«Наши дети могут не увидеть леса!»

20:57 30 января 2017 4

Деревья валят бесконтрольно и повсеместно Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Массовая вырубка муниципальных лесов, которые образуют «зеленый щит» вокруг Кургана, давно волнует жителей. Они неоднократно обращались в правоохранительные органы и администрацию города. Сейчас на помощь горожанам пришли региональное отделение ОНФ и депутаты. Однако неизвестно, смогут ли они положить конец поставленной на поток бесконтрольной вырубке. Что на самом деле происходит в городских лесах, не знает сегодня никто.

Роман Сергеечев курирует группу в ОНФ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

С жалобой на вырубку леса в районе Шепотково курганцы обратились в региональную природоохранную прокуратуру в октябре прошлого года. Это «URA.RU» подтвердил прокурор подразделения Михаил Шишкоедов. Однако он отметил, что надзор за муниципальными лесами не входит в компетенцию его ведомства. Надзор за этими лесами должна осуществлять администрация Кургана. Если же она не выполняет эти обязанности, законность ее действий может проверить городская прокуратура.

Как рассказал один из представителей инициативной группы Павел Чернышов, когда жители с правоохранительными органами выехали на место, чтобы оценить ущерб от санитарной вырубки, которая вышла за пределы выделенной зоны, они ошибочно попали на другую — незаконную. «По этой вырубке было возбуждено уголовное дело», — рассказал активист. По его словам, в целом это отображает тот беспорядок, который царит в пригородных лесах.

«Пользуясь полной бесконтрольностью, оставляют буквально узкие полоски вдоль дорог, чтобы не было заметно, а дальше все вырубают. Действуют целые бригады с хорошим оборудованием. В темноте приедут с приборами ночного видения, деревья повалят, другая бригада сучки уберет, потом лес соберут, вывезут. Все быстро, четко и, главное, никто их не пытается остановить», — рассказывает источник, знакомый с ситуаций, не пожелавший назвать своего имени.

Депутат городской Думы Роман Сергеечев, который курирует в ОНФ направление, связанное с вырубкой лесов, отмечает, что с аналогичными проблемами сталкиваются не только в Кургане — вырубки есть и в Юргамыше, Куртамыше и Петухово. К своей работе общественники сейчас пытаются привлечь депутата Госдумы Александра Ильтякова и городскую общественную палату.

«Мы с вами еще помним, какой зеленый город был раньше, а наши дети уже могут этого не увидеть, Курган просто будет стоять в степи», — говорит Роман Сергеечев.

Неравнодушные жители с помощью ОНФ планируют через общественную палату выйти с инициативой на губернатора, чтобы городские леса отнесли к категории природных парков — это автоматически наложит запрет на их вырубку. Однако, по словам Павла Чернышова, многие участки с вековыми соснами уже успели раздать под индивидуальное жилищное строительство. «Сейчас просто их начали массово вырубать, мы смотрим по документам, оказывается, их еще в 2003 году администрация раздала», — говорит активист.

За помощью жители обратились к Александру Ильтякову Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Депутат гордумы Виктор Дударев, который возглавил созданный в конце 2016 году курганский лесхоз, неоднократно говорил о необходимости инвентаризации лесов. Однако уже спустя месяц на посту в муниципальном бюджетном учреждении «КурганЛес» его сменил Анатолий Тарасенко.

Депутат городской Думы Роман Сергеечев согласен, что необходимо произвести учет, однако не смог даже приблизительно предположить, в какую сумму это может обойтись. Он выразил надежду, что если эта инициатива будет спущена губернатором, муниципальные власти будут вынуждены навести порядок в своих хозяйствах. Также, по мнению Сергеечева, необходимо более детально проработать местное законодательство. Несмотря на то, что с 1 марта в силу вступает новое федеральное законодательство, его необходимо адаптировать к местным реалиям.

Новый руководитель «КурганЛеса» не согласен со своим предшественником — считает, что лесоустройство, которое проводилось в прошлом году, дает достаточно сведений о имеющихся лесных насаждениях и масштабах вырубки. Однако пока эти данные Анатолий Тарасенко еще не анализировал. Он уточнил, что с 1 февраля «КурганЛес» самостоятельно приступает к патрулированию территории, уже известны наиболее проблематичные участки, которым будет уделено особое внимание. По мнению Анатолия Тарасенко, людей нужно приучать к порядку в лесах, для этого может потребоваться несколько лет.

Природоохранный прокурор Михаил Шишкоедов заверил, что его ведомство готово провести проверку, если к нему поступит соответствующее поручение.