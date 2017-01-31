21:06 30 января 2017 8

Имя Павла Завального снова звучит при обсуждении вероятных преемников Натальи Комаровой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В кругу уральского политбомонда обострились слухи о скорых переменах в органах власти ХМАО-Югры. В Москве, Екатеринбурге, Тюмени и Ханты-Мансийске обсуждают позиции Натальи Комаровой и ее перспективы на ближайшее будущее в качестве губернатора. Информация крайне противоречивая. Если верить одним источникам, федеральный центр прочит в кресло нового руководителя автономии представителя мощного лобби недропользователей. Другие твердят, что Комарову заменит «кандидат с юга Тюменской области». Инсайдеры сходятся в одном: Кремль определился в вопросе, под чьим началом Югра начнет подготовку к президентским выборам и все сомнения окончательно развеются уже в феврале—марте.

Последний раз Наталью Комарову провожали на отдых минувшей осенью — тогда «крайней датой» было 7 ноября 2016 года. В качестве причины для досрочного ухода назывались проблемы со здоровьем, из-за которых якобы глава автономии уже не может исполнять свои обязанности. В частности, утверждалось, что Москва объявит о назначении преемника сразу после ноябрьских праздников. Ажиотаж вокруг этих слухов дошел до таких масштабов, что ситуацию пришлось комментировать окружному правительству. Представители власти неофициально признавали, что Наталья Комарова действительно была у врачей, однако называли визит «плановым обследованием в клиниках Москвы и Германии». В итоге никакой отставки не произошло.

В конце января 2017 года слухи вновь начали циркулировать, но уже с иной подоплекой. Якобы в администрации президента, где сейчас пересматривают кандидатуры на должность губернатора перед выборами главы государства в 2018 году, определились с решением по ХМАО. Далее версии источников «URA.RU» разнятся.

Согласно первой гипотезе, среди кандидатов на пост главы региона называют Павла Завального.

На сегодняшний день экс-газовик возглавляет в Госдуме комитет по энергетике. В назначении Завального на пост губернатора могут быть заинтересованы руководители газового гиганта «Газпром», в дочерней структуре которого политик-производственник отработал более 15 лет.

«Едва ли здесь идет речь об острой необходимости в лоббистских услугах. У Комаровой также отличные отношения с первыми лицами „Газпрома“, и она их устраивала на протяжении многих лет — как в ХМАО, так и на Ямале. Скорее, вопрос — в предстоящих выборах. Завальный — компромиссная кандидатура, не более», — рассуждает собеседник издания в Екатеринбурге, поддерживающий версию о «губернаторе-газпромовце».

Вторая легенда гласит, что ХМАО возглавит кандидат с юга Тюменской области.

Согласно этой версии, он связан с политическими кругами, ориентированными на мэра Москвы Сергея Собянина. Источники агентства в Тюмени, склонные верить этой гипотезе, считают, что, если это произойдет, областной центр одержит победу в аппаратной схватке за господство на территории «матрешки». «Не секрет, что на любых выборах „матрешку“ оценивают по-особому, не так, как остальные субъекты страны. Поэтому от такой консолидации интересов все только выиграют», — комментирует один из сторонников версии. При этом ни о каком объединении ХМАО, ЯНАО и Тюменской области речи не идет.

Сторонники конспирологических гипотез ищут преемника Комаровой на юге Тюменской области Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В правительстве Югры к новой порции информации на тему отставки Натальи Комаровой относятся крайне скептически. Источник «URA.RU» из ближнего окружения губернатора утверждает, что Москва не посылала в регион никаких тревожных сигналов ни по линии полпредства, ни по линии «Единой России». Более того, регион уже получил первые инструкции по вопросам подготовки к новой избирательной кампании, сформировал штаб и занимается аналитической работой.

«Это (информация о смене губернатора, — прим. ред.) неправда. Все эти слухи уже в который раз инициирует узкий круг лиц, которые недовольны тем фактом, что Наталья Комарова остается у власти в ХМАО. Просто пакости. Никаких реальных сигналов о том, что будут замены, нет», — комментирует собеседник в Ханты-Мансийске.

Любопытно, но пик циркуляции слухов совпал с отчетом Натальи Комаровой о работе правительства перед депутатами региональной Думы. Кроме того, член ЛДПР Виталий Чистов подал два судебных иска к руководителю региона.

В понедельник, 30 января, в Ханты-Мансийск на заседание парламента прилетел депутат Госдумы Владимир Сысоев — один из главных противников югорской власти. Ранее совместно с Владимиром Жириновским он требовал отставки главы региона.

До сих пор доподлинно неизвестно, были ли согласованы действия Чистова с партийной политикой ЛДПР. Представители партии не подтвердили, но и не опровергли свою причастность к организации судебного разбирательства против губернатора. Однако точно можно сказать, что Владимир Сысоев, Наталья Комарова и правительственный идеолог Алексей Шипилов сегодня вели переговоры в рамках фракционной встречи еще до думского заседания. По итогам доклада главы региона либерал-демократы даже не стали ее критиковать, хотя ранее такой вариант прогнозировался.

«Сначала отчет внезапно переносят с февраля на январь, тогда как соседи по „матрешке“ его еще даже не запланировали. Затем Чистов подает иск и выступает лично против губернатора. Тут же на Думу прилетает злейший публичный оппонент — Сысоев. А следом возникает эта легенда: Комарову заменит Завальный либо кандидат с юга Тюменской области. Отличная и, очевидно, продуктивная промоакция вокруг такого формального и скучного события, как принятие отчета губернатора — не находите?» — делится впечатлениями один из московских экспертов по политическим технологиями, пожелавший остаться неназванным.

Однако опрошенные «URA.RU» инсайдеры сходятся во мнении, что уже в феврале—марте не останется никаких сомнений, с каким губернатором ХМАО-Югра начнет президентскую избирательную кампанию.