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28 января 2017
27 января 2017
14:53  28 января 2017 15

«Государство получило подтверждение: ничего не надо менять»

Почему россияне даже не мечтают о достойной пенсии. Колонка экономиста
Михаил Белый
© Служба новостей «URA.Ru»
Магазин супермаркет Карусель. Воробей Вадим. Челябинск., пенсионер, супермаркет
Большинство россиян готово к тому, что старость - далеко не лучшее времяФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Большинство россиян (76,8%) считает приемлемой пенсию в размере от 5 до 30 тысяч рублей, говорится в результатах опроса Российского государственного социального университета. Выплаты на уровне 30-40 тысяч рублей и более хотели бы получать менее четверти респондентов. Почему россияне так скромны в своих запросах, готовы ли представители нынешней молодежи жить в старости, затянув пояса, и как долго привычка быть бедным будет доминировать в сознании граждан — в авторской колонке руководителя направления «Экономика и финансы» Института современного развития Никиты Масленникова.

Обнародованные результаты исследования меня не удивляют. На самом деле здесь четко прослеживается ряд важнейших психологических доминант, которые определяют запросы и поведенческие модели россиян.

Главный аргумент — «лишь бы не было хуже!». То есть люди вполне готовы довольствоваться тем, что есть сейчас. Да, у большинства наших соотечественников пенсия небольшая, но ее платят исправно. А ведь были времена, когда платили из рук вон плохо. Вот люди и предпочитают исходить из логики: лучше уж так, чем ничего.

Клипарт. Август. Часть VI, инвалид, пенсионер, старушка, бабушка, старость
Старость в России неизбежно синонимична бедности
Фото: Илья Московец © URA.RU

Кроме того, государство выполнило обещание по компенсационным выплатам и индексации пенсий. Это добавило оптимизма. И россияне, как водится, решили: ничего, проживем, выстоим. Мы же вообще всегда с чем-то боремся, чему-то противостоим, постоянно терпим лишения. Такая вот национальная традиция.

Такие результаты опроса обусловлены еще и тем, что люди окончательно запутались: в последнее время идет целый поток информации по поводу перезагрузки пенсионной системы. Причем эти сведения, как правило, противоречивые и несуразные, которые практически сразу же опровергаются. В итоги граждане перестают понимать, какие изменения их могут ожидать в будущем, какая пенсионная модель будет действовать.

Конечно же, скромные ожидания огромного числа россиян мотивированы еще и привычкой быть нищим. Старость у нас неизбежно синонимична бедности. Такой вот контекст общественного сознания. Воспринимаем как данность. Наши бабушки и дедушки так жили, значит, и мы так будем жить.

Увы, это не может не разочаровывать — народ не взрослеет, люди по-прежнему возлагают основные надежды на государство. Как государство решит, так и будет. Точка.

Что касается молодежи, то она вообще не задумывается о том, что ей когда-то грозит пенсия. Для львиной доли молодых людей пенсия — это что-то эфемерное, не из их жизни. Хотя не может не радовать растущая среди молодого поколения ориентация на индивидуальные стратеги обеспечения самого себя в преклонном возрасте. Одни вкладывают в недвижимость, другие пытаются создавать накопления на банковских счетах, третьи готовы к переезду в другие регионы, например, на Гоа, где жизнь гораздо дешевле, чем в России.

В целом, полученные результаты — это серьезный и очень опасный сигнал. Государство получило подтверждение того, что можно ничего принципиально не менять. Люди готовы терпеть, как говорится, пипл хавает. А раз хавает, то нет никакого смысла делать резких движений.

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© Служба новостей «URA.Ru»
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