Тюменские чиновники бросили детей в аварийном доме

20:04 30 января 2017 0

Официально в Тюменской области выполнена программа переселения из ветхого и аварийного жилья Фото: Илья Московец © URA.RU

Тюменские чиновники обманули губернатора Владимира Якушева. Чтобы успеть исполнить президентскую программу переселения из аварийного и ветхого жилья, чиновники оставили маленьких детей жить в аварийном доме без фундамента и с готовой рухнуть крышей. Подробности — в материале «URA.RU».

В селе Боровое Ишимского района Тюменской области жители аварийного муниципального дома стали жертвами отчета местных чиновников перед губернатором. Несмотря на официальные заявления на уровне региона о том, что программа переселения из ветхого и аварийного жилья была исполнена досрочно, местные жители уверяют: в Боровом четыре аварийных дома по улице Центральной, с номерами 18, 25, 28, 30, так и не были расселены. Люди продолжают жить в опасных условиях.

Дом по адресу село Боровое, ул. Центральная, 28. Ишимские чиновники намерены его реконструировать, чтобы оставить жить в нем женщин и маленьких детей фото — Константин Шевченко

О проблеме сообщает член КПРФ Константин Шевченко. Боровская учительница Оксана Смольникова пожаловалась местным коммунистам, что программа переселения из ветхого и аварийного жилья в Ишимском районе не выполнена. У Смольниковой в аварийном двухквартирном муниципальном доме по Центральной, 28 живет сестра. Женщина рассказывает, что аварийные дома стояли в очереди на снос (соответствующее объявление было официально размещено в районной газете) в 2016 году, но так и не были расселены. По словам Смольниковой, в доме №28 живут две семьи, в том числе двое малолетних детей, четырех и полутора лет.

«Состояние дома никакое, там гвоздик никуда вбить нельзя, — описывает женщина аварийный дом. — Перекос крыши — более 30%, основание дома постоянно подмывает, он сползает в реку. Жильцам пожарные даже не разрешили газовое отопление провести». Несмотря на это, в официальном ответе на обращение лидера ишимских коммунистов Александра Банташа в Главном управлении строительства (ГУС)Тюменской области заявили, что дом был 9 ноября 2015 года признан аварийным, но подлежащим реконструкции. «То есть в 2011 году этот дом был аварийным и подлежащим сносу, а через почти 5 лет вдруг стал новее и его состояние улучшилось, — удивляется Шевченко. — Вам не кажется это странным?».

Оксана Смольникова считает, что таким образом администрация Ишимского района просто формально избавилась от необходимости переселять людей, чтобы иметь возможность доложить о выполнении программы переселения из аварийного и ветхого жилья. Сейчас жильцы «забытых» аварийных развалюх намерены обратиться в прокуратуру с жалобой на действия районных властей. Они уже обращались через ишимское отделение КПРФ к губернатору Владимиру Якушеву и интересовались, когда их наконец расселят, а программа по переселению в их районе будет выполнена не на словах, а на деле.

Вырезка из газеты, в которой определен срок сноса аварийных домов в селе Боровое фото -Константин Шевченко

В официальном ответе начальника управления жилищной политики ГУСа Владимира Киселева говорится, что дом №30 уже снесен, а жильцы остальных домов не имеют документов, подтверждающих их права на муниципальное жилье. Чиновник заявил жалобщикам, что жители аварийных домов могут через суд добиваться признания права пользоваться занимаемыми жилыми помещениями.

Несколькими строчками выше Киселев сообщает, что дома непригодны для проживания. При этом в домах номер 25 и 18 официально зарегистрированы 10 человек, а жители двухквартирного дома №28 располагают официальной справкой, что живут в доме по договору социального найма.

В ГУСе «URA.RU» официально заявили, что программа переселения из аварийного и ветхого жилья, признанного таковым на 1 января 2012 года, выполнена полностью. Расселено 148 тысяч квадратных метров жилья, переселены 10 тысяч человек. «На 1 января 2017 года признаны аварийными в связи с физическим износом в процессе эксплуатации 809 многоквартирных домов, — сообщили в ГУСе. — В дальнейшем расселение будет продолжаться, но сумма, выделяемая на эти цели, будет меньше».

В тюменском ОНФ «URA.RU» заявили, что сигнала от жителей села Борового к ним не поступало. «Мы занимаемся теми обращениями, которые поступают к нам. Нет ничего плохого в том, что помочь жителям этих домов пытаются коммунисты. Если жители Борового обратятся в ОНФ, мы подключимся к решению этой проблемы», — заявили в ОНФ.

Получить комментарий главы Ишимского района Сергея Вотякова не удалось. Сначала глава был занят — разговаривал по телефону, а потом на телефонные звонки в его приемной и вовсе перестали отвечать.