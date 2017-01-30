Ройзман вступил в губернаторские выборы

23:29 30 января 2017 0

Ройзман готовит встречи с мэрами и депутатами других городов, демонстрируя, что готов преодолевать муниципальный фильтр Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Выборы губернатора Свердловской области вступили в новую стадию. Сразу несколько источников сообщили «URA.RU», что мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман начал готовиться к борьбе за пост главы региона. «Эта новость активно обсуждается в Гордуме и в администрации города. Глава проводит совещания с юристами, изучая тонкости избирательного законодательства. Он готовится к встречам с мэрами и депутатами соседних городов, чтобы убедить их поставить подписи в поддержку своего выдвижения», — рассказывает входящий в близкое окружение мэра парламентарий.

Эксперты ждали активизации Ройзмана. «Я предполагал, что он приступит к активным действиям еще на прошлой неделе. Ему пора стартовать, выступать с заявлениями. Еще немного и его перестанут серьезно воспринимать в качестве будущего кандидата», — заявил «URA.RU» отмечает глава уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин.

В последние дни глава города был насколько занят, что не отвечал на звонки даже близких знакомых. Евгения Ройзмана ждали на состоявшейся накануне «Гуманитарной дискотеке» с участием известного музыкального критика Артемия Троицкого. Однако мэр проигнорировал данное мероприятие. «Он никогда ранее подобные встречи с либеральными „звездами“ не пропускал. Видимо, весь в переговорах. Единственное, что точно знаю — он в области, никуда не уезжал», — предполагает один из коллег Ройзмана.

Евгений Ройзман пообещал, что выдвинется в пику Евгению Куйвашеву Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Часть осведомленных инсайдеров уверены, что Ройзман собирается идти на победу. Они напоминают, что в последние дни 2015 года мэр дал публичное обещание выдвинуться на выборах, если в них примет участие действующий губернатор Евгений Куйвашев: «В силу склада характера он не может пойти на попятную, так как считает себя обязанным держать слово».

Но гораздо чаще всего звучит версия, что старт кампании Ройзмана — начало сложного политического торга. Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов не исключает, что его предметом станет сохранение прямых выборов мэра Екатеринбурга в обмен на отказ Ройзмана от официального выдвижения. Ожидается, что до конца года в Заксобрание будет внесен проект закона об избрании нового руководителя уральской столицы по так называемой «советской схеме». В случае ее введения мэра будут определять депутаты гордумы из числа предложенных специальной комиссией кандидатов.

«Прямые выборы — условие сохранения действующей сегодня в администрации Екатеринбурга команды. Они — гарантия ее автономности. И Ройзман сейчас чуть ли не единственный человек, который в состоянии за прямые выборы публично побороться», — добавляет глава уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин.

Дмитрий Орлов уверен — муниципальный фильтр не станет для мэра Екатеринбурга непреодолимым препядствием Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Серьезной преградой на пути регистрации Евгения Ройзмана в качестве кандидата станет необходимость собрать 126 подписей мэров и муниципальных депутатов. У него нет такого число сторонников в местных структурах власти. Дмитрий Орлов уверен: «Муниципальный фильтр — это проблема, но не непреодолимое препятствие». Эксперт предполагает, что эту проблему Ройзман можно решить в ходе переговоров с представителями оппозиционных партий.

Бывший политконсультант Евгения Ройзмана Георгий Бурмистров добавляет, что при определенных условиях мэру может помочь со сбором подписей даже команда действующего губернатора: «Участие Ройзмана в кампании выгодно самому главе области, так как повысит уровень доверия избирателей к итогам выборов и к власти в целом».

При этом опрошенные «URA.RU» эксперты предупреждают, что после получения необходимых гарантий со стороны губернаторской команды Ройзман может нарушить условия сделки, отказавшись в нужный момент отзывать документы из избирательной комиссии, либо начать работать на свою победу. «Главной проблемой Ройзмана является недоговороспособность, желание менять правила игры в ходе самой кампании», — признается Анатолий Гагарин.

Дмитрий Орлов более осторожен в своих оценках: «Надеяться на то, что Ройзман будет реализовывать в ходе выборов какую-то явную стратегию, нельзя. В 2013 году на выборах мэра Екатеринбурга он действовал ситуативно, под воздействием обстоятельств. Сегодня реальной цели одержать победу на выборах и получить пост губернатора у Ройзмана точно нет. Но она может появиться по ходу дела. В ходе сложного диверсифицированного торга у него могут возникнуть и другие цели».

Анатолий Гагарин предлагает свой способ преодолеть непредсказуемость Ройзмана. По его мнению, гарантами во время его переговоров с представителями губернаторской команды должны выступить известные бизнесмены.

Константин Киселев настоятельно советует Ройзману не принимать участие в выборах Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Одним из немногих, кто настоятельно советует Евгению Ройзману отказаться от идеи участия в выборах — политтехнолог, депутат Екатеринбургской гордумы Константин Киселев, которого причисляляют к ближайшему окружению мэра: «Участие Розмана в выборах мэра в 2013 году было вписано в стратегию. Стратегии его участия в предстоящих губернаторских выборах нет».

Эксперт убежден, что реальных шансов на победу у мэра нет. Но не исключает, что вхождение Ройзмана в кампанию может соответствовать соценарию администрации президента по проведению в регионе конкурентных губернаторских выборов: «Враги Ройзмана хотели бы, чтобы он пошел на выборы. Это будет конец его политической карьеры. Если это задача администрации президента, то Кремль желает похоронить Ройзмана».

Получить комментарий главы Екатеринбурга не удалось. Мэр внимательно выслушал вопрос корреспондента «URA.RU», после чего связь с ним прервалась. Скорее всего, мэр положил трубку.