Кто доведет Басаргина до второго тура?

19:32 31 января 2017 0

Виктор Басаргин (справа) еще не получил одобрение Кремля, но действующему губернатору уже готовят тяжелые праймериз и бунт оппозиции Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермская оппозиция нацелилась на грядущие выборы губернатора Пермского края: Виктор Басаргин пока остается на своем посту, несмотря на нелестные оценки федеральных экспертов, и именно действующему главе региона готовятся добавить проблем будущие конкуренты. Наблюдатели уже предрекают Прикамью тяжелую избирательную кампанию, второй тур с непонятным исходом и порчу бюллетеней. А результат голосования может ударить по президентским выборам 2018 года.

Первое испытание, которое ждет Виктора Басаргина (если он получит одобрение на участие в выборах) — предварительное внутрипартийное голосование «Единой России». Модель будущего голосования пока не определена. Собеседники в партии отмечают, что для участия и победы в открытых праймериз (голосуют простые избиратели) кандидат-фаворит должен обладать значительным финансовым ресурсом и быть более-менее узнаваем в Прикамье. Также ему нужно достаточное число сторонников в «Единой России», которые помогли бы одержать победу. Этим критериям сегодня соответствуют депутат Госдумы Дмитрий Скриванов (некогда главный оппонент губернатора), спикер Заксобрания Валерий Сухих и экс-премьер правительства Геннадий Тушнолобов, поддерживаемый промышленниками. Поэтому потенциально у Виктора Басаргина могут быть сильные соперники.

При этом единороссы признают, что конкурентными праймериз могут получиться из-за неоднозначного отношения к действующему губернатору — в целом партийцы готовы поддержать того, кому «президент пожмет руку». Даже если голосовать на праймериз будут только члены «Единой России», отдельные внутрипартийные группы могут кулуарно выступить против Басаргина.

Вячеслав Григорьев обещает, что праймериз не станут формальностью Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Заместитель секретаря реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев сообщил, что партия уже активно готовится к праймериз: «Опыт проведения предварительного голосования показал, что оно нужно. Нам направлен проект положения о праймериз высших должностных лиц субъектов РФ. Комментировать его содержание я пока не готов — это еще не документ, положение будет корректироваться. Но могу точно сказать, что предварительное голосование не станет легкой прогулкой. По всем четырем моделям проведения праймериз требования к участникам ужесточаются».

Однако и в случае успешного прохождения праймериз «Единой России» Виктора Басаргина ждут серьезные соперники непосредственно на выборах. Источник, близкий к властям региона, утверждает, что федеральное руководство настаивает на конкурентной кампании: «С одной стороны, губернатору выгодно было бы „засушить“ явку избирателей и оставить весь протестный электорат дома. Но в прошлом году на федеральном уровне успех „Единой России“ критиковали именно из-за низкой явки. Выборы губернаторов должны стать некой репетицией президентской кампании, которая пройдет в 2018 году. Поэтому и требования к пермским властям серьезные: прозрачность, конкурентность, легитимность, интерес избирателей. В команде Басаргина сейчас всерьез озадачены вопросом, насколько вообще губернатор готов к таким выборам».

В СМИ уже упоминались фамилии пермских политиков из «старой гвардии», которые якобы намерены бороться за пост губернатора. Однако переизбытка кандидатов на выборах не ожидается — всем желающим стать главой региона придется пройти муниципальный «фильтр». В Избирательной комиссии Пермского края «URA.RU» пояснили, что кандидата вправе выдвинуть любая политическая партия, деятельность которой не прекращена либо не приостановлена. При этом кандидат должен заручиться поддержкой 6% депутатов и глав муниципальных образований. О конкретном количестве пока говорить рано — оно будет установлено позднее.

Источник, знакомый с ситуацией, говорит, что кандидату в губернаторы нужно будет собрать подписи порядка 200 депутатов и 50 глав. При этом подписант может поддержать только одного политика. «В такой ситуации возникает конкуренция между потенциальными кандидатами. Пройти „фильтр“ смогут либо ресурсные партии, либо политики с деньгами — оппозиционерам придется вести переговоры, уговаривать глав территорий. А кандидат-единоросс будет вынужден еще и помогать своей „торпеде“ (техническому конкуренту), чтобы выборы не сорвались»

Кандидатуру Игоря Орлова уже обсуждают в Москве Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В региональном отделении «Справедливой России» дали интригующий ответ: пока не принято решение, будет ли вообще партия выдвигать своего кандидата. Вопрос остается открытым, сейчас идут предварительные консультации с вышестоящим руководством.

Собеседники в ЛДПР утверждают, что федеральному руководству партии направлено предложение выдвинуть депутата Заксобрания Игоря Орлова, до апреля прошлого года работавшего заместителем руководителя администрации губернатора. «Я читал в прессе, что Москва согласовывает кандидатуру Орлова. Так это или нет— я не знаю. Но Игорь Николаевич, безусловно, сильный кандидат в губернаторы от нашей партии, и лично я его поддерживаю. Но я не уверен, что в условиях административного ресурса его допустят до выборов», — полагает другой депутат Заксобрания от ЛДПР, Александр Григоренко.

Константин Окунев пойдет против конкретного кандидата, а не всей партии власти Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

При этом источники в рядах и эсеров, и либерал-демократов говорят о возможном союзе оппозиции: если «Единая Россия» все-таки выдвинет Виктора Басаргина, то его оппоненты могут объединиться вокруг одного из альтернативных кандидатов. Потенциальным представителем всей оппозиции называют лидера общественного движения «Выбор» Константина Окунева.

Сам Константин Окунев сообщил, что есть условия, которые могут подтолкнуть его к участию в выборах: «Первое — это выдвижение от партии власти кандидата, недостойного Пермского края. Таковым является и Виктор Басаргин. При определенной поддержке населения, конструктивной оппозиции и элиты, уставших от деградации региона, я мог бы принять участие в выборах. Сегодня команда губернатора явно торопится в своих попытках показать всем, что у Басаргина нет серьезных конкурентов».

На пермские улицы может вернуться изображение Владимира Комоедова Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Политик добавил, что от Кремля и Приволжского полномочного представительства президента зависит, насколько сурово будут «фильтровать» потенциальных кандидатов. «Кампаний по выборам глав регионов в стране будет всего 14 — не думаю, что все из них представляют особый интерес для федерального центра. Поэтому у администрации президента хватит сил проконтролировать ход выборов от выдвижения кандидатов до второго тура», — отметил Окунев, по мнению которого, в Прикамье возможна реализация «иркутского» сценария: в 2015 году в Иркутской области выборы во втором туре выиграл коммунист, поддержанный всей оппозицией, объединившейся против губернатора-«варяга».

Возможной угрозой для кандидата от партии власти сегодня называют и вице-спикера Заксобрания от КПРФ Владимира Комоедова, хорошо известного на федеральном уровне. Бывший председатель комитета Госдумы по обороне уже прорекламировал себя в прошлом году — Пермь была увешана баннерами с изображением адмирала, возглавлявшего список КПРФ. С другой стороны, в последние несколько месяцев Комоедов утратил всякую активность. Кроме того, «красные» никогда не были особенно популярны в Прикамье.

Владимир Косрун пока не хочет «дружить против губернатора» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Первый секретарь краевого комитета КПРФ Владимир Корсун говорит, что партия сейчас только подходит к обсуждению персон, которые могут стать кандидатами на выборах губернатора: «Окончательно кандидатуру утвердит конференция, и произойдет это, думаю, ближе к лету. Допускаю, что имя кандидата может быть названо и раньше. Как только партия определится, мы во всеуслышание об этом объявим».

Лидер «красных» отметил, что коммунисты сегодня не рассматривают вариант объединения с другими партиями с целью поддержки единого кандидата от оппозиции.

Руководитель регионального отделения «Яблока» Ольга Колоколова сообщила, что пока тему выборов губернатора в партии не обсуждали.

Политтехнолог, руководитель агентства «Агитпроп» Александр Пахолков считает, что сама избирательная кампания — это уже серьезный риск для действующего губернатора Виктора Басаргина. По информации эксперта, рейтинг главы региона составляет сегодня лишь 26-28%: «Губернатор ездит по территориям, встречается с людьми, его деятельность освещают СМИ — то есть Виктор Басаргин фактически ведет свою предвыборную кампанию. Однако создается впечатление, что без всякого воздействия оппозиции он может проиграть любому конкуренту. Участие в кампании пяти-шести кандидатов закрывает для губернатора вариант победы в первом туре — не получится набрать более 50% голосов, ведь Басаргин реально не олицетворяет ни президента, ни „Единую Россию“».

Собеседник отметил: Виктор Басаргин (если он все же будет участвовать в выборах) столкнется с тем, что многочисленные уволенные бывшие члены правительства и экс-руководители краевой администрации будут активно работать в пользу оппонентов главы региона. Если же команда губернатора сумеет «зачистить» кампанию от реальных конкурентов, а соперниками Басаргина станут «безработный и студент», то это чревато «тихим» протестом избирателей в виде масштабной порчи бюллетеней.

«Я не исключаю, что даже студент может одержать победу над действующим губернатором. Однако если Виктор Басаргин все же сумеет сохранить пост и после выборов, то его многочисленные оппоненты ударят уже по президентской кампании, чтобы окончательно дискредитировать главу региона в глазах Кремля», — резюмирует Пахолков.