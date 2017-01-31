В России появится министерство скандалов

21:21 30 января 2017 0

В кабинетах власти идет борьба за формирование Общественной палаты и новый формат работы Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В начале февраля политические элиты ждут появления первой части списка нового состава Общественной палаты. Сейчас в кабинетах власти идет борьба за пересмотр функционала этой структуры, продвижение своих кандидатур в президентскую квоту и на пост секретаря ОП РФ. Среди интересантов этого процесса называются глава ЦСР Алексей Кудрин и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Глава ЦСР и руководитель КГИ Алексей Кудрин продвигает в ОП РФ своих людей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Четыре действующих члена Общественной палаты рассказали «URA.RU», что новое руководство блока внутренней политики администрации президента России анализирует работу ОП РФ. По их словам, с ними проводились консультации, но речь шла не только о персональном составе Общественной палаты, но и концепции работы всей организации. Вероятно, какие-то выводы уже сделаны. В понедельник «Ведомости» и «Коммерсант» сообщили, что начальник управления президента по общественным проектам (УОП), курирующего ОП РФ, Павел Зенькович перейдет на работу в Министерство образования и науки. Наиболее вероятным кандидатом на его должность называют замначальника управления президента по внутренней политике Сергея Новикова.

В конце декабря прошлого года «Ведомости» писали о том, что Комитет гражданских инициатив (руководитель — Алексей Кудрин) запускает свой экспертный опрос по анализу состава Общественной палаты РФ и оценки ее эффективности. Собеседники агентства из окружения Кудрина говорят, что исследование носит критический характер:

«По тем данным, которые сегодня имеются в распоряжении экспертов можно сказать, что в своем нынешнем виде Общественная палата малоэффективна не только для общества, но и для власти. Структура слабо отражает и отрабатывает кризисную социальную повестку», — говорит на условиях анонимности собеседник агентства. Исследование в полном объеме появится в ближайшее время.

Параллельно с подготовкой экспертного опроса идет обсуждение будущего кадрового состава. Секретарь Общественной палаты Александр Бречалов уже анонсировал, что новый состав ОП обновится на 70%-75% и будет сформирован в три этапа. Первая квота — президентская — это 40 человек. Еще 85 человек — от субъектов Российской Федерации. Третья квота будет выбрана общественниками, которые пройдут в палату по первым двум первым. Интернет-голосование в этом году было отменено.

По информации агентства, в регионы уже пришли запросы на список кандидатов в Общественную палату: на этот раз консультации проходят не только с губернаторами, но и с местными общественными организациями, которые наиболее активны в этих субъектах, при этом будет внедрен принцип личного поручительства за каждого рекомендованного кандидата.

Политолог Аббас Галлямов говорит о возможности радикального изменения процедуры формирования ОП:

«Теоретически можно было ввести прямые выборы в ОП. Думаю, многие из тех, кто не попал в ГД захотел бы побороться за места там. А уж придя в ОП, они бы не дали спать ни своим более удачливым коллегам, избравшимся в парламент, ни правительству. Это был бы такой злобный пёс, который будил бы всех своим лаем».

По мнению ведущего аналитика АПЭК Михаила Нейжмакова, в следующем составе Общественной палаты РФ будет представлен заметный социальный блок: «Круг людей, готовых работать с проблемными точками в регионах и инициативными группами в сфере социального протеста».

С топ-модель Натальей Водяновой ведутся переговоры о вхождении в состав Общественной палаты Фото: Wikipedia

Сейчас в ходе консультаций и согласований президентской части списка упоминаются даже фамилии политиков из партии «Яблока» и организации «Голос», говорят источники «URA.Ru». По их словам, стоит задача привлечь в ОП РФ максимальное количество ярких общественников, у которых есть репутация, как среди провластного сегмента, так и оппозиционного. Не исключено, что в новый состав также войдут учредители фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, главный редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев, также обсуждается вопрос с Натальей Водяновой как с учредителем фонда «Обнаженные сердца». «Ожидается либерализация Палаты и повышение авторитетности этого органа», -поясняет источник агентства, знакомый с ситуацией.

По информации «URA.RU», обсуждается вариант, при котором в состав Общественный палаты могут быть включены бывшие депутаты, которые не прошли в новый созыв Госдумы. Среди них называются фамилии единороссов Владимира Плигина, Марии Максаковой, Роберта Шлегеля.

По словам источника агентства, треть президентской квоты могут составить члены КГИ. Среди них упоминаются руководитель некоммерческого партнерства «Бизнес Солидарность» Яна Яковлева, экономист Евгений Ясин, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. При этом источник агентства замечает, что в пуле кандидатов от КГИ никто не рассматривается в качестве нового секретаря Общественной палаты.

Напомним, что действующий секретарь ОП РФ Александр Бречалов уже заявлял, что не намерен оставаться в палате. «Я всегда говорил о ротации и сменяемости. Как бы мы ни проводили мозговые штурмы, со временем появляется зашоренность. Нужны люди, которые придадут новый импульс», — заявил действующий секретарь ОП.

Задача команды Вячеслава Володина — сохранить присутствие своих кандидатов в новом составе ОП Р Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Уход Бречалова из Общественной палаты в свою очередь может нанести удар по позициям спикера Госдумы Вячеслава Володина: считается, что, занимая два руководящих поста и в Общественной палате, и в «Народном фронте» Александр Бречалов обеспечивал работу этих организаций в тандеме и, будучи человеком, близким к Вячеславу Володину сохранял его влияние в этих организациях. «Сейчас задача команды Вячеслава Володина — сохранить присутствие в новом составе ОП своих кандидатов, потому что нулевые чтения, которые проводит палата — удобная функция для популяризации законов Госдумы и их защиты в публичном поле», — поясняет «URA.Ru» один из депутатов Госдумы.

В качестве возможных претендентов на место нового секретаря называются министр Михаил Абызов, заместитель секретаря Генсовета ЕР и депутат Госдумы Виктор Селиверстов, действующий член Общественный палаты Елена-Тополева Солдунова, глава АСИ Андрей Никитин, сопредседатель центрального штаба ОНФ и депутат Госдумы Ольга Тимофеева. «Возможны и сюрпризы. Все будет зависеть от того, чья концепция работы ОП в результате будет взята за основу», — поясняет источник агентства. Напомним, что секретарь избирается из числа членов Общественной палаты открытым голосованием на первом пленарном заседании Общественной палаты.

«Новый состав будет работать в условиях президентской кампании. И, возможно, Общественной палате придется стать площадкой, на которой будут разбираться самые резонансные ситуации, как, например, дело Ильдара Дадина или Евгении Чудновец, вырубка парка Кусково. Такое министерство по делам скандалов»,

— поясняет один из членов ОП РФ. По его мнению, сейчас Общественная палата не успевает перехватить подобную повестку у оппозиции.

Политолог Максим Жаров говорит, что сейчас на рынке услуг по предоставлению интересов гражданского общества существует большая конкуренция, и в рамках этой борьбы будет уточняться статус общественной палаты: «За внимание главы государства ОП РФ также конкурирует с Советом по правам человека при президенте России и ОНФ. Некоторое дублирование функций этих организаций, заложенное изначально, может быть исключено с помощью определенной политики отбора в эти структуры правозащитников и общественников. ОП может заниматься резонансными случаями, СПЧ — обеспечением законодательных прав человека, ОНФ — контролировать исполнение указов президента и мониторить социально-экономические проблемы в регионах».

Министр без портфеля Михаил Абызов может стать сменщиком Александра Бречалова на посту секретаря ОП РФ Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В разговорах с корреспондентом «URA.Ru» эксперты, работающие на Госдуму и администрацию президента, указывают на проблему, которая наблюдается, когда власти нужно донести свою позицию до населения: дефицит харизматичных, профессиональных и заслуживающих доверие общественников. «Передача Исаакиевского собора РПЦ, декриминализация семейных побоев, скандал вокруг неосторожных высказываний вице-спикера Госдумы Петра Толстого — для этих тем почти нет так называемых «спикеров- арбитров», — поясняет собеседник агентства.

Глава «Политический экспертной группы» Константин Калачев считает, что работа Общественной палаты будет иметь смысл, если она в числе прочего станет реально работать в сфере профилактики социальной напряженности, купирования рисков и угроз для социальной стабильности, создании условий для поступательного развития гражданского общества: «Для этого она должна быть не просто клубом лояльных профессиональных общественников, а площадкой, собирающей действующие социальные проекты, общественные организации, волонтерские группы. Значит в ОП должны быть люди, которым носители этих проектов, участники этих организаций и групп будут доверять».

Правозащитница Людмила Алексеева на заседании СПЧ выступила с жесткой критикой ОП РФ Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В последнее время Общественная палата неоднократно оказывалась в центре скандалов и критики. Так, в прошлом году на последнем заседании СПЧ при президенте одна из самых авторитетных правозащитниц Людмила Алексеева резко раскритиковала ОП за формирование «ручных» общественно-наблюдательных комиссий (ОНК) при ФСИН. Эту тему также поднимали и другие правозащитники. Ранее ОП высказывались претензии в наличии «ценового сговора при проведении электронных аукционов»: речь шла о подготовке ежегодного доклада о состоянии гражданского общества. Кроме того членов ОП критиковали за лояльную позиции в отношении закона об иностранных агентах, за рекламу праймериз «Единой России».

Первый заместитель секретаря Общественной палаты Вячеслав Бочаров в интервью «URA.Ru» сказал, что связывает критику с началом процесса формирования нового состава: «Я хотел бы напомнить всем критикам, что Общественная палата помогает взаимодействию обществу и власти. К нам в палату поступает тысячи обращений от людей касательно защиты их прав, нарушений норм и условий их жизни в регионах, и мы над всем этим работаем. Кроме того, хочу сказать, что все мы здесь на добровольной основе и не получаем за это никаких денег». Бочаров также указывает на переформатирование общественных Советов при министерствах, на важность ежегодного форума «Сообщества», нулевых чтений законопроектов, которые проводит Общественная палата: «Кроме того тезисы Общественной палаты неоднократно входили в ежегодное послание президента».