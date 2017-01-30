Новая война между «городом» и «областью» начнется с борьбы за ТЮЗ

21:19 30 января 2017 5

Светлана Учайкина (слева) и Татьяна Ярошевская (справа) прочат своих кандидатов на пост директора Театра юного зрителя Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Кадровые перестановки в свердловском правительстве ссорят начальника управления культуры Екатеринбурга Татьяну Ярошевскую с новым главой свердловского Минкульта Светланой Учайкиной. Конфликт разгорается из-за вакантного места директора Театра юного зрителя, которое пустует еще с конца октября прошлого года — времени увольнения Учайкиной перед назначением на должность министра.

Сейчас театром временно руководит ее бывший заместитель Наталья Аристова. По словам источника в администрации Екатеринбурга, Учайкина видит ее своей преемницей, однако Ярошевская прочит на освободившийся пост своего кандидата. Пока его имя неизвестно, но внутри коллектива ТЮЗа ходят слухи, что на должность нового управленца рассматривают директора Кукольного театра Петра Стражникова, Камерного театра — Валерия Плотникова и ЦК «Урал» — Илью Маркова.

Татьяна Ярошевская курирует сферу культуры в Екатеринбурге уже почти тринадцать лет, с августа 2004 года. Собственно, поэтому ее приверженность к городской команде и нынешнему главе администрации губернатора Свердловской области Владимиру Тунгусову собеседники в мэрии называют неопровержимым.

«Любые изменения в подконтрольных городу культурных учреждениях раньше происходили исключительно с подачи Ярошевской, поэтому то, что сейчас у ее кандидата на должность директора ТЮЗа появились конкуренты со стороны, она воспринимает как вызов», — объясняет источник.

Светлана Учайкина меньше известна уральской элите, однако в политических кругах ее карьеру называют едва ли не идеальной. Она начала путь «с самых низов» — с Дворца культуры, позже с успехом продолжила его в районной и городской администрации, после чего возглавляла екатеринбургские театры. Отсюда — строгая приверженность к муниципалитету, которую она неоднократно демонстрировала во времена активной борьбы между городской и областной властью.

Сотрудники ТЮЗа боятся быть уволенными после ухода Светланы Учайкиной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В самый ее разгар, в 2016 году, свердловский губернатор Евгений Куйвашев уже предлагал Учайкиной перейти в министерство культуры с расчетом на дальнейшее повышение. Тогда, вспоминает знакомый депутат, она отказалась. Ее муж [Владислав Учайкин] успешный бизнесмен — директор БЦ «Самолет» и близок к структурам ГК «Ренова» — поэтому, считает собеседник «URA.RU», рост зарплаты не стал поводом уйти в министерство. Оставаясь на стороне «городских», Светлана Николаевна проявляла лояльность к Тунгусову [на тот момент — замглавы администрации Екатеринбурга], объяснил источник.

Когда городские и областные карты были перетасованы и многолетнее противостояние области и муниципалитета стихло, предложение было принято. «Сейчас Светлана Учайкина выглядит как член областной команды. На новогоднем губернаторском балу, который прошел в Свердловской филармонии, она появилась вместе с областной свитой, сидела за столом с министрами, а танцевала только с Павлом Крековым [вице-премьером], своим новым руководителем», — резюмировал источник в правительстве.

Прежняя команда Учайкиной — театральная — уход в Министерство культуры восприняла неоднозначно и, попросив скрыть их имена, поделилась страхами за будущее: «Мы рады, что работа Светланы Николаевны так высоко оценена правительством, однако смена директора может привести к кадровым перестановкам. Все очень опечалены этим фактом, боятся потерять рабочее место. Сейчас на ключевых постах работают люди из команды Учайкиной, которые трудились с ней еще до прихода в ТЮЗ. Как отнесется к этому новый управленец — неизвестно».

Говорят, появление Учайкиной в кресле министра культуры возмутило ее бывшую начальницу и подругу Ярошевскую Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Источники агентства предполагают, что борьба двух чиновниц за место директора театра со временем может масштабироваться и вылиться в передел в сфере культуры, однако в правительстве считают такой исход невозможным:

«Минкульт не курирует и не финансирует Управление культуры. Работа двух чиновниц пересекается лишь в работе с грантами. Только в этом случае могут быть разногласия: одна чиновница просит вторую дать денег, а та отказывает».

Тем не менее, собеседники в горадминистрации другого мнения, полагая, что конфликт имеет личный характер и вполне может быть политизирован на фоне соперничества двух подруг.

«Ярошевская была патроном Учайкиной — всегда и везде они были вместе. Сначала начальник управления назначила ее директором Театра кукол, потом — ТЮЗа. Но теперь бывшая подчиненная занимает куда более высокий пост, поэтому все, что происходит между ними — соперничество на фоне личной ссоры. В последний они виделись на фуршете в Гордуме — по случаю ухода Учайкиной из администрации [чтобы стать министром, ей пришлось расстаться и с мандатом]. Позже Ярошевская поздравляла подругу с назначением в Facebook. Больше, по моим сведениям, дамы не общались».

Знакомые с обеими чиновницами политики советуют не упускать их конфликт из внимания, какой бы ни была его природа, иронизируя, что пылкость и упорство чиновниц все же могут привести к новой войне города и области.