неделю назад и отдельно с председателем КСП на встрече 27 января. Речь идет о том, чтобы два ведомства не ходили друг за другом, а распределили между собой сферы полномочий. И Лошкину, и Агееву Дубровский доверяет, поэтому нет нужды в том, чтобы два ревизора перепроверяли друг друга. Не исключено, что в план КСП будут внесены изменения и это согласуют в ЗСО.

Распределение полномочий между двумя контрольными ведомствами и уход от дублирования губернатору нужно для того, чтобы расширить охват проверяемых ведомств и территорий на предмет расходования бюджетных средств. Обычно проверяют до 10 процентов от общих сумму. Но говорят, в областном минфине ссылаются на установки из Москвы, что этот показатель надо увеличить до 25 процентов. Иными словами, надо проверить каждый четвертый бюджетный рубль.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор просит кусинцев быть активней…

Губернатор Борис Дубровский во время визита в Кусу упрекнул районные власти в пассивности. Мол, есть определенные успехи, за что честь и хвала. Именно это и попало в в публичную повестку. Но, по слухам, на закрытом совещании было обозначено, что территория остается в числе депрессивных. Производств мало, инвесторам город не слишком интересен. Из той же Кусы многие ездят на работу в Златоуст, так как трудоустроиться в самом городе сложно. Главе района Виктору Пенягину дали соответствующие поручения.

…иначе заменят главу

Кстати, срок на исполнение губернаторского поручения у главы Кусинского района Виктора Пенягина всего 2,5 года, несмотря на то, что только осенью прошлого года его переизбрали. Экс-спикер районного собрания Светлана Борисенко когда руководила народными избранниками, так конфликтовала с Пенягиным, что «протащила» в устав норматив, по которому полномочия избранного главы составляют всего 2,5 года, а не 5 лет, как в других муниципалитетах. Говорят, что такой короткий отрезок правления обернулся тем, что в районе уже «зреют» новые кандидаты в главы. С другой стороны это стимулирует Пенягина на ту самую активность, которую требует Дубровский.

Министр придумал новый мем

Говорят, что появилась неофициальная расшифровка Кусы — курорты и санатории. Это родилось во время осмотра Дубровским горнолыжного комплекса «Евразия». Губернатор, оценив природные красоты, предложил усилить работу по развитию туризма. После чего и появилось — «в сторону курортов и санаториев». А придумал это министр культуры региона Алексей Бетехтин.

Губернатор поменял планы в Златоусте

А вот визит Бориса Дубровского в Златоуст получился не таким, как планировался. Предполагалось, что после осмотра завода «Смарт» в мэрии состоится совещание, посвященное социально-экономическому развитию города. Глава Вячеслав Жилин готовился выступить с отчетом, в том числе и по Сколково. Однако уже на «Смарте» стало известно, что совещания не будет. Вместо этого Дубровский вызвал руководителей ЗЭМЗ и «Златмаша» и о чем-то долго говорил с ними за закрытыми дверями в мэрии. Местных чиновников не пустили, сообщив им о том, что разговор шел о загрузке производств.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жилину послали сигнал?..

По слухам, на встрече Дубровского с директорами ЗЭМЗ и «Златмаша» обсуждалось и теплоснабжение города, к которому со стороны областных властей много вопросов. В том числе и к главе Вячеславу Жилину. Демонстративное изменение планов, как и то, что Жилина на эту встречу не позвали, дало повод для слухов — губернатор сомневается в мэре Златоуста. И сомнения как раз связаны с теплоснабжением. Учитывая, что весной будут выборы мэра, подробности визита губернатора в Златоуст приобретают особый смысл.

…но он его не хочет слышать

Сам же Вячеслав Жилин не видит ничего такого в том, что его не пустили на совещание с губернатором. «Так было задумано!» — уверяет мэр Златоуста. Мол, губернатору Борису Дубровскому известно, какие непростые отношения у Жилина с директорами заводов. И Дубровский взял на себя роль третейского судьи, чтобы выслушать мнение производственников. Точку зрения Жилина губернатор уже знает, а теперь захотел послушать директоров, чтобы сделать выводы. А чтобы директора чувствовали себя свободно, мэра не позвали. И этот никак, мол, не связано с отношением областных властей к мэру Златоуста.

Обертас отрезал пути для отступления

Говорят, что, инициировав внесрочную проверку региональной избирательной комиссии со стороны КСП, председатель комиссии Сергей Обертас отрезал себе все пути к отступлению. К примеру, проверка состоялась летом согласно плану, и вскрылись бы нарушения за 2016 год. Если бы к этому времени Обертас накопил бы уже свои «косяки», то мог бы свалить вину на предшественников. Дескать, они так неэффективно выстроили работу, что без проблем не обойтись. А так, говорят сплетники, получив результаты ревизии, председатель облизбиркома возьмет на себя всю ответственность за работу уже под его руководством. Что, кстати, вызвало в рядах общественности уважение.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Журналисты пожаловались на Васькова

Говорят, что когда губернатор был в Кусе, журналистка из «Миасского рабочего» успела переговорить с ним и пожаловаться на мэра Миасса Геннадия Васькова. Градоначальник полностью отказал газете в муниципальных контрактах, а значит, и в финансовой поддержке. Хотя мэрия Миасса входит в состав учредителей «Миасского рабочего». Бориса Дубровского очень удивила позиция Васькова, и он пообещал разобраться. А заодно губернатор попросил журналистку рассказать о том, что сейчас происходит в Миассе в целом.

В Миассе грядут «маршрутные войны»

Уже на будущей неделе в Миассе могут начаться «маршрутные войны». Речь идет о конфликте между перевозчиками. Точнее, шесть из восьми перевозчиков обо всем договорились — решено продлить работу маршруток до 21 часа. Сейчас уже в 19 часов маршрутные такси сходят с линии. Казалось бы, дело благое, с учетом просьб горожан. Но два перевозчика выступают против нового расписания, а контролируются они представителем «турбазовских» Владимиром Мурашкиным. Эти фирмы записаны на близких Ралифа Фаизова, что сейчас отбывает долгий срок в колонии строгого режима. Мурашкин, по слухам, требует от других перевозчиков, чтобы те не меняли свое расписание. С его мнением особо не считаются, но готовятся к тому, что «турбазовские» будут устраивать провокации, как это было в период «маршрутных войн» в Челябинске и Магнитогорске. Мэр Геннадий Васьков разводит руками: «Я не имею права в это вмешиваться!».

Горнов напугал депутатов

Желание руководителя общественной приемной «ЕР», депутата ЗСО Владимира Горнова выдвинуться в мэры Копейска внесло сумятицу в ряды копейских народных избранников, когда-то протащивших в градоначальники Валерия Устинова. О неуступчивом и жестком характере Горнова знают все. «А может он передумает?» — шепчутся в кулуарах. Кто-то уже пытается договориться о встрече с Горновым, чтобы понять, чем вызваны его притязания.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Уфалейникель» шантажирует область

В Верхнем Уфалее вероятной причиной приостановки производства и отправки в простой сотрудников градообразующего предприятия «Уфалейникель» называют банальный шантаж. У руководства предприятия, в которое входят «Режникель» и Серовский рудник, проблемы с земельным участком рядом с Серовым. Там более богатые залежи руды. Но оформить необходимые документы никак не удается. Если отправить в простой или уволить более тысячи сотрудников «Режникеля» и Серовского рудника, власти пойдут на уступки, вероятно полагают в руководстве «Уфалейникеля». Что касается проблем на головном заводе, то надзорные ведомства из года в год выписывают многомиллионные штрафы за выбросы вредных веществ в атмосферу. С помощью простоя или увольнения сотрудников акционеры металлургов якобы шантажируют двух уральских губернаторов, требуя от одного решить вопрос с землей, а у другого — приструнить прокуратуру и Росприроднадзор.

Аминов ругает подчиненных за сотрудничество с СКР…

В администрации Кунашакского района рассказывают, что недавно глава муниципалитета Сибагатулла Аминов вызывал к себе и устроил разнос чиновникам, курирующим экономический и финансовый блок. Причем им досталось не за провалы в работе. Как полагают чиновники, Аминов ругал финансистов за то, что они чрезмерно активно, по его мнению, сотрудничают со следователями. И тем самым вносят существенный вклад в появление все новых и новых уголовных дел о коррупции.

…, а Платонов жалуется Кондратьеву

Одновременно спикер Кунашакского райсобрания Алексей Платонов ездил в Челябинск и, как говорят в муниципалитете, встречался с прокурором области Александром Кондратьевым и жаловался на главу местного надзорного ведомства Павла Киртянова. Дескать, тот замучил проверками, после которых возбуждаются все новые и новые уголовные дела. Якобы Платонов просил отправить 59-летнего Киртянова на пенсию. Неизвестно, чем закончился разговор, но практика показывает, что давление на силовиков вызывает обратный эффект.

Слухи Тюменской области

«Корпорации Развития» готовят невозможную работу

Акционеры «Корпорации Развития» — власти Тюменской области, ХМАО и ЯНАО — никак не могут решить, что им делать со скандальной структурой. С одной стороны, нынешний гендиректор Сергей Новицкий — вроде бы честный человек, но не разбирается в деле, которым руководит. «Он явно не тянет большие проекты и даже оперативное руководство компанией, — злословят слухмейкеры. — Например, не имеет своего мнения о том, что на самом деле хорошо, а что плохо, и просто следует за тем, кто громче кричит». С другой стороны, невозможно искать на этот пост другого человека. Ведь непонятно, нужна Корпорация вообще или ее впору закрывать. Но если это сделать — как возвращать уже вложенные деньги? В таких раздумьях и пребывают регионы. Для начала, уже на следующей неделе, на очередном заседании набсовета они потребуют контроля надо всеми оперативными процессами компании: от найма персонала и выплаты им зарплаты до прохождения согласования проекта. «Но это ужасно утяжелит работу Корпорации, сделает невозможным принятие хоть каких-то решений без согласований с чиновниками сразу трех регионов», — говорят слухмейкеры. — Работа будет невозможной. Лучше уж сразу ее закрыть».

Областным депутатам урежут зарплату в несколько раз

Рассказывают, что депутаты Государственной думы возмущены денежным содержанием своих коллег из парламента Тюменской области, которое вдвое превышает их собственное. Якобы депутаты Госдумы подумывают урезать выплаты областным депутатам, чтобы максимальная зарплата регионального народного избранника не превышала 300 тысяч рублей в месяц. Пока что спикер Тюменской областной думы и его заместители получают в несколько раз больше этой суммы, да и рядовые депутаты получают в районе 450 тысяч рублей в месяц.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Губернатор спасает VIP-пенсионеров от безработицы

В правительстве Тюменской области поговаривают, что и без того длинная «скамейка» советников губернатора Тюменской области пополнилась еще тремя оставшимися ранее без работы випами. «В ближайшее время советником губернатора станет бывший вице-спикер тюменской областной Думы Геннадий Корепанов, не попавший в парламент нового созыва, — рассказывают слухмейкеры. — Корепанов так и не сумел найти себе работу „по потребностям“, так что губернатор его просто спасет, назначив работать в одну из организаций при правительстве региона». Сплетники шепчутся, что это в традициях губернатора Тюменской области — брать в советники людей за их прошлые заслуги перед регионом. Так, бывшие заместители прокурора Тюменской области Николай Власов и Виктор Русских уже пополнили список советников Владимира Якушева.

Облдуме не дали денег на подарки

Ходят слухи, что правительство Тюменской области отказало Думе региона в деньгах на официальные подарки, которые депутаты дарили высокопоставленным лицам по случаю различных торжеств. «Сейчас идет речь о расформировании целого протокольного отдела в управлении делами областной Думы, — шепчутся слухачи. — Если не будет официальных подарков, то этому отделу и заняться-то будет нечем». Пикантность ситуации придает тот факт, что зампредседателя протокольного отдела — супруга начальника управления делами областной Думы Владимира Юрьева — видимо, тоже останется без работы.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменским индустриальным университетом заинтересовались заместители Якушева

В Тюменском индустриальном университете обсуждают, что делами вуза с тех пор, как в отношении его руководителей были возбуждены уголовные дела, стали активно интересоваться двое замов губернатора Тюменской области. «Наталья Шевчик встречалась с директором департамента внеучебной деятельности ТИУ Дмитрием Новицким и выясняла, как бы коллектив вуза воспринял ее назначение на пост ректора, — шепчутся слухачи. — А вот что за интерес в делах вуза у Евгения Заболотного, в вузе никто пока понять не может».

Тюменцев ждет транспортная реформа, как в Екатеринбурге

Говорят, что чиновники городской администрации Тюмени с нетерпением ждут, чем закончится эксперимент с транспортной реформой в соседнем Екатеринбурге. «Реформа в сфере общественного транспорта в Тюмени давно назрела, — говорят слухачи. — Но, после провала идеи ограничить количество бесплатных поездок для пенсионеров, тюменские чиновники решили взять паузу и учесть ошибки коллег с Урала, а потом провести такую же реформу в Тюмени комплексно».

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Чиновница, уволенная за скандал с картиной из музея, торгует детскими рисунками

Говорят, что директор тюменского концертно-театрального объединения Юлия Шакурская занялась детскими рисунками. На одном из конкурсов детских рисунков, проходивших в конце 2016 года, по окончании выставки недосчитались двух экспонатов. Якобы рисунки были проданы без согласия и даже простого уведомления их юных авторов. Слухачи уверяют, что указание продать работы дала Юлия Шакурская. Чиновница известна всему региону благодаря истории с изъятием в подарок губернатору Ямала Дмитрию Кобылкину картины из экспозиции тюменского музея изобразительных искусств. Осенью 2015 года Шакурская и директор музейного комплекса имени Словцова Наталья Хвостанцева изъяли для этих целей картину тюменского художника Юрия Рыбьякова, даже не спросив разрешения у хозяина полотна.

Жена тюменского чиновника купила слишком дорогой рояль

Ходят слухи, что супруга директора департамента культуры Тюменской области Виктора Новокаускаса купила слишком дорогой рояль. «Елена Новокаускене заплатила за рояль для детской школы искусств „Гармония“, где она трудится директором, полмиллиона рублей, — шепчутся слухачи. — Непонятно, то ли сама Елена Юрьевна не разбирается в музыкальных инструментах, то ли ее серьезно обманули, потому что этот рояль не может стоить так дорого».

Слухи ХМАО

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Комарова нашла нового вице-губернатора

Если верить слухам из Ханты-Мансийска, на уходящей неделе губернатор Наталья Комарова встретилась с экс-депутатом региональной Думы, бывшим президентом «Ханты-Мансийского банка» Дмитрием Мизгулиным. Сплетники рассказывают, что беседа шла в течение нескольких часов и глава автономии якобы предложила банкиру место профильного заместителя по вопросам экономики в правительстве.

«Всем известно, что сейчас это вотчина Павла Сидорова, и такие переговоры могут означить только одно — губернатор все-таки решилась его заменить», — рассказывают слухачи. Принял ли Мизгулин предложение Комаровой, доподлинно неизвестно.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Шипилов и Шумакова делят медиарынок…

Говорят, что увольнение гендиректора издательского дома «Новости Югры» Анатолия Феденева, инициированное Алексеем Шипиловым, стало первым залпом новой аппаратной войны между первым замгубернатора и давним пиарщиком Натальи Комаровой, ныне директором департамента общественных и внешних связей Еленой Шумаковой.

Увольнение Феденева, который являлся ставленником Шумаковой, нанесло значительный удар по позициям пресс-леди. Более того, слухмейкеры шепчутся, что Шипилов готов пойти дальше и отстранить от контроля за медиаактивами всех непригодных для этого дела лиц.

«Шипилов явно недооценил последствия своего поступка, равно как недооценил влияние Шумаковой на Комарову. Устраивайтесь поудобнее — нас ждет хорошее зрелище», — шепчутся между собой руководитель окружных СМИ.

…, а в кресло гендиректора «Новостей Югры» прочат девушку

Тем временем, кто-то распустил слух, что кресло уволенного Феденева в итоге достанется новому советнику Алексея Шипилова по вопросам СМИ Галине Липатовой. Шефа и его новую подчиненную связывает совместный бэкграунд — оба работали в компании крупного политика-бизнесмена, специализирующегося на дорожном строительстве. Если история правдива, Липатова станет одним из первых руководителей в учреждениях ХМАО-Югры, лояльных непосредственно Шипилову. При этом, если верить сплетникам, в самом издательском доме также обсуждают подобный вариант развития событий.

Моховикова намерена просить защиты у федерального омбудсмена

По слухам, уполномоченный по правам ребенка в ХМАО Татьяна Моховикова готова обратиться в аппарат федерального омбудсмена с просьбой о помощи. Югорская защитница детей оказалась в центре скандала из-за своих неоднозначных высказываний о пытках подростка в сургутской спецшколе закрытого типа. Напомним, Моховикова заявила, что ребенок сам виноват в том, что с ним произошло — сначала отморозил ноги, а потом пытался отогреть их кипятком. Родители пострадавшего, услышав эти слова, были крайне возмущены, написали жалобу на имя президента России, отметив, что «эта женщина не понимает, о чем говорит».

«Моховикова якобы подготовила письмо в адрес Анны Кузнецовой, где подробно изложила происшествие с несовершеннолетними уголовниками и попросила поддержки», — поговаривают за спиной детского омбудсмена.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Белый дом ХМАО массово вооружается часами Apple

Среди чиновников югорского правительства появился новый тренд. Заместители Натальи Комаровой коллективно покупают умные часы Apple IWatch. Например, заместитель губернатора по вопросам недропользования Алексей Забозлаев и куратор проектного департамента Юрий Южаков приобрели гаджет относительно недавно, тогда как первый зам Алексей Шипилов пользуется часами уже более года. Говорят, что именно Шипилов принес в Белый дом моду на высокотехнологичные хронометры.

Полицейские не хотят охранять Комарову

По слухам, полицейские недовольны прихотью губернатора ХМАО. Наталья Комарова якобы отказывается в поездках от сопровождения людей в форме, и стражам закона приходится присутствовать на всех мероприятиях в штатском. Рассказывают, что рядовые сотрудники считают участие в командировках главы региона наказанием. А нежеланием губернатора общаться с людьми в сопровождении полицейских якобы неприятно удивлены и в главке региона.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти ХМАО хотели скрыть новую инициативу губернатора

По слухам, идею губернатора Натальи Комаровой о включении нового учебного центра «Сургутнефтегаза» в региональную систему подготовки рабочих кадров планировалось на некоторое время сохранить в тайне. Об этой инициативе стало известно во время визита губернатора в Сургут, причем рассказала журналистам о планах сама глава региона. Слухмейкеры говорят, якобы в правительстве намеревались озвучить информацию о новом соглашении с нефтяной компанией не раньше весны.

Сургут и Сургутский район обменялись чиновниками

В кулуарах крупнейшего города ХМАО обсуждают взаимную миграцию чиновников из Сургута и Сургутского района. К примеру, бывший пресс-секретарь гордумы Светлана Делова работает у главы района Андрея Трубецкого, а ее предшественник Татьяна Дворникова ушла к сургутским депутатам. В общей сложности в администрации района уже четыре человека из властных коридоров Сургута, а в самой экономической столице ХМАО примерно столько же назначений людей, работавших в районе. Среди них новый глава комитета культуры города Владимир Фризен.

Слухачи смеются, что в случае дальнейшей миграции чиновников проще будет просто поменять местами вывески на зданиях администраций.

Фото: Артем Ковтун © URA.RU

В «Газпроме» хотят ослабить влияние «Сургутнефтегаза»

Инсайдеры говорят, что агломерация Сургута и Сургутского района якобы нужна для ослабления «Сургутнефтегаза». В самом крупном городе ХМАО также присутствуют сразу две «дочки» «Газпрома», и, по версии слухачей, они надеются, что после реформы влияние главы компании Владимира Богданова будет не таким большим.

В Нижневартовске проведут экзамен на знание цветов триколора

Рассказывают, что мэрия Нижневартовска решила организовать для работников всех подчиненных учреждений необычные испытания. Бюджетники будут сдавать экзамен на знание государственных символов Российской Федерации — флага, герба и гимна. Испытуемым предстоит нарисовать триколор с правильной последовательностью полос, устно описать, как выглядит двуглавый орел, а также из трех предложенных вариантов угадать главную мелодию страны. Сплетники утверждают, что решение о тестировании было принято после серии конфузов, когда подотчетные администрации сотрудники путались в знании главных символов страны.

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Решение об увольнении главы ОМВД Пыть-Яха приняли ради «спасения» Романицы

Сплетники обсуждают историю про уход начальника ОМВД по Пыть-Яху Эдуарда Байдакова, подчиненные которого стали фигурантами уголовного дела из-за издевательств над задержанными. Официально силовик покинул свой пост из-за ротации руководящего состава, сейчас он находится в отпуске и ждет назначения в другое подразделение. Однако собеседники предполагают, что это было сделано для того, чтобы «спасти» главу УМВД округа Василия Романицу.

«После скандала появилось требование об отставке Романицы. Чтобы хоть немного снизить накал общественного негодования, видимо, и было принято кадровое решение хотя бы по главе ОМВД Пыть-Яха. Надеюсь, Байдакова чуть позже не устроят на какой-то высокий пост, иначе волна возмущения поднимется вновь», — высказывают свое мнение сплетники.

Глава Пыть-Яха избегает публичности

Если верить слухам, глава Пыть-Яха Олег Ковалевский избегает публичности. «Говорят, что неспроста. Вероятно, к нему тоже появились вопросы в связи с масштабными проверками города силовиками и ОНФ», — выдвигают свою версию произошедшего источники.

Кроме того, по их данным, он якобы пытается сейчас минимизировать связь с командой экс-главы города Инны Тарасовой, возможно, потому что не хочет отвечать за действия предшественников.

Слухи ЯНАО

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Власти Ямала формируют списки участников выборов

К началу февраля на Ямале будут сформированы списки согласованных кандидатов на местных выборах. Сейчас именно этим заняты муниципалитеты и чиновники, ответственные за кампанию, говорят слухмейкеры. Выборы пройдут в нескольких районах: будут избраны в том числе депутаты Думы приуральского района, депутаты Надыма, нескольких поселков.

Бывший чиновник мэрии Салехарда не останется в городе

В Салехарде говорят, что бывший управделами администрации Петр Макогон уезжает из столицы Ямала сразу после выхода на пенсию. У него якобы есть жилье в Тюмени. Слухмейкеры рассказывают, что о его уходе было известно давно. Осенью даже стали появляться слухи, что его заберут в администрацию округа, но они не нашли подтверждения.

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Гордума Салехарда ищет замену ушедшему досрочно депутату

В городской думе окружной столицы начали раздумывать над кандидатурой, которая могла бы занять место досрочно сдавшего мандат Сергея Бездомникова. Он, напомним, переехал в Ноябрьск, где сейчас занимает пост заместителя главы администрации. Заменить его оказалось некем. Источники говорят, что место уже предлагали нескольким известным в городе людям, которые могли бы выдвинуть свои кандидатуры и победить на выборах, но они отказались. Пока что желающих побороться за депутатское кресло нет.

Житель Салехарда заподозрил чиновников в нехорошем

В Салехарде распространились странные листовки. В них высказан негатив в сторону администрации города из-за запрета проведения гей-парада. Там же автор приглашает всех желающих прийти на его якобы каминг-аут, где он раскроет свою сексуальную ориентацию. Место и время тоже обозначены. Сообщение подписано именем Александра Картелева. Это местный житель, который в прошлом году часто появлялся в региональных СМИ из-за скандала с городскими властями, которые не хотели признавать его прогнивший дом аварийным и предоставить новое жилье. Сам автор на своей страничке в соцсети опроверг причастность к этой листовке. Он предполагает, что это кто-то из чиновников города так ему мстит за прошлогодний конфликт.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ОБЭП проверяет чрезмерно крупные премии ямальского чиновника

Полицейские заинтересовались доходами одного из региональных чиновников, связанных с наукой. Источники в правоохранительных органах говорят, что руководитель одной из структур регионального правительства получил перед новогодними праздниками ряд очень крупных премий и сейчас проверяется их законность. Слухмейкеры судачат, что до уголовного дела скорее всего не дойдет, потому что по документам все чисто. А проверку инициировали по заявлению рядовых сотрудников, потому что размер премии их руководителя оказался больше, чем у всего вместе взятого коллектива.

Из-за кражи на стройках «тюменской матрешки» могут возникнут проблемы

Распространяется слух о том, что у компании «Мостосрой-12» неприятности. Говорят, что подрядчики с Ямала украли гидравлический привод буровой установки. Из-за этого якобы оказались под угрозой сроки исполнения многих работ в регионах «тюменской матрешки». Ущерб, по некоторым данным, достигает 17 млн рублей.

В Ноябрьске открыли новые обстоятельства убийства бизнесмена

В Ноябрьске появился слух о том, что женщина, которая фигурирует в уголовном деле об убийстве местного предпринимателя, уже ранее была замешана в криминале. Говорят, что она якобы ранее работала на заправке. И несколько лет назад была заподозрена в ограблении этой заправки. Осудили, судя по слухам, ее подругу, самой же женщине удалось избежать уголовной ответственности.

В городе недовольны уборкой снега

В городских сообществах Ноябрьска открыто проявляют недовольство относительно качества уборки снега компанией ДРСУ. Горожане уже рисуют фотожабы и постят мемы на тему расчистки улиц от снега. Там вспоминают, то ранее этим занимался «Севердорстрой» и все было прекрасно. Как только за дело взялись сотрудники муниципальной конторы, посыпались жалобы. Ранее глава администрации Ноябрьска Алексей Романов говорил о том, что ДРСУ находится на грани банкротства. В Ноябрьске не исключают, что в городе наблюдается настоящий передел рынка.

Слухи Пермского края

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Трутнев провел переговоры

Слухмейкеры доносят, что на прошлой неделе родную Пермь посетил вице-премьер правительства РФ и экс-губернатор Прикамья Юрий Трутнев. Он якобы провел в столице региона четыре дня, в течение которых встретился со старыми знакомыми и рядом политических деятелей.

Наблюдатели полагают, что возможный интерес вице-премьера к Пермскому краю ударит по перспективам действующего губернатора Виктора Басаргина, которого местная элита не поддерживает, а о команде Трутнева хранит самые радужные воспоминания.

Окружение губернатора рассказывает о встрече с президентом

По данным слухачей, люди из ближайшего окружения пермского губернатора активно рассказывают представителям пермской элиты о скорой встрече Виктора Басаргина с президентом России Владимиром Путиным. По их мнению, беседа состоится в течение ближайших двух недель по тому же сценарию, что и недавнее рандеву главы государства с губернатором соседней Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Сподвижники Басаргина уверены: встреча станет однозначным сигналом для всех, что Кремль дает пермскому губернатору «добро» на участие в выборах. В то же время, согласно другим данным, встреча Басаргина и Путина может состояться только после того, как будет принято принципиальное решение о судьбе главы региона — оставлять его на посту или же переводить на какую-то иную работу, а в Пермь назначать нового и. о. губернатора. Есть мнение, что данное решение будет принято в феврале, и совсем не обязательно, что Виктору Басаргину о нем сообщит сам Владимир Путин. Дело может ограничиться общением Виктора Федоровича с кем-то из руководства администрации президента, кто и расскажет Басаргину о его новой работе.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Басаргина проверяют…

По слухам, губернатор Пермского края Виктора Басаргин неслучайно пребывает в полном неведении относительно своего будущего. Якобы кураторы в Кремле и Приволжском полномочном представительстве президента намеренно создали для главы региона информационный вакуум, чтобы понаблюдать за его дальнейшими действиями, заставить нервничать и сделать более сговорчивым.

Говорят, идея роспуска правительства, которое сменилось лишь частично, сильно удивила столичных чиновников. Поскольку команда Басаргина реализовала задумку в кратчайшие сроки, то происходящее расценили как устранение возможных конкурентов (председателя кабмина Геннадия Тушнолобова лишили и должности, и реальной власти). Также всем стало очевидно, что административная «реформа» — это попытка спасти репутацию губернатора, ведь в обновленное правительство не вошел ближайший соратник главы региона — Олег Демченко. Последний пока бывает на допросах в ФСБ лишь в качестве свидетеля, но в кулуарах шепчутся, что на «серого кардинала» собрана «хорошая фактура».

…, а он меняет свои планы

Поговаривают, что в конце рабочей недели Виктор Басаргин планировал вновь лететь в Москву — якобы кто-то сумел организовать ему встречу с кем-то из влиятельных чиновников. Однако «командировка» сорвалась — губернатор в пятницу вместо столицы поехал в Кишерть.

Как утверждают слухачи, главе региона позвонили и сообщили, что влиятельный чиновник встречаться передумал, потому что «конъюнктура изменилась». Когда, где и с кем Виктор Басаргин теперь сможет обсудить свое возможное участие в губернаторских выборах — неизвестно. Говорят, даже окружение главы Прикамья уже сильно сомневается, что их босса все-таки пригласят на встречу с президентом страны.

Команда губернатора придумала рекламный ход…

Ходят слухи, что сторонники Виктора Басаргина уже разработали пиар-акцию для своего шефа в качестве кандидата на выборах губернатора, которые пройдут в сентябре. Якобы решено отказаться от идеи доносить до избирателей историю развития Пермского края при действующем главе региона — похвастаться особенно нечем. Поэтому кампанию будут строить на рассказе о том, что Виктор Басаргин почти четыре года работал министром регионального развития РФ в правительстве, которым руководил Владимир Путин.

Поговаривают, соратники губернатора пришли к выводу, что популярность президента и «сушка» явки должны принести победу Виктору Басаргину.

…который грозит неприятностями

Не секрет, что сразу после сентябрьских выборов губернатора властям придется готовиться к главной кампании — выборам президента страны, которые намечены на март 2018 года. Рассказывают, что радиостанция «Эхо Перми» провела опрос среди своих слушателей. У пермяков спросили, улучшится или ухудшится их отношение к Владимиру Путину, если он назначит Виктора Басаргина исполняющим обязанности губернатора и одобрит участие последнего в выборах главы Прикамья.

Результаты опроса обратили на себя внимание кураторов региона — более 80% опрошенных заявили, что станут хуже относиться к президенту.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Демченко минимизирует затраты на выборы

Как уверяют слухачи, временно ушедший в тень «серый кардинал» краевой власти Олег Демченко в случае одобрения кандидатуры Виктора Басаргина на участие в выборах губернатора намерен минимизировать затраты на избирательную кампанию. Связано это с тем, что почти все деньги из фонда «Возрождение Прикамья», который создавался специально под выборы, уже якобы потрачены на другие цели. А повторно собрать средства со спонсоров в нынешней тяжелой экономической ситуации представляется делом практически безнадежным.

Говорят, кампанию Басаргина хотят сделать неконкурентной и дешевой: провести праймериз «Единой России» по самой закрытой модели, гарантирующей победу Виктору Федоровичу, и не допустить до участия в выборах любых более-менее значимых конкурентов, ограничившись двумя-тремя техническими кандидатами. Якобы Демченко потребовал «засушить» явку избирателей, как и на выборах 2016 года — чтоб она не превысила 30%. Ведь высокая явка будет способствовать приходу на выборы протестного электората (прежде всего, в городах), что будет играть против действующего губернатора и создаст угрозу второго тура.

По слухам, предполагается свести к минимуму информацию и любую наглядную агитацию, снижая тем самым интерес к выборам. Кампания самого же Басаргина фактически будет финансироваться за счет текущих расходов на освещение деятельности краевой власти из регионального бюджета.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Тушнолобова запугали…

Рассказывают, что бывший председатель правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов изначально отказывался от предложения возглавить совет директоров «Корпорации развития Пермского края» — якобы опытный политик понимал, что губернатор фактически лишает его власти и реальных полномочий. Однако экс-премьер все же принял предложение.

Поговаривают, Тушнолобова предупредили: места в правительстве он не получит, а если откажется уходить в «Корпорацию» и будет публично это комментировать, то во всех провластных СМИ появятся сюжеты и публикации о том, как начальник арестованных министров препятствует реализации административной реформы. По слухам, губернатор не мог позволить себе «атаковать» Тушнолобова в СМИ (промышленники были против), но желаемый результат все же был достигнут.

…и пообещали ему переезд в Москву

Ходят слухи, что соратники губернатора очень рассчитывают на содействие уволенного председателя кабмина Геннадия Тушнолобова. Последний якобы уже пообещал помогать Виктору Басаргину в ходе избирательной кампании.

По разговорам, интерес Тушнолобова заключается в том, что ему пообещали место в Совете Федерации в случае победы Басаргина на выборах. Сейчас представителем исполнительной власти Прикамья в верхней палате российского парламента является Андрей Климов. Однако, вероятно, будущей осенью в карьере сенатора произойдут перемены.

Климов станет послом

Говорят, заместитель председателя комитета по международным делам в Совете Федерации Андрей Климов вовсе не планирует уходить на пенсию, если губернатор заменит его на кого-то другого. Якобы в настоящее время обсуждается возможный переход пермяка на работу в Министерство иностранных дел или одно из посольств РФ.

Сам Климов, похоже, с течение времени не теряет своего влияния — его регулярно цитируют федеральные и западные СМИ, сенатор принимает участие во многих значимых мероприятиях.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Юсупова рассекретили…

По слухам, Виктору Басаргину и его ближайшему окружению донесли, что новый руководитель администрации губернатора Рустем Юсупов «не свой человек». Якобы с чиновником нельзя делиться ценной информацией, поскольку он действует в интересах министра юстиции РФ Александра Коновалова, желающего укрепить свои позиции в Пермском крае.

Говорят, Коновалов, который ранее работал полномочным представителем президента в Приволжье, уже прекрасно знаком с «внутренней кухней» пермского губернатора, но неизвестно, как глава Минюста намерен использовать полученные ценные сведения.

…, а партийцы его не поняли

На прошедшем в четверг, 26 января, заседании политического совета пермского отделения «Единой России» был утвержден состав президиума, в который вошел новый член партии и руководитель администрации губернатора Рустем Юсупов. В начале мероприятия он взял слово и выступил перед единороссами с посланием, в котором обрисовал задачи на ближайший год.

Рассказывают, что далеко не все члены партии с восторгом восприняли поручения руководителя администрации и усомнились в адекватности послания. Как шептались в кулуарах, юрист занимается абсолютно не своим делом и ничего не понимает в выборах. Как он собирается проводить важнейшие избирательные кампании 2017—2018 годов, для всех осталось загадкой.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Чусовитин завербовал пермскую мэрию…

На минувшей неделе, как уверяют информаторы, прошла секретная встреча заместителя главы администрации губернатора Алексея Чусовитина с руководителем департамента информполитики мэрии Перми Андреем Каменских. Якобы чиновники договорились о взаимовыгодном сотрудничестве в вопросах, касающихся освещения в СМИ деятельности мэра Дмитрия Самойлова и его включения в схему проведения избирательной кампании Виктора Басаргина.

Говорят, в городском бюджете этого года на данные цели предусмотрена отдельная статья. Слухачи отмечают, что опыт успешной совместной работы у дуэта уже имеется. Ее пример — запущенный перед прошлогодними выборами проект «Любим и гордимся», также финансировавшийся из городской казны. Единственное, что возможно придется объяснить главе города Дмитрию Самойлову — это обоснованность финансового включения Перми в выборную кампанию губернатора. Впрочем, шептуны в профессионализме пиарщика мэра не сомневаются.

…и рискует пострадать из-за начальства

Поговаривают, что силовики, хоть и согласовали назначение политтехнолога из Екатеринбурга Алексея Чусовитина на пост замруководителя администрации губернатора, все же заинтересовались новоявленным чиновником. Якобы проверяется информация о возможных связях Чусовитина с фондом «Возрождение Прикамья», где накапливались средства, которые, по слухам, планируется потратить на губернаторскую кампанию. Правоохранители запросили справки у коллег в Свердловской области.

Шептуны рассуждают, что Чусовитин рискует. И дело не в том, что на него могут «накопать» что-то значительное. Скорее, политтехнолог просто попадет «под раздачу» — есть версия, что силовики крайне негативно настроены в отношении губернатора Виктора Басаргина и его ближайшего соратника Олега Демченко.

У нового вице-премьера возникли проблемы

Говорят, новый вице-премьер правительства Пермского края и министр строительства Сергей Галянин испытывает трудности при оформлении на новую должность, поэтому пока продолжает руководить управой района Фили-Давыдково в Москве. Якобы чиновника «не отпускают» столичные силовики.

По слухам, москвич, родившийся в Свердловской области и приглашенный на работу в Пермь, заинтересовал спецслужбы. Пермская элита тоже недоумевает — непонятно, почему на столь значимый пост пригласили именно этого «варяга» и сможет ли он хоть что-то построить в Прикамье.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Огородову пообещали новую работу

Слухачи раскрыли замысел команды губернатора относительно увольнения министра сельского хозяйства Ивана Огородова. Последний вполне ожидаемо не вошел в новый состав правительства, но при этом и преемника ему до сих пор не нашли — пост остается вакантным.

По разговорам, самому Огородову пообещали должность ректора сельскохозяйственной академии, а взамен — никаких неприятных комментариев и доносов силовикам. Но возникает вопрос: готов ли оставить свой пост действующий руководитель вуза Юрий Зубарев.

Сазонов присмотрелся к дому

Поговаривают, депутат Госдумы и член центрального штаба Общероссийского народного фронта Дмитрий Сазонов заинтересовался возможностью стать губернатором Пермского края. Якобы раньше парламентарий вообще не думал о таких перспективах, а теперь спрашивает у коллег — какова позиция Кремля относительно Прикамья.

Слухачи предполагают, что Сазонов мог бы стать реальным кандидатом — ведь известно о его хороших отношениях с влиятельным секретарем Общественной палаты РФ Александром Бречаловым.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Скриванов держит порох сухим

По сведениям слухачей, резкое снижение информационной активности холдинга «Актив-Медиа» и его владельца, депутата Госдумы Дмитрия Скриванова носит временный характер. Говорят, политтехнологи и журналисты оппонента губернатора ушли в отпуска до марта, однако сотрудникам дали понять, что их услуги могут быть вновь востребованы после принятия Кремлем решения по кандидатуре нового губернатора.

Шептуны уверяют, что в случае выдвижения на выборы Виктора Басаргина его противник Дмитрий Скриванов намерен «расчехлить» свое медиаоружие и нанести масштабный удар по губернатору и его команде. Поговаривают, сам Скриванов не намерен участвовать в избирательной кампании, однако уже сейчас он ведет активные переговоры с несколькими потенциальными кандидатами, способными реально противостоять Басаргину: называют, в частности, экс-премьера краевого правительства Геннадия Тушнолобова и московского министра, пермяка Максима Решетникова. Якобы им Дмитрий Станиславович готов оказать финансовую поддержку в случае их участия в выборах.

Параллельно Скриванов, как говорят, вступил в диалог с лидером общественного движения «Выбор» Константином Окуневым на предмет участия последнего в выборах в качестве кандидата-«торпеды», главной задачей которого станет массированная критика Басаргина. Идущий же в паре с Окуневым реальный претендент на губернаторское кресло будет строить свою кампанию исключительно на позитиве.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Нелюбин возвращается

Ходят слухи, что экс-депутат Заксобрания Владимир Нелюбин, которого в конце прошлого года признали банкротом, намерен если и не вернуться в пермскую политику, то как минимум серьезно повлиять на ход подготовки к выборам губернатора. Не секрет, что в региональном отделении «Единой России» остается немало сторонников Нелюбина, которые способны оказать влияние на самые важные решения.

В кулуарах рассуждают, что возвращение Нелюбина вряд ли выгодно действующему губернатору Виктору Басаргину. Депутат в свое время полностью поддержал главу региона, однако власти никак не помогли политику, когда у него возникли проблемы с бизнесом.

Куликова меняет союзников

По слухам, депутат Пермской городской Думы Вероника Куликова, которая в конце прошлого года возглавила региональное отделение «Справедливой России», теперь активно контактирует с администрацией губернатора.

Известно, что Куликова стала лидером эсеров при поддержке влиятельных однопартийцев, в том числе члена совета реготделения Александра Пономаренко. Последний же является давним товарищем лидера общественного движения «Выбор» Константином Окуневым, который тоже принимал участие в «перевороте». Говорят, власти региона активно убеждают Куликову в необходимости прекратить все контакты с Окуневым и Пономаренко и обещают ей бурное развитие политической карьеры.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Ушаков хочет вернуться в гордуму

Слухачи сообщают об активности начальника пермского управления капитального строительства Дениса Ушакова, который, по всей видимости, очень хочет вернуться от административной работы к депутатской. Опытный чиновник якобы реализует нехитрый план — способствует уходу из Пермской городской Думы Сергея Богуславского на пост заместителя главы администрации. По разговорам, вакантный мандат «списочника» перешел бы как раз Ушакову, для которого выборы в Свердловском районе прошли неудачно, однако баннеры с изображением политика до сих пор висят на некоторых домах.

Однако слухмейкеры сомневаются, что Богуславский заинтересован в смене сферы деятельности, а главное — нужен ли он в команде мэра Перми Дмитрия Самойлова.

В Перми «тушат» скандал вокруг журналиста и проститутки

Всколыхнувшая профессиональное сообщество публикация «URA.RU» о конфликте журналиста телекомпании «Ветта» и проститутки возымела неожиданное продолжение в Перми. Слухачи утверждают, что директор телекомпании, чей сотрудник стал героем истории, весь четверг потратила на переговоры с главными редакторами СМИ и журналистами. Посыл был простым — собственник телекомпании (якобы это авторитетный депутат гордумы) не хотел бы продолжения дискуссии и просит ее прекратить. Информаторы удивляются, что перепроверить позицию владельца отметившегося СМИ не имеется возможным. Однако многие, кому звонки поступили, заметно снизили свою активность по данной теме. Прежде всего, в социальных сетях.

Слухи Курганской области

Минфин озадачил правительство Зауралья

Сплетники рассказывают, что одной из рекомендаций проверки, которую прислал Минфин в конце прошлого года в Зауралье, стало сокращение численности комитетов по архивам и по печати. По словам слухачей, в регионе недоумевают, куда еще больше сокращать персонал этих двух разных по функционалу организаций. Особая сложность в том, что комитет по архивам подчиняется федеральному агентству, которым руководит непосредственно президент РФ. «Непонятно, почему Минфин дает такие невыполнимые задания. И главное — это ведь может напрямую отразиться на поступлениях в бюджет», — отмечают слухачи.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Началась подготовка к выборам

Освободившееся место в областном парламенте начали делить, сплетники подтверждают, что на него претендуют сын экс-руководителя администрации Кургана Александра Якушева Роман Якушев и мэр Шумихи Владимир Тамахин. Дескать, они сейчас активно ищут выходы на единороссов, чтобы найти поддержку. Впрочем, слухачи не исключают, что в числе претендентов может оказаться кто-то из «старой гвардии». Они предлагают присмотреться к составу делегации последнего общероссийского съезда ЕР, куда вошел Александр Сапожников.

В ЛДПР боятся скандала

Сплетники говорят, что из-за участившегося упоминания фамилии Александровых в негативном свете у руководства партии ЛДПР стали возникать сомнения, стоит ли продолжать с ними сотрудничество. «Трудно сказать, найдут ли правоохранительные органы доказательства их делишек, но в регионе уже все говорят — они обнаглели», — уверены сплетники.

Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Симонов впал в немилость

Член регионального отделения ОНФ Евгений Симонов, по данным слухачей, может если не лишиться своего места, стать нежеланным гостем на публичных мероприятиях. Ходят сплетни, что такую «медвежью услугу» ему оказала близкая дружба с мусорщиком Эдуардом Шашковым, который устроил несанкционированную свалку на «Синтезе». Якобы на неуместность такого эксперта указали губернатору и имеющему большой вес в местном ОНФ промышленнику Сергею Муратову.

Дударев испугался криминала

Депутат городской думы Виктор Дударев, по мнению сплетников, так быстро оказался от своей должности в курганском лесхозе, потому что испугался криминала. Якобы воровство древесины идет полным ходом, а стоило ему поинтересоваться обстановкой, как ему тут же стали поступать угрозы. Зато новый начальник Анатолий Тарасенко, как ожидают сплетники, вряд ли будет противостоять преступлениям — напротив, постарается извлечь из них выгоду.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Чебыкину грозит отставка

В городе обсуждают, что начальника областного ГИБДД Михаила Чебыкина хотят уволить из-за того, что который год граждане закидывают прокуратуру заявлениями про нечищенные дороги зимой и про отсутствие разметки летом. Однако сотрудники Госавтоинспекции не спешат наказывать администрацию. Якобы терпение прокуратуры из-за этой ситуации подходит к концу.

Серову вынесли предупреждение

Руководитель информационно-аналитического управления КГУ Дмитрий Серов, как отмечают сплетники, довольно своеобразно отностится к своим служебнгым обязанностям. В тот момент, когда вуз раздирают скандалы, он каждый раз оказывается на больничном — в стороне от бурь. Слухачи предупреждают — такое поведение может вызвать недовольство руководителя пиарщика и. о. ректора Константина Прокофьева. Ведь его подчиненный постоянно бросает его «на поле боя».

У силовиков возможны проблемы

Зауральские силовики могут получить взыскания из-за скандальных дел, предрекают сплетники. Среди них называют дело осужденной за репост Евгении Чудновец, приговор которой многим показался неадекватным, а также разваливающееся в суде дело экс-начальника УМВД региона Игоря Решетникова. «Судьи-то у нас неподсудные, а вот прокурорам могут по голове настучать», — говорят сплетники.

Инвесторы боятся «Метрополис»

В Кургане судачат, что новые владельцы «ГиперСити» ума не приложат, что делать с торговым центром. По всем правилам в нем нужно сделать продуктовый супермаркет, однако соперничать с дешевым курганским «Метрополисом» мало кто способен. Якобы сейчас инвесторы судорожно ищут конкурентоспособные варианты.

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