18:15 30 января 2017 6

Борьба петербуржцев за Исаакиевский собор подскажет уральцам, как отстоять городской пруд в Екатеринбурге Фото: Алексей Даничев, РИА Новости

В начале 2017 года стало известно, что власти Петербурга намерены передать РПЦ знаменитый Исаакиевский собор. Это решение вызвало резкое недовольство петербуржцев. Протесты в городе на Неве не оставили равнодушными и уральцев. В соцсетях жители Екатеринбурга проводят параллели между событиями в Петербурге и скорой постройкой Храма на воде посреди городского пруда. В авторской колонке на «URA.RU» политолог, урбанист, один из создателей «Комитета городского пруда» Дмитрий Москвин рассказал о схожести ситуаций в двух городах и уроках, которые должны извлечь уральцы из выступлений жителей Северной столицы.

Параллели между борьбой петербуржцев за статус Исаакиевского собора и жителей Екатеринбурга против постройки храма посреди городского пруда очевидны. И там, и там речь о культовых сооружениях. Главное же сходство в том, как власть выстраивает диалог с обществом.

Петербуржцы выступают не против РПЦ и православия. Им просто не нравится, что совершенно неожиданно, без экспертной оценки и публичного обсуждения, их любимый памятник де-факто отходит к церкви. В Екатеринбурге все аналогично. Горожан раздражает, что с ними никто не посоветовался и не спросил, хотят ли они, чтобы облик их города поменялся до неузнаваемости.

Отсутствие диалога по таким острым вопросам между властью и народом весьма чревато. Все мы знаем и российскую политическую ментальность, и исторический опыт. Рано или поздно чаша терпения переполнится. Когда на улицы выйдет неконтролируемая толпа, мало никому не покажется. Хотя в Екатеринбурге никогда не было ни силовых разгонов митингов, ни политического преследования, как в Питере, в целом мы в российском тренде. Есть много недовольных людей, но нет фигур консолидации и площадок для общественного диалога.

На мой взгляд, власти Петербурга будут упираться. Хотя бы потому, что сейчас невыгодно демонстрировать то, что общественное несогласие имеет какой-то политический вес. С другой стороны, несколько лет назад петербуржцам удалось отменить строительство «Охта-центра». Горожанам удалось так сконфигурировать недовольство, что против строительства небоскреба высказался даже президент. Пространство для такого маневра есть и в ситуации с Исаакием.

И это хороший урок для Екатеринбурга — ведь нам вскоре также предстоит битва за сохранение внешнего вида города. Нужно найти ресурс размыкания темы, чтобы о ситуации с Храмом на воде и позиции горожан по этому поводу знали по всей стране, знали в Кремле.

Другая важная вещь — это правильное позиционирование. Митинги против передачи Исаакия стали восприниматься как акции против РПЦ. Это неправильно, потому что теряется суть протеста. В Екатеринбурге мы боремся за сохранение городского пруда и исторического облика города. Церковь горожанам не враг. Этой позиции мы и будем придерживаться дальше.

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