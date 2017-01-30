Пермские дети-сироты готовят бунт

20:11 30 января 2017 0

Чиновники не спешат раздавать ключи от квартир пермских сирот Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Вслед за обманутыми дольщиками, сотрудниками бедствующего свинокомплекса и противниками строительства религиозных объектов в Пермском крае готовят протест дети-сироты. Молодым людям давно должны были выдать ключи от новых квартир, однако сроки заселения в построенные дома по непонятным причинам затягиваются. Возмущенные воспитанники детдомов собираются бунтовать в случае обмана властей, а будущие соседи сирот опасаются возникновения очередного «гетто».

Визит Виктора Басаргина не помог сиротам вовремя получить свои квартиры Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Для детей-сирот в Осе строят четыре трехэтажных дома по улице Монастырской. Сроки сдачи объектов регулярно переносятся. Сиротам обещали выдать жилье еще в 2015 году. В город приезжал губернатор Виктор Басаргин, который лично осматривал строящиеся дома. Однако срок сдачи объектов в эксплуатацию сдвинулся на октябрь 2016 года, потом на декабрь. В итоге до конца прошлого года дети-сироты так и не получили квартиры. Именно поэтому молодые люди выразили готовность митинговать.

Одна из активисток группы — Елена Парамонова (имя изменено по просьбе девушки) — рассказала, что протест стал результатом непонимания того, когда же чиновники дадут сиротам жилье: «Сначала сообщалось, что в дома не могут провести газ, потом говорили, что газ не получается подключить… Именно потому, что жить негде, а никто не может сказать, когда нас заселят в квартиры, мы и решили провести протестную акцию. Собралась группа около десяти человек, была идея выйти на пикет возле администрации города. Но затем у нас была встреча с местными властями — нам пообещали, что к концу февраля жилье точно дадут. Однако остаются сомнения — дома выглядят недостаточно утепленными».

Собеседница добавила, что дети-сироты уже не один год вынуждены ютиться в съемном жилье, при этом никто не компенсирует им средства, затраченные на аренду. Многие уже создали свои семьи, а квартир, положенных по закону, до сих пор нет. Одна из сирот вынуждена снимать жилье за 6,5 тысяч рублей, при этом она воспитывает ребенка, учится и работает.

В администрации Осинского района «URA.RU» сообщили, что ни одного официального обращения от детей-сирот по поводу непредоставления жилья не поступало. Заказчиком возведения домов является министерство строительства и ЖКХ Пермского края, а нуждающихся определяет минсоцразвития. Местные власти в данном случае не могут контролировать ход реализации проекта. Заявок на проведение протестных акций, впрочем, в администрацию также никто не направлял.

Директор фирмы-застройщика, ООО «ПармаСтройКомплект», Сергей Волокитин утверждает, что дома полностью готовы — в них можно заселяться: «В ноябре у нас здания приняли — дома введены в эксплуатацию. Я не слышал, чтобы там были какие-то проблемы или кто-то собирался протестовать».

«URA.RU» направило запрос в администрацию губернатора, чтобы выяснить, по какой причине все-таки дети-сироты еще не заселились в свои дома. Источник в региональном правительстве подтверждает, что новостройки в целом готовы: «В феврале их собираются поэтапно заселять. Там есть проблема — нет нормальной дороги с твердым покрытием. Но этот вопрос будут решать в перспективе. Сами здания в нормальном состоянии. Возможно, потом будут выявлены какие-то недостатки, но сейчас в домах можно жить».

Активист регионального отделения Общероссийского народного фронта Максим Рожков говорит, что к проблеме осинских детей-сирот решили подойти комплексно: «Мы договорились с органами опеки и попечительства о создании рабочей группы. В первую очередь необходимо добиться, чтобы дети-сироты все-таки получили благоустроенные квартиры. Но мы также будем решать вопросы взаимодействия с застройщиком по гарантийным обязательствам и проблему дальнейшего трудоустройства молодых людей. Необходимо избежать ситуации, когда четыре дома, населенные детьми-сиротами, превратятся в местное „гетто“».

Общественник отметил: жители Осы опасаются роста криминала и хулиганства после заселения домов, в которых должны получить жилье 70 местных детей-сирот и еще 50 приезжих. Поэтому сейчас нужно принимать какие-то меры, чтобы избежать появления очага социальной напряженности.

Ранее подход властей региона к возведению «сиротских домов» вызывал беспокойство жителей Кунгура и Чернушки. «URA.RU» подробно разбирало историю заселения сиротами бывшего долгостроя в Добрянке. Против проекта выступала городская общественность, однако его проинспектировал и лично одобрил бывший вице-премьер правительства и ближайший соратник губернатора Олег Демченко.

В Добрянке прошлой весной произошел показательный случай, который и обеспокоил горожан: один из жителей «гетто» забрался на территорию соседнего санатория «Уральская Венеция» и в отсутствие администратора обчистил кассу на ресепшен — было похищено около шести тысяч рублей. Юношу быстро задержали и доставили в полицию, где он раскаялся в содеянном и объяснил, зачем проник на территорию санатория: «Шел из клуба, увидел красивое здание, решил посмотреть».